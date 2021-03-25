Parti tamam sıra kabinede

Erdoğan, “2023 Türkiye’de yeni bir dönüşüm süreci olacak” demişti. Aslında bugünkü kongre ile birlikte hem söylem ve hedefler olarak, hem de parti ve kabinedeki kadrolarla 2023’ün parametrelerini verecek.
İDDİALI HEDEFLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan kongreden önce birkaç gündür hiçbir program koymadı. Bu süre zarfında kongrede yapacağı konuşmaya hazırlandı. Kongrenin teması “güven ve istikrar” olacak.
Erdoğan, “Türkiye’nin gerek insan haklarıyla ilgili yaptığım reform paketi, gerekse ekonomi paketiyle ilgili bütün bunları kapsayan, çok daha geniş anlamda bir konuşmayı şu anda planlamış durumdayım” demişti.
Erdoğan’ın Türkiye’nin önüne;
1) İnsan hakları ve özgürlükler,
2) Ekonomik kalkınma ve refah toplumu,
3)
Ülkemizde o kadar çok parti kapatıldı, o kadar çok parti hakkında kapatma davası açıldı ki hatırlamakta zorlanıyoruz. Bunlardan biri de AK Parti hakkında açılan ilk kapatma davası.
AK Parti hakkında Abdurrahman Yalçınkaya’nın 14 Mart 2008 tarihinde açtığı kapatma davası bilinir. Ama Sabih Kanadoğlu tarafından 23 Ekim 2002 tarihinde açılan kapatma davası pek bilinmez. Abdurrahman Yalçınkaya tarafından açılan davada 22 Temmuz seçimlerinden yüzde 47 oy alarak tek başına iktidar olarak çıkan AK Parti, bir oy farkıyla kapatılmaktan kıl payı kurtulmuştu. Ama laikliğe aykırı odak oluşturmaktan Hazine yardımının kesilmesi cezasına çarpıtılmıştı. Anayasa Mahkemesi’nde sözlü savunmayı üstlenen Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, AK Parti’nin Türkiye’nin her bölgesinden oy aldığını, Türkiye’nin bütünlüğünü temsil ettiğini hatırlatarak, “AK Parti’yi ortadan kaldırdığınızda yerine ne koyacaksınız?” diye sormuştu.
‘AMA LAİKLİK’ DİYEN GENERAL
Bir AK Parti milletvekili, şahsi dostluğu olan dönemin kudretli generallerinden birini ziyaret etmişti. AK Parti iktidarıyla birlikte ekonominin toparlandığını, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecine girdiğini, partinin kapatılmasıyla birlikte Türkiye’nin büyük zarar göreceğini anlatmıştı. Ama kudretli general, dudak ucuyla, “Ama bizim için laiklik daha önemli” yanıtını vermişti.
İLK KAPATMA DAVASI
Bu anekdotlardan sonra asıl konuya gelmek istiyorum. Aslında AK Parti hakkında bir değil iki kapatma davası açılmıştı. İlk davayı Sabih Kanadoğlu açmıştı. Hukuk rezaleti olan 367 kararı ile tarihe geçen dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, 23 Ekim 2002 tarihinde AK Parti’nin kapatılması için dava açmıştı.
ÖNCE İHTAR İSTEDİ
Ama onun bir adım öncesi var. AK Parti 14 Ağustos 2001 tarihinde kuruldu.
Erdoğan, 24 Mart Çarşamba günü yapılacak AK Parti kongresi öncesinde mesajlarını cuma namazından sonra verdi. Biden ile Putin arasındaki tartışmaya, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ile yapacağı görüşmeye, Kilis’e atılan rokete ve nihayet AK Parti kongresinde vereceği mesajlara değindi. Ama iki konuya girmedi. Oysa Türkiye’nin gündeminde Andımız ve HDP’ye açılan kapatma davası vardı. Erdoğan her iki tartışmaya da girmeyerek mesafeli durduğu mesajını verdi.
ANDIMIZ, İSTİKLAL MARŞI
Erdoğan Andımız konusunda tavrını Devlet Övünç Madalyası Tevcih törenindeki konuşmasında ortaya koydu. “Milli andımız İstiklal Marşı’dır” dedi. Erdoğan, Danıştay andımızla ilgili düzenlemeyi iptal ettiğinde de aynı tavrı ortaya koymuş, “Bizim andımız, İstiklal Marşımızdır ve İstiklal Marşımızla beraber yolumuza devam ediyoruz” demişti.
