MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Abdulkadir SELVİ>Parti tamam sıra kabinede
GeriAbdulkadir SELVİ Parti tamam sıra kabinede
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abdulkadir Selvi

Abdulkadir Selvi

Yazarın tüm yazıları

Parti tamam sıra kabinede

25 Mart 2021

Ankara’da kar yağışı geceden başlamıştı. Sabaha beyaz bir kar örtüsüyle uyandık.

Hem kar yağışı, hem AK Parti kongresi üst üste gelince Atatürk Spor Salonu’na ulaşmak biraz zaman aldı.

Kongre salonuna ulaşmak için araçlarımızdan inip kar yağışı altında bir müddet yürüdük. Yani anlayacağınız “Beraber yürüdük biz bu yollarda” durumu oluştu.

Kongre salonuna ulaştığımızda ise pandemiye rağmen salon doluydu. Salondaki afişlerde, kongrenin teması olan istikrar ve güven vurgusu hâkimdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın salona girişiyle tribünler dalgalandı. Ancak pandemi nedeniyle Erdoğan her zaman yaptığı salon turunu bu kez yapmadı.

AK Parti demek Erdoğan demek, Erdoğan demek AK Parti demek.

Erdoğan kürsüye çıktığı andan itibaren salonu bir orkestra şefi gibi yönetti.

TRİBÜNLERLE DİYALOĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm illeri tek tek sayarak başladığı konuşmasında, zaman zaman tribünlerle diyaloğa girdi. “Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek” şarkısının seslendiren gençlere, “Gençler, siz hepiniz zaten birer şarkısınız” diye karşılık verdi. Rizelilerin coşkusuna, “Rize kurban” diye eşlik etti. Sivaslıları, “Âlimler ve âşıklar şehri Sivas, hoş geldin” diye karşıladı.

Selamlamayı tamamladıktan sonra değindiği ilk konu cumhur ittifakıydı. Erdoğan böylece cumhur ittifakına verdiği önemi ortaya koydu. “2023 cumhur ittifakının yılı olacak” sözleri de bunu gösteriyordu.

“AK Parti kongresinden ne yazacaksın” diyecek olursanız...

1- Erdoğan’ın mesajları

2- AK Parti’nin yeni yönetimi

3- Kabine değişikliği

ANAYASA İLE TAÇLANDIRDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede yapacağı konuşma için, “Yapacağım konuşma adeta 2023’ün bir manifestosu olacaktır demişti. O nedenle yüksek bir beklenti oluştu. Erdoğan’ın kurultay konuşmasını taçlandıran ise “yeni anayasa önerisi” oldu. Erdoğan hem kurultay konuşmasında, hem de yeniden genel başkan seçilmesi nedeniyle yaptığı teşekkür konuşmasında anayasa konusuna değindi.

ANAYASA TAKVİMİ

Erdoğan daha önce de sivil anayasa çağrısı yapmıştı. Ama bu kez takvim verdi.

“Yeni anayasa çalışmalarında bu safhaya önümüzdeki yılın ilk diliminde ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Belli oldu. AK Parti, 2022 yılının başında yeni anayasa çalışmasını başlatacak.

Yine belli ki 2023 seçimlerine giderken ana tartışma konularından biri yeni ve sivil anayasa olacak.

REFERANDUMA NASIL GİDİLECEK?

Erdoğan bir de referandumdan söz etti.

“Mümkün olan en geniş mutabakatla ortaya çıkacak yeni anayasa metni de mutlaka milletin onayına sunulacaktır” dedi.

Anayasa değişikliği için en az 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. AK Parti ve MHP’nin milletvekili sayısı ise 337 ediyor. Bu durumda cumhur ittifakının sayısı yeni anayasaya milletvekili sayısı yetmiyor. Peki AK Parti anayasayı referanduma nasıl götürecek? AK Parti’de anayasa referandumu gerektirmeyecek bir sayıda dahi kabul edilse milletin onayına sunmak gibi bir eğilim var.
Yeni anayasa konusunda sandalye sayısı yetmiyor. Ama darbe anayasası ile yönetilme ayıbından kurtulmak için yeni anayasa sandalye işi değil, siyasi sorumluluk gerektiriyor.

Yeni anayasa konusunun ele alındığı MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hiçbir ön şartımız yok” demişti. Kongrede de tüm siyasi partilere çağrı yaptı.

MKYK LİSTESİ

Kürtlerin en çok tercih ettiği iki partiden biri, AK Parti. Ayrıca İstanbul seçimleri de gösterdi ki AK Parti Kürtlerden oy alamadığı seçimi kazanamıyor. Ama Kürtlerin hem parti yönetiminde hem de kabinede yeterince temsil edilmediği iddiası vardı. Bu eksikliği gidermek için HDP’ye kapatma davasının açıldığı bir dönemde Kürtlerle tahkim etti.

