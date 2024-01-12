Murat Kurum cephesinden haberler var

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İmamoğlu’nun ekibi ilk günden itibaren saldırıya geçti. Bunlar seçimi kaybetme kaygısı taşıdıklarının bir göstergesi.

Ekrem İmamoğlu da hemen harekete geçti. Murat Kurum’u polemiğe çekmek için hamle yapmaya başladı. Murat Kurum’un bu tuzağa düşmeyeceği anlaşılıyor. “Hiçbir zaman polemik içinde olmayacağız” dedi.

GÜÇLÜ YANLARI

İki aday da maçı güçlü oldukları sahada oynamak isteyecekler. Ekrem İmamoğlu polemikçi, Murat Kurum projeci. Ekrem İmamoğlu’nun avantajlı olduğu yanları var. Avantajlı olmadığı alanlar da mevcut.

Reklam, algı yönetimi, sosyal medya trolleri en güçlü yanını oluşturuyor. Bir de major bir siyasetçi olmayı başardı. Ayrıca polemikçi. Ancak geride 5 yıllık bir dönemi var. Haliyle icraatlarıyla da değerlendirilecek. İmamoğlu’nun 5 yılın sonunda işte benim eserim diyebileceği bir projesi yok.

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ESER VE İCRAAT ADAMI

Murat Kurum’un bakanlık döneminde karnesi yıldızlarla dolu. Çözüm odaklı, icraatçı, proje insanı. Bakanlığı döneminde ayağından çizmesi, sırtından yağmurluğu eksik olmadı. Kastamonu’da, Giresun’da, Sinop’ta, sel baskını ve heyelanda, Antalya’da orman yangınında, Elazığ ve Malatya ve İzmir depreminde, asrın felaketi olan depremde halkın yanındaydı. Şehirleri ayağa kaldırmayı başardı. Depremde bugün açılışı yapılan kalıcı konutlar onun zamanında başladı.

İSTANBUL’UN 5 SORUNU



Bir tablo yapılsa, İstanbul’un neye ihtiyacı var diye sorulsa, sonra onun karşılığına da kim yapar denilse Murat Kurum alternatifsiz olarak önde çıkar.

1. İstanbul’un en önemli sorunu ne? İstanbul’u depreme hazırlıklı hale kim getirir?

2. İstanbul’un ertelenemez bir kentsel dönüşüm sorunu var. Bunu kim başarır?

3. İstanbul’un çekilmez hale gelen trafik sorunu var. İmamoğlu’yla birlikte İstanbul’un trafik sorunu azalmadı, arttı. Tam bir keşmekeşe dönüştü. İstanbul’un trafik sorununu kim çözer?

4. Metro İstanbul için acil bir ihtiyaç. İstanbul’un başında ise göreve geldiği günlerde metro çukurlarını kapatma töreni yapan Ekrem İmamoğlu var. Peki İstanbul’u metro ağıyla donatmayı kim başarır?

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5. İçme suyu sorunu her geçen gün büyüyor. Bu yönde tek bir kazma vurulmuş değil. İstanbul’un içme suyu sorununu kim çözer?

PROJE EKİBİ

Murat Kurum da İstanbulluların karşısına projelerle çıkmaya hazırlanıyor. Henüz belediye başkan adaylığı ilan edilmeden aylarca önce ünlü mimar ve mühendislerden oluşan bir ekip kurup İstanbul’a çalışmış.

İki çalışma yaptırmış.

1. İstanbul’un 39 ilçesinin röntgenini çektirmiş. İstanbul’un demografik yapısına ışık tutan bir sosyolojik araştırma.

2. İstanbul’un sorunlarının çözümüne yönelik projeler.

Murat Kurum, “İstanbul’un sorunlarını biliyoruz. İstanbul’u anlıyoruz. İstanbul’un sorunlarını çözmeye geliyoruz” derken bunu kastediyor. Hazırlık yapmış.

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LANSMAN YAPACAK

İlçe belediye başkan adayları belli olduktan sonra Murat Kurum, İstanbul’la ilgili projelerini açıklayacağı bir sunum yapacak.

1-Depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm projeleri.

2-Ulaşım sorununun çözümü projeleri.



Ekrem İmamoğlu’nun medya gücüne rağmen Murat Kurum adaylığı ilan edildikten bu yana bir rüzgâr estirmeyi başardı. İstanbullular Murat Kurum’un projelerini merak ediyorlarsa ilk düğmeyi doğru ilikledi demektir.

TEŞKİLAT UYUMU

Kurum’un çalışmalarının bir de AK Parti teşkilatını ilgilendiren yüzü var.

2019 seçimlerinde AK Parti teşkilatı ile aday arasında birtakım sorunlar yaşandı. Bu seçim sonuçlarına olumsuz yansıdı. Bu kez herkesin bir ders çıkardığı anlaşılıyor.

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1. Adaylığı ilan edildikten sonra Murat Kurum’un ilk işi AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etmek oldu.

2. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Kabaktepe, nereye giderse yanında yer alıyor.

Belediye başkanı adayı ile teşkilatın uyumu açısından bu çok önemli bir fotoğraf.

3. İstanbul il teşkilatında milletvekilleri, belediye başkanları ve ilçe başkanlarının katıldığı bir toplantı yapıldı. Müthiş bir sinerji yakalandı.

4. Bir seçim koordinasyon merkezi oluşturulacak. Ama Murat Kurum ayrı bir SKM kurmayacak. Seçim çalışmalarını İl Başkanlığı’ndan yürütecek. Her akşam İl başkanlığında toplantı yapılıp seçim çalışmalarıyla ilgili değerlendirme yapılacak.

SAHADAKİ KARŞILIĞI

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Murat Kurum açısından kritik halkalardan biri sahaya çıkınca göreceği karşılıktı. Çünkü 5 yıldır İstanbul’u yöneten Ekrem İmamoğlu ile yarışıyor. Murat Kurum, İstanbul seçmeniyle çok iyi bir uyum yakaladı. Sokakta heyecan yarattı. Bunda mütevazı olması, polemiklere girmemesi, herkesi kucaklayıcı bir dil kullanması ve çözüm odaklı biri olmasının payı büyük. “Beni abiniz, oğlunuz, kardeşiniz görün” diyor. Ekrem İmamoğlu bence en çok bu tarafından çekinmeli.

TEVFİK GÖKSU: “KENDİM KAZANACAK GİBİ ÇALIŞIYORUM”

Burada bir paragraf da Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’ya ayırmak istiyorum. Ekrem İmamoğlu’na karşı çok başarılı bir muhalefet yaptı. Çok başarılı bir belediye başkanı. Ekrem İmamoğlu 1500 konut yaparken Tevfik Göksu Esenler’de 60 bin konut yapmış. Kentsel dönüşümde çok başarılı. Ama sonuç itibariyle AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum oldu. Tevfik Göksu hiçbir tereddüt göstermeden Haliç’teki törende yerini aldı. Destek için sahneye çıktı. Tevfik Göksu bir dava adamı. Kendisiyle konuşuyorum. “Görevimi yapıyorum” diyor. Şimdi kolları sıvamış Murat Kurum’un kazanması için çalışıyor. “Kendim kazanacak gibi çalışacağım” diyor. Tevfik Göksu davaya sadakat ve siyasi ahlak dersi veriyor.