ERDOĞAN VE BAHÇELİ’NİN USTALIĞI
Andımız ve HDP kararıyla birlikte gözler cumhur ittifakına çevrildi. Ancak Erdoğan ve Bahçeli’nin liderliği sayesinde cumhur ittifakı süreçten zarar görmeden çıkmayı başardı
2023 MANİFESTOSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AK Parti kongresinde yapacağı konuşma için “2023’ün manifestosu olacaktır” yönündeki sözleri gözleri kurultaya çevirdi. İnsan Hakları Eylem Planı ve Ekonomi Reformu’nu açıklayan Erdoğan’ın, kurultay konuşmasında reformlar konusunda Türkiye’nin önüne yeni hedefler koyması bekleniyor.
KURULTAYIN TEMASI
Gazetecinin görevi tarihe tanıklık etmektir. O nedenle Genel Kurul’daki oturum başlamadan önce Meclis’te yerimi aldım.
GERGERLİOĞLU MECLİS’TE
Meclis Başkanvekili Celal Adan saat 14.00’te oturumu açtı. Gergerlioğlu, 4 dakika sonra HDP milletvekillerinin alkışları arasında Genel Kurul salonuna girdi. HDP’li iki milletvekili sosyal medyadan hemen canlı yayına geçtiler. Artık her cep telefonu bir canlı yayın aracı oldu.
Meclis Başkanvekili Celal Adan önce gündem dışı konuşma talebinde bulunanlara söz verdi. Çanakkale Zaferi, İstiklal Marşı ve Andımız üzerine konuşmalar yapıldı. Ta ki HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’a sıra gelinceye kadar... Beştaş, Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesinin Meclis’e darbe olacağını savundu. Celal Adan’a, “O tezkereyi okumayın” diye çağrı yaptı.
PROTESTOCU BİR KOLTUK ÜSTÜMDEYMİŞ
Görüşmeleri basın locasından izliyordum. Oturduğum koltuğun bir üstünden birisi ayağa kalktı. “Yaşasın özgürlükçü demokrasi, yaşasın demokratik Türkiye! Kahrolsun otokrasi, demokrasi istiyoruz” diye slogan atmaya başladı. Celal Adan o sırada oturuma ara verdi. Geçmişte dinleyici locasında slogan atıp pankart açan bir grup olmuştu. O refleksle hemen yanında başka kimse var mı, pankart açacak mı diye sağa sola baktım.
DEVA PARTİSİ KURUCUSU
Protestocu şahıs bir süre ayakta benzer cümleleri tekrarladıktan sonra yerine oturdu. O sırada konuştuk. AK Parti’nin Meclis’e girdiği ilk dönem Bitlis milletvekilliği yapmış. İsminin
Siyaset, iki gösterge üzerinden şekilleniyor:
1- Yüzde 50 artı 1.
2- İttifaklar.
SAADET FAKTÖRÜ
AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu cumhur ittifakı, şimdiden pozisyonunu netleştirdiği için oraya dönük bir tartışma söz konusu değil.
Cumhur ittifakında tek merak edilen nokta, Saadet Partisi’nin pozisyonu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın SP Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaretiyle birlikte Saadet Partisi’nin konumu önem kazandı. 2023 seçimlerinde Saadet Partisi’nin tercihi etkili olacak.
İYİ PARTİ VE HDP’NİN POZİSYONU
24 Haziran 2018 seçimleri ile 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak yapmanın yararını gören millet ittifakında ise İYİ Parti ve HDP’nin konumu belirleyici olacak.
Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 28 Şubat-5 Mart tarihleri arasında yaptığı araştırmayı da o dikkatle okudum.
Türkiye’nin gündeminde ne mi var dersiniz? Ne yeni anayasa, ne HDP’nin kapatılması ne de Cumhurbaşkanlığı seçimi bu kadar belirleyici değil. Hatta yüzyılın salgını korona bile ikinci sıraya düşmüş durumda.