Şeyh Said’in torunu Abdurrahim Fırat, Abdurrahman Kurt, Orhan Miroğlu, Alaattin Parlak, Burhan Kayatürk ve Mehmet Kasım Gülpınar ilk göze çarpan isimlerdi. Eski bakanlardan Mehdi Eker’in listede yer almaması ise şaşırttı.

GELENEKTEN GELECEĞE

MKYK listesinde göz ardı edilmemesi gereken noktalardan biri de vefa boyutuydu. Eski gençlik ve kadın kolları genel başkanları Ahmet Büyükgümüş ve Lütfiye Selva Çam ile eski İstanbul il başkanı Bayram Şenocak’ı MKYK’ya aldı. Ayrıca genel başkan yardımcılarını listeye alarak vefasını gösterdi. Mahir Ünal grup başkanvekili olarak parti yönetiminden Meclis’e geçti. Erdoğan tecrübeli bir isim olan Mustafa Elitaş’la Meclis yönetimini takviye etti. Özlem Zengin ise Meclis’ten partiye geçerek genel başkan yardımcılığını üstlendi.

GENEL BAŞKANLIK TUZAĞI

Erdoğan bu kongrede genel başkanlığı bırakacak diye bir operasyon yapılmak istendi. AK Parti’yi Erdoğan’ın elinden alma projesiydi. Erdoğan bu tuzağa düşmedi. Zaten hiçbir zaman böyle bir gündemi de olmadı. Ama AK Parti’ye 2023 seçimlerine götürecek olan kadroları iki genel başkan vekili ile tahkim etti. İkisi de saygın isimler. Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş’u kast ediyorum. Bekir Bozdağ’dan partide yararlanılacak olması ise isabetli bir tercih.

TEMSİL ÇEŞİTLİLİĞİ

Erdoğan, MKYK listesine girecek isimleri bir gün önce arayarak tebliğ etmiş. MKYK listesini 2023 seçim perspektifine göre hazırlamış.

Ayşe Böhürler, Derya Yanık, Mustafa Şen, Şamil Tayyar, Metin Külünk, Mücahit Birinci gibi politika üretebilecek ve ekranlarda AK Parti’yi anlatabilecek isimlerin MKYK’ya girmesinin de bu tercihin sonucu olduğu anlaşılıyor.

TÜRKİYE GÜZELİ

Seda Sarıbaş’ın Türkiye güzeli olması ön plana çıktı ama daha önce Aydın kadın kolları başkanlığı yapmıştı.

ALEVİ ÖNDERİ

Alevi kanaat önderi Metin Tarhan, genel başkan yardımcılığı görevine getirilen, Demokrat Parti’nin unutulmaz Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri’nin torunu Ömer İleri, Ermeni cemaatinin kanaat önderlerinden Sevan Sıvacıoğlu, Bingöl milletvekili Zaza Şebnem Kocakelçi, şair Abdurrahim Karakoç’un oğlu Türk İslam Karakoç dikkati çeken isimlerdi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesiyle ilgili tartışmaya, “Kadınlarımızın haklarını korumayı vicdanlarda değil, kâğıtlarda arayanlara söyleyeceklerimiz var” sözleriyle değindi.

Ama asıl mesajını, MKYK’nın üçte birini kadınlardan oluşturarak verdi. 75 kişilik MKYK’da 23 kadın yer aldı.

MİLLETVEKİLİ VE BAKAN

Önceki MKYK listelerinde belli sayıda bakan ve belirli ağırlıkta milletvekili yer alırdı. Erdoğan, bunun işaretini daha önce verip “MKYK olunca Meclis boşalıyor” demişti. Bu kez bakan almadı, milletvekili sayısını sınırlı tuttu.

KABİNE NE ZAMAN?

Erdoğan dün kongreyi yapıp, partiyi belirledi. Bugün ise kabineyi açıklaması bekleniyor. Bakanlarda değişim var mı? Elbette var. Hatta kongreden sonra bazı bakan isimleri konuşulmaya başlandı.

 

X

Erdoğan, 2023’ün yol haritasını açıklayacak

Abdulkadir SELVİ

Abdulkadir SELVİ

24 Mart 2021
Kabinenin, AK Parti kurultayından önce değişeceği beklentisi vardı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşzamanlı bir değişimi tercih etti. Böylece partiyi ve kabineyi birlikte düzenleyecek.

Erdoğan, “2023 Türkiye’de yeni bir dönüşüm süreci olacak” demişti. Aslında bugünkü kongre ile birlikte hem söylem ve hedefler olarak, hem de parti ve kabinedeki kadrolarla 2023’ün parametrelerini verecek.

İDDİALI HEDEFLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongreden önce birkaç gündür hiçbir program koymadı. Bu süre zarfında kongrede yapacağı konuşmaya hazırlandı. Kongrenin teması “güven ve istikrar” olacak.

Erdoğan, “Türkiye’nin gerek insan haklarıyla ilgili yaptığım reform paketi, gerekse ekonomi paketiyle ilgili bütün bunları kapsayan, çok daha geniş anlamda bir konuşmayı şu anda planlamış durumdayım” demişti.

