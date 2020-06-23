Kabine değişikliğine 2 yıl engeli

Meclis kulisinde bir grup milletvekiliyle kabine değişikliğini konuşuyorduk.
Bir milletvekili, “Bakanların 2 yılı tamamlamaları gerekiyor” dedi. Başkanlık sisteminin ilk kabinesi işbaşında. Ayrıca bakanlar, milletvekili olmadığı için özlük hakları konusunda hangi düzenlemeye tabi oldukları pek bilinmiyor. Biliyorsunuz, ilk başlarda bakanlara ödenecek maaş konusunda da bir tereddüt yaşanmıştı. O nedenle 2 yıl şartı tam anlaşılmayınca milletvekili, “Bakanlar, özlük hakları açısından milletvekilleriyle aynı hükümlere tabi. Milletvekillerinin emekli olmak için 2 yılı doldurmaları gerekiyor. Kabine üyeleri de bakan olarak emekli olabilmek için görevlerinde 2 yılı tamamlamaları şart” dedi. Tabii bir bakanın değişmesi gerekiyorsa Tayyip Bey’in “Bekleyelim, 2 yılı doldursun. Emekliliğe hak kazansın, öyle değiştirelim” diye düşüneceğini zannetmiyorum. Ulaştırma Bakanlığı’nda değişiklik ihtiyacı duydu, bir gece yarısı değişiklik yaptı.
Ama yine de 2 yıl süre sınırlaması önemli bir noktaydı. Milletvekilleriyle sohbet sırasında konuyu bilmediğim için sesimi çıkarmadım ama konunun uzmanlarına danıştım. Doğruladılar. “Bakanlar 2 yıl doldurmadan bakan olarak emekliliğe hak kazanamazlar” dediler.
Beni SGK Kanunu’nun 43. maddesine yönlendirdiler. Cumhurbaşkanı, Meclis başkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve milletvekillerinin emekli aylıkları 43. maddede düzenliyor. Maddede, “En az 2 yıl süreyle bu görevde bulunmuş olmaları halinde aylık bağlanır” deniliyor.
Elbette ki bu görevler emekli aylığı için yapılmaz, elbette ki Cumhurbaşkanı kabineyi değiştirecekse 2 yıl dolsun da emekliliğe hak kazansınlar diye beklemez. Ama yine de önemli bir noktaydı. Milletvekillerinden biri, “Demek ki bakanları şimdiye kadar 43. madde kurtarmış” diye espri yaptı. Ama bir diğeri “2 yıllık süre 10 Temmuz’da doluyor” diye hatırlattı.
Başkanlık kabinesi 10 Temmuz 2018’de kurulduğu için 2 yıllık sürenin dolmasına şunun şurasında 17 gün kaldı. Tabii bu iş takvim meselesi değil, tercih meselesi. Hem takvim yaklaşıyor, hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara dışına çıktı. Bu durumda bakanlık beklentisi içinde olanları yine bir heyecan bastı.
SEÇİM SİSTEMİ DEĞİŞİYOR
AK Parti ve MHP, milletvekili transferinin önüne geçmek için siyasi partiler ve seçim yasası üzerinde bir çalışma başlattı.
AK Parti’de genel başkan yardımcısı Hayati Yazıcı’nın başkanlığında bir çalışma yürütülüyor. MHP’de ise çalışmalar grup başkanvekili Levent Bülbül’ün başkanlığında yürüyor.
İki parti henüz bir araya gelip ortak bir çalışma yapmadılar. Çünkü iki partinin taslakları ortaya çıkmadı. Geçen hafta AK Parti MYK toplantısında Hayati Yazıcı, hukukçu milletvekillerinin önerileriyle ilgili bir bilgi verdi. “Maddeler halinde detaylandıracağız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise çalışmaların sürdürülmesi ve MHP’den gelecek önerilerin dikkate alınması talimatını verdi.
İki parti işi maddelere döktükten sonra karşılıklı olarak oturacaklar. Tek tek maddeler üzerinde çalışarak ortak bir metin hazırlayacaklar. Tabii teklif kamuoyuna açıklanmadan önce Erdoğan ve Bahçeli’nin onayı alınacak.
Ancak genel eğilimler oluşmaya başladığı için paylaşmak istedim.
1- Milletvekili transferine çözüm getiriliyor. Milletvekilinin partisinden istifa ettikten sonra 6 ay ya da 1 yıl bağımsız kalıp sonra başka bir partiye geçebilmesi düşünülüyor.
2- Seçimlere girmek için siyasi partinin Meclis’te grubu bulunması konusu ise tartışılıyor. Milletvekili transferine ihtiyaç duyulmaması için Meclis’te grup bulundurmayla ilgili düzenlemenin kaldırılma ihtimali değerlendiriliyor. Ama henüz verilmiş bir karar yok.
3- Seçimlere ittifak halinde girme düzenlemesi kaldırılmıyor. İttifak korunurken, seçimlere ittifakla giren parti ile kendi başına giren parti arasında seçim barajının farklı olması üzerinde duruluyor. Buna kademeli seçim barajı deniliyor.
Seçimlere ittifak halinde giren partiler için seçim barajının yüzde 10 ya da 12 olması, kendi başına giren partiler için yüzde 7 ve 5 seçeneklerinin getirilmesi düşünülüyor. Sıfır baraj ve yüzde 3 oranı da yine değerlendirmeler arasında yer alıyor.
4- Seçim sistemi konusundaki tartışmalarda ise görüş farklılıkları sürüyor. Etnik ya da bölgesel partilere imkân sağlayacağı gerekçesiyle dar bölge seçim sistemi düşünülmüyor. Ancak daraltılmış bölge seçim sistemi üzerindeki çalışmalar sürüyor. Daraltılmış bölge seçim sistemine karar verildiği takdirde, seçim bölgelerinin 5 milletvekiline bölünmesinin üzerinde duruluyor. Ancak dar bölge ve daraltılmış bölgenin sakıncalarının ortaya çıkması üzerine ibre yeniden nispi temsil sistemine dönmeye başladı. Nispi temsil sisteminin devam ettirilmesi eğilimi ağır basıyor.
BİLGİÇ VE EROZAN'I DOĞRUDAN ETKİLİYOR
Yassıada mahkemelerinin yok hükmünde sayılmasıyla ilgili kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. Komisyondan oybirliği ile geçtiği için bugün Meclis’ten tarihi bir karar bekliyoruz. Düzenleme bazı milletvekillerini doğrudan ilgilendiriyor. Teklifin altında Meclis Başkanı Mustafa Şentop’tan sonra ikinci imzanın sahibi olan Meclis Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç bunlardan biri. Siyasette “Koca Reis” lakaplı Sadettin Bilgiç’in oğlu olan Süreyya Sadi Bilgiç’in amcası Said Bilgiç, DP milletvekili olarak Yassıada’da yargılanmıştı.
İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan ise bu düzenlemeden doğrudan etkilenen isimlerden. Demokrat Parti’nin ünlü isimlerinden Agah Erozan’ın oğlu. Agah Erozan, Yassıada’da idama mahkûm edilenler arasındaydı. Bugün oğlu Meclis’te babasını idama çarptıran Yassıada mahkemeleri hakkında oy kullanacak.
Kabine değişikliğine 2 yıl engeli
Meclis kulisinde bir grup milletvekiliyle kabine değişikliğini konuşuyorduk.
Bir milletvekili, “Bakanların 2 yılı tamamlamaları gerekiyor” dedi. Başkanlık sisteminin ilk kabinesi işbaşında. Ayrıca bakanlar, milletvekili olmadığı için özlük hakları konusunda hangi düzenlemeye tabi oldukları pek bilinmiyor. Biliyorsunuz, ilk başlarda bakanlara ödenecek maaş konusunda da bir tereddüt yaşanmıştı. O nedenle 2 yıl şartı tam anlaşılmayınca milletvekili, “Bakanlar, özlük hakları açısından milletvekilleriyle aynı hükümlere tabi. Milletvekillerinin emekli olmak için 2 yılı doldurmaları gerekiyor. Kabine üyeleri de bakan olarak emekli olabilmek için görevlerinde 2 yılı tamamlamaları şart” dedi. Tabii bir bakanın değişmesi gerekiyorsa Tayyip Bey’in “Bekleyelim, 2 yılı doldursun. Emekliliğe hak kazansın, öyle değiştirelim” diye düşüneceğini zannetmiyorum. Ulaştırma Bakanlığı’nda değişiklik ihtiyacı duydu, bir gece yarısı değişiklik yaptı.
Ama yine de 2 yıl süre sınırlaması önemli bir noktaydı. Milletvekilleriyle sohbet sırasında konuyu bilmediğim için sesimi çıkarmadım ama konunun uzmanlarına danıştım. Doğruladılar. “Bakanlar 2 yıl doldurmadan bakan olarak emekliliğe hak kazanamazlar” dediler.
Beni SGK Kanunu’nun 43. maddesine yönlendirdiler. Cumhurbaşkanı, Meclis başkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve milletvekillerinin emekli aylıkları 43. maddede düzenliyor. Maddede, “En az 2 yıl süreyle bu görevde bulunmuş olmaları halinde aylık bağlanır” deniliyor.
Elbette ki bu görevler emekli aylığı için yapılmaz, elbette ki Cumhurbaşkanı kabineyi değiştirecekse 2 yıl dolsun da emekliliğe hak kazansınlar diye beklemez. Ama yine de önemli bir noktaydı. Milletvekillerinden biri, “Demek ki bakanları şimdiye kadar 43. madde kurtarmış” diye espri yaptı. Ama bir diğeri “2 yıllık süre 10 Temmuz’da doluyor” diye hatırlattı.
Başkanlık kabinesi 10 Temmuz 2018’de kurulduğu için 2 yıllık sürenin dolmasına şunun şurasında 17 gün kaldı. Tabii bu iş takvim meselesi değil, tercih meselesi. Hem takvim yaklaşıyor, hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara dışına çıktı. Bu durumda bakanlık beklentisi içinde olanları yine bir heyecan bastı.
SEÇİM SİSTEMİ DEĞİŞİYOR
AK Parti ve MHP, milletvekili transferinin önüne geçmek için siyasi partiler ve seçim yasası üzerinde bir çalışma başlattı.
AK Parti’de genel başkan yardımcısı Hayati Yazıcı’nın başkanlığında bir çalışma yürütülüyor. MHP’de ise çalışmalar grup başkanvekili Levent Bülbül’ün başkanlığında yürüyor.
İki parti henüz bir araya gelip ortak bir çalışma yapmadılar. Çünkü iki partinin taslakları ortaya çıkmadı. Geçen hafta AK Parti MYK toplantısında Hayati Yazıcı, hukukçu milletvekillerinin önerileriyle ilgili bir bilgi verdi. “Maddeler halinde detaylandıracağız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise çalışmaların sürdürülmesi ve MHP’den gelecek önerilerin dikkate alınması talimatını verdi.
İki parti işi maddelere döktükten sonra karşılıklı olarak oturacaklar. Tek tek maddeler üzerinde çalışarak ortak bir metin hazırlayacaklar. Tabii teklif kamuoyuna açıklanmadan önce Erdoğan ve Bahçeli’nin onayı alınacak.
Ancak genel eğilimler oluşmaya başladığı için paylaşmak istedim.
1- Milletvekili transferine çözüm getiriliyor. Milletvekilinin partisinden istifa ettikten sonra 6 ay ya da 1 yıl bağımsız kalıp sonra başka bir partiye geçebilmesi düşünülüyor.
2- Seçimlere girmek için siyasi partinin Meclis’te grubu bulunması konusu ise tartışılıyor. Milletvekili transferine ihtiyaç duyulmaması için Meclis’te grup bulundurmayla ilgili düzenlemenin kaldırılma ihtimali değerlendiriliyor. Ama henüz verilmiş bir karar yok.
3- Seçimlere ittifak halinde girme düzenlemesi kaldırılmıyor. İttifak korunurken, seçimlere ittifakla giren parti ile kendi başına giren parti arasında seçim barajının farklı olması üzerinde duruluyor. Buna kademeli seçim barajı deniliyor.
Seçimlere ittifak halinde giren partiler için seçim barajının yüzde 10 ya da 12 olması, kendi başına giren partiler için yüzde 7 ve 5 seçeneklerinin getirilmesi düşünülüyor. Sıfır baraj ve yüzde 3 oranı da yine değerlendirmeler arasında yer alıyor.
4- Seçim sistemi konusundaki tartışmalarda ise görüş farklılıkları sürüyor. Etnik ya da bölgesel partilere imkân sağlayacağı gerekçesiyle dar bölge seçim sistemi düşünülmüyor. Ancak daraltılmış bölge seçim sistemi üzerindeki çalışmalar sürüyor. Daraltılmış bölge seçim sistemine karar verildiği takdirde, seçim bölgelerinin 5 milletvekiline bölünmesinin üzerinde duruluyor. Ancak dar bölge ve daraltılmış bölgenin sakıncalarının ortaya çıkması üzerine ibre yeniden nispi temsil sistemine dönmeye başladı. Nispi temsil sisteminin devam ettirilmesi eğilimi ağır basıyor.
BİLGİÇ VE EROZAN'I DOĞRUDAN ETKİLİYOR
Yassıada mahkemelerinin yok hükmünde sayılmasıyla ilgili kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. Komisyondan oybirliği ile geçtiği için bugün Meclis’ten tarihi bir karar bekliyoruz. Düzenleme bazı milletvekillerini doğrudan ilgilendiriyor. Teklifin altında Meclis Başkanı Mustafa Şentop’tan sonra ikinci imzanın sahibi olan Meclis Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç bunlardan biri. Siyasette “Koca Reis” lakaplı Sadettin Bilgiç’in oğlu olan Süreyya Sadi Bilgiç’in amcası Said Bilgiç, DP milletvekili olarak Yassıada’da yargılanmıştı.
İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan ise bu düzenlemeden doğrudan etkilenen isimlerden. Demokrat Parti’nin ünlü isimlerinden Agah Erozan’ın oğlu. Agah Erozan, Yassıada’da idama mahkûm edilenler arasındaydı. Bugün oğlu Meclis’te babasını idama çarptıran Yassıada mahkemeleri hakkında oy kullanacak.