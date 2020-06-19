Şentop Meclis Başkanı peki kabine değişecek mi?

Meclis Başkanlığı kulislerini yazarken haber pat diye geldi. Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı’na aday olmadığını açıkladı. Bu durumda Mustafa Şentop yeni dönemde de Meclis Başkanlığı’na devam edecek. İsterseniz önce en sondan başlayayım.
Meclis Başkanlığı için Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop isimleri gündemdeydi. Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğu için Meclis Başkanlığı’ndan istifa etmişti. Binali Yıldırım tekrar bu göreve mi getirilecek, yoksa Mustafa Şentop ile mi devam edilecek derken, 30 Haziran’da AK Parti grubunda temayül yoklaması yapılacağı açıklandı.
Bu bir işaretti.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhur ittifakı ortağı olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kanaatine büyük önem veriyor. Erdoğan ile Bahçeli, çarşamba günü görüştüler. Meclis Başkanlığı’nı konuştular. Bahçeli’den sonra Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’u kabul etti. Bu da bir göstergeydi.
Ama hem Binali Yıldırım, hem de Mustafa Şentop bu süreci çok düzeyli bir şekilde götürdüler.
Örneğin Şentop, Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra tek bir kelime etmedi. Hatta çok sevinçli bir görüntü dahi vermemeye özen gösterdi. Binali Yıldırım da arkasında Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı gibi görevleri bırakmış birisinin olgunluğuyla hareket etti. Binali Yıldırım dün yanında kalabalık bir milletvekili grubuyla Meclis’e geldi. Gazeteciler etrafını sarınca, “Ben bu kulise geldiğim zaman hemen ‘Binali Bey aday oluyor, adaylığını açıklayacak’ deniliyor” dedi. O anda tecrübeli parlamento muhabiri Nagehan Akbulut, “Aday mısınız?” diye sordu. Binali Yıldırım, “Aday değilim” diye karşılık verdi. Binali Bey, “Kesin mi, son kararınız mı?” sorularına ise “Kesin, son kararım” diye karşılık verdi. Hatta “Siz aday olmasanız da aday gösterilirseniz” denildi. Yıldırım, “Aday olmayınca aday gösterilmez herhalde” diye yanıt verdi. Binali Yıldırım’ın aday olmayacağını açıklamasıyla birlikte Mustafa Şentop’un yeni dönemde de Meclis Başkanlığı’nı sürdürmesi kesinleşmiş oldu.
BAKANLAR KURULU DEĞİŞMİYOR
Meclis Başkanlığı konusu netleşti. Peki ona bağlantılı olarak kabine değişikliği olacak mı? Güvenilir kaynaklardan edindiğim bilgiye göre bu aşamada Bakanlar Kurulu değişikliği düşünülmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine değişikliği için şu aşamada bir ihtiyaç görmediği söyleniyor. Yani bir süre daha Bakanlar Kurulu değişmeyecek. Ne zaman olacağına ise Erdoğan karar verecek.
YASSIADA TEKLİFİ OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ
HUKUK tarihimizin utanç sayfaları arasında yer alan Yassıada kararlarının yok hükmünde sayılması konusunda önemli adımlar atılıyor. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un ilk imzayı attığı kanun değişikliği Anayasa Komisyonu’ndan geçti. Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya’nın başkanlığında yapılan toplantıda teklif kabul edildi. Teklifin kabul edilmesi önemliydi. Ancak daha da önemlisi, bunun iktidar ve muhalefetin oybirliğiyle olmasıydı. Kanun teklifi önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’na getirilecek. Yassıada kararlarının çok önemli bir fonksiyonu vardı.
Darbeden sonra özel bir mahkeme kurulmuş, darbe hukukunun geçerli olduğu mahkemede “Sizi buraya tıkan kuvvet bunu istiyor” diyen Salim Başol zihniyeti, Başbakan Menderes, Dışişleri Bakanı Zorlu ve Maliye Bakanı Polatkan’ın idamıyla sonuçlanan kararlar vermişlerdi.
KOMİSYONDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI
Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmeler sırasında kanun teklifinde önemli değişlikler de yapıldı.
1)Yassıada kararlarından dolayı mağdur olan ailelere maddi tazminat davası açma imkânı getiriliyordu. Komisyonda bu madde “manevi zararlar” olarak değiştirildi.