İlk sırada yüzde 35.2’yle ekonomi geliyor. Üçüncü sırada ise 16.1’le işsizlik yer alıyor. Ekonomiyle işsizliği birlikte değerlendirdiğimizde ise Türkiye’nin gündeminin yarısı ekonomi ve işsizlik. Geri kalan yarısında ise korona, eğitim, terör gibi başlıklar geliyor.
‘HANGİ PARTİ ÇÖZER’ SORUSUNA VERİLEN YANIT
Ekonomi ve işsizlik birinci gündem maddesi ama “Bunu kim çözer” diye sorulduğunda ankete katılanların yüzde 27.3’ü AK Parti diyor. CHP diyenlerin oranı yüzde 15. Onu yüzde 6 ile İYİ Parti, yüzde 5.4’le MHP izliyor. Halk CHP’yi çözüm mercii olarak görmüyor. Muhalefetin bu sonuçları iyi değerlendirmesi gerekiyor.
BABACAN GÖSTERGESİ
Ali Babacan’ın ekonomiyle ilgili yönü ön planda olduğu için daha yüksek bir oran beklerdim ama DEVA Partisi diyenlerin oranı yüzde 0.6. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi iddialı isimler tarafından kurulan, arkasında Abdullah Gül’ün olduğu DEVA ve Gelecek partileri tutmadı. Bunu her veride görmek mümkün.
YENİ ANAYASA
Başkanlık sisteminde ise ne olacağı tam belli değil. Ama siyasi kulislerde kabinenin 24 Mart’taki büyük kongreden önce değişeceği yönünde bir beklenti var.
Önce kabine, sonra parti yönetiminde değişiklik yapılacak deniliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’yi 2023 seçimlerine göre yeniden yapılandırıyor.
YENİ ANLAYIŞ
AK Parti teşkilatlarında yüzde 70 oranında bir değişikliğe gidildi. Gençlik kolları ve kadın kolları genel başkanları değişti. Erdoğan, bu değişimi “Yeni bir anlayış getiriyoruz” diye tarif ediyor. Peki o yeni anlayış ne?
Erdoğan, kadın kolları kongresinde bunu şöyle anlattı: “O da şu: MKYK’da 50 artı 25. Asıl ve yedek. Yani 75 kişilik kadroda artık çalışmayan kimse kalmayacak. Yedek dediğimiz zaman öyle yedekler yok. 75 kişinin çalışacağı bir kadro. Görev taksimatını da buna göre yapacağız. Mümkün olduğunca parlamentodan listeye almadık. Parlamenterler Meclis’te olmalı. Ama kadın kolları da, gençlik kolları da Türkiye’yi dolaşmalı. Biz Türkiye’yi dolaşacak bir kadro kurmak istedik.”
2023 SEÇİMLERİ
Cumhurbaşkanı
Tabii kapatma davası açılırsa. Bir dönemler Genelkurmay’da bu kararlar alınıyor, yargı uyguluyordu. Artık o devirler geride kaldı. Ancak süreç açısından iktidar partisinin bu yönde belirleyeceği eğilim önemli. O nedenle bütün gözler MYK toplantısına çevrilmişti. Ancak AK Parti MYK’da bu konu görüşülmemiş.
SOSYAL MEDYAYI MASAYA YATIRDILAR
Peki ne konuşulmuş?
Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberinde vardı. Yapılan bir anket üzerinden sosyal medya konusu ele alınmış. Berat Albayrak, Fahrettin Altun, Mahir Ünal ve Özlem Zengin hakkında yürütülen linç kampanyası üzerinden sosyal medya konusu masaya yatırılmış. Bir de kongre hazırlıkları üzerinde durulmuş. Kongrede kullanılacak görseller izletilip, değerlendirmeler alınmış
HDP’NİN KAPATILMASI KONUSU
MYK toplantısında ele alınmamış ama Meclis’te konuştuğum AK Parti milletvekillerinin gündeminde iki konu vardı. Biri HDP’nin kapatılması konusu, diğeri ise HDP’lilerin dokunulmazlıkların kaldırılması.
