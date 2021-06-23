Üçüncü ittifak mı doğuyor

Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görüşmesi hakkında yazılıp konuşulanları bir haftadır ağzım açık bir şekilde izliyorum. Yazılanları okuyunca kendime “Bir de siyaset kulisi yazıyorum diyorsun ama dünyadan haberin yok” diye kızdığım da olmuyor değil. Sadece ben değil tüm Ankara temsilcilerinin, siyaset yazarlarının hiçbirinin de bu işten haberi olmamış.
Nasıl atlamışız... Öyle böyle değil. Uzun atlama...
Maksat algı operasyonu olunca bilgiye gerek yok. Anayasa şöyle yazıyormuş, perde arkasında şunlar konuşulmuş, siyasi gelenek böyleymiş demenin de anlamı yok.
ÖRNEĞİ YOK
Parlamenter sistemle yönetildiğimizde hükümeti başbakan kurar, kabineyi cumhurbaşkanı onaylardı. Bakanların azli ise başbakanın talebi üzerine Cumhurbaşkanı’nın onayıyla gerçekleşirdi.
AK Parti hükümetlerini geçtim, darbe dönemleri dahil Türk devlet geleneğinde Meclis başkanlarının bakanların istifasını talep etmesi gibi bir uygulama yok. Meclis Başkanı Şentop, Türkiye’nin en önemli hukukçularından biri. Şentop hangi yetkiye göre Soylu’nun istifasını isteyecekti? Zaten görüşmenin hiçbir yerinde de böyle bir talep yok. Tam aksine sıcak havada geçen ve “Sık sık görüşelim” diye bitirilen bir görüşme.
ANAYASAYA GÖRE
Başkanlık sisteminde ise bu yetki yine Cumhurbaşkanı’nda. Zaten Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kuruluyor. Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkilerinin sıralandığı Anayasa’nın 104. maddesinde, “Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir” deniyor.
Anayasa Mahkemesi üyeleri iki konuda daha karar alacaklar.
1- HDP’nin banka hesaplarına tedbir konulması konusunda karar verecekler.
2- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın siyasi yasak konulmasını talep ettiği 451 kişi hakkında karar verecekler.
Anayasa Mahkemesi raportörü kapatma davası açılması yönünde rapor verdi. Anayasa Mahkemesi üyeleri bu karara uymak zorunda değil. HDP hakkında kapatma davası açılması kararı çıkabileceği gibi ikinci kez geri çevirme de mümkün olabilir.
Ama ilkine rağmen iddianamenin özenli hazırlandığı ifade ediliyor. O nedenle bugün Anayasa Mahkemesi’nden HDP hakkında kapatma davası açılması kararının çıkması bekleniyor. Ancak HDP’nin hesaplarına tedbir konulması talebinin reddedilmesi ve siyasi yasakların son karar duruşmasına bırakılması söz konusu.
HDP hakkında kapatma davasının açılmasına karar verilirse 2023 seçimlerine damga vuracak olan bir süreç başlayacak.
Ama önemli olan konu şu: Kapatma davası oybirliğiyle mi yoksa oy çokluğuyla mı alınacak?
HDP BASKININDA KARANLIK NOKTALAR
Bu ülkede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli istediği takdirde erken seçime gidilir. Türkiye 3 Kasım 2002 seçimlerine ve 18 Haziran 2018 seçimlerine Bahçeli tarafından götürüldü.
‘ERKEN SEÇİM YOK’ DEDİ
Bahçeli de “Erken seçim talebi beyhude bir hevestir. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır” dediğine göre erken seçim yok demektir.
ERKEN SEÇİM CEPHESİ
Bahçeli sadece erken seçim yok demiyor. Erken seçim isteyenleri ihanet cephesine yerleştiriyor.
“Bu şahıs (Kılıçdaroğlu) hemen seçim diyor.
PKK da seçim istiyor.
FETÖ, yarın seçim olsun diye bekliyor.
Tersi olsaydı bugün başta piyasalar olmak üzere birçok alanda sarsıntılar yaşanabilirdi.
Erdoğan-Biden görüşmesi için sorunlar sıralanırken, Türkiye ile ABD arasında sorunlara ve krizlere değil, çözümlere ve işbirliğine odaklı bir sürecin başlamasını temenni etmiştim. İstediğim gibi oldu.
