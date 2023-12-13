Seçil Erzan olayında kamera kayıtları tahrif edilmiş

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1-Seçil Erzan, mahkemeye verdiği yeni ifadesinde Denizbank Genel Merkezi’nde zorla alıkonulduğu ve tehdit edildiğini iddia etti.

2-Seçil Erzan’ın makam odasını ve Denizbank şubesine giriş çıkışları gösteren kamera kayıtlarının tahrif edildiği, bazı görüntülerin silindiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suç delillerini yok etme iddiasıyla Denizbank yöneticileri hakkında soruşturma başlattı.

ÜNLÜ FUTBOLCULAR

İsterseniz önce Seçil Erzan’dan başlayalım. Seçil Erzan’ın ponzi yöntemiyle aralarında Galatasaray’lı eski futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da yer aldığı eski futbolculardan yüksek kâr vaadiyle 45 milyon dolar aldığı tespit edilmişti.

Denizbank Levent Büyükdere şubesi müdürü olan Seçil Erzan, Fatih Terim fonu adı verilen işlemi yaparken Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ile Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu’nun ismini güvence olarak kullanmıştı.

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FON OLAYI NASIL PATLAK VERDİ

Bülent Çeviker’in dolandırıldığı iddiasıyla 31.3.2023 tarihinde Denizbank Genel Merkezi’ne yaptığı başvuru üzerine Denizbank avukatlarının şikâyeti nedeniyle 7 Nisan 2023 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Seçil Erzan hakkında soruşturma başlatmıştı. Fon olayıyla ilgili şikâyet üzerine harekete geçen Denizbank yöneticileri Seçil Erzan’ı Çorlu’daki evinden alarak üç gün süreyle Denizbank Genel Merkezi’nde sorgulamışlardı.

SEÇİL ERZAN’IN İLK İFADESİ

Seçil Erzan ifadesinde, “9 Nisan’da beni korumalar eşliğinde Zincirlikuyu’daki Denizbank Genel Müdürlüğü’ne götürdüler. Koluma serumlar takılarak bana bu işi banka dışında yaptım diye söylettirdiler. 9 Nisan Pazar günü akşam saatlerinde, bu sefer Hakan Ateş bankaya geldi. Bulunduğumuz toplantı salonuna girerek, ’Kızım biz zaten insanların parasını vereceğiz ama ortada bir enkaz var, kimden ne aldıysan söyle zaten bu bir zimmet değil, zimmet olsa sen yıllarca içeride çürürdün, bu sebeple de kendin banka dışında ne aldıysan onları söyle, sen bizi koru biz de seni koruruz’ dedi” denildiğini anlatmıştı.

TEHDİT EDİLDİM

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Seçil Erzan tutuklandıktan sonra İstanbul 16.Sulh Ceza Hâkimliği’ne verdiği ifadesinde ise, Denizbank Genel Merkezi’nde zorla alıkonulduğunu ve tehdit altında ifadesinin alındığını iddia ediyor.

Seçil Erzan, ”Olay ortaya çıktıktan sonra bankanın genel merkezinde 3 gün zorla tutuldum. Bana banka yöneticileri kesinlikle paraları dışarıda aldığını söyleyeceksin, bankanın bu durumdan haberdar olmadığını beyan edeceksin dediler ve bu yönde baskı yaptılar. Bana avukat tutacaklarını ve savunmama yardımcı olacaklarını beyan ettiler. Ben paraları bankanın içerisinde aldım. Beni tehdit ettiler, seni öldüreceğiz dediler, evime geldiler, sürekli baskı altındaydım. Fon adı altında bana para aldırdılar. Ben hiçbir zaman bankaya gitmemezlik yapmadım” diye ifade veriyor.

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SORU İŞARETLERİ

Denizbank tarafından yapılan açıklamada Seçil Erzan’ın banka genel merkezinde sorgulandığı kabul ediliyor. Ama öyle iyi davranıldığı anlatılıyordu ki, neredeyse prim verip, pamuklara sarmadıkları kalmış. Bu noktada bankanın bu işten sıyrılma çabasını anlıyorum. Seçil Erzan’ın bu ifadeyi kendisini kurtarmak için vermiş olabileceği ihtimalini gözardı etmiyorum.

Ama ortada bir de suç delillerinin yok edilmesi iddiası var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TCK’nın 281 Maddesi’ne göre soruşturma yürütüyor.

18 GÜN SONRA TESLİM ETMİŞLER

1- Banka yönetiminin görüntüleri şubeden 10 Nisan’da almasına rağmen görüntüleri Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne 28 Nisan’da teslim ettiği ortaya çıktı. Kamera kayıt görüntüleri incelendiğinde kamera kayıtlarının tahrif ettiği kuşkusu oluştu.

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BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ

2- İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından Seçil Erzan’ın odasını da gösteren 77 kameranın kaydı incelendi. Seçil Erzan’ın odasını gösteren 14 materyalde video programının sağlıklı çalışmaması nedeniyle görüntülere ulaşılamadı. 2 materyalde görüntü kaybı, 7 materyalde CD üzerindeki kamera saatlerine ait bilgilerin kamera kayıtlarıyla uyuşmadığı anlaşıldı. 2 materyalde ise herhangi bir kamera kaydı tespit edilemedi. Bunun üzerine kamera görüntüleri incelenmek üzere bilirkişiye gönderildi.

Kamera kayıtlarıyla ilgili ayrıntılı inceleme elimde. Ancak burada her birinden bir örnek paylaşmakla yetineceğim.

KAMERA KAYIT GÖRÜNTÜLERİ SAĞLIKLI ÇALIŞMIYOR

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1) 21.3.2023 08.30-12.00 DVR numaralı CD incelendiğinde materyal içerisinde banka müdürünün odasını gösteren kamera görüntülerine kayıtlı video programının sağlıklı çalışmaması nedeniyle ulaşılamamıştır.

GÖRÜNTÜ YOK

2) 28.3.2023 15.30-18.13 DVR 2 numaralı CD incelendiğinde bahse konu materyal içerisinde herhangi bir kamera kayıt görüntüsüne rastlanmamıştır.

KAMERA KAYIT GÖRÜNTÜLERİ UYUŞMUYOR

3) 04.04.2023 08.29-08. 36 DVR 2 numaralı CD incelendiğinde materyalin üzerinde 08.30-11.55 saatleri yazmasına rağmen kayıtlı görüntü içeriğinde 08.29-08.36 saatlerine ait görüntü kaydının olduğu ve bu saatler arasında banka müdürünün odasına giriş çıkış olmadığı tespit edilmiştir.

GÖRÜNTÜ KAYBI TESPİT EDİLDİ

4) 07.04.2023 tarihli kamera kaydı görüntülerinde banka müdürünün odasını gösteren toplam 3 adet Cd materyal incelenmiş, ilgili materyal içerisindeki tüm kamera kayıt görüntülerinde 12.36-14 ile 12.40-44 arası görüntü kaybının olduğu tespit edilmiştir.

Bakalım yargılama süreci ilerledikçe daha nelere tanıklık edeceğiz. Eğer Denizbank tarafından kamera kayıtlarının tahrif edildiği, delillerin yok edildiği gibi bir sonuca ulaşılırsa, yandı gülüm keten helvası demektir.