HDP’nin kapatılmasına sıcak bakılmıyor. Hem AK Parti geçmişte kapatma davası ile muhatap olmuş bir parti olması, hem de ilke olarak parti kapatmanın doğru bulunmaması nedeniyle. HDP’ye gelene kadar HEP’ten başlayarak bu hareketin yedi partisi kapatıldı. Sonuç ne oldu? Bir mağduriyet görüntüsü oluştu. Kurulan her yeni parti daha güçlenerek geldi. Konuştuğum AK Partililer, siyasi tarihe parti kapatan bir parti olarak geçmek istemediklerini ifade ettiler. Türkiye’nin kaderini yargı kararları ile çizmenin doğru olmayacağını vurguladılar. Bunlar ilkeli tavırlar. Bir de işin siyasi sonucu var. AK Parti, HDP ile birlikte en çok Kürt oylarına sahip bir parti. 2023 seçimlerine giderken iki kesim çok etkili olacak.
1-
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi reformunu açıklamasından bir süre sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulamaya ilişkin yol haritası ilan edilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Mart’ta İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıklamıştı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 2 hafta içinde eylem planının yol haritasını duyuracaklarını söyledi.
Bunu şunun için ifade ediyorum: Reform paketleri açıklandıktan sonra boşlukta kalmayacak. Zaten önemli olan reformların ekonomide beklenen iyileştirmeleri yapması. Onun için reformların ilan edilmesinden çok daha önemli olan onların uygulanması.
GÜVEN İKLİMİ
Ekonominin temelinde güven ikliminin sağlanması yatıyor. Hangi reformu yaparsanız yapın, hangi önemli kararı alırsanız alın, önemli olan piyasalarda güveni sağlamak. Güven yoksa alınan kararlar, su üzerine yazılan yazıya benziyor. Bu işin püf noktası güven. Ekonomi yönetimi piyasalardan aldığı destekle ve güvenle bir ayağında hukukun, diğer ayağında ise ekonomiyle ilgili reformların yer aldığı bir çalışma ortaya çıktı. 2021’in rotasını ekonomi ve hukukta reformlar belirledi. Bu yılın ikinci çeyreğini ise reformlarla ilgili yasal düzenlemeler belirleyecek.
REFORMUN İKİ AYAĞI
Ekonomi reformunun iki ana başlık üzerine kurulduğu anlaşılıyor.
1-
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin geçen haftaki sürpriz görüşmesi bu beklentiyi güçlendirdi. Çünkü cumhur ittifakında olan MHP, HDP’nin kapatılması için bastırıyor.
MHP’NİN DOSYASI GÜNCELLENDİ
MHP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP hakkında kapatma davası açmadığı takdirde HDP’nin kapatılması için başvuruda bulunacağını daha önce açıklamıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın başkanlığında hazırlanan dosya büyük ölçüde tamamlandı. PKK’nın kuruluşundan başlayıp şimdiye kadarki terör eylemlerini içeren dosya, Kobani dosyası eklenerek güncellendi. Erdoğan’ın geçen hafta MHP Lideri’ne yaptığı sürpriz ziyaretin ardından AK Parti’de en yetkili karar organı olan MYK salı günü toplanacak. HDP, dokunulmazlıklar ve yeni anayasa sürecinde kritik kararların alınması gereken bir sürece girildi. O nedenle yarın yapılacak olan AK Parti MYK toplantısında alınan kararlar önemli olacak.
FEZLEKELER TEK TEK İNCELENECEK
HDP’lilerle ilgili Kobani fezlekeleri sorulduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Süreç ne ise aynen işleyecektir. Genel Kurul’da da hemen eller iner kalkar” yanıtını vermişti.
Ama bundan HDP’lilerle ilgili tüm dokunulmazlık dosyalarının işleme konulacağı ve hepsinin dokunulmazlığının kaldırılacağı sonucu çıkarılmasın.
Kobani iddianamesi kabul edildiği, Yasin Börü başta olmak üzere 53 vatandaşımız vahşi bir şekilde katledildiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kobani olaylarıyla ilgili ayrı bir hassasiyeti var. Yine de HDP’liler hakkındaki Kobani fezlekeleri de tek tek incelenecek.
KAPATMA VE
Bir de MHP Lideri Bahçeli’nin, “Türkiye bir hukuk devletiyse HDP’nin kapatılması acildir, şarttır. Başka bir isimle tekrardan faaliyette bulunmasına izin verilmemelidir” açıklaması gelince, HDP’nin kapatılması konusu bir anda gündemin üst sıralarına yükseldi.
