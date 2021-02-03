Reformların anası ve darbenin anayasası

AK Parti’nin yeni reform paketiyle ilgili çalışması da bu perspektifi anımsatıyor. Buna reform sürekliliği demek de mümkün.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grubunda, “Türkiye’yi temel hak ve özgürlüklerden ekonomide güven ikliminin güçlendirilmesine kadar geniş bir alanda geleceğe hazırlayacak bu reform sürecine hep birlikte destek vereceğiz” demişti. AK Parti MYK toplantısında ise reform paketi masaya yatırıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün kapsamlı sunumundan sonra reform paketi üzerinde uzun süreli müzakereler yaşandı.
MANİFESTO GİBİ KONUŞMALAR
Toplantıda söz alan MYK üyeleri, istisnasız olarak reform sürecine güçlü bir şekilde destek veriyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan reformların öneminin altını çizen konuşmaları onaylıyor, zaman zaman notlar alıyor. Bir MYK üyesi, “Yapılan değerlendirmeler toplanıp bir kitap haline getirilse, siyasi manifesto olur” dedi.
SESSİZ DEVRİMDEN SÜREKLİ DEVRİME
AK Parti döneminde yapılan reform niteliğindeki değişiklikler, “sessiz devrim” adı altında bir kitapta toplanmıştı. Reformların görüşüldüğü toplantıda, AK Parti’nin geçmişte yaptığı, “sessiz devrimler” vurgulanarak, “Biz AK Parti olarak devrimci bir partiyiz. Muhafazakârlığımız kültürel alanla ilgilidir. Ama siyasi anlamda hep devrimci olduk. Biz devrimi AK Parti iktidara geldiğinde bir defalığına yapılmış bir şey olarak görmedik. O nedenle sürekli devrim vurgusunu yapıyoruz. Türk toplumu dinamik bir toplum. Adaletle ilgili terazi ise hassastır. O nedenle yasaların yeniden gözden geçirilip güncellenmesini ve adalet reformunun sürekli olmasını gerektirir. Bu çalışmayı yeni bir güncelleme olarak düşünebiliriz” deniliyor.
TROÇKİ BENZETMEMİN NEDENİ
Yazının girişinde
Çelişki, Demirtaş’ın çelişkisi değil. Çelişki Demirtaş’tan çok Demirtaşçılık yapan AİHM’nin çelişkisi.
Hatırlarsanız, AİHM 22 Aralık’ta “Demirtaş’ın derhal serbest bırakılmasını” istemişti. Kararda kullanılan dil, hukuk normlarını zorlayan buyurgan bir dildi. Öyle ki AİHM’nin Türk yargıcı Saadet Yüksel, “Başvuranın serbest bırakılmasının tavsiye edildiği alışılmışın dışında ilk Büyük Daire davasıdır” diye itiraz etmişti.
AİHM’nin Gürcistan kökenli üyesi Chanturia da “Uluslararası yargı işbirliği göz ardı edilerek ulusal mahkemelere ne tür mesaj verilmek istenmektedir” diye sorma gereği duymuştu.
Şimdi ise yeni bir gelişme oldu. Yasin Börü başta olmak üzere 53 kişinin vahşi bir şekilde katledildiği Kobani olayları nedeniyle yargılanan Selahattin Demirtaş’la ilgili olarak AİHM’in 19 Ocak 2021 tarihinde Türkiye’den savunma istemine ilişkin yazısı Adalet Bakanlığı’na ulaştı.
AİHM daha önce Demirtaş’la ilgili olarak, “Derhal serbest bırakılsın” kararı almıştı. O zaman Türkiye’den savunma istemişti. Adalet Bakanlığı tarafından Demirtaş’ın 20 Eylül 2019 tarihindeki tutuklanmasının farklı suçlardan kaynaklandığı izah edilmişti. Çünkü hem kararda hem muhalefet şerhlerinde buna atıf var. Türkiye’nin tezlerini dikkate almış mıydı derseniz, almamıştı.
