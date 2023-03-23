Kılıçdaroğlu, HDP ile 6 ay önce anlaştı

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CHP’de arka kapı diplomasisini Sezgin Tanrıkulu yürütüyordu. Devrede bölgeden bazı işadamları vardı. Görüşme trafiği sadece CHP ile HDP arasında yürümüyordu. Kandil devredeydi. Bu süreçte Selahattin Demirtaş ve HDP’de önemli bir rol üstlendi. Mithat Sancar ve Pervin Buldan, CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettiklerinde Meral Akşener ile Mansur Yavaş aday olduğu takdirde desteklemeyeceklerini ama Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu aday olursa destekleyeceklerini bildirmişlerdi. Kılıçdaroğlu onu bildiği için HDP’yi Meclis’te ziyaret ettikten sonra ağzı kulaklarındaydı. Kılıçdaroğlu, HDP ile mutabakatın sürdüğünü görmekten dolayı mutluydu. İş 6 ay önce bitmişti. Sadece zamanı geldiği için şimdi ilan edildi.

KARAYILAN İŞARETİ VERMİŞTİ

Kandil’deki PKK’nın bir numaralı yöneticisi Murat Karayılan, “14 Mayıs’ta sadece cumhurbaşkanı değil, sistem değişecek” diyerek zaten günler öncesinden mesajı vermişti. Karayılan ayrıca, “6’lı Masa’ya operasyon çekmek istediler ama Altılı Masa dağılmadı” dedi. Sanki 6’lı Masa’nın 7’nci ortağı gibi. Kandil, Türkiye’yi bölmek için mücadele eden PKK terör örgütünün yönetildiği merkez. Karayılan da PKK terör örgütünün bir numaralı yöneticisi.

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İspanya Batasuna Partisi’ni, terörü kınamadığı için kapattı. Biz de terör örgütünün lideri 6’lı Masa’ya rol tayin ediyor. Meral Hanım, siz de buna göz yumuyorsunuz.

Cumhurbaşkanlığı hesabı uğruna hangi tavizler verildiyse Karayılan, “Önder APO’nun özgür olma vakti geldi” dedi. Nevruz kutlamaları sırasında da aynı dili Ahmet Türk kullandı. “Bu dönem Öcalan’ı özgürleştirme dönemidir” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU SÖZ MÜ VERDİ

HDP-PKK ile hangi pazarlıklar yapıldı ki PKK ve HDP yöneticileri Öcalan’ın özgür olma zamanının geldiğini ilan ettiler? Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı karşısında Kandil’e bir vaatte mi bulundu? Aralarında gizli bir anlaşma mı yapıldı? Bunların açıklanması gerekiyor.

Peki milliyetçi Meral Akşener buna karşı ne dedi? İsim dahi veremedi. Kandil diyemedi. PKK terör örgütü yöneticileri diye konuşamadı. Nevruz üzerinden göndermeler yaptı.

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YAVUZ AĞIRALİOĞLU İSTİFA EDECEK Mİ

Yavuz Ağıralioğlu, HDP’nin Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklamasından sonra konuştu ve tam anlamıyla bombaladı. Ağıralioğlu çıkışını iki ana eksen üzerine oturttu.

1- 6’lı Masa’da İYİ Parti’ye haksızlık edildiğini savundu.

2- Cumhurbaşkanlığı seçimi için HDP-PKK ile yapılan pazarlığa itiraz etti.

İYİ PARTİLİLERİN DUYGULARI

Yavuz Ağırailoğlu, aslında İYİ Parti’lilerin yüzde 99’unun duygularını yansıttı. Meral Akşener masadan kalkınca, “İYİ Parti bir kıskaca alındı. Ölümle sıtma arasında tercih yapmaya zorlandık” diye itiraz etmedi mi? “Kumar masasında da noter masasında da olmayacağız” demedi mi? Yavuz Ağıralioğlu da bunu farklı cümlelerle ifade etti.

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“Bize pusu kurulmasından rahatsızız” dedi. Kim kime pusu kurar? Düşman düşmana pusu kurar. Yavuz Ağıralioğlu, HDP-PKK ile yapılan pazarlığa itiraz edince sosyal medyada ağır bir linç başladı. Zaten İYİ Parti’nin yaşadığı sorun o. “20 yılda AK Partililerden işitmediğimiz hakaretleri 3 günde muhalif kesimlerden yedik” diyorlar. İYİ Parti kendisini ağır bir şekilde hakarete uğradığını düşünüyor. Ancak Akşener’in bu hakaretleri sineye çekerek masaya oturması İYİ Parti’nin oylarında depreme yol açmış durumda. Son ankette İYİ Parti’nin oyu yüzde 7’ye gerilemiş durumda.