Erdoğan’ın Türkiye’nin önüne;

1) İnsan hakları ve özgürlükler,

2) Ekonomik kalkınma ve refah toplumu,

3)

Yazının Devamını Oku

AK Parti hakkında iki kapatma davası açılmıştı

Abdulkadir SELVİ

Abdulkadir SELVİ

23 Mart 2021
HDP’yle ilgili kapatma davası nedeniyle parti kapatma konusu yeniden gündemimize girdi.

Ülkemizde o kadar çok parti kapatıldı, o kadar çok parti hakkında kapatma davası açıldı ki hatırlamakta zorlanıyoruz. Bunlardan biri de AK Parti hakkında açılan ilk kapatma davası.

AK Parti hakkında Abdurrahman Yalçınkaya’nın 14 Mart 2008 tarihinde açtığı kapatma davası bilinir. Ama Sabih Kanadoğlu tarafından 23 Ekim 2002 tarihinde açılan kapatma davası pek bilinmez. Abdurrahman Yalçınkaya tarafından açılan davada 22 Temmuz seçimlerinden yüzde 47 oy alarak tek başına iktidar olarak çıkan AK Parti, bir oy farkıyla kapatılmaktan kıl payı kurtulmuştu. Ama laikliğe aykırı odak oluşturmaktan Hazine yardımının kesilmesi cezasına çarpıtılmıştı. Anayasa Mahkemesi’nde sözlü savunmayı üstlenen Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, AK Parti’nin Türkiye’nin her bölgesinden oy aldığını, Türkiye’nin bütünlüğünü temsil ettiğini hatırlatarak, “AK Parti’yi ortadan kaldırdığınızda yerine ne koyacaksınız?” diye sormuştu.

‘AMA LAİKLİK’ DİYEN GENERAL

Bir AK Parti milletvekili, şahsi dostluğu olan dönemin kudretli generallerinden birini ziyaret etmişti. AK Parti iktidarıyla birlikte ekonominin toparlandığını, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecine girdiğini, partinin kapatılmasıyla birlikte Türkiye’nin büyük zarar göreceğini anlatmıştı. Ama kudretli general, dudak ucuyla, “Ama bizim için laiklik daha önemli” yanıtını vermişti.

İLK KAPATMA DAVASI

Bu anekdotlardan sonra asıl konuya gelmek istiyorum. Aslında AK Parti hakkında bir değil iki kapatma davası açılmıştı. İlk davayı Sabih Kanadoğlu açmıştı. Hukuk rezaleti olan 367 kararı ile tarihe geçen dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, 23 Ekim 2002 tarihinde AK Parti’nin kapatılması için dava açmıştı.

ÖNCE İHTAR İSTEDİ

Ama onun bir adım öncesi var. AK Parti 14 Ağustos 2001 tarihinde kuruldu.

Yazının Devamını Oku

Erdoğan’ın açıklayacağı manifesto ne olacak?

Abdulkadir SELVİ

Abdulkadir SELVİ

22 Mart 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan hitabet yeteneği güçlü olan, milyonları peşinden sürükleyen bir lider. Mesajlarını çok etkili bir şekilde vermeyi başarıyor. Ama bazen konuşarak bazen de konuşmayarak mesaj veriyor.

Erdoğan, 24 Mart Çarşamba günü yapılacak AK Parti kongresi öncesinde mesajlarını cuma namazından sonra verdi. Biden ile Putin arasındaki tartışmaya, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ile yapacağı görüşmeye, Kilis’e atılan rokete ve nihayet AK Parti kongresinde vereceği mesajlara değindi. Ama iki konuya girmedi. Oysa Türkiye’nin gündeminde Andımız ve HDP’ye açılan kapatma davası vardı. Erdoğan her iki tartışmaya da girmeyerek mesafeli durduğu mesajını verdi.

ANDIMIZ, İSTİKLAL MARŞI

Erdoğan Andımız konusunda tavrını Devlet Övünç Madalyası Tevcih törenindeki konuşmasında ortaya koydu. “Milli andımız İstiklal Marşı’dır” dedi. Erdoğan, Danıştay andımızla ilgili düzenlemeyi iptal ettiğinde de aynı tavrı ortaya koymuş, “Bizim andımız, İstiklal Marşımızdır ve İstiklal Marşımızla beraber yolumuza devam ediyoruz” demişti.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ’NİN USTALIĞI

Andımız ve HDP kararıyla birlikte gözler cumhur ittifakına çevrildi. Ancak Erdoğan ve Bahçeli’nin liderliği sayesinde cumhur ittifakı süreçten zarar görmeden çıkmayı başardı

2023 MANİFESTOSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AK Parti kongresinde yapacağı konuşma için “2023’ün manifestosu olacaktır” yönündeki sözleri gözleri kurultaya çevirdi. İnsan Hakları Eylem Planı ve Ekonomi Reformunu açıklayan Erdoğan’ın, kurultay konuşmasında reformlar konusunda Türkiye’nin önüne yeni hedefler koyması bekleniyor.