O zaman Türkiye’den neden savunma isteniyor?
İKİ ÜYE UYARMIŞTI
AİHM’nin 22 Aralık tarihinde verdiği kararın,
EKONOMİ VE İŞSİZLİK
Koronavirüs nedeniyle küresel bir sağlık sorunu yaşanıyor. Ancak Optimar’ın anketinde “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir” diye sorulduğunda ne cevap veriliyor dersiniz?
Yüzde 38.1’le ekonomi ilk sırada yer alıyor. Onu 24.8’le koronavirüs takip ediyor. Ama hemen ardından 11.9’la işsizlik geliyor. Karar alıcılar açısından ekonomi ile işsizliği birlikte değerlendirmekte yarar var.
HANGİ PARTİ ÇÖZER?
Halkımız soruna işaret ederken, çözümü de yine AK Parti’de görüyor. “Bu sorunu AK Parti çözer” diyenlerin oranı 28.1 çıkarken CHP diyenlerin oranı yüzde 16.5’te kalıyor. Beni şaşırtan ise ekonomi konusunda iddialı olan Ali Babacan’da 0.6’lık bir oranın çıkması.
EN BEĞENİLEN SİYASETÇİ
“En beğendiğiniz siyasetçi” anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 31.1’le açık ara önde yer alıyor. Onu cezaevinde olmasına rağmen 8’le Selahattin Demirtaş takip ediyor. Daha önce ilk sıralarda Ekrem İmamoğlu gelirdi. İmamoğlu, 7.1’le dördüncü sıraya gerilemesine rağmen önemini koruyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise birkaç basamak ilerleme sağlamış. Akşener 7.4’le İmamoğlu’nun bir tık üstünde kalıyor. Geçen yıl anketlerde yer almaya başlayan Mansur Yavaş ise 6.5’le İmamoğlu’nun ardından beşinci sırada görünüyor.
MUHARREM İNCE’NİN ORANI
Demokrasimiz açısından önemli bir gelişme. CHP ile İYİ Parti, “güçlendirilmiş parlamenter sistem” önerisini kendi içinde tartışmaya açtı. Önümüzdeki ay muhalefet partileri ortak bir platform oluşturup sistem önerisini netleştirecekler.
CUMHURBAŞKANLIĞI ÖNERİLERİNDEKİ FARK
CHP ile İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı önerisinde küçük ama önemli bir fark bulunuyor. CHP sembolik cumhurbaşkanlığını, İYİ Parti ise tarafsız ama yetkili cumhurbaşkanlığını esas alıyor. İYİ Parti, Cumhurbaşkanı’nı günlük siyasi tartışmaların dışına çıkarıp, sistemin tıkandığı noktalarda ise etkili olmasını esas alıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetilmesinde yetkili olması gerektiğine inanıyor. İki partinin önerisinde de Cumhurbaşkanı, Meclis tarafından seçilecek ve Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişkisi kesilecek. Cumhurbaşkanı temsili konumunda olacak.
CUMHURBAŞKANI’NIN YETKİLERİ
Cumhurbaşkanı ile başbakanın yetki çatışmasına girmemesi için üçlü kararname yeniden düzenlenecek. Devletin birliği ve bütünlüğünü temsilen yapılacak atamalarda Cumhurbaşkanı’nın onayı gerekecek. Onun dışında başbakan çalışacağı isimleri seçmede kimi atamaları tek imza ile gerçekleştirebilecek.
HÜKÜMET MECLİS’TEN KURULACAK
Hükümet, parlamentodan çıkacak. Güvenoyu zorunluluğu getirilecek. Başbakan ve bakanlar, Meclis’e karşı sorumlu olacak.
CHP İLE İYİ PARTİ
GEREKÇELİ KARARA DİKKAT
O nedenle bu kez Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararının gerekçesinde Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının kesin olduğu ve yerel mahkemeler tarafından uygulanmasının zorunlu olduğuna güçlü bir vurgu yapılması bekleniyor.
