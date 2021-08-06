Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı, Akşener başbakan adayı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya koronavirüs vakalarındaki artışı, aşı olmayanlara kısıtlama getirilip getirilmeyeceğini sordum. “Yan yana oturulacak yerlerde aşı olmayanlardan PCR testi istenebileceğini” açıkladı. Sinemaya, tiyatroya gitmek istiyorum, uçağa, şehirlerarası otobüse bineceğim diyorsanız... Aynı zamanda aşınızı da yaptırmadıysanız, PCR testi yaptıracaksınız...

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca ile görüştükten sonra doğruca hastaneye gidip üçüncü doz aşımı yaptıracaktım. İlk iki aşımı Sinovac yaptırdığım için üçüncü dozu BioNTech olacaktım. Bakanla görüşmeye girmeden önce randevumun ertelendiği mesajını alınca, ilk iş olarak aşılama çalışmaları ve BioNTech aşısında yaşanan sorunu sormayı kafama koymuştum. Ancak Sağlık Bakanı’nın makamına girince bir süre yangında görev yapan sağlık personeliyle arasındaki diyaloglara tanıklık ettim. Fahrettin Koca bakan ama daha çok bir hekim gibi diyalog kuruyordu. Bakan-hekim demek daha doğru olur.









AŞI OLMAMAKTA DİRENEN BÖLGELER

Bazı bölgelerimizde aşı olma oranı düşük. Belli ki bir direnç var. Ama bu insanlar aşı olanlara zarar verecek. Bunun için bir şey yapılıyor mu? Sağlık Bakanı Koca’ya o bölgelere yönelik özel bir çalışmalarının olup olmadığını sordum. Şöyle dedi:

“O bölgelere yönelik olarak özel bir çabamız var. Mobil ekip sayılarımızı çok arttırdık. Bölgenin kanaat önderleri dahil olmak üzere yerel dinamiklerini devreye sokmaya gayret ediyoruz. Bu etkili de oldu. Özellikle Hakkâri ve Şırnak için söyleyebilirim. Hakkâri şu an sarıda yüzde 67’lere kadar çıktı, belki ilk maviye dönecek ilimiz olacak. Yoğun gayret edilip, yerel dinamikler devreye sokulduğunda sonuç almak mümkün. Aşı karşıtlığından öte aşı tereddüdünün aşılması gerekiyor.”