KURULTAYIN TEMASI

Yazının Devamını Oku

HDP’ye kapatma davası ve Meclis’te yaşananlar

Abdulkadir SELVİ

Abdulkadir SELVİ

18 Mart 2021
Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi nedeniyle Meclis’te olağanüstü oturumlarından biri yaşandı.

Gazetecinin görevi tarihe tanıklık etmektir. O nedenle Genel Kurul’daki oturum başlamadan önce Meclis’te yerimi aldım.

GERGERLİOĞLU MECLİS’TE

Meclis Başkanvekili Celal Adan saat 14.00’te oturumu açtı. Gergerlioğlu, 4 dakika sonra HDP milletvekillerinin alkışları arasında Genel Kurul salonuna girdi. HDP’li iki milletvekili sosyal medyadan hemen canlı yayına geçtiler. Artık her cep telefonu bir canlı yayın aracı oldu.

Meclis Başkanvekili Celal Adan önce gündem dışı konuşma talebinde bulunanlara söz verdi. Çanakkale Zaferi, İstiklal Marşı ve Andımız üzerine konuşmalar yapıldı. Ta ki HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’a sıra gelinceye kadar... Beştaş, Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesinin Meclis’e darbe olacağını savundu. Celal Adan’a, “O tezkereyi okumayın” diye çağrı yaptı.

PROTESTOCU BİR KOLTUK ÜSTÜMDEYMİŞ

Görüşmeleri basın locasından izliyordum. Oturduğum koltuğun bir üstünden birisi ayağa kalktı. “Yaşasın özgürlükçü demokrasi, yaşasın demokratik Türkiye! Kahrolsun otokrasi, demokrasi istiyoruz” diye slogan atmaya başladı. Celal Adan o sırada oturuma ara verdi. Geçmişte dinleyici locasında slogan atıp pankart açan bir grup olmuştu. O refleksle hemen yanında başka kimse var mı, pankart açacak mı diye sağa sola baktım.

DEVA PARTİSİ KURUCUSU

Protestocu şahıs bir süre ayakta benzer cümleleri tekrarladıktan sonra yerine oturdu. O sırada konuştuk. AK Parti’nin Meclis’e girdiği ilk dönem Bitlis milletvekilliği yapmış. İsminin

Yazının Devamını Oku

İYİ Parti millet ittifakında mı kalacak, üçüncü ittifak mı kuracak?

Abdulkadir SELVİ

Abdulkadir SELVİ

16 Mart 2021
2023 seçimlerine dönük çeşitli senaryolar tartışılıyor. Bunun başında da ittifaklar geliyor.

Siyaset, iki gösterge üzerinden şekilleniyor:

1- Yüzde 50 artı 1.

2- İttifaklar.

SAADET FAKTÖRÜ

AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu cumhur ittifakı, şimdiden pozisyonunu netleştirdiği için oraya dönük bir tartışma söz konusu değil.

Cumhur ittifakında tek merak edilen nokta, Saadet Partisi’nin pozisyonu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın SP Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaretiyle birlikte Saadet Partisi’nin konumu önem kazandı. 2023 seçimlerinde Saadet Partisi’nin tercihi etkili olacak.

İYİ PARTİ VE HDP’NİN POZİSYONU

24 Haziran 2018 seçimleri ile 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak yapmanın yararını gören millet ittifakında ise İYİ Parti ve HDP’nin konumu belirleyici olacak.

Yazının Devamını Oku

Türkiye’nin nabzı nasıl atıyor?

Abdulkadir SELVİ

Abdulkadir SELVİ

15 Mart 2021
Türkiye’nin gündemine yönelik araştırmaları düzenli olarak ve ilgiyle takip ederim.

Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 28 Şubat-5 Mart tarihleri arasında yaptığı araştırmayı da o dikkatle okudum.

Türkiye’nin gündeminde ne mi var dersiniz? Ne yeni anayasa, ne HDP’nin kapatılması ne de Cumhurbaşkanlığı seçimi bu kadar belirleyici değil. Hatta yüzyılın salgını korona bile ikinci sıraya düşmüş durumda.

İlk sırada yüzde 35.2’yle ekonomi geliyor. Üçüncü sırada ise 16.1’le işsizlik yer alıyor. Ekonomiyle işsizliği birlikte değerlendirdiğimizde ise Türkiye’nin gündeminin yarısı ekonomi ve işsizlik. Geri kalan yarısında ise korona, eğitim, terör gibi başlıklar geliyor.

‘HANGİ PARTİ ÇÖZER’ SORUSUNA VERİLEN YANIT

Ekonomi ve işsizlik birinci gündem maddesi ama “Bunu kim çözer” diye sorulduğunda ankete katılanların yüzde 27.3’ü AK Parti diyor. CHP diyenlerin oranı yüzde 15. Onu yüzde 6 ile İYİ Parti, yüzde 5.4’le MHP izliyor. Halk CHP’yi çözüm mercii olarak görmüyor. Muhalefetin bu sonuçları iyi değerlendirmesi gerekiyor.