Enis Berberoğlu’nun avukatı Yiğit Acar’la konuştum. Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararından sonra İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nden öncelikli olarak dosyanın durdurulma kararı vermesini beklediklerini söyledi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi yine kararında ısrar edebilir. Az bir ihtimal ama o takdirde tekrar başa dönmüş olunacak.
BERBEROĞLU’NUN MİLLETVEKİLLİĞİ
Ya da bu kez İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı doğrultusunda yeniden yargılama sürecini başlatacak. Bu aşamada yeniden yargılama ve milletvekilliğinin iadesi için “dosyanın durdurulması” kararı istenecek.
MADDE MADDE
Hukuku ayrıntılara girmeden anlatacak olursak:
10 ARALIK SANCISI
Çelebi ve Aksoy’un mektubu, 10 Aralık 2020 tarihini taşıyor. Belli ki 10 Aralık tarihi özel olarak seçilmiş.
İki milletvekili kendilerini, ‘29 Ekim Gücü’ olarak isimlendiriyorlar. Mehmet Ali Çelebi’nin Ergenekon sürecinde 41 ay tutuklu yargılandığını hatırlatırsam, neden 29 Ekim’i referans aldıkları daha iyi anlaşılır.
Peki 10 Aralık rahatsızlığı ne?
Burhan Şenatalar ve Süleyman Çelebi’nin sözcülüğünü yaptığı 10 Aralık Hareketi, CHP’nin kapatılıp vakfa dönüştürülmesini, solda yeni bir parti kurulmasını savunan, “ikinci Cumhuriyetçi” çizgiye yakın isimlerden oluşuyordu.
CHP yönetiminde Oğuz Kaan Salıcı ve Canan Kaftancıoğlu ‘10 Aralıkçı’ olarak biliniyorlar.
CHP’de kendini Atatürkçü ve Cumhuriyetçi olarak tanımlayan isimler partinin son dönemde 10 Aralıkçıların çizgisine çekildiği kaygısını taşıyor.
ÜÇ İTİRAZ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “MHP’nin sokakta işi yoktur” açıklamasını da o yönde görüyorum.
Bahçeli, Ülkücüleri sokaktan çekmiş, ellerinde silahın değil, bilgisayarın olması gerektiğini söylemişti.
Darbelerin hazırlık süreçlerinde sağcı-solcu örgütleri sokaklara sürüp, terör olaylarının üzerinden demokrasiyi kuşatanlar, Bahçeli’nin bu tavrı karşısında memnun olmamışlardı. Ama millet sokaktan çekilen MHP’ye güven duymuş, Bahçeli’nin liderliğinde girdiği 18 Nisan 1999 seçimlerinde MHP, yüzde 18 oy oranına ulaşmıştı.
Doğru olanı desteklemek, yanlış olanı ise eleştirmek gerekiyor.
BAHÇELİ’NİN TAVRI
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve gazeteci Orhan Uğuroğlu’na yapılan saldırı nedeniyle gözlerin MHP’ye çevrildiği bir sırada Bahçeli’nin bu çıkışı önemliydi.
Bahçeli, “MHP’nin sokakta işi yoktur. Kavga ve karışıklıkta hayır görmesi imkânsızdır” dedi. Bahçeli’nin sözleri kadar zamanlaması da önemliydi. Yerindeydi. Ama devamındaki gazetecilere ve siyasetçilere gelen tehdit dilini nereye koyacağız?
İKİNCİ MESAJIN ADRESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında 1 milyon liralık tazminat davası açarken, “Bizzat kendisi bir kaset komplosu ile işbaşına gelen, partisi içinde taciz, tecavüz, hırsızlık hadiselerini görmezden gelen sözde genel başkanın sancısının sebebi budur. Bunların derdi millet, milli iradedir” diye tepki göstermişti.