Burada birbiriyle iç içe ama birbirinden ayrı noktalar var.
1)AK Parti, Kobani soruşturması ile HDP’nin kapatılmasını ayrı tutuyor.
2)Kobani soruşturması kapsamında 9 HDP’linin dokunulmazlığının kaldırılması gündeme geldiğinde AK Parti milletvekilleri “evet” oyu verecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Eller hemen iner kalkar” demişti.
3)HDP Eş Genel başkanı Pervin Buldan’ın durumu farklılık arz ediyor. Buldan, Kobani olaylarının yaşandığı dönemde HDP MYK üyesi değildi.
4)MHP, HDP’nin kapatılmasını istiyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kapatma davası açmadığı takdirde MHP, HDP’nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat edecek.
5)Geçmişte kapatma davasına muhatap olmuş bir parti olarak AK Parti, kategorik olarak parti kapatmaya sıcak bakmıyor. HDP’nin kapatılması yönünde bütün şartlar hazır olmasına rağmen AK Parti, HDP’nin kapatılması yönünde harekete geçmedi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Kobani iddianamesini istemesi rutin bir uygulama olarak değerlendiriliyor. HDP’nin kapatılması yönünde bir çalışma başlatılmış değil. Ama şimdiye kadar HDP çizgisinden gelen birçok parti kapatıldığı için HDP hakkında kapatma davası açılması sürpriz olmaz. Ama reform sürecine giren Türkiye açısından olumlu bir gösterge olmayacak.
Hakkında kaset komplosu olduğunu iddia ederek CHP’den istifa eden Denizli milletvekili Teoman Sancar’dan söz ediyorum.
Sancar’ın bana şantaj yapıyorlar diye yaptığı suç duyurusu üzerine Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma açıldı. Bir kişi gözaltına alınıp, sorgulanmaya başladı. Ben işin özel hayatı ilgilendiren kısmıyla ilgili değilim. Ama kaset ve şantaj iddiaları önemli. Hem de çok önemli.
Deniz Baykal bir kaset komplosuyla CHP’nin başından götürüldü. MHP’de bir dönem Genel başkan yardımcıları kaset şantajıyla istifa ettirildi. Onların siyasi bir hedefi vardı. FETÖ tarafından siyaset kasetler üzerinden tanzim edildi. Teoman Sancar’a “kaset şantajı” yapanlar ise 1 milyon dolar para istemiş. Sancar istenen parayı vermeyince Denizli’den Ankara’ya, CHP Genel Merkezi’ne uzanan bir trafik yaşanmış.
ŞANTAJ KASETİ
Dün hakkındaki iddialar nedeniyle CHP’den istifa etmek zorunda kalan Denizli milletvekili Teoman Sancar’la konuştum. Zor bir durumla karşı karşıya olduğu her halinden belliydi. “Çocuklarıma, eşime, anneme, babama, abime psikolojik sıkıntı yaşattılar. Allah kimsenin başına vermesin. Üzüntüm bunun böyle paylaşılmasıdır” dedi. Ama soruşturma açılıp şantaj yapanların yakalanmaya başlanması, ifadelerinde para koparmak amacıyla bu görüntüleri kaydettiklerini itiraf etmeleri onu kısmen rahatlatmış. Soruşturma ile her şeyin daha netleşeceğine inanıyor.
BİR İNSAN BİR KURŞUNLA VURULUR
Teoman Sancar, konuşmamız boyunca ısrarla kendisine şantaj yapan çetenin ağır bir saldırısına maruz kaldığını anlattı.
“Bir insana bir mermiyle vurulur. Bana üçüyle saldırdılar. Ataşehir-Bodrum-Kuşadası ihale yolsuzluğu, ardından bir tecavüz vakası, ardından eşcinsellik. İki buçuk yıldır milletvekili olarak madem böyle bir ilişkilerim vardı da üçünü bir günde mi buldunuz”
Sancar’ın hafta sonu istifası gelince Muharrem İnce’nin kuracağı partiye geçeceği yorumları yapıldı.