ABD’de ülkeyi 4 yıl yönetecek olan Biden ve ekibi işbaşında. Türkiye ile ABD arasında birçoğu hayati derecede önemli olan dosyalar bulunuyor. Bu nedenle diyalog kanallarının açık olması lazım. Ayrıca Erdoğan’ın Batı dünyasının önemli liderleri Biden, Macron, Johnson ve Merkel ile yapıcı görüşmeler yapması beni heyecanlandırdı.
Türkiye’nin Batı dünyası ile ilişkileri açısından yeni bir sayfa açılabileceği yönündeki umutlarımı arttırdı.
O FOTOĞRAF KARESİ
Erdoğan ile Biden görüşmesi ne kadar başarılı geçtiyse, kriz tellalları da o denli rahatsız oldu. Öyle ki, bir fotoğraf karesinden dahi medet umar hale geldiler.
NATO zirvesi başlarken, Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına geliyor. ABD Başkanı’nın yaptığı önemli bir jest. Erdoğan da bu jeste karşılık veriyor, ayağa kalkıyor. Biden iyice yanına yaklaştığı için ilginç bir fotoğraf karesi oluşuyor.
Vay efendim neymiş
Üç ciddi sorun yaşanıyor.
1- Ortak cumhurbaşkanı adayı mı çıkarılacak?
2- Yoksa her parti kendi adayını mı çıkaracak?
3- HDP ortay aday projesinde yer alacak mı?
ORTAK ADAY DİYENLER
Millet ittifakı liderleri Kılıçdaroğlu ve Akşener’in eğilimi ortak aday çıkarılması yönünde. Ancak bu konuda henüz bir karar alınamadığı için, her parti kendi adayını çıkarsın tezi de geçerliliğini sürdürüyor.
ADAY ÇOKLUĞU
Millet ittifakının bir handikapını da cumhurbaşkanlığına aday olacak isimlerin çokluğu oluşturuyor.
Bu görüşme Biden başkan seçildikten sonra iki liderin ilk yüz yüze görüşmesi olması açısından önemli. Dış politikadan ekonomiye kadar birçok alanı etkileyecek. Görüşmeye ne kadar zaman ayrılacağı, görüşme sırasında liderlerin yüzlerindeki ifade, mimikleri, jestleri hatta taktıkları kravatın rengine kadar her şey önemlidir. Çünkü her şey bir mesajdır, her şey bir anlam ifade eder.
KRİZ ÖNCELİKLİ Mİ OLMALI
Dış politika alanım değil ama iki liderin görüşmesinin formatının önceden belirlendiğini bilecek kadar mesleki deneyime sahibim. Hangimiz otursak, iki ülke arasındaki kriz konularına ilişkin ilk dört maddeyi ezberden sayabiliriz. S-400’lerden girer, Suriye’de YPG’ye verilen destekten çıkar, F-35’leri bir köşeye yerleştirir, FETÖ’nün iadesinden çıkarız.
FIRSAT ÖNCELİKLİ
Ama ben başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu çok geç kalmış bir öneri de olabilir. Ama ABD başkanları ile görüşmelerin formatını değiştirmeliyiz. ABD başkanları ile hep kriz konularını görüşüyoruz. Elbette ki ülkeler arasında sorunlar varsa devlet başkanları bunları ele alacak. Ancak bu tür durumlarda enerjimizi kriz konuları üzerinde harcıyoruz. İlişkilerin geliştirilmesi konusu ise birkaç iyi niyet cümlesi olarak geçiyor.
ÖZAL BAŞARMIŞTI
Ben krizlere endeksli değil, fırsat öncelikli yeni bir ilişki biçimi kurulması gerektiğini öneriyorum.
Özal
Meral Akşener’in, “HDP Cumhurbaşkanı adayı çıkarmalı” çıkışı HDP’yi rahatsız etti. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Akşener’e “Şimdiden uyarıyoruz. Kimse HDP’yi siyasi olarak yok sayma gibi bir gaflete kapılmasın” diye karşılık verdi.
AKŞENER’İN HDP PLANI
Akşener, HDP’yi millet ittifakının dışında tutmak istiyor. Çünkü HDP’yi “PKK’nın uzantısı olarak gördüklerini” söylemişti. HDP’yi “PKK terör örgütünün yanına konumlandırdıklarını” ifade etmişti. Hem PKK’nın siyasi uzantısı olarak gör, hem ittifak yap. Akşener böyle bir çelişkiye düşmemek için HDP’yi ittifakın dışında tutmak istiyor. Ama Kılıçdaroğlu’nun aynı kanaatte olduğunu düşünmüyorum. Eğer Akşener’in kırmızı çizgisi olmasa HDP’yi millet ittifakının resmi ortağı haline getirebilir.