Gelinen noktada ne Kılıçdaroğlu geri adım atıyor ne de Erdoğan bu işin peşini bırakmaya niyetli görünüyor. AK Parti MKYK toplantısında “sözde Cumhurbaşkanı” konusu açılınca Erdoğan, “CHP böyledir. Bunların sorunu milli iradeyle. Bu CHP’de tecavüzcüler var. Sahtekârlıklar var. Bizim bu partiye karşı tavırlı olmamız lazım” diyor.
SELÇUK ÖZDAĞ’A SALDIRIÖNCELİKLE Selçuk Özdağ’a ve gazeteci Orhan Uğuroğlu’na yapılan saldırıyı kınıyorum. Selçuk Özdağ’la doktorlar müdahale ettikten kısa bir süre sonra konuşmuştuk. Silahlı ve sopalı kişilerin saldırısına uğradığını anlatmıştı. “Cuma namazı için evden çıkmıştım. Şoförümün başına silah dayamışlardı. Biri bana silah çekti, diğerleri arkadan sopalarla saldırdı. Bir süre yumruklarla kendimi korumaya çalıştım” diye anlatmıştı.
Selçuk Özdağ’a yapılan saldırıya çok üzüldüm. Ama başkentin ortasında önemli bir siyasetçinin silahlı, sopalı saldırıya uğramasına daha çok üzüldüm. Böyle bir Türkiye istemiyoruz. Fikirlerin silahla, sopalarla susturulduğu bir Türkiye’nin mücadelesini vermiyoruz.
Selçuk Özdağ’ın kırılan iki parmağı ve koluna operasyon yapıldı. Dün hastaneden evine geçti. İçişleri Bakanı Soylu, Selçuk Özdağ’la sürekli temas halinde. Dün saldırganların ikisinin yakalandığı haberini alınca Selçuk Özdağ’ı aradım. Doğruladı. Teşhis için şoförünün Emniyet’te olduğunu söyledi. “Önemli olan onların arkasında kimlerin olduğu” dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ARAMIŞ
Selçuk Özdağ, “Ne kadar sevildiğimi anladım” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan aramış kendisini. Olayın nasıl olduğunu sormuş. Geçmiş olsun dileklerini iletmiş. İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanı başta olmak üzere bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti liderleri ve eski Meclis başkanları aramış. Selçuk Özdağ, MHP ve Ülkü Ocakları davasından idamla yargılanmış, bu uğurda 7 yıl hapis yapmış, çile çekmiş bir insan. Ona saldıranlar hangi bedeli ödedi acaba?
BAHÇELİ’NİN
İl yönetimi istifa ettirilince İncilay Gezgin Şekerdağ, başkanlığı kaybetmiş oldu. Gece yarısı Muğla il yönetiminin istifa ettirildiği, hatta il başkanlığının kapısının anahtarının değiştirildiği iddiası söz konusu. Bizde parti içi mücadele çok sert geçiyor. Kadın genel başkanın yönettiği partide Ümit Özdağ’ın ihracına imza vermediği için kadın il başkanı tasfiye ediliyor.
İKİNCİ İHRAÇ OLMAZ İDDİASI
Ümit Özdağ’la bundan sonraki süreci konuştuk. Ben yeniden ihraç edileceği yönündeki izlenimimi paylaşmıştım. Ümit Özdağ, “Hukuki olarak aynı konuda ikinci kez ihraç edilemem” dedi. Hukukçulardan bu yönde görüşler almış.
“Mahkeme usul yönünden ihraç kararını iptal etti ancak dosyanın esasını da incelemek suretiyle böyle bir karara vardı” dedi. Yazımdaki “Yeniden ihraç edilecek” ifadesi üzerine Ümit Özdağ ile irtibat kuran hukukçular “İhracı gerektirecek yeni bir açıklama olursa ancak o zaman ikinci kez ihraç edebilirler” diye görüş bildirmişler.
