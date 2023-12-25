PKK saldırısının zamanlaması ve mesaj

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Peki terör örgütüne hava şartlarıyla ilgili bu bilgileri kim verdi? PKK’ya saldırması için talimat veren hangi ülkeydi?

ROJ TELSİZİNİN FREKANSLARI

PKK’nın kanlı bir eyleminden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Bush’la görüştüğü ABD ziyaretine Genelkurmay İkinci Başkanı Org. Ergun Saygun’u da götürmüştü. Türkiye’nin bastırması üzerine ABD, PKK’nın ana haberleşme sistemini oluşturan Roj telsizinin frekanslarını vermişti. Çünkü Roj telsizini kurup, ona frekans sağlayan ABD idi. Kısa süreli bir dinleme sonucunda PKK’ya çok ağır darbe vurulmuştu.

ABD’NİN PKK PLANI

Suriye’de PKK-YPG’ye bütçesinden yıllık 200 milyon dolar kaynak ayırıp, binlerce TIR silah veren ABD, bir süredir terör örgütünün Irak’taki kapasitesini güçlendirmeye çalışıyor.

PKK’lıların içinde olduğu bir helikopter düştü. Ama 6 helikopter verdiği söyleniyor. Süleymaniye Havaalanı’nda PKK’ya ait bir İHA üretim üssü ise ortadan kaldırıldı.

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BAFIL TALABANİ

ABD, Suriye’de Ferhat Abdi Şahin’le Irak’ta ise ABD’de yetiştirdiği Bafıl Talabani ile işbirliği yapıyor. Irak merkezi yönetimi ve Barzani ailesi ile Türkiye arasındaki yakınlaşmayı engellemek için PKK ve KYB kartını kullanıyor.

FUAT HÜSEYİN’İN ZİYARETİ

1- PKK saldırısının Irak Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin’in 19 Aralık tarihli Türkiye ziyaretinin hemen arkasından gelmesi tesadüfi mü? Fuat Hüseyin ile Hakan Fidan’ın görüşmesinden sonra yayınlanan ortak bildiride, “Irak’ın ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağı değerlendirilen Kalkınma Yolu Projesi’nin bir an evvel hayata geçirilmesi için atılması gereken adımlar istişare edilmiştir” deniliyor.

KALKINMA YOLU PROJESİ

2- Yeni İpekyolu olarak tanımlanan Kalkınma Yolu Projesi’nde, 1200 kilometrelik demiryolu ve otoyol ile Türkiye, Basra Körfezi’ndeki Faw Limanı’na bağlanacak. Kalkınma Yolu Projesi ile birlikte Irak da Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına ulaşacak.

BASRA VALİSİ

3- 2009 yılında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’la birlikte Bağdat, Basra ve Erbil’e gitmiştik. Basra Valisi, “Benim dedem Osmanlı’nın son Basra valisiydi. İngilizlere karşı Osmanlı valisi olarak savaşmıştı. Ben de Irak Devleti’nin Basra valisi olarak Türkleri misafir etmekten dolayı çok heyecanlıyım” demişti. Basra ile Türkiye bağlandığı zaman Irak’taki dengeler değişir.

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GAP’I ENGELLEMEK İÇİN

4- Türkiye, GAP Projesi’ni gündemine alınca bölgede PKK terör örgütü kuruldu. Akıl hocası ABD, hamisi ise baba Hafız Esad’dı. GAP Projesi ile Türkiye’nin Fırat ve Dicle’nin sularına hâkim olacağından korktular. Hafız Esad’ın beslediği PKK bugün topraklarını işgal etmiş durumda.

5- GAP’ı engellemek için PKK’yı besleyenler Kalkınma Yolu Projesi’ne yönelik mesaj vermek için PKK’yı niye saldırtmasınlar? Kalkınma Yolu Projesi ile Basra Körfezi’ne, Zengezur Koridoru ile Azerbaycan’a kesintisiz olarak ulaşan Türkiye, ABD’yi, İran’ı neden ürkütmesin?

TAMPON BÖLGE KURULMALI

6- 90’lı yıllardan bu yana sınır ötesi operasyonlarla Irak’a girip çıkıyoruz. Kalıcı ve geçici üslerimiz var. Ama bu saldırı da gösterdi ki, Suriye’de olduğu gibi sınırımızdan belli bir derinlikte tampon bölgeler oluşturmamız gerekiyor.

