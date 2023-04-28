Öcalan’la görüşme yapılıyor mu?

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CHP’nin oyları Yeşil Sol Parti’ye kayınca Kılıçdaroğlu Kürt kartını açtı. CHP’deki ileri sol TİP’e kayınca Kılıçdaroğlu Aleviliğini masaya sürdü. Oyları TİP’e kayınca Pervin Buldan, “Yeşil Sol Parti dışındaki partilere verilen oylar iktidara yarar” dedi.

DEMİRTAŞ’IN OPERASYONU

Dindar Kürtler Erdoğan’a yönelince Selahattin Demirtaş, Öcalan kartını açtı. İktidarın İmralı’ya heyet gönderdiğini ama Öcalan’dan beklediklerini alamadıklarını söyledi. Doğru değil. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kesin bir dille İmralı ile görüşmenin yalan olduğunu söyledi. İmralı’ya en son kardeşi Mehmet Öcalan gitmişti. Bir; o tarihten bu yana giden olmadı. İki; Öcalan desteği seçim kazandırmaz, tam aksine kaybettirir. Öcalan’ın mektubu yerel seçimlerde zarar verdi.

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Ayrıca PKK şeflerinden Bese Hozat, İmralı ile yıllardır görüşme yapılamadığını, sadece Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi’nin görüştüğünü söyledi. Biri heyet gönderildi diyor, diğeri yıllardır görüşülmediğini söylüyor.

KANDİL’DEN KILIÇDAROĞLU’NA DESTEK

Demirtaş o desteği Kandil’de aramalı. Kandil’deki PKK şefleri de Kılıçdaroğlu’na destek için seferber olmuş durumdalar. Murat Karayılan’dan Duran Kalkan’a, Bese Hozat’tan Cemil Bayık’a kadar terör baronları Kılıçdaroğlu için seferber olmuş durumdalar. Peki Demirtaş bunu neden yaptı? Kılıçdaroğlu’na oy vermeyecek olan Kürt seçmeni Kılıçdaroğlu’na yöneltmek için Öcalan üzerinden operasyon çekiyorlar.

CIA AJANI RUBIN SAHNEDE



CIA Ajanı Michael Rubin’in en önemli özelliği darbe peşinde koşan bir Neo-con olması. 15 Temmuz darbe girişiminden tam 2 ay önce darbe imasında bulunmuştu. Türkiye’de darbe olacak diye değil, “Erdoğan, darbeyle devrilmeli” diye yazmıştı.

15 Temmuz darbe girişimi başarısız olunca Amerikan yönetimine başvuruda bulunmuş, “NATO’da görevli FETÖ’cü askerleri Türkiye’ye vermeyin, sonra 15 Temmuz’daki rolümüz ortaya çıkar” demişti.



Rubin’i son olarak “İHA ve SİHA’lar ABD’nin bölgedeki menfaatlerine zarar veriyor, yaptırım uygulanmalı” diye ABD senatosuna başvuruda bulunduğu zaman hatırlamıştım. Ali Babacan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İHA’lara SİHA’lara dokunacağız” açıklaması o zaman denk gelmişti. “Sufleyi Rubin’den mi aldılar?” diye sormuştum.

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BAYRAM ETTİLER



CUMHURBAŞKANI Erdoğan Kanal 7 - Ülke TV yayınında rahatsızlandı ya, o an aklıma Erdoğan düşmanları ne senaryolar yazarlar diye gelmişti.

Yanılmadım. FETÖ’cüler hemen sosyal medyada “Adam öldü” tweet’leri atmaya başladılar. Bayram havasına girip kutlamalar yaptılar. Onların akıl hocası CIA Ajanı Rubin ise, “Erdoğan ölürse kutlamak için çok erken” diye tweet atarak kampanyada yerini aldı.



Bunların gerçek yüzünü gördükçe Allah’ım Erdoğan’a uzun ve sağlıklı bir ömür ver, diye dua ediyorum.

SAĞLIK BAKANI GENÇLERLE NE KONUŞTU?



SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca milletvekili adayı değil ama milletvekili adaylarından daha çok çalışıyor. Fahrettin Koca dün de memleketi Konya’daydı. Gençlerle bir araya geldi. Aynı zamanda Konya’dan yetişmiş bir başarı örneği olarak gençlerin önünde bir rol modeldi.







AK Parti bu seçim kampanyasını “Türkiye Yüzyılı” teması üzerine kurdu. Fahrettin Koca, gençlerle söyleşisinde buna yeni bir boyut ekledi. “Gençler, siz Türkiye Yüzyılı kuşağısınız” dedi.

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TÜRKİYE YÜZYILI KUŞAĞI

Z kuşağı ve TEKNOFEST kuşağından sonra Türkiye Yüzyılı kuşağı. Güzel tanım.

Türkiye’nin rüyası olan projelerin bir bir hizmete girdiği bir dönemde Türkiye Yüzyılı vurgusu anlam kazanıyor. Hayalimiz olan projeler gerçeğe dönüştükçe, Türkiye Yüzyılı demenin anlamı ortaya çıkıyor. Yoksa boş hamaset olurdu. O nedenle Fahrettin Koca’nın, “Bu ülke artık günübirlik hedeflere mahkûm bir ülke değildir. 20 yıldır devam eden istikrarlı yönetimin ardından, ikinci yüzyılına, Türkiye Yüzyılı iddiasıyla giren ve bunu süratle başaracak bir ülkedir” vurgusu yerindeydi.

‘TÜRKİYE YÜZYILI’NIN UNSURLARI

Sağlık Bakanı gençlere Türkiye Yüzyılı’nın ana parametrelerini anlattı.

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* Kimlik siyaseti yerine birlik siyaseti.

* Kutuplaştırma siyaseti yerine bütünleştirme siyaseti.

* İnkâr siyaseti yerine kucaklaşma siyaseti.

* Tahakküm siyaseti yerine özgürlük siyaseti.

* Nefret siyaseti yerine sevgi siyaseti.

* Fanatizm yerine insani değerleri öne çıkarma siyaseti.

Buna kimin itirazı olur?

GENÇLERİ DİNLEMEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı gibi siyasette, iş dünyasında, teknolojide, savunma sanayisinde, sanatta, sporda hülasa hayatın her alanında başarılı olan insanlar gençlerle daha çok bir araya gelseler... İnanın, gençlerin onları dinlemeye ihtiyacı olduğu kadar onların da gençleri tanımaya ihtiyacı var.