Ama ardından kaset, şantaj, eşcinsel ilişki, tecavüz, yolsuzluk iddiaları havalarda uçuşmaya başladı. İddialar üzerine Teoman Sancar’a ulaşmaya çalıştım. Hatta aramakla yetinmeyip mesaj attım. Çünkü iddialar iğrençti ama tek yanlı olarak bunları paylaşmak istemedim. Belli ki ortada iğrenç ötesi bir durum vardı. Ama bu gayri ahlaki bir ilişki mi, yoksa başka bir hesaplaşma mı yaşanıyordu?
KOMPLO SAVUNMASI
Teoman Sancar’dan hâlâ haber bekliyorum. Ama bu arada bir internet sitesine konuşarak kendisine komplo kurulduğunu savundu. “Komplo kuruldu” demesi dahi istifa öncesinde bir şeylerin olduğuna işaret ediyordu.
KILIÇDAROĞLU’NUN TEPKİSİ
Zaten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na iletilince, “Derhal istifa etsin” dediği söyleniyor. CHP’den istifa eden Teoman Sancar’ın “şifrehaber.com” isimli internet sitesine yaptığı açıklamadan bir bölümü paylaşmak istiyorum.
EŞCİNSEL İLİŞKİ İDDİASI SORULMUŞ
Önce Denizli milletvekili
AK Parti reformlarla büyüdü. AK Parti aynı zamanda reformlarla Türkiye’nin önünü açtı. Vesayet kurumlarını reformlar sayesinde geriletti. Darbelerin inşa ettiği militarist sistemden reformların şekillendirdiği Türkiye yürüyüşünü başlattı.
Bu ülkede resmi bayramlardan ve kurtuluş günlerinden daha fazla darbeler, muhtıralar tarihi olduğu hatırlanınca özgürlükler ve reformların Türkiye’nin kutup yıldızı olduğuna inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın İnsan Hakları Eylem Planı’nı, önümüzdeki hafta ise ekonomi reformunu açıklayacak.
Hukuk reformu olmadan yapılacak ekonomi reformunun bir ayağı askıda kalırdı. Çünkü güçlü bir ekonomi için güçlü bir hukuk sistemi gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı hukuk reformu, “özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye” temasını içeriyor. Bir başka deyişle insana dokunan, insan odağı olan reformlar demek daha doğru olur.
Reform paketinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak ama bir de reformların ruh ve felsefesi var. Ne yani, darbelerin ruhu oluyor da reformların olmaz mı?
GÜL: REFORMLAR SÜREKLİLİK GEREKTİRİYOR
Adalet Bakanı
Tüm dünyanın gözü Ermenistan’ın üzerindeyken Paşinyan, parlamentonun önüne giderek kendisini desteklemek üzere toplanan halkın başına geçip yürümeye başladı.
Demokrasi açısından önemli anlardan biriydi. Bu sırada polisin Paşinyan’dan, askerin ise darbecilerden yana olduğu haberleri gelmeye başladı.
Paşinyan bir gün önce “Karabağ savaşında Rus İskender füzelerini kullandık. Ama patlamadı” dediği için darbenin arkasında Rusya’nın olduğu yolunda yorumlar yapıldı.
İLK AÇIKLAMA RUSYA’DAN
İlk açıklama Rusya’dan geldi. Darbecilere güçlü bir destek beklenirken Rusya, “Ermenistan’da yaşananlar endişe verici” diye açıklama yaptı. Ama Rusya, Batılı ülkelere de Ermenistan’ın içişlerine karışmamaları yönünde mesaj vererek, “Yaşananlar Ermenistan’ın iç işi” değerlendirmesinde bulundu. Paşinyan’ın uğruna Azerbaycan’a savaş açtığı Fransa ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler ise sessiz kaldı. Aliyev’in deyimiyle bir kez daha Paşinyan’ın güvendiği dağlara kar yağdı.
Darbeye karşı çıkan ilk ülke Türkiye oldu. Dostunu düşmanını tanıdın mı?
DARBEYE İLK TAVIR TÜRKİYE’DEN
Ermenistan sokaklarında tanklar dolaşmadığı için bir süre darbe mi yoksa muhtıra mı tartışması yaşandı. Karabağ savaşında büyük bir hezimet yaşayan
Parti tamam sıra kabinede
Ankara’da kar yağışı geceden başlamıştı. Sabaha beyaz bir kar örtüsüyle uyandık.