HDP’Yİ NEDEN İSTEMİYOR
Meral Akşener‘in sadece siyasi geçmişi ve beyanları ile tutarlılık adına HDP’yi ittifak dışında tutmak istediğini zannetmiyorum.
1- Akşener, HDP ile resmi olarak ittifak yaptığı takdirde İYİ Parti’nin milliyetçi tabanının ve CHP’nin ulusalcılarının oy vermeyeceğini düşünüyor.
2- HDP’den dolayı hem millet ittifakının hem de HDP’nin fire vereceğini hesap ediyor.
2- Siyasi hayatında sırtında PKK ile ittifak yaptı damgasını taşımak istemiyor.
Böylesine kritik süreçlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği mesajları dikkatle takip etmekte yarar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün AK Parti grubunda yaptığı konuşma da onlardan biriydi.
PİYONLARA
Cumhurbaşkanı hitabeti güçlü bir lider. Konuşmalarının da bir fikir örgüsü var. Erdoğan, Kurtuluş Savaşı’nı yöneten, 15 Temmuz’da bombalanan Gazi Meclis vurgusu üzerinden bir misyon ortaya koydu.
“Milletimizin başını yere eğdirmedik. Bunu yaparken asla Türkiye’nin gündemini karanlık mahfillerde kurgulanan senaryolara teslim etmedik. Ülkemize ne şu veya bu dış gücün ne onların piyon olarak kullandığı örgütlerin ne de içeride bu kirli senaryoya gönüllü figüran yazılanların istikamet çizmesine izin verdik” dedi.
PUSULA
Türkiye’yi kriz ve kaos ortamına sürüklemek isteyenlerin kirli planlarını sahneye sürdükleri bir dönemde pusulanızın ne olduğu çok önemli. Erdoğan, o pusulanın adresini verdi.
“Yolumuzu karanlık mahfillerin kirli senaryolarına göre de belirlemedik. Bizim tek pusulamız aziz milletimizdir” diye konuştu.
KİRLİ SENARYOLAR
DYP kapatılmadı. Refah Partisi’nin kapatılması ise 28 Şubat sürecinde siyaseti derinden etkilemişti.
AK Parti hakkında açılan kapatma davası ise Türk siyasetinin tanık olmadığı demokrasi mücadelesine sahne olmuştu.
Bu ülkeyi 10 yıl yöneten Demokrat Parti 27 Mayıs darbesinden sonra Ankara’da bir yerel mahkeme kararıyla kapatıldı.
Türkiye siyasi parti mezarlığına döndü.
Aslında ikinci kez açılan kapatma davası demek daha doğru olur. Çünkü ilk iddianame oybirliğiyle reddedilmişti.
Bu kez daha derli toplu bir iddianame hazırlandığı söyleniyor.
1 İlk iddianamede ölmüş ya da HDP’den istifa etmiş kişiler hakkında siyaset yasağı talep edilmişti.
2
AK Parti ve MHP’nin ortak cumhurbaşkanı adayı Erdoğan. Bunu niçin belirtme ihtiyacı hissettim? Çünkü cumhur ittifakında bir cumhurbaşkanı adayı tartışması yaşanmayacak.
2023’e giderken muhalefetin önünde önemli belirsizlikler duruyor. Elbette ki seçim sathı mailine girildiğinde bunlar birer birer ortadan kaldırılacak. Ama çok kolay olacağı sanılmasın.
MUHALEFETİN HANDİKAPLARI
Muhalefeti sancılı bir süreç bekliyor. Hemen aklınıza muhalefet ortak aday belirleyecek mi, yoksa her parti kendi adayını mı çıkaracak sorusu gelecek. Ama bence ondan daha önemli bir soru var. O da millet ittifakı devam edecek mi, etmeyecek mi konusu.
1- BARAJ YÜZDE 5’E DÜŞERSE
2018 seçimlerinde kurulan ittifaklar yerini korudu. Muhalefetin kurduğu millet ittifakı aradan geçen süre zarfında dağılmadı. Hatta yerel seçimlerde başarılı sonuç almayı bildiler.
