Teröristlerin hedefi Meclis miydi... Sınır ötesi operasyon gündemde mi

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MECLİS’in açıldığı 1 Ekim tarihinde, İçişleri Bakanlığı’na canlı bomba ile saldırı düzenlemek isteyen iki terörist polislerin dikkati sayesinde etkisiz hale getirildi.

Terör saldırısını gerçekleştiren iki teröristin PKK’da Murat Karayılan’a bağlı “Ölümsüzler Taburu”nda yer aldıkları ve canlı bomba olarak yetiştirildikleri tespit edildi.

PKK’nın da Meclis’in açılışı nedeniyle özellikle 1 Ekim tarihini seçtiği belirlendi. Terör örgütünün böylece ses getirici bir eylem yapmayı amaçladığı ortaya çıktı. Daha önceki eylemlerinde araç kiralama yöntemini kullanan PKK’nın saldırıyı 1 Ekim tarihine yetiştirmek için ilk kez aracı gasp ettiği ortaya çıktı.

Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Çataloluk Mahallesi’nde veteriner Mikail Bozağan’ı tabancayla öldürdükten sonra gasp ettikleri araçla Keskin ve Kırıkkale üzerinden Ankara’ya giriş yaptıkları belirlendi.

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ATATÜRK BULVARI’NDAN GELDİLER

- 1 Ekim gecesi gasp ettikleri araçla Ankara’ya giriş yapan teröristlerin, keşif yapmadan doğrudan Meclis ve İçişleri Bakanlığı’nın bulunduğu Bakanlıklar’a yöneldikleri tespit edildi. Kamera kayıtlarının incelemesinde iki teröristin Atatürk Bulvarı’ndan Bakanlıklar’a geldikleri belirlendi.

- Teröristlerin yapacakları eylemin ses getirici olması için Meclis’in açıldığı 1 Ekim tarihini seçtikleri tartışma götürmez bir gerçek. O nedenle ‘tarih ayarlı saldırı’ deniliyor.

‘U DÖNÜŞÜ’ YAPTILAR

- Peki neden İçişleri Bakanlığı hedef alındı? PKK’ya, mafyaya ve uyuşturucuya yönelik operasyonlar nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın hedef alınması şaşırtıcı değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da saldırının ardından yaptıkları açıklamada bu noktanın altını çizdiler. Mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdiler.

- Kamera kayıtlarının incelenmesinde, PKK’lı teröristlerin Atatürk Bulvarı üzerinde bir ‘U’ dönüşü yaptıkları tespit edildi.

TRAFİK POLİSLERİ ŞÜPHELENDİ

Meclis’e doğru yönelen teröristlerin hareketlerinden şüphelenen trafik polisinin, araçlarına doğru yönelmesi üzerine iki teröristin oradan hızla uzaklaşarak, ‘U’ dönüşü yapıp İçişleri Bakanlığı’na yöneldikleri ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı’na yönelik saldırı girişimleri ise polis memurları Erkan Karataş ve Alim Reis’in dikkatleri sayesinde önlendi.

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- Canları pahasına iki teröristi etkisiz hale getirip, büyük bir felaketin yaşanmasını engelleyen kahraman polis memurları Erkan Karataş ve Alim Reis’in sağlık durumları hızla iyiye gidiyor.

- İki teröristin ‘U’ dönüşü yaparak İçişleri Bakanlığı’na yönelmeleri, ‘Yoksa asıl hedefleri Meclis miydi?’ sorusunu gündeme getirdi.

- Teröristlerin 1 Ekim’de özel oturumla açılacak olan Meclis’i hedef alıp almadıkları araştırılıyor. 1 Ekim tarihinde, Meclis özel oturumla toplanıyor. Meclis’in açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yapıyor. Meclis Genel Kurulu’nun toplantısı öncesinde Meclis bahçesinde tören düzenleniyor. Akşam ise resepsiyon veriliyor.

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TERÖRİSTLERİN GÜZERGÂHI

- Teröristlerin ağır silahlarla ve patlayıcılarla birlikte sınırlarımızdan nasıl giriş yaptıkları da araştırılıyor.

- Canlı bomba eyleminde kullanılacak olan patlayıcı ve cephaneliği andıran silahların ayrı yoldan Türkiye’ye sokulduğu, teröristlerin ise paramotorla geçiş yaptıkları değerlendiriliyor.