BİR DE LATİNCE ANLATTI
Ümit Özdağ, aynı gerekçeyle ikinci kez ihraç edilmesinin mümkün olmadığını Roma hukukundan örneklerle savundu. “Non bis in idem” dedi. Aynı fiilden dolayı ikinci kez yargılanamaz anlamına geliyor. Ama İYİ Parti işi Roma hukukuna kadar götürmeye niyetli değil.
YENİDEN İHRAÇ
Çünkü İYİ Parti,
Böylece HDP’nin kapatılmasıyla ilgili tartışmalarda yeni bir sürece girildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parti kapatmaya sıcak bakmadığı biliniyor. AK Parti’nin önemli isimlerinin de bu yönde açıklamaları oldu. O nedenle MHP’nin, HDP’yle ilgili tutumunun cumhur ittifakının politikası olmadığı anlaşılıyor. Ancak AK Parti’nin, MHP’nin bu girişimini engelleme gibi bir çabası olmayacağı belli.
MHP’DEKİ HAZIRLIK
Soru 1: MHP’de, HDP’nin kapatılmasıyla ilgili bir çalışma var mı? Var.
Soru 2: Kimin başkanlığında yapılıyor?
Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığında HDP’yle ilgili bir dosya hazırlanıyor.
Soru 3: MHP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na HDP’nin kapatılması için müracaat edecek mi?
MHP, öncelikle Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili iddianame üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP hakkında kapatma davası açmasını bekleyecek.
Soru 4:
WhatsApp’ın uygulaması hepimizi karar almaya zorlarken, sosyal medya ile siyaset ilişkisine bakmak istedim. Ha, bir de sosyal medya konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değerlendirmesi var. Sosyal medya, özellikle algı yönetiminde etkin bir şekilde kullanılıyor. Bu durum siyasetin de sosyal medyaya daha çok ilgi duymasına yol açıyor.
Peki hangi parti hangi sosyal medya platformunu tercih ediyor? Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın bu konuda bir anketi var. Tek eksiği TikTok olan anketi paylaşıyorum.
PARTİLERE GÖRE SOSYAL MEDYA
AK Partililer Facebook’cu, CHP’liler Twitter’cı, MHP’nin önceliği ise Facebook. HDP’liler ise ezici bir çoğunlukla Twitter’cı. İYİ Partililerin tercihi ise Facebook. AK Parti ve İYİ Partililerin ikinci tercihi Twitter’dan yana. CHP, MHP ve HDP’liler ikinci sırada Instagram diyor.
Tabii siyaset de sosyal medyaya ilgisiz değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Twitter’daki takipçi sayısı 17 milyon 356 bin. Kılıçdaroğlu’nun ise 7 milyon 304 bin takipçisi var. Bahçeli’nin takipçi sayısı 5 milyon 459 bin olurken, Akşener’i 4 milyon 267 bin kişi takip ediyor.
CİNSİYETE GÖRE
Kadınlar daha çok Instagram’ı tercih ediyor. Gençlerin seçimi de o yönde. Erkekler ise Facebook ve Twitter’ı etkin bir şekilde kullanıyor. YouTube’da ise kadınlar ve erkekler eşit seviyede yer alıyor.
SOSYAL MEDYA İÇİN NE DEDİ?
Saadet Partisi’nde genel başkan Temel Karamollaoğlu ve onun etrafındaki bir grup, AK Parti ile ittifaka karşı. Zaten ittifakla ilgili haberlere en sert tepkiyi onlar gösteriyor. Amaçları AK Parti ile bir ittifak ihtimali olsa dahi onu engellemek. Ama bu denli telaş etmelerinin nedenini anlayamıyorum. Çünkü resmi bir ittifak görüşmesi yok.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretle ilgili olarak, “Oğuzhan Asiltürk geçmişte beraber olduğumuz, benim bir büyüğümdür. Benim bu ziyaretim hem bir nezaket, hem de bu ittifak meselesinde bir seçim ittifakı mı olur geleceğe yönelik, biz terörle mücadele verirken her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Biz yalnızlığı hissetmememiz lazım” dedi.