2)Yassıada kararları denilince, sadece yargılamada ismi geçenleri kapsıyordu. Oysa Yassıada mahkemeleri başlamadan önce işkenceyle öldürülen İstanbul Emniyet Müdürü Faruk Oktay, iki bileği kesilmiş halde bulunan Konya Valisi Cemil Keleşoğlu, Harp Okulu’nun camından atılarak öldürülen İçişleri Bakanı Namık Gedik gibi isimleri de kapsaması için soruşturmanın başladığı tarih esas alındı.
Menderes başta olmak üzere Demokrat Partililerin el konulan mallarının tazmin edilmesi ve manevi tazminat taleplerinin karşılanması için Cumhurbaşkanı tarafından bir komisyon kurulması kararlaştırıldı.
Yüksek Soruşturma Kurulu ve Yüksek Adalet Divanı’na ait her türlü arşivin Meclis’e devredilmesi kararı alındı.
Darbelerle mücadele adına bu düzenlemeye destek veren iktidarı ve muhalefet milletvekillerini tebrik ediyorum.
VOLKAN BOZKIR: ‘BU TÜRKİYE’NİN GÜCÜ’
BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Kurulu Başkanlığı’na seçilen eski AB Bakanı ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır’la konuştum. “Hem şahsım hem ülkem adına çok mutluyum” dedi. Volkan Bozkır, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu göreve teklif edilmişti. Bazı ülkelerin aleyhte çalışmasına rağmen 178 oyla seçildi. Volkan Bozkır, “Şükürler olsun. Çok iyi bir oy oranı ile seçildim. Bu Türkiye’nin gücü. Bu Türkiye’nin itibarının ve dünya ülkelerinin Türkiye’ye olan güveninin çok önemli bir göstergesidir” dedi. Volkan Bozkır dün itibarıyla resmi olarak BM Genel Kurulu Başkanlığı unvanına sahip oldu. ABD’ye ne zaman gideceğini sordum. “Ağustos ayında gideceğim. 15 Eylül’de ise resmi törenle başkanlığı devralacağım” dedi. Volkan Bozkır, 15 Eylül 2021 tarihine kadar bu görevi sürdürecek. Yani dünyanın tepesinde saygın bir Türk yer alacak.
Şentop Meclis Başkanı peki kabine değişecek mi?
Meclis Başkanlığı kulislerini yazarken haber pat diye geldi. Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı’na aday olmadığını açıkladı. Bu durumda Mustafa Şentop yeni dönemde de Meclis Başkanlığı’na devam edecek. İsterseniz önce en sondan başlayayım.
Meclis Başkanlığı için Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop isimleri gündemdeydi. Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğu için Meclis Başkanlığı’ndan istifa etmişti. Binali Yıldırım tekrar bu göreve mi getirilecek, yoksa Mustafa Şentop ile mi devam edilecek derken, 30 Haziran’da AK Parti grubunda temayül yoklaması yapılacağı açıklandı.
Bu bir işaretti.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhur ittifakı ortağı olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kanaatine büyük önem veriyor. Erdoğan ile Bahçeli, çarşamba günü görüştüler. Meclis Başkanlığı’nı konuştular. Bahçeli’den sonra Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’u kabul etti. Bu da bir göstergeydi.
Ama hem Binali Yıldırım, hem de Mustafa Şentop bu süreci çok düzeyli bir şekilde götürdüler.
Örneğin Şentop, Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra tek bir kelime etmedi. Hatta çok sevinçli bir görüntü dahi vermemeye özen gösterdi. Binali Yıldırım da arkasında Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı gibi görevleri bırakmış birisinin olgunluğuyla hareket etti. Binali Yıldırım dün yanında kalabalık bir milletvekili grubuyla Meclis’e geldi. Gazeteciler etrafını sarınca, “Ben bu kulise geldiğim zaman hemen ‘Binali Bey aday oluyor, adaylığını açıklayacak’ deniliyor” dedi. O anda tecrübeli parlamento muhabiri Nagehan Akbulut, “Aday mısınız?” diye sordu. Binali Yıldırım, “Aday değilim” diye karşılık verdi. Binali Bey, “Kesin mi, son kararınız mı?” sorularına ise “Kesin, son kararım” diye karşılık verdi. Hatta “Siz aday olmasanız da aday gösterilirseniz” denildi. Yıldırım, “Aday olmayınca aday gösterilmez herhalde” diye yanıt verdi. Binali Yıldırım’ın aday olmayacağını açıklamasıyla birlikte Mustafa Şentop’un yeni dönemde de Meclis Başkanlığı’nı sürdürmesi kesinleşmiş oldu.