Muhalefette ittifakın en önemli tutkalının yüzde 10 seçim barajı olduğu biliniyor. Seçim barajı yüzde 5’e düşürülürse millet ittifakı devam edebilecek mi? Böyle bir risk olmasına rağmen, yerel seçimlerdeki başarının, millet ittifakının 2023 seçimlerinde de devam etmesini sağlayacağını düşünüyorum.
2- ORTAK ADAY
Muhalefet cephesindeki tartışma iki model üzerinde yürüyor:
1- İlk turda partiler adaylarını çıkarsın. Böylece partiler seçmenlerini bloke etsin, Erdoğan’a oy kayması önlensin. İkinci turda ise Erdoğan karşısındaki aday üzerinde ittifak sağlansın.
2- Erdoğan’a karşı muhalefet ortak aday çıkarsın.
MİTHAT SANCAR, ORTAK ADAY ÖNERDİ
Erdoğan’a karşı muhalefetin ortak aday belirlemesi tezini savunanlar cephesinde en önemli hamlelerden biri HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’dan geldi. Mithat Sancar, “Cumhurbaşkanlığı seçimi için muhalefet ortak aday çıkarmak isterse biz bunun iyi bir seçenek olacağını da düşünüyoruz. Ortak aday üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir seçenektir” dedi. Diğer Eş Genel Başkan Pervin Buldan da “Bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi. Yeter ki bu meselelerde herkes hemfikir olsun, kararlı ve cesur olsun. Böylesi cesur adımlara ihtiyaç var. Cumhur ittifakına karşı bunu bir güçbirliğine çevirebilirsek, seçimlerde de başarılı olabiliriz” diye çağrı yaptı.
HDP’NİN ŞARTI
Hem Sancar’ın hem Buldan’ın açıklamalarında altı çizilmesi gereken bir nokta yer alıyor. HDP artık gizli müttefik olmak istemiyor. Açık bir ortak olmayı ve cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecinde söz sahibi olmayı istiyor. HDP bu önerisinin karşılığı olarak masaya yüzde 10’un üzerindeki oy oranını koyuyor. Yani benim Meclis’e girmek gibi bir sorunum yok ama sizin cumhurbaşkanlığını kazanmak gibi bir yükümlülüğünüz var, diyor. İstanbul seçimlerindeki HDP katkısını örnek veriyor.
AKŞENER,
Ancak Perinçek’in açıklamasına rağmen devam eden sessizliğe tepki göstermiştim.
Çünkü Doğu Perinçek dediğimiz isim sıradan biri değil. Türk siyasetinin en önemli siyasi figürlerinden biri. Diğer yanda ise suikastla suçlanan bir İYİ Parti milletvekili var.
Aydınlatılması gereken ciddi bir durum. Hem Doğu Perinçek’in açıklamalarını takip ettim hem de Müsavat Dervişoğlu’yla konuştum.
PERİNÇEK’İN AÇIKLAMASI
Doğu Perinçek olayı şöyle açıkladı:
“Bana suikast düzenlemek isteyen isim, İYİ Parti yöneticisi Müsavat Dervişoğlu. Nereden biliyorum? 2006 yılının sonunda bir gün Muzaffer Tekin komutanımız, Sayın İbrahim Şahin ile birlikte geldi. İbrahim Şahin, biliyorsunuz Özel Harekât komutanı. İbrahim Şahin Bey, ‘Size suikast hazırlayanlar kimdir biliyor musunuz?’ dedi. ‘İsmen bir takım ihbarlar oldu ama kesin bir bilgimiz yok’ dedim. Benden bir kâğıt istedi. O kâğıda elyazısıyla ‘İzmir MHP, Müsavat Dervişoğlu, MİT’in kadrolu elemanı, 2000, Dere Döviz’ yazdı. Ben bu kâğıdı aldım eve götürdüm, arşivime koydum. Sonra 21 Mart 2008’de tutuklandığımız zaman Ankara’da gözaltına alındım. İstanbul’a bizim eve 20-30 tane polis geliyor. Aramada bu kâğıdı da buluyorlar ve bu kâğıt Ergenekon Davası’nın arşivine girdi. Sordular, ‘Bu yazı nedir?’ diye. Ben de ‘İbrahim Şahin bana yapılacak suikastı kimin örgütlediği konusunda böyle bir yazı verdi’ dedim.”
MÜSAVAT DERVİŞOĞLU NE DEDİ?