BABACAN GÖSTERGESİ

Ali Babacan’ın ekonomiyle ilgili yönü ön planda olduğu için daha yüksek bir oran beklerdim ama DEVA Partisi diyenlerin oranı yüzde 0.6. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi iddialı isimler tarafından kurulan, arkasında Abdullah Gül’ün olduğu DEVA ve Gelecek partileri tutmadı. Bunu her veride görmek mümkün.

YENİ ANAYASA 

Yazının Devamını Oku

Önce kabine mi kongre mi?

Abdulkadir SELVİ

Abdulkadir SELVİ

12 Mart 2021
AK Parti’nin bir siyasi geleneği vardı. Büyük kongrede parti yönetimi yenilenir, kongreden sonra ise parti yönetiminden ve Meclis grubundan bazı isimler kabineye alınır, böylece Bakanlar Kurulu değişirdi. Parlamenter sistemde bakan olan milletvekillerinin istifa zorunluluğu olmadığı için bir sorun yaşanmazdı.

Başkanlık sisteminde ise ne olacağı tam belli değil. Ama siyasi kulislerde kabinenin 24 Mart’taki büyük kongreden önce değişeceği yönünde bir beklenti var.

Önce kabine, sonra parti yönetiminde değişiklik yapılacak deniliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’yi 2023 seçimlerine göre yeniden yapılandırıyor.

YENİ ANLAYIŞ

AK Parti teşkilatlarında yüzde 70 oranında bir değişikliğe gidildi. Gençlik kolları ve kadın kolları genel başkanları değişti. Erdoğan, bu değişimi “Yeni bir anlayış getiriyoruz” diye tarif ediyor. Peki o yeni anlayış ne?

Erdoğan, kadın kolları kongresinde bunu şöyle anlattı: “O da şu: MKYK’da 50 artı 25. Asıl ve yedek. Yani 75 kişilik kadroda artık çalışmayan kimse kalmayacak. Yedek dediğimiz zaman öyle yedekler yok. 75 kişinin çalışacağı bir kadro. Görev taksimatını da buna göre yapacağız. Mümkün olduğunca parlamentodan listeye almadık. Parlamenterler Meclis’te olmalı. Ama kadın kolları da, gençlik kolları da Türkiye’yi dolaşmalı. Biz Türkiye’yi dolaşacak bir kadro kurmak istedik.”

2023 SEÇİMLERİ

Cumhurbaşkanı

Yazının Devamını Oku

HDP kapatılacak mı, dokunulmazlıklar ne olacak?

Abdulkadir SELVİ

Abdulkadir SELVİ

11 Mart 2021
AK Parti’nin en yetkili karar organı olan MYK’da HDP’nin kapatılması ve HDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunun ele alınması bekleniyordu. Milletvekili dokunulmazlığı konusunda partiler karar alamıyor. Milletvekillerinin iradesine bırakılıyor. Ayrıca HDP’nin kapatılıp kapatılmama kararını Anayasa Mahkemesi verecek.

Tabii kapatma davası açılırsa. Bir dönemler Genelkurmay’da bu kararlar alınıyor, yargı uyguluyordu. Artık o devirler geride kaldı. Ancak süreç açısından iktidar partisinin bu yönde belirleyeceği eğilim önemli. O nedenle bütün gözler MYK toplantısına çevrilmişti. Ancak AK Parti MYK’da bu konu görüşülmemiş.

SOSYAL MEDYAYI MASAYA YATIRDILAR

Peki ne konuşulmuş?
Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberinde vardı. Yapılan bir anket üzerinden sosyal medya konusu ele alınmış. Berat Albayrak, Fahrettin Altun, Mahir Ünal ve Özlem Zengin hakkında yürütülen linç kampanyası üzerinden sosyal medya konusu masaya yatırılmış. Bir de kongre hazırlıkları üzerinde durulmuş. Kongrede kullanılacak görseller izletilip, değerlendirmeler alınmış

HDP’NİN KAPATILMASI KONUSU

MYK toplantısında ele alınmamış ama Meclis’te konuştuğum AK Parti milletvekillerinin gündeminde iki konu vardı. Biri HDP’nin kapatılması konusu, diğeri ise HDP’lilerin dokunulmazlıkların kaldırılması.

HDP’nin kapatılmasına sıcak bakılmıyor. Hem AK Parti geçmişte kapatma davası ile muhatap olmuş bir parti olması, hem de ilke olarak parti kapatmanın doğru bulunmaması nedeniyle. HDP’ye gelene kadar HEP’ten başlayarak bu hareketin yedi partisi kapatıldı. Sonuç ne oldu? Bir mağduriyet görüntüsü oluştu. Kurulan her yeni parti daha güçlenerek geldi. Konuştuğum AK Partililer, siyasi tarihe parti kapatan bir parti olarak geçmek istemediklerini ifade ettiler. Türkiye’nin kaderini yargı kararları ile çizmenin doğru olmayacağını vurguladılar. Bunlar ilkeli tavırlar. Bir de işin siyasi sonucu var. AK Parti, HDP ile birlikte en çok Kürt oylarına sahip bir parti. 2023 seçimlerine giderken iki kesim çok etkili olacak.

