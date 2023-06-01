Kılıçdaroğlu ‘10 yıl daha buradayım’ diyor

Haberin Devamı

Hatta işi gücü CHP’yi yönetmek olan bazı gazeteciler Kılıçdaroğlu’na istifa etmesi yönünde çağrılar yapmıştı.

Muhalif kesimin ilginç bir huyu var. Türkiye’yi cumhurbaşkanı olarak önerdikleri isimleri, hesapları değişince bir anda tu kaka ilan ediyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs günü umuttu, 29 Mayıs günü ise istifasını istediler.

LİNÇ KAMPANYASI

Kılıçdaroğlu yine şanslı. Linç kampanyası başlatmadılar. Meral Akşener’e, Muharrem İnce’ye, Sinan Oğan’a karşı yürüttükleri linç kampanyasını hatırlayınca Kılıçdaroğlu haline şükretsin. Ama bu işin garantisi yok. Eğer Ekrem İmamoğlu’nun önünü kapatırsa Kılıçdaroğlu da linçten nasibini alır.

TEK ADAM KİMMİŞ

Ha bu arada seçimleri kaybettiği halde Kılıçdaroğlu’nun istifa etmemesi normal mi? Tek adam dedikleri, diktatör olarak ilan ettikleri Erdoğan ilk turda yüzde 0.5 oranında oy alamadığı için milletin kararı baş üstüne diyerek ikinci tura hazırlandı. Erdoğan her girdiği seçimlerde açık fark arayla kazandığı, yüzde 50’nin altına düşmediği halde tek adam, şimdiye kadar girdiği hiçbir seçimi kazanamadığı halde istifa etmeyen Kılıçdaroğlu, “Demokrat dede”. Kılıçdaroğlu değil miydi kaybeden çekilsin, kazanan gelsin diyen? Kılıçdaroğlu değil miydi ciddi bir katkım olmazsa koltuğa yapışmam bırakırım, diyen.

Haberin Devamı

Gerçi bunlar 27 Mayıs darbesine de devrim demişlerdi. Bunlarda darbe yapan, devrimci koltuğuna yapışan “demokrat dede”, demokrasinin ürünü olan Menderes ve Erdoğan ise diktatör!

KILIÇDAROĞLU’NUN YENİ DÖNEM STRATEJİSİ

Seçimlerden sonra Kılıçdaroğlu’nun istifa etmesi yönünde baskılar yapılıyor. Sadece muhalif gazeteciler değil, perde arkasında Ekrem İmamoğlu bu yönde çalışmalar yapıyor. Zaten 29 Mayıs sabahı, “Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın, değişmeyen tek şey değişimdir” diye tweet atarak Kılıçdaroğlu’na karşı bayrak açtı.

Peki, Kılıçdaroğlu çekilmeyi düşünüyor mu?

Hayır. Tam aksine CHP Genel Başkanlığı’nda kalma konusunda her zamankinden daha kararlı.

Seçimlerden sonra kendisini ziyaret eden bir gruba, “10 yıl daha buradayım. İstifa etmeyeceğim” diyor.



Gördünüz mü “demokrat dede”yi. Dede çekilsin diye daha çok beklersiniz. 10 yıl daha buradayım diyor. Dede sizin hepinizi siyasetten emekli edecek.

Haberin Devamı

KONGRE NE ZAMAN



CHP’de temmuz ayında olağanüstü kurultaya gidilmesi ya da olağan kurultayın yerel seçimlerden sonraya bırakılması gibi iki eğilim öne çıkıyordu. Temmuz ayında olağanüstü kurultay olursa Ekrem İmamoğlu’nun adaylığının önü açılacaktı. Seçim yenilgisi taze olduğu için İmamoğlu daha avantajlı konumda olacaktı. Kılıçdaroğlu Türkiye’de iktidar olmayı başaramıyor ama CHP’de iktidarını korumanın yollarını çok iyi biliyor. O nedenle Kılıçdaroğu’nu hafife alan yanılır diyorum. Kılıçdaroğlu, kurultay konusunda kararını verdi. CHP olağanüstü kurultaya gitmeyecek. Çünkü Kılıçdaroğlu, “Kurultayı yerel seçimlerden sonraya bırakacağım. Belediye başkan adaylarını ben belirleyeceğim” diyor.

Haberin Devamı

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI BELİRLEYECEK

Bu iki açıdan önemli.

1- Ekrem İmamoğlu, İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı olacaksa bu kararı Kılıçdaroğlu verecek. Yani İmamoğlu’nun kaderi Kılıçdaroğlu’nun iki dudağının arasında.