Perinçek’in iddiaları hakkında İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ile konuştum.
Halkın iktidara yönelik eleştirileri olabilir ama seçmenler muhalefeti çare olarak görmüyor.
Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 22-24 Mayıs tarihleri arasında 1836 kişi üzerinde yüzyüze görüşme yöntemiyle yaptığı ankette kararsızlar dağıtıldığında AK Parti’nin oy oranı 39.1 çıkıyor.
CHP YÜZDE 25
CHP ise yüzde 25’i aşamıyor. CHP’nin oy oranı yüzde 24.8 çıkıyor. MHP’nin oy oranı yüzde 10.4 olurken HDP’nin oy oranı yüzde 10.3 olarak çıkıyor. Son dönemlerde yükselişte olan İYİ Parti’nin oy oranı ise yüzde 9.5. Optimar’ın anketlerinde İYİ Parti’nin oy oranı beklentilerin altında çıkıyor.
YENİ PARTİLERİN OY ORANI
Optimar’ın anketinde yeni kurulan partilerin oy oranları da yer alıyor.
Muharrem İnce’nin Memleket Partisi yüzde 1.4 olurken Mustafa Sarıgül’ün Türkiye Değişim Partisi 1.1. Ali Babacan’ın Deva Partisi yüzde 1 olurken, Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi 0.1 olarak çıkıyor. Fetih Erbakan’ın Yeniden Refah Partisi 0.2 olurken Saadet Partisi 0.5 olarak çıkıyor.
SEÇMEN SADAKATİ
Ama muhalefetin erken seçim baskısı iyice artmaya başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, haziran ayında erken seçime gidileceğini iddia ediyordu ama haziran geldi seçim yok. Akşener yanıldığını söyledi. “Yeni bir öngörüm yok” dedi. Yeni bir tarih önermedi ama erken seçim ısrarını sürdürdü.
KILIÇDAROĞLU, ‘SONBAHARDA SEÇİM’ DİYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sonbaharda seçimlere gidileceği görüşünde. Sonbahara şunun şurasında üç ay kaldı ama Kılıçdaroğlu, “Erken seçimi yapmak zorundalar” diyor. Sonbaharda seçim yapılabilmesi için Meclis’in bugün toplanıp erken seçim kararı alması gerekiyor. Öyle bir hava yok.
ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI
Kılıçdaroğlu’nun ağzını açıp da erken seçim çağrısı yapmadığı bir konuşması yok. Dünkü grup toplantısında yine erken seçim çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Bir an önce seçime gitmeliyiz. Kimden kaçıyorsunuz? Milletten kaçılır mı? Sandığı koyacaksın, vatandaş seni istiyorsa yine koltuğa gelirsin” diye seslendi.
BAHÇELİ’DEN ‘ERKEN SEÇİM YOK’ ÇIKIŞI
Türkiye yakın dönemde iki kez erken seçime gitti. Biri 3 Kasım 2002 seçimleri, diğeri 24 Haziran 2018 seçimleri. Her ikisinde de erken seçim sandığını milletin önüne Bahçeli getirdi.
Ama daha sonra 15 Temmuz’daki kanlı darbe girişimi dahil şimdiye kadar birçok uluslararası operasyonu başarısızlığa uğratan Erdoğan’ın, “video operasyonları” için “Ciddiye almayın, önemsemeyin” demesine şaşırmadım.
Darbeleri, muhtıraları, parti kapatma davalarını, Gezi’yi, 17-25 Aralık operasyonlarını püskürten Erdoğan için, videoların ne ehemmiyeti olacak ki?
Erdoğan başta, “Ciddiye almayın, önemsemeyin” dediği için MYK toplantısında videolar üzerinden yapılmak istenen operasyonu tartışmaya bile açmıyor. Ama toplantının başında yaptığı konuşmada bu konuya değiniyor.
Bu arada MYK toplantısının 26 Mayıs Çarşamba günü AK Parti grubundan hemen sonra yapıldığını belirtmeliyim.
BİNALİ YILDIRIM’IN TEPKİSİ
Toplantının başında Binali Yıldırım, oğlu hakkındaki iddialara yanıt veriyor: “Oğlum Venezuela’ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi ocakta, şubatta değil; geçen sene aralık ayında gitmiştir. Beraberinde de COVID ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır” diyor. Binali Yıldırım, uyuşturucu iddialarına da sert tepki göstererek, “Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek bize yapılabilecek en büyük hakarettir, yanlıştır” demişti. Erkam Yıldırım da iddialar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yıldırım’ın oğluyla iş yaptığı iddia edilen Kıbrıslı Halil Falyalı ise “Ne Binali Bey’i ne de oğlunu tanıyorum” diye açıklama yapmıştı.
