Polatların para hareketi örümcek ağı gibi

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Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda para hareketleri örümcek ağını andıran grafiklerle ortaya konuldu.

49 sayfadan oluşan MASAK raporunda Dilan ve Engin Polat’ın aile yakınlarının isimleriyle de kurdukları şirketlerin para hareketleri, 46 ilde açtıkları güzellik merkezleri, kozmetik ürün satışları ve lüks araç alımları ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın kendi ve akrabaları üzerine de kurdurduğu şirketlerin hesabına gelen para miktarının 500 milyon TL olduğu tespit edildi.

MASAK raporunda Dilan Polat ve Engin Polat’ın ortağı ya da yöneticisi olduğu şirketleri ile babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgün Yılmaz ile Engin Polat’ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu’nun isimleri üzerine şirketlerin kurulduğu belirtildi.

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Raporda bu şirketlerin isimleri ve unvanlarına da yer verildi: “Şirketlerden bazılarının, birçok ilde şubeleri bulunacak şekilde güzellik ve medikal alanlarda hizmet verdiği, kozmetik ürünlerinin kendi internet sitelerinde ve Trendyol, Hepsiburada, Amazon gibi elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar üzerinden satışını yaptığı, şirketlerin hesabına gelen para transferinin büyük kısmının 500 milyon TL’den fazla bankaların ve İYZİCO adlı ödeme kuruluşunun pos ödemeleri ile Trendyol satışlarından kaynaklı ödemeler olduğu anlaşılmıştır” denildi.

PARA AKIŞI DETAYLI ANLATILDI

Dilan Polat ve Engin Polat’ın para akışı MASAK’ın hazırladığı grafikte detaylıca ortaya kondu. Raporda çiftin ayrıca internet üzerinden yaptığı satışlarda vergi matrahını düşürmek için sahte belge kullanıldığı iddiasına da yer verildi.

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LÜKS ARAÇLAR ALMIŞLAR

Dilan Polat ve Engin Polat, lüks otomobilleriyle magazin dünyasının gündemine gelmişlerdi. MASAK raporunda, 250 milyon liralık nakit paranın lüsk otomobil alımında kullanıldığı belirtildi.

SİSTEM NASIL İŞLEMİŞ

MASAK raporu Dilan ve Engin Polat’ın kurduğu sistemi ayrıntılı şekilde ortaya koyuyor. Rapordaşirketlerde toplanan yaklaşık 250 milyon TL’nin Polat ailesinin üyeleri tarafından nakit olarak çekildiği belirtilerek şöyle denildi: “Elde edilen hasılatın nakit olarak çekilip kurum hesaplarından uzaklaştırıldıktan sonra kendi şahsi hesapları ile özellikle Milda Gayrimenkul unvanlı bağlı kurum hesaplarına nakit olarak yatırılıp lüks araç ve gayrimenkul alınmasının, diğer hususlar ile birlikte değerlendirildiğinde Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesinde yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna matuf fiiller olabileceği.”

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200 MİLYONLUK SAHTE E-TİCARET

Dilan ve Engin Polat, kozmetik ürünleri internet üzerinden pazarlıyorlardı. MASAK raporunda, 200 milyon TL’lik e-ticaretin gerçek alış satış işleminin yapılmadığı, sahte belge düzenleyen kurumlar ile bankacılık hareketi olmayan mükellefler üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi. Dilan ve Engin Polat’a aitRise And Shine Kozmetik, Dilan Polat Güzellik Kozmetik, Dln Polat güzellik ve kozmetik, Dipomed medikal kozmetik, DP güzellik kozmetik şirketleri üzerinden sahte olduğu değerlendirilen alışların 225 milyon 743 TL olduğu belirtildi.

YASADIŞI BAHİS KUŞKUSU

MASAK şüpheli para işlemlerinin POS cihazları kredi kartı dolandırıcılığı ve yasadışı bahis kuşkusuna dikkat çekilerek, bunun için banka hesapları ve diğer verilerin incelenmesini talep etti.