Hem kar yağışı, hem AK Parti kongresi üst üste gelince Atatürk Spor Salonu’na ulaşmak biraz zaman aldı.
Kongre salonuna ulaşmak için araçlarımızdan inip kar yağışı altında bir müddet yürüdük. Yani anlayacağınız “Beraber yürüdük biz bu yollarda” durumu oluştu.
Kongre salonuna ulaştığımızda ise pandemiye rağmen salon doluydu. Salondaki afişlerde, kongrenin teması olan istikrar ve güven vurgusu hâkimdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın salona girişiyle tribünler dalgalandı. Ancak pandemi nedeniyle Erdoğan her zaman yaptığı salon turunu bu kez yapmadı.
AK Parti demek Erdoğan demek, Erdoğan demek AK Parti demek.
Erdoğan kürsüye çıktığı andan itibaren salonu bir orkestra şefi gibi yönetti.
TRİBÜNLERLE DİYALOĞU
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm illeri tek tek sayarak başladığı konuşmasında, zaman zaman tribünlerle diyaloğa girdi. “Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek” şarkısının seslendiren gençlere, “Gençler, siz hepiniz zaten birer şarkısınız” diye karşılık verdi. Rizelilerin coşkusuna, “Rize kurban” diye eşlik etti. Sivaslıları, “Âlimler ve âşıklar şehri Sivas, hoş geldin” diye karşıladı.
Selamlamayı tamamladıktan sonra değindiği ilk konu cumhur ittifakıydı. Erdoğan böylece cumhur ittifakına verdiği önemi ortaya koydu. “2023 cumhur ittifakının yılı olacak” sözleri de bunu gösteriyordu.
“AK Parti kongresinden ne yazacaksın” diyecek olursanız...
1- Erdoğan’ın mesajları
2- AK Parti’nin yeni yönetimi
3- Kabine değişikliği
ANAYASA İLE TAÇLANDIRDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede yapacağı konuşma için, “Yapacağım konuşma adeta 2023’ün bir manifestosu olacaktır” demişti. O nedenle yüksek bir beklenti oluştu. Erdoğan’ın kurultay konuşmasını taçlandıran ise “yeni anayasa önerisi” oldu. Erdoğan hem kurultay konuşmasında, hem de yeniden genel başkan seçilmesi nedeniyle yaptığı teşekkür konuşmasında anayasa konusuna değindi.
ANAYASA TAKVİMİ
Erdoğan daha önce de sivil anayasa çağrısı yapmıştı. Ama bu kez takvim verdi.
“Yeni anayasa çalışmalarında bu safhaya önümüzdeki yılın ilk diliminde ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.
Belli oldu. AK Parti, 2022 yılının başında yeni anayasa çalışmasını başlatacak.
Yine belli ki 2023 seçimlerine giderken ana tartışma konularından biri yeni ve sivil anayasa olacak.
REFERANDUMA NASIL GİDİLECEK?
Erdoğan bir de referandumdan söz etti.
“Mümkün olan en geniş mutabakatla ortaya çıkacak yeni anayasa metni de mutlaka milletin onayına sunulacaktır” dedi.
Anayasa değişikliği için en az 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. AK Parti ve MHP’nin milletvekili sayısı ise 337 ediyor. Bu durumda cumhur ittifakının sayısı yeni anayasaya milletvekili sayısı yetmiyor. Peki AK Parti anayasayı referanduma nasıl götürecek? AK Parti’de anayasa referandumu gerektirmeyecek bir sayıda dahi kabul edilse milletin onayına sunmak gibi bir eğilim var.
Yeni anayasa konusunda sandalye sayısı yetmiyor. Ama darbe anayasası ile yönetilme ayıbından kurtulmak için yeni anayasa sandalye işi değil, siyasi sorumluluk gerektiriyor.
Yeni anayasa konusunun ele alındığı MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hiçbir ön şartımız yok” demişti. Kongrede de tüm siyasi partilere çağrı yaptı.
MKYK LİSTESİ
Kürtlerin en çok tercih ettiği iki partiden biri, AK Parti. Ayrıca İstanbul seçimleri de gösterdi ki AK Parti Kürtlerden oy alamadığı seçimi kazanamıyor. Ama Kürtlerin hem parti yönetiminde hem de kabinede yeterince temsil edilmediği iddiası vardı. Bu eksikliği gidermek için HDP’ye kapatma davasının açıldığı bir dönemde Kürtlerle tahkim etti.