İKİ MESAJ
Erdoğan’ın konuşmasında iki mesaj öne çıkıyor:
1- Saadet Partisi’yle seçim ittifakı.
2- Saadet Partisi’nin desteğinin terörle mücadele veren AK Parti iktidarından yana mı olacağı, yoksa terörle mücadeleye karşı çıkanların safında mı olacağı.
Saadet Partisi’nde, “Erdoğan bizi bir tavır almaya zorluyor” diye düşünenler var.
İKİ İTTİFAK GÖRÜŞMESİ
1)Amerikan Kongresi 1814 tarihindeki işgalci İngiliz birliklerinden 207 yıl sonra Trump destekçileri tarafından baskına uğradı.
2) Dünyaya demokrasi ihraç eden Amerika’nın asıl kendisinin demokrasiye ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Bu aşamadan sonra herhangi bir Afrika ülkesi “ABD’ye demokrasi ihraç edeceğim” diyebilir.
3) Trump seçildiğinde “Bir ülkenin seviyesi devlet başkanına göre ölçülür” denilmişti. Bu sözün hakikat olduğu kongre baskınıyla ortaya çıktı.
4) Trump, Amerika’yı dünyaya rezil eden başkan olarak tarihe geçti. Şimdi onu rahat bir emeklilik değil, yargılanıp hapse girme akıbeti bekliyor.
5) ABD Başkanlığı tescil edilen Biden, Kongre binasının basılması üzerine, “Bu bir protesto değil, kalkışmadır” dedi. Biden, 252 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz darbe girişiminden uzun bir süre sonra Türkiye’yi ziyaret etmiş ve “İnternet oyunu zannettik” demişti. Ama biz ABD’deki kalkışma için “İnternet oyunu zannettik” demedik. Bu da onlara ders olsun.
6)15 Temmuz’da ABD’nin desteklediği FETÖ’cü hainler Meclis’i bombalarken, bizim milletvekillerimiz meydan okumuştu, Kongre baskınında ise Temsilciler Meclisi üyeleri tam siper yaptı.
7)Dünyayı kasıp kavuran kanlı darbelerin hâmisi olan ABD, ilk kez darbeyi yakınında hissetti.
8)“ABD’de neden darbe olmaz? Çünkü orada Amerikan büyükelçiliği yok”
Kış ortasında bahardan söz etmek gibi bir şey.
Biden’ın ABD Başkanı seçilmesiyle birlikte yeni bir dünya kuruluyor. ABD-AB ittifakı yeniden sağlanıyor. ABD başkanlarının seçimi dünya başkanı seçimi gibidir. Baba Bush’un, Bill Clinton’ın, oğul Bush’un, Obama’nın, Trump’ın başkanlığının ülkemizle ilişkilere ve bölgemize etkileri farklı farklı oldu. Darbeler tarihimiz incelendiğinde 12 Eylül darbesini destekleyen Carter’ı, 15 Temmuz’un arkasındaki Obama’nın adamlarının siluetini görürüz.
Biden, Türkiye’yi en yakından tanıyan ABD Başkanı. Ancak Türkiye’ye yönelik olumlu bir düşüncesinin olmadığı da bir gerçek. Peki biz Biden’la 4 yılı nasıl geçireceğiz.
Buna hazırlanmalıyız. Ankara’da yeni döneme göre kendini yapılandırıyor.
REFORMLAR
YEni sürecin kutup yıldızının reformlar olması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir ısrarla 2021 yılının reformlar yılı olacağını söylüyor. Ama ülke öyle bir kutuplaşma içinde ki göz gözü görmüyor. Kutuplaşma iklimi her şeyi esir alsa da reformlarla ilgili mutfak çalışması tamamlandı. Uzak olmayan bir süreçte reform iklimine gireceğiz.