1-

Yazının Devamını Oku

Ekonomi reformunun perspektifi

Abdulkadir SELVİ

Abdulkadir SELVİ

10 Mart 2021
Ekonomi reformu cuma günü İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Ama ben burada ekonomi reformunun perspektifi hakkında bilgi vermek istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi reformunu açıklamasından bir süre sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulamaya ilişkin yol haritası ilan edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Mart’ta İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıklamıştı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 2 hafta içinde eylem planının yol haritasını duyuracaklarını söyledi.

Bunu şunun için ifade ediyorum: Reform paketleri açıklandıktan sonra boşlukta kalmayacak. Zaten önemli olan reformların ekonomide beklenen iyileştirmeleri yapması. Onun için reformların ilan edilmesinden çok daha önemli olan onların uygulanması.

GÜVEN İKLİMİ

Ekonominin temelinde güven ikliminin sağlanması yatıyor. Hangi reformu yaparsanız yapın, hangi önemli kararı alırsanız alın, önemli olan piyasalarda güveni sağlamak. Güven yoksa alınan kararlar, su üzerine yazılan yazıya benziyor. Bu işin püf noktası güven. Ekonomi yönetimi piyasalardan aldığı destekle ve güvenle bir ayağında hukukun, diğer ayağında ise ekonomiyle ilgili reformların yer aldığı bir çalışma ortaya çıktı. 2021’in rotasını ekonomi ve hukukta reformlar belirledi. Bu yılın ikinci çeyreğini ise reformlarla ilgili yasal düzenlemeler belirleyecek.

REFORMUN İKİ AYAĞI

Ekonomi reformunun iki ana başlık üzerine kurulduğu anlaşılıyor.

1-

Yazının Devamını Oku

Milletvekili fezlekeleri konusunda iki kriter

Abdulkadir SELVİ

Abdulkadir SELVİ

8 Mart 2021
Siyaset, HDP’nin kapatılması ve Kobani soruşturması kapsamında haklarında fezleke düzenlenen HDP’lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusu üzerinden yeniden şekillenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin geçen haftaki sürpriz görüşmesi bu beklentiyi güçlendirdi. Çünkü cumhur ittifakında olan MHP, HDP’nin kapatılması için bastırıyor.

MHP’NİN DOSYASI GÜNCELLENDİ

MHP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP hakkında kapatma davası açmadığı takdirde HDP’nin kapatılması için başvuruda bulunacağını daha önce açıklamıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti ldız’ın başkanlığında hazırlanan dosya büyük ölçüde tamamlandı. PKK’nın kuruluşundan başlayıp şimdiye kadarki terör eylemlerini içeren dosya, Kobani dosyası eklenerek güncellendi. Erdoğan’ın geçen hafta MHP Lideri’ne yaptığı sürpriz ziyaretin ardından AK Parti’de en yetkili karar organı olan MYK salı günü toplanacak. HDP, dokunulmazlıklar ve yeni anayasa sürecinde kritik kararların alınması gereken bir sürece girildi. O nedenle yarın yapılacak olan AK Parti MYK toplantısında alınan kararlar önemli olacak.

FEZLEKELER TEK TEK İNCELENECEK

HDP’lilerle ilgili Kobani fezlekeleri sorulduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan,Süreç ne ise aynen işleyecektir. Genel Kurulda da hemen eller iner kalkar” yanıtını vermişti.

Ama bundan HDP’lilerle ilgili tüm dokunulmazlık dosyalarının işleme konulacağı ve hepsinin dokunulmazlığının kaldırılacağı sonucu çıkarılmasın.

Kobani iddianamesi kabul edildiği, Yasin Börü başta olmak üzere 53 vatandaşımız vahşi bir şekilde katledildiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kobani olaylarıyla ilgili ayrı bir hassasiyeti var. Yine de HDP’liler hakkındaki Kobani fezlekeleri de tek tek incelenecek.

KAPATMA VE 

Yazının Devamını Oku

HDP kapatılacak mı?

Abdulkadir SELVİ

Abdulkadir SELVİ

4 Mart 2021
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Kobani iddianamesini istemesi, HDP hakkında inceleme başlatıldığı yorumlarına neden oldu.

Bir de MHP Lideri Bahçeli’nin, “Türkiye bir hukuk devletiyse HDP’nin kapatılması acildir, şarttır. Başka bir isimle tekrardan faaliyette bulunmasına izin verilmemelidir” açıklaması gelince, HDP’nin kapatılması konusu bir anda gündemin üst sıralarına yükseldi.

Burada birbiriyle iç içe ama birbirinden ayrı noktalar var.

