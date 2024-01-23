Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında kaç puan var

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Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki kaç puan fark var sorusuna cevap arıyordum. Optimar’ın anketi tam da o sırada geldiği için paylaşmak istedim. Anket sonuçlarını paylaşacağım ancak iki noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum.

İKİ UYARI

1- Bu anket sadece İstanbul’da yapılmış bir anket değil. Türkiye genelini yansıtıyor.

2- Henüz seçim takviminin başındayız. Asıl kopuş seçim kampanyası hızlanınca mart ayının ortasında başlar. Ama bu yarışın 31 Mart günü sandıklar açılana kadar devam edeceğinden şüpheniz olmasın.

ANKETTE NELER VAR

Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 16-19 Ocak tarihleri arasında 2 bin 205 kişi üzerinde yaptığı anket sadece İstanbul seçimlerine ışık tutmuyor; CHP- DEM Parti işbirliğinden İYİ Parti’ye kadar birçok önemli veriyi içinde paylaşıyor.

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İMAMOĞLU BAŞARILI MI

Optimar anketinde Ekrem İmamoğlu’nun görev yaptığı 5 yıl içinde belediyecilik hizmetlerinde nasıl bir değişim yaşandığını sormuş. Bu bir anlamda İmamoğlu’nun karnesini oluşturuyor.

Ankete katılanların yüzde 33.7’si başarısız bir dönemdi yanıtını vermiş. Başarılı diyenlerin oranı yüzde 40.3 olurken, yüzde 26’lik bir kitle ise bir şey değişmedi demiş.

İMAMOĞLU’NA OY VERENLER

İmamoğlu’na oy veren CHP’lilerin yüzde 12.4’ü, İYİ Partililerin yüzde 9.6’sı, DEM Partililerin ise yüzde 8.3’ü belediye hizmetlerini başarısız buluyor. Gümbür gümbür bir şekilde İmamoğlu başarılı diyen yok. Ekrem İmamoğlu’nun şapkayı önüne koyup düşünmesi lazım.

ÜLKE SİYASETİNİ ETKİLER Mİ?

Araştırmada İstanbul seçimlerinin ülke siyaseti üzerinde ne derece etkili olacağı sorulmuş.

Yüzde 33.3’lük bir kesim çok etkili olur görüşünde. Etkili diyenler yüzde 29 çıkıyor. İkisini topladığımızda ise yüzde 62.3’lük bir kesim ülke siyaseti üzerinde etkili olacağı görüşünde. Orta diyenler yüzde 26 çıkarken, etkisiz diyenlerin oranı yüzde 9.6 oranında kalıyor. Çok etkisiz yanıtını verenler ise yüzde 2.1’lik bir kesimi oluşturuyor.

Kamuoyundaki algı İstanbul seçimlerinin ülke siyaseti üzerinde etkili olacağı yönünde.

KURUM MU İMAMOĞLU MU

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Şimdi geldik anketin en can alıcı sorusuna. Optimar, Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu seçilmelidir diye sormuş.

Murat Kurum seçilmeli diyenlerin oranı yüzde 42.1, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 46.3 çıkıyor. Kararsızım diyenlerin oranı yüzde 5.7’yken hiçbiri diyenler yüzde 5.9’da kalıyor. Bu da seçimin bıçak sırtı olduğunu gösteriyor.



KRİTİK NOKTALAR



Bu sonuçlar birkaç noktayı göstermesi açısından önemli.

1-İstanbul seçmeni kararsız değil. Adaylar kazanmak için birbirinin seçmeninden oy almak ve kararsız olan ve hiçbiri diyen yüzde 11.6’lık seçmen grubunu kazanmak durumunda.

2-İstanbul seçmeni kararsız değil. Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında ikiye bölünmüş durumda.

KİM SEÇİLECEK

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Murat Kurum ve AK Parti açısından yıkılması gereken bir algı bu noktada karşımıza çıkıyor.

Kim seçilecek sorusuna ankete katılanların yüzde 41.7’si Murat Kurum derken, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 50.5 çıkıyor.

ALEVİ SÖYLEMİ

Ekrem İmamoğlu’nun CHP kurultayında, “Alevi lobisini yıktık” dediği iddia edilmişti. Optimar’ın anketinde bu sözü de sorulmuş. Ankete katılanların yüzde 8.4’ü nefret söylemi, yüzde 14.5’i ise aşağılayıcı olarak değerlendiriyor. Siyasi amaçlı diyenler yüzde 30.7 olurken, dışlayıcı bulanlar yüzde 10.3 çıkıyor ama yüzde 36.1’lik çoğunluk yanlışlıkla söylenmiştir yanıtını veriyor.

İYİ PARTİ-DEM PARTİ FAKTÖRÜ



Ekrem İmamoğlu geçen seçimleri İYİ Parti ve HDP desteği ile kazanmıştı. Bu seçimde İYİ Parti desteğinden mahrum olacak. Optimar, Ekrem İmamoğlu’nun bu iki partiden birinin desteğiyle seçimi kazanıp kazanamayacağını sormuş.

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Evet kazanır diyenlerin oranı yüzde 33.5 olurken, hayır kazanamaz diyenlerin oranı yüzde 61.7 çıkıyor.

DEM PARTİ-PKK BAĞLANTISI

DEM Parti’nin desteği Ekrem İmamoğlu açısından hayati derecede önemli. Ama DEM Parti’nin getireceği kadar götüreceği oylar da var. Ekrem İmamoğlu, milliyetçi, muhafazakâr ve Karadenizli oylarıyla kazandı. İYİ Parti şemsiyesi olmadan tek başına DEM Parti desteği ise bu kesimlerin uzaklaşmasına neden olabilir. Çünkü Türk halkının DEM Parti’nin PKK’nın siyasi kolu olduğu noktasında kuşkusu yok. Optimar’ın anketine katılanların yüzde 66.5’i DEM Parti’yi PKK’nın siyasi uzantısı olarak görürken hayır diyenlerin oranı yüzde 33.5’te kalıyor.

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DEM PARTİ-CHP İTTİFAKI

DEM Parti ile CHP arasındaki açık ve şeffaf bir işbirliğine kamuoyu nasıl bakıyor? Optimar bunu da sormuş. Ankete katılanların yüzde 33.1’i olumlu bulurken olumsuz değerlendiriyorum diyenlerin oranı yüzde 66.9 çıkıyor.

CHP’LİLER NASIL BAKIYOR?

Burada CHP seçmenine ayrı bir yer açmak gerekiyor. CHP seçmeninin yüzde 51.5’i DEM Parti’yi PKK’nın siyasi uzantısı olarak görüyor. CHP’lilerin yüzde 48.8’i DEM Parti ile işbirliğine olumsuz bakıyor.

CHP’YE OY VERİR MİSİNİZ

CHP’nin DEM Parti ile işbirliği yapmış olması sizin oy verme davranışınızı ne yönde etkiler diye sorulmuş.

Ankete katılanların yüzde 35’i hiçbir şekilde etkilemez, CHP’ye oy veririm demiş. CHP’ye oy veriyordum artık vermem diyenlerin oranı ise yüzde 50 çıkıyor. Bence Özgür Özel bu veriyi dikkate almalı. Yüzde 15’lik bir kesim ise zaten CHP’ye oy vermiyordum diyor.

Henüz seçim sürecinin başındayız ama güvenilir kamuoyu araştırma şirketi olan Optimar anketi üzerinden seçimlere ışık tutmak istedim.