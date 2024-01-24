MİT Başkanı Irak’ta İran Cumhurbaşkanı Türkiye’de

Haberin Devamı

MİT Başkanı Kalın’ın Irak’taki görüşmelerinde iki ismi mercek altına almakta yarar var.

HAKAN FİDAN’IN UYARISI

İbrahim Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid’le görüştü. Abdullatif Reşid, KYB’ye yakın bir isim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Meclis özel oturumunda “Süleymaniye’ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK’ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyiz” diye uyardığı hatırlanırsa, Irak Cumhurbaşkanı Reşid’le görüşmenin önemi kendiliğinden ortaya çıkar.

BAFEL TALABANİ’NİN ENİŞTESİ

Irak Cumhurbaşkanı aynı zamanda Süleymaniye’de PKK’ya alan açan, o nedenle de Türkiye’nin hedefinde olan Bafel Talabani’nin teyzesinin kocası yani eniştesi.

22-23 Aralık ve 12 Ocak tarihinde verdiğimiz şehitlerden sonra gözler Süleymaniye ve burada PKK’ya geniş imkânlar sunan Bafel Talabani’ye çevrilmişti.

Haberin Devamı

BAFEL TALABANİ’YE DİKKAT

1-Celal Talabani’nin ölümünden sonra ABD ve İran bölgede Bafel Talabani’yi destekledi. Bafel Talabani, İran ve ABD desteğiyle Süleymaniye’nin tek hâkimi oldu.

2-ABD bir süredir Suriye’de PKK-YPG temsilcisi Mazlum Abdi ile Irak’ta Bafel Talabani’yi ön plana çıkarmaya çalışıyor. PKK’nın hamisi olan ABD’li General McGurk, Süleymaniye’ye giderek Bafel Talabani’yi ziyaret etmişti. PKK’ya desteği ile bilinen ABD’li bir başka General Mc Farlane ise, Mazlum Abdi ile Bafel Talabani ile görüşmesini basına servis etmişti.

PKK’YA ALAN AÇTI

3-ABD bir süredir KYB’nin kontrol ettiği bölgede PKK’nın kapasitesini yükseltmeye çalışıyor. Bafel Talabani, Süleymaniye’de PKK’ya korunaklı alanlar açtı.

4-PKK’nın Süleymaniye Havaalanı’nı kullanmasını sağladı. Böylece örgütü dışarıya açtı.

5-KBY’nin özel kuvvetleri içerisinde PKK’lıların eğitim almasına imkân sağladı.

6-Süleymaniye’de terör örgütüne hastane açma imkânı verdi.

7-KYB’ye yakın olan vali, PKK’nın Kerkük’e girmesini sağladı.

TÜRKİYE UYARDI

- Bafel Talabani önce uyarıldı. Sonra anladığı dilden mesaj verildi. Süleymaniye Havaalanı’nda PKK’nın dron üretim üssü havaya uçuruldu.

- İçinde PKK yöneticilerinin bulunduğu helikopter düşürüldü.

Haberin Devamı

- Süleymaniye Havaalanı’ndan yapılan uçuşlar ile Süleymaniye Havaalanı’na yapılan uçuşlara Türk hava sahası kapatıldı.

YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA MI

Ama Bafel Talabani’nin bu mesajları almamakta ısrar ettiği anlaşılıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın uyarısından sonra Bafel Talabani’ye yönelik yaptırımlar, kademeli olarak devreye sokulmaya başlandı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile görüşmesinde Bafel Talabani hangi kapsamda yer aldı?

ABD’YE KAFA TUTAN BAŞBAKAN

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın görüştüğü ikinci isim olan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ise kısa bir süre önce ABD’ye DEAŞ tehlikesinin kalmadığını belirterek, hızla Irak’ı terk etmesi çağrısında bulunmuştu. Bu açıklamadan sonra İran, ABD’nin istediği fırsatı altın tepsi içinde sundu. Trump’un, “İran, ABD üslerine yapacağı saldırıyı önceden bize bildirmişti” dediği cinsten göstermelik saldırılar yaptı. Bu ABD’ye altın fırsatı sundu. Irak’tan çekilmeyi bırakın, takviye asker gönderdi.

Haberin Devamı

İRAN-MOSSAD-TÜRKİYE

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin Türkiye’yi ziyaret edeceği gün Kasım Süleymani’nin mezarı başındaki anma sırasında patlatılan bomba 103 kişinin ölümüne yol açmıştı. Eylemi DEAŞ üstlendi. DEAŞ kim? Trump’un deyimiyle, Obama ve Hillary Clinton’ın kurdurduğu bir örgüt. Türkiye, Irak ve İran arasında bu trafik yaşanırken Mossad merkezli olarak ilginç gelişmeler oldu. Mossad, İran istihbaratının iki numaralı ismi Tuğgeneral Sadık Omidzade ve yardımcısını Şam’da vurdu.

MOSSAD’A OPERASYONLAR

Mossad bir süredir İran’ın içinde eylem yapıyor. İran ise eli kolu bağlı bekliyor. İsrail, İran’ı vuruyor. İran ise Irak’ı ve Pakistan’ı hedef alıyor. Türkiye ise tam aksine Mossad’a operasyon üstüne operasyon çekiyor. 2021 yılından bu yana üç ayrı Mossad hücresi çökertildi.

Haberin Devamı

MASADA NE OLACAK

İran Cumhurbaşkanı, istihbarat savaşlarının yaşandığı bir dönemde Türkiye’yi ziyaret edecek. Tabii İsrail’den yeni bir saldırı gelmezse. Reisi’nin ziyareti öncesinde MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Irak ziyareti önemli. Erdoğan, Reisi ile masaya otururken Irak’ın pozisyonu hakkında bilgi sahibi olacak.

GÜNDEMDE NE VAR

Peki İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin Türkiye ziyaretinde masada neler yer alacak?

İran’la konuşulacak o kadar önemli başlıklarımız var ki:

1-İki ülke arasındaki ekonomik işbirliği. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen İran, Türkiye açısından cazip bir pazar olma özelliği taşıyor. Ama ekonomik ilişkilerimiz beklenen düzeyde değil.

Haberin Devamı

2-Türkiye ile Azerbaycan arasındaki Zengezur Koridoru. Ermenistan dahi kabul etti ama İran bu koridorun açılmasını engelliyor.

PKK BAŞLIĞI

3-PKK ile mücadele. ABD ve İran hem Suriye’de hem başta Süleymaniye olmak üzere Irak’ın kuzeyinde PKK’yı koruyor, kolluyor ve kapasitesini artırıyorlar.

4-PKK’nın son dönemde yaptığı saldırılar nedeniyle Irak’taki kalıcı ve geçici üslerimiz takviye ediliyor. Mevsim şartlarının normale dönmesiyle birlikte Irak’taki güvenli alan genişletilecek.

5- Tabii ki İsrail’in Gazze’de devam eden katliamı.

KRİTİK ZİYARET

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kritik bir süreçte Türkiye’yi ziyaret ediyor. İran’ın yaralı olduğu bir sırada Türkiye’ye geliyor. Bakalım Türkiye, İran ve Irak arasında yürütülen arka kapı diplomasisinden ne çıkacak?