Bu süreçte birbirine karıştırılmaması gereken iki çalışma söz konusu.
Biri Adalet Bakanlığı’nın kapsamlı reform hazırlığı, ikincisi ise AK Parti ve MHP’nin şimdilik ayrı ayrı çalıştığı ama daha sonra ortak bir çalışmaya dönüştürülecek olan seçim yasasıyla ilgili hazırlıklar.
Reformların anası ve darbenin anayasası
AK Parti MYK’da yeni yargı reformuyla ilgili kapsamlı müzakerelerin yapıldığı bir sırada Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Bu reformların ötesinde bizim yeni ve sivil bir anayasa vaadimiz vardı. O da konuşulabilir” diyor.
Ama MYK’da yeni anayasa konusunun üzerinde ağırlıklı olarak durulmuyor. Ancak yargı reformunun kabinedeki müzakereleri sırasında Gül, yeni anayasa önerisini gündeme getirince Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli bir gündem maddesi yapıyor. Ardından da bir öneriye dönüştürüyor. Çünkü Erdoğan, yeni ve sivil bir anayasayı “reformların anası” olarak görüyor. 1982 Anayasası 19 kez değişti. Yamalı bohçaya döndü. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildi. Ancak Kenan Evren için hazırlanan darbe anayasası ruh ve felsefe olarak orada duruyor.
İKİ ÇALIŞMA VAR
Birbirine karıştırılmaması gereken iki çalışma var.
Biri Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yürüttüğü, yeni yargı reformu.
Diğeri ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Kanunu üzerinde yapılan çalışma.
MHP’SİZ DEĞİL
Her iki çalışmayla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en önemli hassasiyetini ise MHP oluşturuyor.
Erdoğan, hem yeni reform sürecini hem de Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Yasası’yla ilgili düzenlemeleri cumhur ittifakında ortağı MHP ile birlikte gerçekleştirmek istiyor. Erdoğan’ın kafasında MHP’siz bir süreç yok.
KIRMIZI ÇİZGİNİN ÇİZGİSİ
O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni anayasa önerisiyle ilgili perde arkası gelişmeleri yazarken, bir noktanın altını bilerek çizdim. Erdoğan’ın kırmızı çizgileri olarak ifade ettim.
O da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, üniter yapı ve Anayasa’nın değiştirilmesi dahi teklif edilemez olan ilk dört maddesinin korunacağı kararı.
BAHÇELİ’DEN GÜÇLÜ DESTEK
En çok merak edilen noktalardan biri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tavrıydı. Bahçeli, yeni anayasa önerisine çok güçlü bir şekilde destek verdi. Bahçeli, “Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir” dedi.
AĞIZ BİRLİĞİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa önerisinde bulunurken, “Biz ne kadar değiştirirsek değiştirelim, Anayasa’nın ruhuna derç edilen darbe ve vesayet izini silmek maalesef mümkün olmuyor” demişti. Bahçeli’nin “Mevcut ve meri Anayasanın olağan dışı şartların mahsulü olduğu, zaman içinde pek çok maddesinde değişiklik yapılmasına rağmen statükocu vasfında herhangi bir zayıflamanın görülmediği çarpıcı şekilde ortadadır” cümlesi Erdoğan’ın sözleriyle örtüştü.
DARBE ANAYASASI
Netice itibarıyla, ne kadar değiştirirseniz değiştirin, darbe anayasası.
ALDIKAÇTI’NIN İSYANI
Anayasayı anayasa yapan sadece maddeleri değil. Önemli olan onun arkasındaki irade. Milletin yaptığı anayasa mı, yoksa darbecilerin anayasası mı?
1982 Anayasası’nın Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili Danışma Meclisi ve Milli Güvenlik Konseyi’nin tutanakları üzerinde yaptığım araştırma sırasında dikkatimi çekmişti.