GÜMRÜK KONUSU
Bu kez de 1 Ekim-31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki gümrük kayıtlarında Venezuela’ya maske sevkıyatı yapılmadığı gündeme getirildi.
Suriye ile Türkiye sınırı boyunca oluşturulan PKK koridorunu, Türkiye içindeki Hendek savaşlarıyla birleştirip, “özyönetim” ilan etmeyi amaçlıyorlardı.
Türkiye şehitler verme pahasına bu planı bozdu. PKK’lıları kazdıkları hendeklere gömdü. Tam o dönemde ‘Barış Akademisyenleri’ adına yayınlanan bildiride ise PKK’ya tek bir laf edilmezken Türkiye’ye yönelik ağır suçlamalarda bulunuldu.
Ancak buradaki amacım Barış Akademisyenleri adına yayınlanan bildiriyi yeniden tartışmaya açmak değil.
Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı bir suç duyurusundan söz edeceğim.
Ben yazınca HDP tekzip etti, beni özür dilemeye davet etti. Üst bir dille esip gürlediler. Ben yazdığımın arkasında durdum.
SOYLU DOĞRULADI
Sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT’deki yayında, “Fikrim yok, bilgim var. Peki kim pişiriyor bu işi, nerede pişiyor? Bilgim var diyorum değil mi? Mesele sadece bakanlık değil, başka işler de var. İki bakanlık. Yaklaşık 6-7 aydır pişiyor. Birisi başkan yardımcılığı. Direkt Kandil, buradaki iş tutanlarıyla. Öteki Kültür ve Turizm Bakanlığı” dedi.
‘BELGE VAR’ DEDİ
Soylu, TRT’de elinde belge olduğunu, yayında birlikte olduğu meslektaşlarımıza, bakanlığa gelmeleri takdirde bu işin belgesini göstereceğini söyledi.
YAZDIĞIMIN ARKASINDA DURDUM
Ben de bu kez, “Ne oldu HDP, cevap ver” diye yazdım. Çünkü yazdığım kulise güveniyordum. İçişleri Bakanı Soylu doğrulamadan önce de güveniyordum, “Bu işin belgesi var” demeden önce de.
Ondan sonra ne oldu?
Siyaset gergindi o nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da gergin olmasını bekliyordum.
Ama yanıldığımı Cumhurbaşkanı Meclis’e gelince anladım. Morali yerindeydi. En ufak bir tereddüt göstermiyordu. Güçlü liderlere has bir duruşu vardı.
KRİZLERDEN DOĞAN LİDER
Erdoğan, “Türkiye’yi bilmeyiz ama Erdoğan bitti” yorumlarının yapıldığı “One minute” krizinden dünya lideri olarak çıkmayı başardı. Darbelerin götürdüğü Demirel, 6 kez gidip 7 kez geldiği için küllerinden doğan efsane kuş, Phoenix’e benzetilmişti. Krizler liderleri ya büyütür ya küçültür. Erdoğan için de krizlerden doğan lider yorumunu yapmak mümkün.
ERDOĞAN’IN KRİZ YÖNETME KAPASİTESİ
Erdoğan kriz yönetme kapasitesi çok yüksek bir lider. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik birçok saldırıyı, birçok kriz anını izleme imkânım oldu. 27 Nisan e-muhtırasından 367 krizine, AK Parti’ye açılan kapatma davasından Gezi olaylarına; 17-25 Aralık’a ve nihayet 15 Temmuz kanlı darbe girişimine kadar. Erdoğan hiçbir zaman teslim olmadı. Her zaman mücadeleyi seçti. Sonunda kazanan Erdoğan oldu. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli video operasyonunun sonunda da kazanan yine Erdoğan olacak. Bundan kuşkum yoktur.
Meclis’ten bir izlenimi aktardıktan sonra Erdoğan’ın konuşmasındaki mesajlara değinmek istiyorum.
SOYLU, ERDOĞAN’LA BİRLİKTE YÜRÜDÜ
Üçüncü ittifak mı doğuyor
Siyasi kulisleri hareketlendiren yazıyı Milliyet Gazetesi’nin köşe yazarı Zafer Şahin yazdı.