- Paramotorla Amanoslara geçiş yapan teröristlerin Adana üzerinden bir araçla Kayseri’ye geldikleri ve Kayseri’de veterineri katlettikten sonra olayda kullandıkları araçla Ankara’ya gittikleri üzerinde duruluyor. Teröristlerin Hatay’dan Kayseri’ye geldikleri araç ve lojistik sağlayanlar araştırılıyor.

- Neden Kayseri sorusunun da yanıtı aranıyor. Kayseri’de konuşlu ve Kuzey Irak’ta PKK’ya yönelik operasyonlarda görev alan 1. Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli askerlerin 17 Aralık 2016 tarihinde halk otobüsü ile çarşı iznine çıktığı sırada patlayıcı yüklü bir araçla düzenlenen terör saldırısında 15 askerimiz şehit olmuştu.

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- İçişleri Bakanlığı’na yönelik saldırı girişiminde bulunan iki teröristin de, Kayseri’nin Develi ilçesinde gasp ettikleri araçla Ankara’ya gelmeleri üzerine Kayseri’de lojistik destek aldıkları irtibat noktalarının olup olmadığı araştırılıyor.

KUZEY IRAK MERCEK ALTINDA

- PKK’nın Suriye’deki faaliyetlerine yoğunlaştık ancak PKK’lı teröristlerin İçişleri Bakanlığı’na yönelik yaptıkları terör saldırısı örgütün Irak’ın kuzeyinde yeni yapılanma içinde olduğunu gösterdi.

- PKK’nın bir süredir KYB’nin denetiminde olan ve Bafıl Talabani’nin korunaklı alan sağladığı Irak’ın Süleymaniye kentindeki Arbat Havalimanı’nda, PKK’ya Amerikalılar tarafından dron ve İHA eğitimi verildiği ortaya çıkmıştı.

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- 18 Eylül 2023 tarihinde Arbat Havalimanı’na yapılan İHA saldırısından sonra Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Patlama esnasında, KYB’ye bağlı ‘Terörle Mücadele Grubu’ mensuplarının PKK/YPG’li teröristlerle birlikte talim yapmakta oldukları anlaşılmaktadır. Bu gelişme, KYB’ye bağlı bazı güvenlik unsurlarının terör örgütü üyeleriyle işbirliğini açıkça ortaya koymuş olması bakımından vahimdir” denilmişti.

- Suriye’de PK-YPG’ye binlerce araçlık silah ve mühimmat desteği sağlayan ABD’nin, Irak’ın kuzeyinde de boş durmadığı biliniyor. KYB Lideri Bafıl Talabani’nin sağladığı lojistik imkânlarla ABD’nin bir süredir PKK terör örgütünün kapasitesini yükseltmeye çalıştığı dikkati çekiyor.

- PKK/YPG’li teröristleri taşıyan helikopter, 15 Mart gecesi Irak’ın kuzeyindeki Duhok şehri civarında düşmüştü. Fransız AS350 Cougar tipi helikopterdekilerin PKK’lı olduğu açıklandı. PKK’lıların Süleymaniye’de bir toplantıya katılmak üzere Suriye’den helikopterle taşındığı ortaya çıkmıştı. Bafıl Talabani’nin kontrolündeki bölgede, ABD’nin PKK’ya 6 adet helikopter sağladığı ve Süleymaniye’deki Arbat Havalimanı’nda uçuş eğitimi verdikleri tespit edildi.

- İçişleri Bakanlığı’na yönelik başarısız terör saldırısından sonra aynı gece TSK operasyon düzenledi. PKK’ya ait Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgesinde bulunan sığınak ve mağaralar vuruldu.

SINIR ÖTESİ OPERASYON İŞARETİ Mİ?

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’i açış konuşmasında, “Bir gece ansızın gelebiliriz sözü kulaklarından hiç eksik olmasın” demişti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de, “Cumhurbaşkanımız o şarkı kulağınızda dursun, diyor” diye konuşmuştu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Güler’in açıklamaları üzerine bir sınır ötesi operasyon düzenlenecek mi sorusu gündeme geldi.

- PKK’nın terör saldırısına aynı gün yanıt verilen operasyonun bir cezalandırma harekâtı olduğu ancak Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu takdirde sınır ötesi operasyonu yapılabileceği ifade ediliyor.

- Sınır ötesi operasyon ihtimali üzerinde duruluyor. Bunun ihtiyaç duyulması halinde Türkiye’nin belirlediği tarihte yapılabileceği söyleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözünün bir mesaj olduğunun altı çiziliyor.