1)AK Parti, Kobani soruşturması ile HDP’nin kapatılmasını ayrı tutuyor.

2)Kobani soruşturması kapsamında 9 HDP’linin dokunulmazlığının kaldırılması gündeme geldiğinde AK Parti milletvekilleri “evet” oyu verecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Eller hemen iner kalkar” demişti.

3)HDP Eş Genel başkanı Pervin Buldan’ın durumu farklılık arz ediyor. Buldan, Kobani olaylarının yaşandığı dönemde HDP MYK üyesi değildi.

4)MHP, HDP’nin kapatılmasını istiyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kapatma davası açmadığı takdirde MHP, HDP’nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat edecek.

5)Geçmişte kapatma davasına muhatap olmuş bir parti olarak AK Parti, kategorik olarak parti kapatmaya sıcak bakmıyor. HDP’nin kapatılması yönünde bütün şartlar hazır olmasına rağmen AK Parti, HDP’nin kapatılması yönünde harekete geçmedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Kobani iddianamesini istemesi rutin bir uygulama olarak değerlendiriliyor. HDP’nin kapatılması yönünde bir çalışma başlatılmış değil. Ama şimdiye kadar HDP çizgisinden gelen birçok parti kapatıldığı için HDP hakkında kapatma davası açılması sürpriz olmaz. Ama reform sürecine giren Türkiye açısından olumlu bir gösterge olmayacak.

Yazının Devamını Oku

Şantaj kasetiyle benden 1 milyon dolar istediler

Abdulkadir SELVİ

Abdulkadir SELVİ

3 Mart 2021
Her türlü suçlama var. Çok iğrenç ilişki iddiaları söz konusu. Kaset var, şantaj var, çete var, insanın ailesinin, çocuklarının, eşinin yüzüne bakamayacağı ithamlar var.

Hakkında kaset komplosu olduğunu iddia ederek CHP’den istifa eden Denizli milletvekili Teoman Sancar’dan söz ediyorum.

Sancar’ın bana şantaj yapıyorlar diye yaptığı suç duyurusu üzerine Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma açıldı. Bir kişi gözaltına alınıp, sorgulanmaya başladı. Ben işin özel hayatı ilgilendiren kısmıyla ilgili değilim. Ama kaset ve şantaj iddiaları önemli. Hem de çok önemli.

Deniz Baykal bir kaset komplosuyla CHP’nin başından götürüldü. MHP’de bir dönem Genel başkan yardımcıları kaset şantajıyla istifa ettirildi. Onların siyasi bir hedefi vardı. FETÖ tarafından siyaset kasetler üzerinden tanzim edildi. Teoman Sancar’a “kaset şantajı” yapanlar ise 1 milyon dolar para istemiş. Sancar istenen parayı vermeyince Denizli’den Ankara’ya, CHP Genel Merkezi’ne uzanan bir trafik yaşanmış.

ŞANTAJ KASETİ

Dün hakkındaki iddialar nedeniyle CHP’den istifa etmek zorunda kalan Denizli milletvekili Teoman Sancar’la konuştum. Zor bir durumla karşı karşıya olduğu her halinden belliydi. “Çocuklarıma, eşime, anneme, babama, abime psikolojik sıkıntı yaşattılar. Allah kimsenin başına vermesin. Üzüntüm bunun böyle paylaşılmasıdır” dedi. Ama soruşturma açılıp şantaj yapanların yakalanmaya başlanması, ifadelerinde para koparmak amacıyla bu görüntüleri kaydettiklerini itiraf etmeleri onu kısmen rahatlatmış. Soruşturma ile her şeyin daha netleşeceğine inanıyor.

BİR İNSAN BİR KURŞUNLA VURULUR

Teoman Sancar, konuşmamız boyunca ısrarla kendisine şantaj yapan çetenin ağır bir saldırısına maruz kaldığını anlattı.

“Bir insana bir mermiyle vurulur. Bana üçüyle saldırdılar. Ataşehir-Bodrum-Kuşadası ihale yolsuzluğu, ardından bir tecavüz vakası, ardından eşcinsellik. İki buçuk yıldır milletvekili olarak madem böyle bir ilişkilerim vardı da üçünü bir günde mi buldunuz”

Yazının Devamını Oku

İstifanın ardından pis kokular

Abdulkadir SELVİ

Abdulkadir SELVİ

2 Mart 2021
CHP’den istifa eden Denizli milletvekili Teoman Sancar, daha önce Muharrem İnce’nin kuracağı partiye geçecekler arasında ismi yer alınca Kılıçdaroğlu ile birlikte fotoğrafını yayınlamıştı.

Sancar’ın hafta sonu istifası gelince Muharrem İnce’nin kuracağı partiye geçeceği yorumları yapıldı.