2- Belediye başkanlarının yeni dönemde aday olup olmayacaklarına Kılıçdaroğlu karar vereceği için onun yanında yer alacaklar.

Böylece Kılıçdaroğlu bir taşla iki kuş vuracak.

MİLLET İTTİFAKI SÜRECEK Mİ

Kılıçdaroğlu, önümüzdeki dönem de Millet İttifakı’nı sürdürmek istiyor. Yerel seçimlere Millet İttifakı’yla birlikte gitmeyi hedefliyor. Çünkü son yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’yı ittifak sayesinde ve HDP’nin batıda aday çıkarmaması nedeniyle kazanmıştı.

Haberin Devamı

Ancak Millet İttifakı’nın devam edip etmeyeceği büyük ölçüde Meral Akşener’in kararına bağlanmış durumda.

CHP’DEN AYRILACAKLAR

Kılıçdaroğlu, önümüzdeki hafta CHP listelerinden Meclis’e giren DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti liderlerini arayıp milletvekillerini çekebileceklerini söyleyecek.

Amaç muhalefete yeni bir grup daha kurdurmak, böylece komisyonlarda muhalefetin etkin olmasını amaçlıyorlar. CHP’nin sırtından 39 milletvekilini Meclis’e sokmuşlardı. Yeni bir parti kurdurup yeni bir grup oluşturmak gibi planları da var.

AKŞENER TAMAM MI DİYECEK DEVAM MI

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti’deki tartışmaları ise yakından takip ediyor. İYİ Parti’nin 24-25 Haziran tarihinde kongresi var. Kılıçdaroğlu kongreden sonra Meral Akşener’le görüşmeyi planlıyor. Akşener’e, Millet İttifakı’nı sürdürelim, yerel seçimlere birlikte girelim teklifini götürecek. Ama öncelikle Akşener’in eğilimini görmek istiyor. İYİ Parti’nin ittifaktan ayrılma ihtimalini yadsımıyor. CHP’de Ekrem İmamoğlu ile Akşener’in birlikte hareket ettikleri düşüncesi hâkim. “Akşener, Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapamadı ama CHP’ye genel başkan olmasını istiyor” deniliyor.

Haberin Devamı

KILIÇDAROĞLU’NUN HESABI

Kılıçdaroğlu’nun istifa etmeyeceği artık kesinleşti. Peki yeni döneme ilişkin stratejisi ne?

Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’yı yeniden kazanmak istiyor. Böylece cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşadığı yenilgiyi yerel seçim başarısıyla resetlemeyi planlıyor. Ondan sonrası için bir planı var mı? Var. Yerel seçimlerden başarılı çıkarsa hemen erken seçim için bastıracak.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPACAK

Böylece iktidarı yerel seçime zorlayacağını düşünüyor. Türkiye’yi erken seçime götüremez ama kendi tabanını konsolide eder. Erken seçim olacak diye kimse sesini çıkarmaz. Zaten Meral Akşener ile birlikte her 6 ayda bir erken seçim çağrısı yapmamışlar mıydı? Aynı stratejiyi sürdürecek.

BAKANLARIN İSMİ NETLEŞİYOR



SEÇİM sonrası AK Parti’de gündem yeni kabine ve Meclis başkanlığı seçimi, muhalefette ise fokurdama yaşanıyor. Meclis Başkanı büyük ölçüde netleşti. Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı oluyor. Numan Kurtulmuş birikimi,tecrübesi ve verdiği demokrasi mücadelesi ile bu göreve layık bir isim.

AZ SAYIDA BAKAN DÖNECEK

AK Parti MYK’da, Meclis’teki kritik denge nedeniyle milletvekillerinden bakan yapılmaması eğilimi ön plana çıkmış. Erdoğan bu görüşü savunan parti büyüklerini dinlemiş. Ama sonunda 3 ya da 4 bakanın tekrar eski görevlerine dönmesi düşünülüyor. İki bakanın ismi neredeyse netleşti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum üzerinde ittifak sağlanmış durumda. İki bakan bekleme odasında. Daha çok yeni isimler bakan olacak gibi. Bakan yardımcılarının birkaçını bakan olarak görebileceğiz.

EKONOMİ ŞİMŞEK’TE

Ekonomi yönetimini Mehmet Şimşek’in üstlenmesi neredeyse kesinleşti. Şimşek için ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcılığı konuşuluyor. Lütfü Elvan’ın Ticaret Bakanı, Cevdet Yılmaz’ın ise Hazine ve Maliye Bakanı olacağı söyleniyor. Şimşek’le birlikte ekonomi bürokrasisi de değişecek.

Kabine hazırlıkları sürüyor ama isim konusunda daha fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Çünkü son ana kadar değişiklikler olabilir.