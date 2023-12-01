Ponzi Seçil’in verdiği şifre ve Denizbank’ın dilekçesindeki çelişki

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O nedenle şimdilik “Omerta” kuralı işliyor. Ancak bu bir yere kadar tabii ki. Sonuçta genç ömrünü hapiste çürütmek var.

İddianameyi yetersiz bulduğumu söylemiştim. Ama yargılama süreci sıkı tutuluyor. Eğer Seçil Erzan’a yeterli güvence sağlanırsa duruşmalarda birçok ifşaata tanıklık edebiliriz.

ŞİFREYİ VERDİ

Seçil Erzan, Denizbank’ta sorgulandığı sırada telefonunun alındığını ve sim kartın kırıldığını söylemişti. Futbolcuların avukatlarından Şekip Mosturoğlu, “Seçil Erzan mahkemede ‘Telefonumu aldılar, kır dediler kırdım. Temizle dediler, temizledim’ dedi. Mahkemeye de kırık bir telefon teslim etti. Neyi temizlediler acaba?” diye sormuştu.

Bu haklı ve yerinde bir soru. Denizbank’ın açıklamasında ise, “Seçil Erzan, mevcut telefonlarını, iddia sahiplerinin ve ismini veremeyeceği kişilerin devamlı olarak rahatsız etmesi dolayısıyla açamadığını beyan ettiğinden, gerekirse emniyet güçlerine veya bizlere haber vermesi maksadıyla Bankamıza ait bir hattı içeren telefon da kendisine teslim edilmiştir” denilmişti.

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Seçil Erzan mahkemeye kullandığı telefonları teslim ediyor. Ama asıl önemli olan para toplarken kullandığı telefon hattında yer alan görüşme ve mesajlaşma trafiği. Telefonun sim kartı kırıldığı için mahkeme iPhone’a müracaat ederek, iCloud’da saklanan bilgileri talep edecek.

ICLOUD ŞİFRESİ

Edindiğim bilgiye göre Seçil Erzan, bu telefonun iCloud şifresini mahkemeye iletmiş. Bu gelişme soruşturmanın hızla ilerlemesi açısından önem taşıyor. Mahkemenin bunu Siber Suçlar’a gönderdiği söyleniyor. Siber Suçlar bu işi çözer ama gerekirse iPhone’a müracaat edip, buluta yüklenen görüşme ve yazışmalara da ulaşılabilecek. iCloud’daki bilgilere ulaşıldığı taktirde Seçil Erzan’ın parasal ilişkilerine ulaşılacak.

PARA NE OLDU



SEÇİL Erzan’ın hazırladığı tabloda, yüksek getirili fon adı altında futbolculardan 45 milyon dolar topladığı gözüküyor. Erzan bu paraların bir kısmını ödemiş, tefecilere ve bazı spor adamlarına ise fazlasıyla ödeme yapmış. Ama yine de ortada kimine göre 13 milyon dolar kimine göre ise 20 milyon dolar yok. Bu para ne oldu?

GİZLİ TANIK

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Mahkemeye müracaat eden bir gizli tanık, Seçil Erzan’ın parayı üst düzey bir bankacıyla birlikte İsviçre’ye kaçırdığını söylüyor. Elbette ki mahkeme Seçil Erzan’ın yurtdışına giriş-çıkışını inceleyecektir. Ben de bir ara Bulgaristan’a günlük olarak gidip gelen, her defasında başka bir aracı kullanan Ali Yörük’ün paraları Bulgaristan’a kaçırabileceği ihtimali üzerinde durmuştum. Seçil Erzan, Ali Yörük’ün kendisinden fazla para aldığını söylüyor. Ali Yörük kendi tahsil ettiği parayı da Bulgaristan’a çıkarmış olabilir deniliyor. Ama bu İsviçre işi önemli. İsviçre’ye birlikte gittiği üst düzey bankacının kimliği çok daha önemli. Netice itibariyle ortada buharlaşan 20 milyon dolar gibi bir para var.