PKK-HDP İTİRAZI

Yavuz Ağıralioğlu’nun açıklamaları kadar zamanlaması da önemliydi. Doğru bir zamanda çıkış yaptı. HDP’nin Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklaması üzerine yüksek sesle itirazını dile getirdi. Geçmişte de Meral Akşener, “HDP’yi PKK’nın yanına konumlandırıyoruz. HDP’yi PKK’nın uzantısı olarak görüyoruz” demişti. Ama Akşener son aşamada Kandil baronu Murat Karayılan’ın 14 Mayıs seçimleriyle ilgili açıklamalarına itiraz edemedi.

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PKK-HDP İLE CUMHURBAŞKANLIĞI PAZARLIĞI

Yavuz Ağıralioğlu, milletin duygularına hitap etmeyi bilen bir siyasetçi.

- Terör örgütüyle pazarlık yapılmasından rahatsızım dedi.

- Cumhurbaşkanlığı makamını bölücülerin pazarlığı yaptılar diye konuştu.

- Biz terörün gölgesinin olduğu yerde olmayız dedi.

İHRAÇ EDİLECEK Mİ

Bu eleştirilerden sonra İYİ Parti Yavuz Ağıralioğlu’nu ihraç eder denildi. İhracı göze almış durumda. Ama İYİ Parti, Yavuz Ağıralioğlu’nu ihraç ederse topuğuna sıkmış olur. Çünkü İYİ Parti’nin dile getirdiği eleştiriler İYİ Partililerin düşüncelerini yanstıyor.

Peki Yavuz Ağıralioğlu istifa edecek mi? Etmeyecek. Ağıralioğlu’nun İYİ Parti’yle sorunu yok. Tam aksine İYİ Parti’yle ilgili hedefleri var. Edindiğim izlenim İYİ Parti içinde kalarak mücadelesini sürdürecek. Seçimden çıkan sonuca göre İYİ Parti’de bir yarışa soyunabilir.

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MUHARREM İNCE ÇEKİLECEK Mİ

Kılıçdaroğlu nihayet Muharrem İnce’yi ziyaret edeceğini açıkladı. Ama bu Muharrem İnce’nin talep ettiği şekilde bir görüşme değil. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olarak partilere destek turuna çıkacak. CHP’liler niye ziyaret etmedin demesin diye geçerken de Muharrem İnce’ye uğrayacak. CHP yöneticileri görüşmenin gecikmeyeceğini ifade ettiler.

HDP’NİN AÇIKLAMASI BEKLENMİŞ

Ama Kılıçdaroğlu, HDP’nin kararının açıklanmasını bekledi. O nedenle İnce ile görüşmedi. HDP’nin desteğinden sonra Muharrem İnce’nin pazarlık gücü azaldı görüşündeydiler. Ama benim İnce cephesinden edindiğim izlenim tam aksi yönde. HDP’nin açıklamasından sonra Muharrem İnce’nin elinin daha da güçlendiğini düşünüyorlar. HDP-PKK gölgesi altındaki 6’lı Masa’dan kaçan oyların Muharrem İnce’ye geleceğini düşünüyorlar. Son anketlerde Memleket Partisi, İYİ Parti’yi yakalamak üzere. İYİ Parti 7.7, Memleket Partisi 6.2. Aralarındaki fark bir buçuk puana inmiş durumda. Muharrem İnce’nin oy oranı ise yüzde 6.5 çıkıyor.

GENÇLER VE HDP ETKİSİ

Şimdiye kadar Muharrem İnce’ye gençlerden yoğun ilgi olduğu gözleniyordu. Gençler, “dede” dedikleri, kazanamayacağını düşündükleri Kılıçdaroğlu aday olunca tepki olarak Muharrem İnce’ye yöneldiler. Ama şimdi buna bir de PKK-HDP katkısı eklendi. Kandil ve HDP’nin Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararından sonra 6’lı Masa’dan kaçan Milliyetçi-Ulusalcı oyların Muharrem İnce’ye yöneleceğini düşünüyorlar. Özgüvenleri tavan yapmış durumda. O nedenle Kılıçdaroğlu gelir çayını kahvesini içer ama Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi mümkün değil diyorlar.