GAZZE MESAJI

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7- Türkiye’nin Gazze ve Filistin konusundaki duruşundan rahatsız olan ABD yine mesajını kanlı bir mektupla iletti.

CHP’Yİ PKK’NIN VAGONU YAPTILAR

TERÖRLE mücadele söz konusu olduğunda, sınır ötesine asker gönderme tezkeresi gündeme geldiğinde, PKK’yı kınamak üzere Meclis’te ortak bildiri yayınlanması gerektiğinde CHP en ön safta yerini alırdı. Bu adeta CHP’nin tarihi bir misyonuydu.

IRAK-SURİYE TEZKERELERİNE RET

Ta ki Kemal Kılıçdaroğlu’na kadar. Kılıçdaroğlu ne zaman ki HDP’nin peşine takıldı, CHP başından beri en güçlü desteği verdiği Irak ve Suriye tezkeresine ‘hayır’ oyu verdi.

Eğer CHP ve HDP’nin istediği olsa 90’lı yıllardan bu yana Irak’ın içlerinde oluşturduğumuz kalıcı ve geçici üsleri, Suriye’de şehitler vererek Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekâtıyla oluşturduğumuz tampon bölgeleri boşaltmak zorunda kalacaktık. ABD, buralara PKK’yı yerleştirecekti.

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KANDİL KILIÇDAROĞLU’NU DESTEKLEMİŞTİ

Bu kara leke CHP’nin siciline işlendi. Kılıçdaroğlu bunun mükafatını cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP desteğini sağlayarak aldı. Kandil’deki terör baronları Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasını yürüttü. Ama bu millet, Kılıçdaroğlu ile Kandil arasındaki bir işbirliğinden kuşkulandı. Kılıçdaroğlu seçilirse ülkeyi bunlara peşkeş çeker dedi, oy vermedi.

Kılıçdaroğlu seçimi büyük ölçüde PKK ile kurduğu ilişki yüzünden kazanamadı.

CHP ORTAK BİLDİRİDE YER ALMADI

Özgür Özel ise bunu bir adım ileri götürdü. 12 şehidimizin olduğu gece Meclis’te, PKK terör örgütünü kınamak için ortak bir bildiri yayınlanması teklifi gündeme geldi. AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi PKK’yı kınayan ortak bildiriye imza attı. PKK’nın siyasi kolu olan DEM Parti katılmadı bir de PKK lokomotifinin peşine takılan Özgür Özel’in CHP’si katılmadı. Bu CHP tarihinde ilk kez oluyor.

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AKİF HAMZAÇEBİ’NİN ÇIKIŞI

CHP’den Grup Başkanvekilliği ve Meclis Başkanvekilliği yapan Akif Hamzaçebi bu duruma isyan etti. Gece yarısı, “CHP Grubu bu bildirileri daima imzalamıştır. Ama (Bir bakalım, bilgi alalım’ türünden cümleler bu bildiriye destek beyanında bulunmamanın gerekçeleri olamaz” diye tweet attı.

OPERASYONU YÖNETTİ

Efendim Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Meclis’e bilgi versinmiş... Elbette ki doğru bir talep. Milli Savunma Bakanı, Meclis’e bilgi vermeli. Ama o sırada Yaşar Güler, Harekât Merkezi’nde PKK’ya yönelik operasyonu yönetiyor. Diğer yandan da şehitlerimizin naaşı Türkiye’ye getiriliyor. Çatışma durumu devam ediyor. Sen imzanı koy, bu talebinde ısrar et. Ben de seni destekleyeyim.

PKK’YA PKK DİYEMEDİLER

Ortak bildiriye imza atmayıp PKK’nın siyasi uzantısı ile aynı safta yer alan CHP, sonra kendisi bir bildiri yayınladı. 21 satır ve 205 kelimeden oluşan bildirinin tek bir yerinde dahi PKK terör örgütü geçmiyor. PKK’ya PKK diyemeyen bir bildiri. Bu ayıp CHP’ye yeter. Bu ayıp Özgür Özel’e yeter.

ŞEHİT CENAZESİNDE

Manisa’daki şehit cenazesinde yuhalandı, protesto edildi. Peki Özgür Özel bundan sonra şehit cenazelerine nasıl gidecek? Fotoğrafını paylaştığı Manisalı şehidimiz Enes Budak’ın ailesinin yüzüne nasıl bakacak?