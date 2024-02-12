Terör düğmesine bastılar ama devamında ne gelecek

Haberin Devamı

Onu bir gün sonra Metina’da, 12 Ocak’ta yine Hakurk bölgesindeki PKK saldırısı takip etti.

Metina’daki saldırı ile birlikte PKK yeniden harekete geçirilince, acaba arkasından ne gelecek diye bekledim.

Kelime-i Tevhid bayrağı olan kişiye yumruklu saldırı, Hizb ut-Tahrir’cinin Anıtkabir’deki şeriat çağrısı, Fatih Camii imamının bıçaklanması, DEAŞ’lıların Santa Maria Kilisesi’ne saldırısı, DHKP-C’lilerin Çağlayan Adliyesi’ne yönelik terör eylemi, üst üste yapılan Mossad operasyonları, DEAŞ’lıların yakalanması ve son olarak Küçükçekmece’de AK Parti Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması sırasında yapılan silahlı saldırı birbirini izledi.

Ben saldırıların kaydını tutmakta zorlandım, polisimiz failleri yakalamakta zorlanmadı.

TERÖR FIRTINASI

Haberin Devamı

Bir terör fırtınası ile karşı karşıyayız. Amaçları seçim sürecini zehirlemek ve Türkiye’yi güvenlik sorunu yaşanan bir ülke olarak göstermek. Bunun için şimdilik terör örgütlerini kullanıyorlar. Dikkat ettiniz mi Hizb ut- Tahrir’inden DHKP-C’sine, DEAŞ’tan Mossad’ına, PKK’sına kadar hepsinin düğmesine bastılar. Demek ki hepsinin düğmesi ellerinde. Demek ki hepsinin patronu aynı. Yarın hangi unsurları devreye sokacaklar merak ediyorum.

FAİLİ MEÇHUL KALMIYOR

Ama unuttukları bir şey var. Türkiye eski Türkiye değil. Failler yakalanıyor, olaylar aydınlatılıyor. DEAŞ’tan Mossad’ına kadar hücreler çökertiliyor. Türkiye’ye diz çöktürmek isteyenler diz çöküyor. Eğer failler yakalanmasa, eylem hazırlığı içinde olan hücreler çökertilmezse bugün başka şeyleri tartışıyor olurduk.

Küçükçekmece’de uzun namlulu silahlarla gelip olay yerini tarayan saldırganların biri yakalandı. Diğerleri de an meselesi. İstanbul polisini bir kez daha tebrik ediyorum. Ne yarına bırakıyor, ne yanlarına bırakıyor.

ÖZGÜR ÖZEL-EKREM İMAMOĞLU



Küçükçekmece’deki saldırı üzerine Ekrem İmamoğlu dedektifliğe soyundu. Alelacele olayın bir siyasi bir yönü olmadığı yönünde tweet attı. Özgür Özel ise Aziz Yeniay’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Özgür Özel doğru olanı yaptı. Ekrem İmamoğlu bir kez daha hatalı tuşa bastı. ‘Dedektif Ekrem’in hesap etmediği bir şey var; o da seçimlere gidilirken bir belediye başkan adayının seçim kampanyası yaptığı yerde gerçekleştirilen her saldırının bir siyasi mesajı vardır.

Haberin Devamı

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ’NE SALDIRININ HEDEFİ

Çağlayan Adliyesi’ne saldırıda bulunan DHKP-C’li 2 terörist, kahraman polislerimiz tarafından etkisiz hale getirilmişti. İki teröristin amaçlarının ne olduğu tartışıldı. 8 Ocak tarihli ve “Teröristin çantasından çıkanlar neyi gösteriyor?” başlıklı yazıda DHKP-C’li terörislerin Çağlayan Adliyesi’ne girmeyi başarsalar hedeflerinin şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz gibi bir yargı mensubunu rehin almayı planladıklarını yazmıştım.

“Terörist Pınar Birkoç’un ablası Necmiye Birkoç’un eylemden yarım saat sonra Çağlayan Adliyesi’nde mahkemesi olduğu ortaya çıktı. Bunlar aile boyu teröristler. Acaba hedef ablasının yargılandığı mahkeme miydi?” diye sormuştum.

Haberin Devamı

SABANCI SUİKASTİ SANIĞIYDI

Savcılığın mahkemeye sevk yazısında Emrah Yayla ve Pınar Birkoç’un amacının adliyeye silahla girerek, o sırada adliye içinde bekleyen şüpheliler Elif Ersoy, Diyar Ersoy, Necla Birkoç ve Ercan Güneş’in yardımıyla kamu görevlilerini rehin alıp DHKP-C’li teröristler Ercan Kartal ve Ali Osman Köse’nin serbest bırakılmasını isteyecekleri tespit edildi. Ercan Kartal, Sabancı suikastının talimatını veren teröristti. Ama polisimizin dikkati sayesinde başaramadılar.

CHP’NİN RAKİBİ CHP



Kılıçdaroğlu’nun en büyük siyasi başarısı 6’lı Masa’yı bir araya getirmekti. PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP ile ülkücü kökenden gelen İYİ Parti’yi, 28 Şubat’ın savunucusu CHP ile 28 Şubat’ın mağduru Saadet Partisi’ni, 27 Mayıs’ın mimarı CHP ile 27 Mayıs’ın mağduru Demokrat Parti’yi bir araya getirmesiydi. Koltuk uğruna kimin kiminle ittifak yaptığını gördük. Milletvekili koltuğu uğruna kimlerin davasını, tarihini, ilkelerini sattığına tanıklık ettik.

Haberin Devamı

SİYASİ OPORTÜNİZM

Kılıçdaroğlu’nun bakan oldukları sırada ağır hakaretlerde bulunduğu Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı seçtirmek için canla başla çalıştılar. Siyasi velinimetleri olan Erdoğan’ı tasfiye etmek için davalarına, partilerine ihanet ettiler.

6’lı Masa siyasi oportünizm adına ibret verici bir deneyimdi. Üzerinde doktora tezi yazılsa yeridir.

ELEŞTİRİLİYORLAR

CHP’nin eş genel başkanları Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na yöneltilen en büyük eleştiri; Kılıçdaroğlu’nun kurduğu ittifakları koruyamamaları oldu. İYİ Parti ve DEM’in İstanbul’da aday çıkarmasına bakınca bu tez haklı gözüküyor.

Farklı bir açıdan bakınca da tam tersi gözüküyor.

Haberin Devamı

CHP’Yİ TASFİYE

CHP listelerinden milletvekili seçilen Birol Aydın Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu. İlk açıklamasında ”İstanbul’un sizlerle kaybedecek bir 5 yılı daha yok” diyerek İmamoğlu’nu hedef aldı. CHP listelerinden milletvekili olan Gelecek Partili Selim Temurci ise AK Parti adayı Murat Kurum’a oy vereceğini açıkladı.

CHP listelerinden seçilenler CHP’ye karşı. Erdoğan’ı tasfiye etsin diye kurulan çıkar ittifakları bu kez CHP’yi tasfiye etmek için işlemeye başladı.

Kemal Bey eserinle övün...