Şeyh Said’in torunu Abdurrahim Fırat, Abdurrahman Kurt, Orhan Miroğlu, Alaattin Parlak, Burhan Kayatürk ve Mehmet Kasım Gülpınar ilk göze çarpan isimlerdi. Eski bakanlardan Mehdi Eker’in listede yer almaması ise şaşırttı.
GELENEKTEN GELECEĞE
MKYK listesinde göz ardı edilmemesi gereken noktalardan biri de vefa boyutuydu. Eski gençlik ve kadın kolları genel başkanları Ahmet Büyükgümüş ve Lütfiye Selva Çam ile eski İstanbul il başkanı Bayram Şenocak’ı MKYK’ya aldı. Ayrıca genel başkan yardımcılarını listeye alarak vefasını gösterdi. Mahir Ünal grup başkanvekili olarak parti yönetiminden Meclis’e geçti. Erdoğan tecrübeli bir isim olan Mustafa Elitaş’la Meclis yönetimini takviye etti. Özlem Zengin ise Meclis’ten partiye geçerek genel başkan yardımcılığını üstlendi.
GENEL BAŞKANLIK TUZAĞI
Erdoğan bu kongrede genel başkanlığı bırakacak diye bir operasyon yapılmak istendi. AK Parti’yi Erdoğan’ın elinden alma projesiydi. Erdoğan bu tuzağa düşmedi. Zaten hiçbir zaman böyle bir gündemi de olmadı. Ama AK Parti’ye 2023 seçimlerine götürecek olan kadroları iki genel başkan vekili ile tahkim etti. İkisi de saygın isimler. Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş’u kast ediyorum. Bekir Bozdağ’dan partide yararlanılacak olması ise isabetli bir tercih.
TEMSİL ÇEŞİTLİLİĞİ
Erdoğan, MKYK listesine girecek isimleri bir gün önce arayarak tebliğ etmiş. MKYK listesini 2023 seçim perspektifine göre hazırlamış.
Ayşe Böhürler, Derya Yanık, Mustafa Şen, Şamil Tayyar, Metin Külünk, Mücahit Birinci gibi politika üretebilecek ve ekranlarda AK Parti’yi anlatabilecek isimlerin MKYK’ya girmesinin de bu tercihin sonucu olduğu anlaşılıyor.
TÜRKİYE GÜZELİ
Seda Sarıbaş’ın Türkiye güzeli olması ön plana çıktı ama daha önce Aydın kadın kolları başkanlığı yapmıştı.
ALEVİ ÖNDERİ
Alevi kanaat önderi Metin Tarhan, genel başkan yardımcılığı görevine getirilen, Demokrat Parti’nin unutulmaz Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri’nin torunu Ömer İleri, Ermeni cemaatinin kanaat önderlerinden Sevan Sıvacıoğlu, Bingöl milletvekili Zaza Şebnem Kocakelçi, şair Abdurrahim Karakoç’un oğlu Türk İslam Karakoç dikkati çeken isimlerdi.
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesiyle ilgili tartışmaya, “Kadınlarımızın haklarını korumayı vicdanlarda değil, kâğıtlarda arayanlara söyleyeceklerimiz var” sözleriyle değindi.
Ama asıl mesajını, MKYK’nın üçte birini kadınlardan oluşturarak verdi. 75 kişilik MKYK’da 23 kadın yer aldı.
MİLLETVEKİLİ VE BAKAN
Önceki MKYK listelerinde belli sayıda bakan ve belirli ağırlıkta milletvekili yer alırdı. Erdoğan, bunun işaretini daha önce verip “MKYK olunca Meclis boşalıyor” demişti. Bu kez bakan almadı, milletvekili sayısını sınırlı tuttu.
KABİNE NE ZAMAN?
Erdoğan dün kongreyi yapıp, partiyi belirledi. Bugün ise kabineyi açıklaması bekleniyor. Bakanlarda değişim var mı? Elbette var. Hatta kongreden sonra bazı bakan isimleri konuşulmaya başlandı.