Ama ardından kaset, şantaj, eşcinsel ilişki, tecavüz, yolsuzluk iddiaları havalarda uçuşmaya başladı. İddialar üzerine Teoman Sancar’a ulaşmaya çalıştım. Hatta aramakla yetinmeyip mesaj attım. Çünkü iddialar iğrençti ama tek yanlı olarak bunları paylaşmak istemedim. Belli ki ortada iğrenç ötesi bir durum vardı. Ama bu gayri ahlaki bir ilişki mi, yoksa başka bir hesaplaşma mı yaşanıyordu?

KOMPLO SAVUNMASI

Teoman Sancar’dan hâlâ haber bekliyorum. Ama bu arada bir internet sitesine konuşarak kendisine komplo kurulduğunu savundu. “Komplo kuruldu” demesi dahi istifa öncesinde bir şeylerin olduğuna işaret ediyordu.

KILIÇDAROĞLU’NUN TEPKİSİ

Zaten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na iletilince, “Derhal istifa etsin” dediği söyleniyor. CHP’den istifa eden Teoman Sancar’ın “şifrehaber.com” isimli internet sitesine yaptığı açıklamadan bir bölümü paylaşmak istiyorum.

EŞCİNSEL İLİŞKİ İDDİASI SORULMUŞ

Önce Denizli milletvekili

Yazının Devamını Oku

Hukuk reformu İstiklal Caddesi’nde hissedilecek

Abdulkadir SELVİ

Abdulkadir SELVİ

1 Mart 2021
2021 yılının ilk gündem maddesinin reformlar olması geleceğe ilişkin umutlarımı arttırdı.

AK Parti reformlarla büyüdü. AK Parti aynı zamanda reformlarla Türkiye’nin önünü açtı. Vesayet kurumlarını reformlar sayesinde geriletti. Darbelerin inşa ettiği militarist sistemden reformların şekillendirdiği Türkiye yürüyüşünü başlattı.

Bu ülkede resmi bayramlardan ve kurtuluş günlerinden daha fazla darbeler, muhtıralar tarihi olduğu hatırlanınca özgürlükler ve reformların Türkiye’nin kutup yıldızı olduğuna inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın İnsan Hakları Eylem Planı’nı, önümüzdeki hafta ise ekonomi reformunu açıklayacak.

Hukuk reformu olmadan yapılacak ekonomi reformunun bir ayağı askıda kalırdı. Çünkü güçlü bir ekonomi için güçlü bir hukuk sistemi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı hukuk reformu, “özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye” temasını içeriyor. Bir başka deyişle insana dokunan, insan odağı olan reformlar demek daha doğru olur.

Reform paketinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak ama bir de reformların ruh ve felsefesi var. Ne yani, darbelerin ruhu oluyor da reformların olmaz mı?

GÜL: REFORMLAR SÜREKLİLİK GEREKTİRİYOR

Adalet Bakanı

Yazının Devamını Oku

Ermenistan’da neler oluyor?

Abdulkadir SELVİ

Abdulkadir SELVİ

26 Şubat 2021
Güne Ermenistan’da askerlerin Başbakan Paşinyan’ı istifaya davet eden açıklaması ile başladık. Nefeslerimizi tutup ne olacağını beklerken, Paşinyan’ın halkı sokaklara çıkmaya davet eden çağrısı geldi. Paşinyan eşzamanlı olarak genelkurmay başkanı Gasparyan’ı da görevden aldığını açıkladı. Ancak genelkurmay başkanı görevinden ayrılmadı.

Tüm dünyanın gözü Ermenistan’ın üzerindeyken Paşinyan, parlamentonun önüne giderek kendisini desteklemek üzere toplanan halkın başına geçip yürümeye başladı.

Demokrasi açısından önemli anlardan biriydi. Bu sırada polisin Paşinyan’dan, askerin ise darbecilerden yana olduğu haberleri gelmeye başladı.

Paşinyan bir gün önce “Karabağ savaşında Rus İskender füzelerini kullandık. Ama patlamadı” dediği için darbenin arkasında Rusya’nın olduğu yolunda yorumlar yapıldı.

İLK AÇIKLAMA RUSYA’DAN

İlk açıklama Rusya’dan geldi. Darbecilere güçlü bir destek beklenirken Rusya, “Ermenistan’da yaşananlar endişe verici” diye açıklama yaptı. Ama Rusya, Batılı ülkelere de Ermenistan’ın içişlerine karışmamaları yönünde mesaj vererek, “Yaşananlar Ermenistan’ın iç işi” değerlendirmesinde bulundu. Paşinyan’ın uğruna Azerbaycan’a savaş açtığı Fransa ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler ise sessiz kaldı. Aliyev’in deyimiyle bir kez daha Paşinyan’ın güvendiği dağlara kar yağdı.

Darbeye karşı çıkan ilk ülke Türkiye oldu. Dostunu düşmanını tanıdın mı?

DARBEYE İLK TAVIR TÜRKİYE’DEN

Ermenistan sokaklarında tanklar dolaşmadığı için bir süre darbe mi yoksa muhtıra mı tartışması yaşandı. Karabağ savaşında büyük bir hezimet yaşayan

Yazının Devamını Oku
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları