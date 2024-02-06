Kadınlar ve gençler İmamoğlu mu Kurum mu diyor

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Bunu nereden çıkarıyorum derseniz, Optimar’ın anketinden çıkarıyorum. Anketlerin çaprazlama verilerini analiz etmeyi ve satır aralarını okumayı önemsiyorum.

KADINLARDA KİM ÖNDE

Ekrem İmamoğlu’nu başarılı buluyor musunuz sorusuna kadınların yüzde 48.5’i evet derken, erkeklerde bu oran 41.2’ye geriliyor.

Murat Kurum’u beğeniyor musunuz sorusunda ise evet diyen kadınların oranı yüzde 55.8’e çıkıyor. Murat Kurum kadınların desteğinde, 7.3 puanla Ekrem İmamoğlu’nun önünde yer alıyor. Murat Kurum’u başarılı bulan erkeklerin oranı ise 54.9’la yine 13.7 puanla İmamoğlu’nun önünde çıkıyor.

GENÇLER NE DİYOR

18-24 yaş aralığındaki gençlerde Ekrem İmamoğlu’nu başarılı bulanların oranı yüzde 46 olurken, Murat Kurum’u olumlu bulanların oranı ise yüzde 49.4’e çıkıyor.

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YAŞLILARIN TERCİHİ

65 yaş üstünde ise veriler birbirine yakın. Ekrem İmamoğlu’nu başarılı bulanların oranı yüzde 50 çıkarken, Murat Kurum’u beğenen yaşlılarımızın oranı yüzde 50.8 çıkıyor. Murat Kurum yaşlılarda da burun farkıyla önde. Bu veriler hem Ekrem İmamoğlu hem de Murat Kurum’un yürüteceği kampanyaya ışık tutuyor. Kadınlar ve gençlerin her iki adaya yaklaşımları da olumsuz değil. Ama daha fazla desteklerini alabilmeleri için pozitif bir kampanya yürütmeleri, kavga ve polemik yerine proje ve hizmet odaklı olmaları, kadınların ve gençlerin gönlüne girmeleri gerekiyor.

İTTİFAK YAPMAYANI LİNÇ ETMEK CHP VE AK PARTİ’YE ZARAR



DEM Parti, İstanbul’da belediye başkan adayı çıkaracağını açıkladı. Yeniden Refah Partisi AK Parti ile ittifak yapmama kararı aldı. Her iki parti de seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı aldı ya, sosyal medyada bir grup hemen harekete geçti. Kimi DEM Parti’yi linç ediyor. Hainlikle suçluyor. DEM Parti’nin İstanbul adayı olacağı konuşulan Başak Demirtaş’ı hedef alıyorlar. Aralarında kocasını hapisten kurtarmak için iktidarla işbirliği yapmakla suçlayanlar çıktı. Pes yani...

Yeniden Refah Partisi ile AK Parti anlaşamayınca bir grup doğrudan Fatih Erbakan’ı hedef aldı.

AKŞENER’E OPERASYON

İYİ Parti, seçimlere “Hür ve müstakil olarak girme” kararı alınca da Meral Akşener lince tabi tutulmuştu. İYİ Parti operasyonu bunlardan çok daha büyüktü. Öyle ki partiyi parçalamaya kalkıştılar. İstanbul’da pankartlarını astırmıyorlar. Meral Akşener seçimlerde, “13’ncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu” diye kampanya yapmasına rağmen, Akşener’in, “Sizce ben Alevi-Kürt birini Cumhurbaşkanı seçtirir miyim” dediğini iddia edenler bile çıktı. Akşener, Kılıçdaroğlu’nu seçtirmemek için çalıştıysa Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta yüzde 47.8 oyu nasıl aldı? CHP oyları mıydı? İYİ Parti’nin oyu yok mu? Nankörlük bu kadar olur.

YANLIŞ HESAP

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Peki bunları yapanlar CHP’ye ya da AK Parti’ye yarar sağlayacağını mı düşünüyorlar? Başak Demirtaş’a saldırırlarsa, Meral Akşener’i linç ederlerse Ekrem İmamoğlu’nu, Fatih Erbakan’ı hedef alırlarsa, Murat Kurum’un karlı çıkacağını mı hesap ediyorlar. Eğer böyle düşünüyorlarsa yanlış düşünüyorlar.

Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti’yi bölme ve parçalama operasyonunun başında olduğu için onu ayırıyorum.

CHP VE AK PARTİ’YE ZARAR

1- Lafı hiç uzatmadan söyleyeyim DEM Parti ve İYİ Parti’ye saldıran muhalif medya, Fatih Erbakan’ı hedef alan AK Parti’ye yakın olduğunu iddia eden sosyal medya hesapları en büyük zararı CHP’ye ve AK Parti’ye veriyorlar.

VEFASIZLIK OLUR

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2- DEM Parti ve İYİ Parti, 14-28 Mayıs seçimlerinde CHP’yi destekledi. 2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 11 büyükşehirde CHP’nin kazanmasını sağladı. Yeniden Refah Partisi, 14-28 Mayıs’ta Erdoğan’a oy verdi. Öncelikle siyasette bir vefa olur. O gün kahramandı, bugün hain mi oldular?

GÖNÜL KAZANMALI

Bir partinin liderine, adayına, partinin kendisine hakaret ederseniz, o partiye sempati duyanlar size oy verir mi? Tam tersine onların da gönüllerini kazanmak gerekmez mi? Seçim dönemleri dostlukları artırıp düşmanlıkları azaltma dönemleri değil midir?

SEÇMENLERİ OY VERMEZ

3- Siz DEM Parti’yi yerin dibine sokarsanız, İYİ Parti’ye operasyon çekerseniz, Fatih Erbakan’ı hedef alırsanız bu partinin seçmenleri size oy verir mi? İncinmezler mi? Sanki bu partilerin seçmenlerine AK Parti ve CHP’ye oy vermeyin diye kampanya yapılıyor.

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İTTİFAKSIZ OLSUN

4- Bırakın her parti istediği gibi seçime girsin. Doğru bir tercih yaparsa oyu artar, yanlış bir tercih yaparsa siyaseten zarar görür.

DEPREMZEDELERE HAKARET EDENLERİ UNUTMADIK



Asrın felaketi olan depremi unutmadık. Depremde kaybettiğimiz insanlarımızı unutmadık. Depremzedeler için seferber olan asil milletimizi unutmadık. Deprem bölgesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerini, UMKE ekiplerini, çıplak elleriyle enkazı kazan gözü yaşlı depremzedelerimizi unutmadık. Depremzedelere evlerini açan gönül dostlarını unutmayacağız.

UNUTMAYACAĞIZ

Depremzedelere hizmet edenleri unutmadığımız gibi yaptıkları binalar insanlara mezar olan hırsız müteahhitleri unutmadık, unutmayacağız. Ama aynı zamanda seçimlerde Kılıçdaroğlu’na yeterince oy çıkmadı diye depremzedelere hakaret edenleri de unutmadık. Depremzedeleri kaldıkları otelden atan CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ni de unutmadık. Unutmayacağız.