Parti tamam sıra kabinede

Kabinenin, AK Parti kurultayından önce değişeceği beklentisi vardı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşzamanlı bir değişimi tercih etti. Böylece partiyi ve kabineyi birlikte düzenleyecek.

Erdoğan, “2023 Türkiye’de yeni bir dönüşüm süreci olacak” demişti. Aslında bugünkü kongre ile birlikte hem söylem ve hedefler olarak, hem de parti ve kabinedeki kadrolarla 2023’ün parametrelerini verecek.

İDDİALI HEDEFLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongreden önce birkaç gündür hiçbir program koymadı. Bu süre zarfında kongrede yapacağı konuşmaya hazırlandı. Kongrenin teması “güven ve istikrar” olacak.

Erdoğan, “Türkiye’nin gerek insan haklarıyla ilgili yaptığım reform paketi, gerekse ekonomi paketiyle ilgili bütün bunları kapsayan, çok daha geniş anlamda bir konuşmayı şu anda planlamış durumdayım” demişti.

Erdoğan’ın Türkiye’nin önüne;

1) İnsan hakları ve özgürlükler,

2) Ekonomik kalkınma ve refah toplumu,

3)