Anayasa’nın en çok tartışılan metinlerinden biri “Başlangıç” bölümü olmuş. Neden tartışılmış? Danışma Meclisi’nin bazı üyeleri başlangıç bölümünde 12 Eylül’ün ruh ve felsefesi ile Atatürkçülüğün yeterince yansıtılmadığını savunmuşlar. İçlerinde neredeyse her satırında Atatürk ve 12 Eylül geçen metinler hazırlanmış. Tartışma günlerce sürüp, başlangıç bölümüyle ilgili metin birkaç kez gelip gidince Anayasa’nın mimarı Orhan Aldıkaçtı sonunda patlamış. “Bu anayasanın her satırına 12 Eylül’ün ruh ve felsefesi yansımıştır” demiş.
Anayasanın ruh ve felsefesi bu açıdan önemli. Bu ruh nane ruhu değil, darbe ruhu.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yeni anayasaya destek vermesi için muhalefete çağrı yaptı. “İsteriz ki herkes bu demokratik adıma destek versin” dedi. Bu çağrıda hem bir sayı sorunu var, hem de sivil anayasayı yapma şerefinin iktidar-muhalefet ayrımı yapılmadan tüm partiler tarafından paylaşılması çabası.
AK Parti ve MHP’nin milletvekili sayısı 337’ye ulaştığı için en az 360 milletvekilinin oyunu gerektiren anayasa değişikliğine yetmiyor. Muhalefetin de desteği gerekiyor.
MUHALEFETİN ANAYASA SINAVI
Ancak anayasa yapmak bir sayı değil, bir irade sorunu. Muhalefet yeni ve sivil bir anayasa yapılmasına destek verecek mi? Darbe anayasası ile yönetilmeye devam edilecek mi? Muhalefet, yeni bir sınavla karşı karşıya. Muhalefetin ilk günden dudak bükmesine bakıldığında, pek umut verici bir durum yok. Ancak AK Parti ve MHP ortak bir çağrı yaptıkları takdirde muhalefetin tavrı millet tarafından not edilecek.
CHP’DEN İSTİFALARIN NEDENİ
CHP’deki sorunlar sadece üç milletvekilinin istifasıyla sınırlı kalacak gibi görünmüyor. Rahatsız olan başka milletvekillerinin de olduğu biliniyor. Önceki gün 3 milletvekilinin daha istifa edeceği konuşuldu ama henüz istifa yok. CHP’deki istifaları sadece Muharrem İnce’nin kuracağı partiyle ilgili olarak da görmek doğru değil.
CHP’de Cumhuriyet ve Atatürk duyarlılığı yüksek olan bir kesim kendini rahatsız hissediyor. Çünkü koalisyon dönemleri hariç, 1950’den bu yana tek başına iktidar olamayan CHP’ye insanlar Atatürk’ün partisi olduğu için oy veriyor.
CHP’deki rahatsızlığı dört başlık halinde sıralamak mümkün.
1- CHP’nin ana omurgasını oluşturan Cumhuriyetçiler ve Atatürkçüler kendilerini dışlanmış hissediyor.
2- CHP ile HDP arasındaki ilişki rahatsızlığa yol açıyor. HDP ile PKK arasındaki bağ bu rahatsızlığın temelini oluşturuyor.
3- Parti politikalarında 10 Aralık Hareketi’nin etkin olması.
4- Kılıçdaroğlu’nun “dostlarım” dediği İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP, DEVA ve Gelecek Partisi’ne gösterdiği ilgiyi Cumhuriyetçi, Atatürkçü ve Ulusalcı CHP’lilerden esirgemesi.
BU SORU YANIT BULMALI
Bir de madalyonun öbür yüzü var. Kılıçdaroğlu’nu eleştirenlerin diğer partilerle ittifak olmadan CHP’nin nasıl seçim kazanacağı sorusuna da cevap bulması gerekiyor. Yerel seçim başarısı da gösterdi ki, CHP’nin seçimleri kazanması için dostlara ihtiyacı var.
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