Muhtar bile olamaz diyenler şimdi de üçüncü kez aday olamaz diyor

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Bu millet istediği sürece Erdoğan üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olur ve seçilir. Hatta Anayasa’ya göre 2023 seçimlerinden sonra erken seçim kararı alıp dördüncü kez aday olabilir.

367 kararında, siyasi partilerin kapatıldığı dönemlerde, Erdoğan’a siyasi yasak koydukları günlerde Anayasa ve yasaları nasıl yorumluyorlarsa şimdi de aynı kafa Erdoğan üçüncü kez seçilemez korosunu oluşturmuş durumda.

Erdoğan üçüncü kez seçilemez tartışmasının başlama vuruşunu 367 kararının mucidi Sabih Kanadoğlu yaptı diyeyim de gerisini siz anlayın.

Neymiş efendim, Anayasa’nın 101. maddesinde cumhurbaşkanı iki kez seçilir deniliyormuş. Doğru ama aynı Anayasa değişikliğinin 18. maddesinde de, “Yapılan değişiklikler, birlikte yapılacak ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’ne ilişkin takvimin başladığı tarihte uygulanır” deniliyor.

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Başkanlık Sistemi’ne geçtiğimiz Anayasa değişikliği 17 Nisan 2017 Referandumu’nda kabul edildiğine göre, bu düzenlemede 24 Haziran 2018 seçimlerini mi esas alacağız yoksa Anayasa referandumundan önceki 10 Ağustos 2014 seçimlerini mi?

ALGI OPERASYONU

Buradaki maksat ne biliyor musunuz? Şimdiden seçimi kaybedeceklerini anladılar, çamura yatıyorlar. Erdoğan aday olamayacağı seçime giriyor diye algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. İşleri güçleri algı operasyonu yapmak.

PARLAMENTER SİSTEM VARDI

1. Erdoğan 10 Ağustos 2014’te cumhurbaşkanı seçildiğinde Parlamenter Sistem vardı. O seçim 5678 sayılı kanuna göre yapıldı.

2. 17 Nisan 2017 Referandumu ile Türkiye’de sistem değişti. Parlamenter Sistem’den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildi. 5678 sayılı kanun yürürlükten kaldırıldı. Mülga yani kaldırılmış bir kanun geriye doğru işlemez.

27 MAYIS’TA UYGULANDI

Sadece, “Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor” denilen 27 Mayıs Darbesi’nden sonra Yassıada Mahkemesi’nde Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ı yargılamak için darbeciler, hukuku geriye doğru işlettiler. Onun dışında diğer darbe dönemlerinde dahi bu yapılmadı.

MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

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3. Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçildiği 2014 tarihinde geçerli olan Anayasa’nın 101. maddesinde “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve TBMM üyeliği sona erer” hükmü yer alıyordu. Erdoğan cumhurbaşkanı seçilince Parlamento üyeliği düşürüldü, AK Parti’den istifa etmek zorunda kaldı.

4. Erdoğan, cumhurbaşkanı seçildiği zaman hükümeti kurma görevi başbakandaydı. Hatırlarsanız Erdoğan cumhurbaşkanı seçilince Ahmet Davutoğlu AK Parti Genel Başkanı seçildi ve başbakan olarak hükümeti kurma görevini üstlendi.

HÜKÜMETİN KURULUŞU

5. Eğer mülga bir kanun geriye doğru işleseydi Erdoğan, 24 Haziran 2018 seçimlerinde cumhurbaşkanı seçildiğinde kabinesini ilan etmez, hükümeti kurmak üzere birisine görev verirdi. Oysa Erdoğan cumhurbaşkanı seçildikten sonra kabinesini ilan etti.

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6. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilen Anayasa değişikliği 6771 sayılı kanunla düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili 101. madde yeniden düzenlendi. Cumhurbaşkanı seçilenin partisiyle ilişiği kesilir hükmü kaldırıldı. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde bu düzenlemeden yararlanacak.

7. Başkanlık Sistemi’nde cumhurbaşkanı adayı parti genel başkanı olabiliyor ama aynı zamanda milletvekili adayı olamıyor. Meral Akşener, 24 Haziran 2018 seçimlerine İYİ Parti Genel Başkanı olarak girdi. Ama aynı zamanda milletvekili adayı olamadı.

PARTİ GENEL BAŞKANI

8. Anayasa’nın 101. maddesindeki değişikliğe göre Erdoğan aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı. Yoksa eski hüküm devam etse bırakın AK Parti Genel Başkanı olmayı, partisiyle ilişiği kesilip milletvekilliğinin sona ermesi gerekiyordu.

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9. Anayasa değişikliğinde cumhurbaşkanı hakkında iki dönem şartı devam eder diye bir geçici madde konulmadı. Ne Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmelerde ne de Meclis Genel Kurulu’ndaki müzakerelerde CHP’nin bu konuda bir itirazı ya da önerisi olmadı.

KOMİSYON RAPORUNDA NE DENİLİYOR

10. Cumhurbaşkanlığı seçimini düzenleyen Anayasa değişikliğiyle ilgili Anayasa Komisyonu’nun raporunda, “Teklifin kanunlaşması ile getirilen iki dönem seçilebilme imkânında bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce görev yapmış cumhurbaşkanlarının görev dönemlerinin hesaba katılmayacağı tartışmasızdır” deniliyor.

İŞTE 18. MADDE

11. Cumhurbaşkanının seçimiyle ilgili 101. maddeyle ilgili yapılan değişikliğin yürürlük tarihini düzenleyen 18. maddede ise “Yapılan değişiklikler, birlikte yapılacak ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’ne ilişkin takvimin başladığı tarihte” hükmü yer alıyor.

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KEBAPÇIDA İLAN EDİLEN JEST

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener milletvekilleri ile kebapçıda yemek yerken, Aytun Çıray arkadaşımızın yarın Sözcü gazetesinde çıkacak bir açıklaması var. “İsterseniz size bilgi versin” demiş. Aytun Çıray da bir gün sonra yayınlanacak olan Erdoğan üçüncü kez aday olamaz ama Meral Akşener ona bu konuda destek verecek şeklindeki açıklamasından söz etmiş.



Anayasa’ya göre Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde bir engel bulunmuyor. O nedenle Erdoğan’ın kebapçıda geliştirilen önerilere ve böyle bir jeste ihtiyacı yok.

POLİSE YUMRUK ATAN VEKİLE PKK’DAN DOKUNULACAK



ÖCALAN yürüyüşü sırasında polis memuruna yumruk atan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılması için harekete geçildi. Salihe Aydeniz hakkında kamu görevlisine hakaret, polise mukavemet, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma gibi suçlardan dolayı fezleke düzenlendi.

PKK’DAN DA YARGILANACAK

Ancak daha önce bir polis memurunu ısıran, terörist cenazesine katılan Salihe Aydeniz’in sicili kabarık. Hakkında 60’ı aşkın fezleke bulunuyor. Bunların birçoğu PKK’yla ilgili suçlar.

Son olay bardağı taşıran son damla oldu ama Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığı sadece polise yumruk attığı son olaydan dolayı kaldırılmayacak. PKK’yla ilgili eylemlerinden dolayı da yargılama yolu açılacak.

Terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak, terör örgütü propagandası gibi suçlardan da yargılanmasının önü açılacak.