BAKANLAR KURULU DEĞİŞMİYOR
Meclis Başkanlığı konusu netleşti. Peki ona bağlantılı olarak kabine değişikliği olacak mı? Güvenilir kaynaklardan edindiğim bilgiye göre bu aşamada Bakanlar Kurulu değişikliği düşünülmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine değişikliği için şu aşamada bir ihtiyaç görmediği söyleniyor. Yani bir süre daha Bakanlar Kurulu değişmeyecek. Ne zaman olacağına ise Erdoğan karar verecek.
YASSIADA TEKLİFİ OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ
HUKUK tarihimizin utanç sayfaları arasında yer alan Yassıada kararlarının yok hükmünde sayılması konusunda önemli adımlar atılıyor. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un ilk imzayı attığı kanun değişikliği Anayasa Komisyonu’ndan geçti. Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya’nın başkanlığında yapılan toplantıda teklif kabul edildi. Teklifin kabul edilmesi önemliydi. Ancak daha da önemlisi, bunun iktidar ve muhalefetin oybirliğiyle olmasıydı. Kanun teklifi önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’na getirilecek. Yassıada kararlarının çok önemli bir fonksiyonu vardı.
Darbeden sonra özel bir mahkeme kurulmuş, darbe hukukunun geçerli olduğu mahkemede “Sizi buraya tıkan kuvvet bunu istiyor” diyen Salim Başol zihniyeti, Başbakan Menderes, Dışişleri Bakanı Zorlu ve Maliye Bakanı Polatkan’ın idamıyla sonuçlanan kararlar vermişlerdi.
KOMİSYONDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI
Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmeler sırasında kanun teklifinde önemli değişlikler de yapıldı.
1)Yassıada kararlarından dolayı mağdur olan ailelere maddi tazminat davası açma imkânı getiriliyordu. Komisyonda bu madde “manevi zararlar” olarak değiştirildi.
2)Yassıada kararları denilince, sadece yargılamada ismi geçenleri kapsıyordu. Oysa Yassıada mahkemeleri başlamadan önce işkenceyle öldürülen İstanbul Emniyet Müdürü Faruk Oktay, iki bileği kesilmiş halde bulunan Konya Valisi Cemil Keleşoğlu, Harp Okulu’nun camından atılarak öldürülen İçişleri Bakanı Namık Gedik gibi isimleri de kapsaması için soruşturmanın başladığı tarih esas alındı.
Menderes başta olmak üzere Demokrat Partililerin el konulan mallarının tazmin edilmesi ve manevi tazminat taleplerinin karşılanması için Cumhurbaşkanı tarafından bir komisyon kurulması kararlaştırıldı.
Yüksek Soruşturma Kurulu ve Yüksek Adalet Divanı’na ait her türlü arşivin Meclis’e devredilmesi kararı alındı.
Darbelerle mücadele adına bu düzenlemeye destek veren iktidarı ve muhalefet milletvekillerini tebrik ediyorum.
VOLKAN BOZKIR: ‘BU TÜRKİYE’NİN GÜCÜ’
BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Kurulu Başkanlığı’na seçilen eski AB Bakanı ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır’la konuştum. “Hem şahsım hem ülkem adına çok mutluyum” dedi. Volkan Bozkır, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu göreve teklif edilmişti. Bazı ülkelerin aleyhte çalışmasına rağmen 178 oyla seçildi. Volkan Bozkır, “Şükürler olsun. Çok iyi bir oy oranı ile seçildim. Bu Türkiye’nin gücü. Bu Türkiye’nin itibarının ve dünya ülkelerinin Türkiye’ye olan güveninin çok önemli bir göstergesidir” dedi. Volkan Bozkır dün itibarıyla resmi olarak BM Genel Kurulu Başkanlığı unvanına sahip oldu. ABD’ye ne zaman gideceğini sordum. “Ağustos ayında gideceğim. 15 Eylül’de ise resmi törenle başkanlığı devralacağım” dedi. Volkan Bozkır, 15 Eylül 2021 tarihine kadar bu görevi sürdürecek. Yani dünyanın tepesinde saygın bir Türk yer alacak.