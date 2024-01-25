Suudlularla Koç gibi ticaret

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Kısaca hatırlatacak olursak Suudi Arabistan’da ne olmuştu?

ALİ KOÇ SABOTE ETMİŞTİ

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın oynayacağı Süper Kupa maçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da olumsuz bakmasına rağmen Türkiye Futbol Federasyonu ile Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin anlaşmasıyla Suudi Arabistan’a alınmıştı. Fenerbahçe ve Galatasaray, Riyad’a kadar gitmiş ancak maçın oynanacağı gün Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç sahaya Atatürk tişörtleri ve “Yurtta sulh, cihanda sulh” pankartı ile çıkmakta ısrar etmiş, Galatasaray ise “Ne mutlu Türküm diyene” pankartı ile çıkmakta direnince maç iptal edilmişti.

TÜRK BAYRAĞI VE İSTİKLAL MARŞI

Bu olay Türkiye’ye, Suudlular İstiklal Marşı’nın okunmasına ve Türk bayrağının açılmasına izin vermedi şeklinde yansıtılmıştı.

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28 Şubat sürecini oluşturmak için kullanılan Atatürk, Türk bayrağı ve İstiklal Marşı gibi değerlerimiz burada da devreye konulmuştu. Ancak daha sonra Türk bayrağının açılmasına, İstiklal Marşı’nın okunmasına bir engel çıkarılmadığı ortaya çıkmıştı.

28 ŞUBAT’IN KALEMLERİ

Ben bu olayın perde arkasını yazınca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kendisine yakışan seviyesiz bir üslupla bana saldırmış, Uğur Dündar, Ertuğrul Özkök ve Fatih Altaylı taarruza geçmişlerdi. Bu işbirliği nereden geliyor? Uğur Dündar’ın başkanı olduğu Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu maçın Suudi Arabistan’da oynanmaması için karar aldığı halde Ali Koç takımı Riyad’a götürmüştü. Peki o niye saldırdı? Çünkü bunlar 28 Şubat’ta işbirliği yaptılar. Çünkü bunlar 28 Şubat’ın kalemleri. Her fırsatta da 28 Şubatvari bir süreç olması için harekete geçiyorlar.

Onları unutmadım. Sıcak gelişmeler yaşandığı için yarına bıraktım ama yanlarına bırakmayacağım. 28 Şubat’ın medya ayağını oluşturan üç ismin ipliğini pazara çıkaracağım. Ama şimdilik sadece Ali Koç’a bir hatırlatmada bulunacağım.

OTOKAR- SUUDİ ARABİSTAN

"Atatürk tişörtleri” ile süreci sabote eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç aynı zamanda bir Koç kuruluşu olan Otokar’ın Yönetim Kurulu Başkanı. Otokar’ın 500 milyon dolarlık zırhlı araç satışı için Suudi Arabistan’la görüşmeler yaptığı söyleniyor. Söz konusu para olunca Suudi Arabistan, şeriat rejimi falan unutuluyor. Ama samimi olarak düşüncemi söyleyeyim; satış yapmalarını isterim. Çünkü bunlar Türkiye’nin markaları. Sonuç itibarıyla ülkemiz kazançlı çıkacak. Ama bu benim bazı soruları sormama engel değil.

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ALİ KOÇ’A SORULAR

Ali Koç ben senin gibi “ulan” demeyeceğim, sadece soru soracağım.

1- Suudlularla anlaşma yaparken “Atatürk” maddesini koyduracak mısın?

2- Anlaşma imzalanırsa “Atatürk tişörtü” giyecek misin?

3- Anlaşmanın yapılacağı mekâna ”Yurtta sulh, cihanda sulh” pankartı açtıracak mısın?

Bakalım Türkiye için istediklerini kendi şirketinin menfaatleri söz konusu olunca talep edecek misin?

İSRAİL’İN SOYKIRIMININ KANITLARI TÜRKİYE’DEN

Gazze’de insanlık dışı katliama imza atan İsrail, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin başvurusu üzerine Lahey’de soykırım iddiasıyla yargılanıyor.

Uluslararası Adalet Divanı’nda yapılan yargılamanın iki ayağı var.

1- Başta Netanyahu olmak üzere soykırım yapan İsrail yöneticilerinin cezalandırılması.

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2- İsrail’in yeni soykırımlarına engel olmak için bir an önce ateşkes ilan edilmesi için ihtiyati tedbir kararının verilmesi.

ERDOĞAN ÖNCÜLÜK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in savaş suçlusu ilan edilmesini uluslararası platformlarda dile getirmişti. Türkiye o nedenle Lahey’deki yargılama ile yakından ilgileniyor. AK Parti üç milletvekilinden oluşan bir heyet ile Lahey’deki yargılamaları yakından takip ediyor. AK Parti Milletvekilleri Cüneyt Yüksel, Emrah Karayel ve Cahit Özkan bir süre Lahey’deki duruşmaları izledikten sonra Türkiye’ye döndüler. AK Parti milletvekillerinin, Lahey’deki Güney Afrika Cumhuriyeti heyeti ile yakın teması ise sürüyor.

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FOSFOR BOMBASI FOTOĞRAFLARI

İsrail’in Gazze’deki soykırımının delillerinin bir kısmı Türkiye’den gitti. Anadolu Ajansı tarafından Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan ve İsrail’in Gazze’deki soykırımını belgeleyen “Kanıt” isimli kitap, Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından Lahey’deki yargılamaya delil olarak sunuldu. “Kanıt” isimli kitapta İsrail’in Gazze’de işlediği insanlık suçları belge niteliğindeki fotoğraflarla ortaya konuluyor. Kitapta ayrıca İsrail’in Gazze’de kullandığı beyaz fosforlu top mermilerinin fotoğrafları da yer alıyor.

Lahey’deki yargılamaları izleyen AK Parti heyeti ayrıca Gazze’den tedavi için Türkiye’ye getirilen yaralılarla ilgili soykırım suçuna delil oluşturabilecek kanıtları da Güney Afrika heyetine ulaştırdı.

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CNN TÜRK’ÜN GÖRÜNTÜLERİ

Ayrıca Gazze’de görev yapan TRT, CNN TÜRK, A Haber ve NTV başta olmak üzere Türk televizyonlarında yer alan soykırıma ilişkin görüntüler de birkaç dilde hazırlanarak Uluslararası Adalet Divanı’na sunuldu.

İSRAİL SAVAŞ SUÇLUSU

ABD, Ukrayna’ya saldırı üzerine Rusya hakkında Lahey’den jet hızıyla soykırım kararı çıkarttı. Ama İsrail’in katliamlarına ortak olduğu için belki gücünü kullanıp İsrail’in soykırım suçundan ceza almasını engelleyecek. Ama bu dava burada bitmeyecek.

Bir gün gelecek İsrail soykırımcı, Netanyahu ise savaş suçlusu ilan edilecek. O gün uzak değil.