KORKTUĞU KİŞİ

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Seçil Erzan’ın mahkemede, “Korkuyorum. İsmini kesinlikle vermek istemiyorum” dediği gizemli kişinin kim olduğu merak ediliyor. Hürriyet’ten Musa Kesler, Kapalıçarşı etrafında tefecilik yapan isimleri gündeme taşıdı. Yine tekrar altını çizerek söylüyorum. Eğer Seçil Erzan’a yeterince güvence sağlanırsa mahkemeye bu kişinin ismini verebilir. Eğer bu isim ortaya çıkarsa yurtdışına kaçırılan para dahil olmak üzere birçok gizli kapaklı ilişki aydınlatılabilir.

FATİH TERİM BU İŞİN NERESİNDE



SEÇİL Erzan’a Denizbank’ta hazırlatılan tabloda; Fatih Terim’in 700 bin dolar verip 1.5 milyon dolar aldığı yer alıyor. Seçil Erzan da mahkemede, “İstediği para çok, çok, çok fazla olmaya başladı. Bana 300 bin dolar ödedi” demişti. Mahkeme başkanının, “Bu 300 bin doları size kim verdi?” sorusu üzerine Seçil Erzan, “Bu kişi Fatih Terim’dir” yanıtını vermişti.

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TERİM’İN ESKİ AVUKATI ANLATIYOR

Fatih Terim’in futbolcularla birlikte gittiği Hakan Ateş’in yanında, “Erzan’ın yaptıklarını anlamıyorum. Kaybım olmakla beraber miktarını bilmiyorum” diye konuştuğunu Denizbank’ın açıklamasından öğrenmiştik. Seçil Erzan’ın sevgilisi ve Terim’in de bir dönem avukatı olan Candaş Gürol, “Terim’in evine gittiğimizde bana Seçil Erzan’ın fonlarına para yatırdığını söyledi. Bununla birlikte kızı Buse Terim, yeğeni Terim Arcan ve damadı Volkan Bahçekapılı’nın da aynı fona para yatırdığını söyledi” demişti.

Sır bu işin neresinde?



Türk futboluna yıllarca emek veren Fatih Terim artık konuşmalı ve ismi etrafında oluşan bu spekülasyonlara bir son vermeli. Yoksa zaten iCloud şifresi bulunan telefondan elde edilecek bilgiler Terim’i konuşmak zorunda bırakabilir.

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SEÇİL ERZAN’A ‘ZİMMET’ BASKISI



ÖNCE Seçil Erzan’ın ifadesinden bir bölüm aktarmak istiyorum. “9 Nisan’da beni korumalar eşliğinde Zincirlikuyu’daki Denizbank Genel Müdürlüğü’ne götürdüler. Koluma serumlar takılarak bana bu işi banka dışında yaptım diye söylettirdiler” diyor. Erzan devam ediyor: “9 Nisan Pazar günü, akşam saatlerinde bu sefer Hakan Ateş bankaya geldi. Bulunduğumuz toplantı salonuna girerek, ’Kızım biz zaten insanların parasını vereceğiz ama ortada bir enkaz var, kimden ne aldıysan söyle zaten bu bir zimmet değil, zimmet olsa sen yıllarca içeride çürürdün. Bu sebeple de kendin banka dışında ne aldıysan onları söyle, sen bizi koru biz de seni koruruz’ dedi.”

DENİZBANK’IN DİLEKÇESİNDE

Benim bu iş zimmettir diye bir iddiam yok. Ayrıca bu kararı verecek olan merci gazeteciler değil. Sadece habercilik açısından önemli olan bir çelişkiye dikkat çekmek istiyorum. Denizbank’ın avukatları Murat Özcanlı ve Ramazan Erkut Alperen, 7 Nisan 2023 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Seçil Erzan hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasını talep ediyorlar. Avukat Murat Özcanlı’nın imzasını taşıyan dilekçeye elyazısı ile eklenen bir iddia yer alıyor. Avukat Özcanlı elyazısı ile eklenen cümleyi paraf ediyor. Dilekçede “Somut olayda aynı zamanda zimmet suçu şüphesi bulunmaktadır” deniliyor. Zaten mahkeme de bu talep üzerine Seçil Erzan’a yurtdışına çıkış yasağı getiriyor.







E hani zimmet işi yoktu?