Zafer Şahin büyük umutlarla kurulan DEVA ve Gelecek Partileri bekleneni veremeyince “DEVA Gelecek” ismi altında birleştirileceği kulisini paylaştı.
Ama bunun ikinci bir aşaması daha var. O da birleştirilen Deva ve Gelecek Partisi ile Saadet Partisi’nin üçlü ittifak yapacağı yönünde.
Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu partilerinin bekleneni veremediği bir sır değil. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da AK Parti’den yüzde 30 oranında oy koparmalarını beklediklerini ama umulanı veremediklerini itiraf etti.
DAVUTOĞLU’NUN ÖNERİSİ
Başarısız oldukları bir gerçek ama Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu kendilerini birer dükalık olarak gördükleri için birleşmelerini zor görüyorum. Aslında Ali Babacan partisini kurmadan önce Davutoğlu, “Sen genel başkan ol. Yeter ki birlikte parti kuralım” teklifini götürmüş ama Abdullah Gül ve Ali Babacan istememişlerdi. Hatta Ahmet Davutoğlu’nun “Hani birlikte hareket edecektik” sitemi üzerine Ali Babacan, “Söz mü verdim” diye çıkış yapmıştı.
Zor görünüyor ama eğer birleşmeyi başarırlarsa önerim başa Abdullah Gül’ü geçirmeleri. Böylece Erdoğan’ı sırtından hançerleyen Troyka’nın toplumdaki karşılığını görmüş oluruz. Hem de onlar AK Parti’yi kurduğu günden bu yana her seçimi kazanıp, iktidardan iktidara koşan Erdoğan’ın büyüklüğünü anlamış olurlar.
ÜÇÜNCÜ İTTİFAKIN AYAK SESLERİ
Birleşmeden ziyade üçüncü bir ittifakın ayak sesleri işitiliyor. Temel Karamollaoğlu CHP ile ittifak yapmaktan dolayı Saadet Partisi’nde koltuğunu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya. Karamollaoğlu cephesinde bir formülden söz ediliyor. Buna 1991 modeli deniliyor. Refah Partisi, IDP ve MÇP’nin yaptığı ittifaktan söz ediyorum. Erbakan, Türkeş ve Aykut Edibali “Kutsal İttifak”la yüzde 10 barajını aşıp Meclis’e girmişlerdi.
Seçim barajının yüzde 5’e düşecek olması bunları heyecanlandırdı. CHP ile ittifak yapmak, HDP ile yan yana durmak gibi damgalardan kurtulmak için Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi’nin üçlü ittifakı konuşuluyor. Geçmişteki kutsal ittifaka benzer. Bunun tabanda bir sinerji meydana getireceği yayılıyor.
Olur mu bilmem. Temel Karamollaoğlu ve Davutoğlu ister. Ama Abdullah Gül, CHP’siz ve HDP’siz bir ittifaka yeşil ışık yakar mı, ondan emin değilim. Dikkat ederseniz Abdullah Gül dedim, Ali Babacan demedim.
İYİ PARTİ NE YAPACAK?
Bu gelişme İYİ Parti’yi etkileyebilir. Bir kutsal ittifak imkânı doğarsa İYİ Parti’nin, vitrinde CHP’nin depoda ise HDP’nin hazır tutulduğu bir ittifakı izah etmekte zorlanması kaçınılmaz. O nedenle Saadet, DEVA ve Gelecek ittifakı Meral Akşener’in hesaplarını gözden geçirmesini sağlayabilir.
AKŞENER’İN ZORLUĞU
Eğer baraj yüzde 5’e düşerse İYİ Parti açısından yepyeni bir durum ortaya çıkacak. Hem eli güçlenecek hem de karar vermekte zorlanacak. Seçim barajı yüzde 5’e düşerse CHP ile ittifaka ihtiyacı kalmayacak. Eğer ittifakı sürdürürse o zaman “Neden CHP ile ittifak yaptın?” sorusuna cevap vermekte zorlanacak.
Bir de Saadet, DEVA ve Gelecek ittifakı gerçekleşir de İYİ Parti buna girmezse o zaman muhafazakâr taban, tek başına seçime girme imkânın varken girmedin, kutsal ittifaka katılma fırsatın doğmuşken katılmadın, diye sorgulayacak.
Ben üçüncü ittifak işini ciddi bir şekilde takip etmekten yanayım. Çünkü eğer gerçekleşirse olumlu ya da olumsuz bir şekilde siyasi denklemi etkileyecek.
BABACAN’IN İTİRAFLARI
Ali Babacan, DEVA Partisi’nin yanında bir de itiraf sitesi kurmalıydı.
Meğer AK Parti’de görev yaparken ne kadar çok şeye karşıymış da hiçbirine ses çıkarmayıp, onay vermiş.
Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığına imza verirken, aynı anda Erdoğan’ı tasfiye planının “tam göbeğinde” yer alıp Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı projesini yürüttüğünü kendisi itiraf etti.
İtiraf.com’un ikinci versiyonunda ise başkanlık sistemine karşı olduğu halde başkanlık sistemini getiren Anayasa değişikliğine hem imza hem de oy vermesiydi.
Babacan’ın itirafları burada bitti zannetmiştim ama yanılmışım. Meğer Gezi olayları sırasında Erdoğan’a karşıymış.
Geziciler gibi düşünüyormuş. Hatta Bakanlar Kurulu da öyle düşünüyormuş. Cumhurbaşkanı Gül de onlarla aynı fikirdeymiş.
İTİRAF DEĞİL GERÇEK
Doğrusu buna tam olarak bir itiraf gözüyle bakamadım.
Çünkü o dönem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le Gezi olaylarıyla ilgili olarak yaptığı “Demokrasi sadece seçim değildir” açıklaması üzerine bir tartışma yaşamıştık. Gül’ün Gezi’yi desteklediğini biliyordum. Abdullah Gül’den farklı düşünmesini beklemiyordum ama Ali Babacan’ın son itiraflarından Gezi’ye sempatiyle yaklaştığını öğrenmiş olduk.
Madem bu kadar şeye karşıydın neden Erdoğan’ın kabinesinde bakan olarak devam edip, AK Parti’de milletvekilliği yaptın, bu bir siyasi ikiyüzlülük değil mi, diye sorabilirsiniz.
Ama aslında Ali Babacan doğruyu söylüyor.
ERDOĞAN’I TASFİYE PLANLARINDA YER ALDILAR
Abdullah Gül ve ekibi, AK Parti’de en önemli koltuklarda oturdular ama Gezi süreciyle başlayan Erdoğan’ı tasfiye operasyonlarına sempati ile yaklaştılar, destek verdiler.
Gezi’de Gezicilerin, 17-25 Aralık’ta FETÖ’cülerin yanında yer aldılar.
Erdoğan, muhtıralara, Cumhuriyet mitinglerine, 367 kararına rağmen Abdullah Gül’ün arkasında dururken, Abdullah Gül her defasında Erdoğan’ı tasfiye planlarına destek verdi.
En sonunda da Erdoğan’a karşı aday olmak için muhalefetle işbirliği yaptı.
Ali Babacan’la süre sınırlaması konulmayan bir TV programı yapılsa da başka hangi operasyonlarda gizli muhalif olduklarını öğrensek.
AK PARTİ’DE İSTİŞARE SÜRECİ
CUMHURBAŞKANI Erdoğan grup toplantısında pandemi nedeniyle ara verilen istişare toplantılarının başlayacağını açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında milletvekilleriyle ilk toplantı yarın yapılacak. Erdoğan dün de AK Partili belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Milletvekilleri ile toplantıda bakanlar da hazır bulunacak. Bir grup milletvekilinin katılacağı toplantıda siyasi gündeme ilişkin her konu konuşulacak. Cumhurbaşkanı milletvekillerini dinleyecek, onlardan gelen sorulara Erdoğan ve bakanlar yanıt verecek. Perşembe günü haber kanalları birbiri ardına son dakikalar geçerse şaşırmayın. Çünkü o toplantıdan çok haber çıkacağından eminim. Pandemi nedeniyle ara verilen milletvekilleriyle istişare toplantılarının devamı gelecek.
BİNALİ YILDIRIM BAŞKANLIĞINDAKİ TOPLANTI
AK Parti’de milletvekilleri ve MKYK üyelerine dönük bilgilendirme ve istişare toplantılarının sayısı artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istişare toplantısından farklı olarak bugün bir toplantı daha var. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın başkanlığında yapılacak olan istişare toplantısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca katılacak. 7 Temmuz tarihinde yapılacak toplantıya ise Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli iştirak edecek.