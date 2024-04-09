İYİ Parti’de sürprizler var

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Meral Akşener, “Ben şahsen seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım” dedi. Ardından İYİ Parti’den adaylık açıklamaları üst üste gelmeye başladı. Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Mehmet Tolga Akalın genel başkan adaylıklarını açıkladılar. İYİ Parti 27 Nisan’da seçimli olağanüstü kurultaya gidiyor.

Meral Akşener, olağanüstü kurultay kararı aldığında en yakınındaki isimlere dahi sürpriz olmuştu. Genel başkanlığa aday olmadığını açıklaması ise ikinci sürpriz oldu. Akşener doğru olanı yaptı. Çünkü seçimlerden önce “Oy vermezseniz evime döneceğim. Siyasetin s’siyle meşgul olmayacağım” demişti.

TUTARLI DAVRANDI

Cumhurbaşkanlığı seçimleri Kemal Kılıçdaroğlu’nu götürdü, yerel seçimler de Meral Akşener’i. Ancak Akşener doğru olanı yaptı. Kendisiyle çelişmedi. Tutarlı hareket etti. Sorumlu bir genel başkanın yapması gerekeni yaptı.

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KILIÇDAROĞLU YANLIŞ YAPTI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra da Kemal Kılıçdaroğlu’nun aynı şekilde hareket etmesi gerekiyordu. Partisini olağanüstü kurultaya götürüp kendisi de aday olmasaydı partiler üstü bir konuma sahip olurdu. Ama bunu yapmadı. Kurultay yarışına girdi ve kaybetti. Seçimden sonra köşesine çekilmedi. Paralel bir genel merkez oluşturdu. Orada görüşmeler yaptı. CHP’nin içine yönelik mesajlar vermeyi sürdürdü. CHP, 47 yıl sonra seçim başarısı elde etmesine rağmen, “Ben siyaseti bıraksam da siyaset beni bırakmaz” diye mesajlar vermeyi sürdürüyor.

Bu ne hırsmış arkadaş.

LİNÇE MARUZ KALDI

Meral Akşener uzun siyasi yaşamında çok uzun sürmeyen bir genel başkanlık dönemi yaşadı. Ancak Demirel ve Ecevit’in 50 yıllık uzun siyasi yaşamında duymadığı hakarete, uğramadıkları siyasi linçe maruz kaldı. Kimi sifon çekti ahlaksızca kimi namusuna laf etti.

DOĞRU DURUŞU GÖSTEREMEDİ

Bu süre zarfında Akşener siyasi kararlarıyla da hep tartışma konusu oldu.

Başta gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikledi. İYİ Parti’yi yanlış kurguladı. Siyaset bir duruş işidir. Akşener, doğru yerde, doğru zamanda, doğru duruşu gösteremedi.

Aslında büyümeye müsait bir partiydi ama Akşener, partisini CHP’nin payandası konumuna getirdi. Sanki İYİ Parti, CHP’ye seçim kazandırmak için kurulmuş bir parti gibi hareket etti.

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SONUN BAŞLANGICI

Öyle ki CHP’nin iki belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adayı olması için 6’lı Masa’yı terk etti. Sonra masaya geri oturdu. Bu Akşener için sonun başlangıcı oldu. Masadan kalkarken binbir türlü hakarete maruz kaldı. Masaya oturduğunda bunu kendi tabanına izah edemedi.

Seçimlerden sonra ise İYİ Parti, taciz ve parasal iddialarla karşı karşıya kaldı. Seçimlere hür ve müstakil olarak girme kararı alınca da ip koptu. CHP ile siyam ikizleri gibi yapışık hareket eden parti, ayrılınca ayakta kalmakta zorlandı. Bir yandan Ekrem İmamoğlu diğer yandan Mansur Yavaş İYİ Parti’nin içini karıştırdılar. İstifalar üst üste geldi. İYİ Parti seçimden sonra tam bir türbülansa girdi. Akşener’in dirayetli bir liderlik yapması gerekiyordu. O başarıyı gösteremedi. Partisini oradan çekip çıkarabilirdi ama beklenen liderliği yapamadı. Sonrası malum. Yerel seçimlerde yüzde 3 seviyesine geriledi.

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İYİ PARTİ’Yİ BEKLEYEN TEHLİKE

İYİ Parti bir süredir iyi değil. Yerel seçimlere hür ve müstakil olarak girme kararı aldıktan sonra partide başlayan yaprak dökümü yerel seçimlerden sonra devam ediyor. İzmir Milletvekili Ümit Özlale de partisinden istifa etti. Parti bir yandan istifalar, diğer yandan seçim yenilgisiyle birlikte tam bir kaos ortamı içinde kaderini belirleyecek bir kurultaya gidiyor. İYİ Parti, Meral Akşener’in liderliği etrafında oluşmuş bir parti. Şimdi Akşener aday değil. Bu durum partideki travmayı daha artırıyor.

KÜRŞAD ZORLU ADAY MI

Koray Aydın partinin kurucu üç isminden biri. Meral Akşener, Koray Aydın ve Ümit Özdağ MHP’de girdikleri mücadelenin ardından İYİ Parti’yi kurdular. Ümit Özdağ ayrılıp Zafer Partisi’ni kurdu. Koray Aydın ise İYİ Parti’de devam etti. Şimdi genel başkanlığa aday.

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Bir de milliyetçi geleneğin temsilcilerinden Müsavat Dervişoğlu aday. Meral Akşener’in de Müsavat Dervişoğlu’nu desteklediği söyleniyor. Mehmet Tolga Akalın’ın ise partide bir karşılığı var. Tek kadın aday olarak Günay Kodaz da bu yarışta yerini aldı

Bilge Yılmaz zaten daha önce adaylığını ilan etmişti.

İYİ Parti’de gözlerin çevrildiği isimlerden biri de Kürşad Zorlu. Fırtınalı bir dönemde parti sözcülüğünü üstlendi. Genç, dinamik, entelektüel kişiliği ile başarılı bir performans ortaya koydu. İYİ Parti geleneğine uygun bir müktesebatı var. Tabanın umut olarak gördüğü isimlerden birisi. Kürşad Zorlu’nun karar arifesinde olduğu söyleniyor. Eğer Kürşad Zorlu aday olursa İYİ Parti Kurultayı çetin bir mücadeleye sahne olur.

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CİHAN ABİ FORMÜLÜ

İYİ Parti’de başka adaylar da çıkabilir. Aday enflasyonu yaşanabilir. Ama şurası bir gerçek ki İYİ Parti kurultaya bir kaos ortamında gidiyor.

İYİ Parti’de konuşulan formüllerden biri de “Cihan Abi” formülü.

Cihan Paçacı, İYİ Parti’nin akil isimlerinden biri. Meral Akşener’le birlikte DYP’de ve MHP’de siyaset yaptılar. Aralarında “abi-kardeş” ilişkisi vardı. Ama Akşener son dönemlerde Cihan Paçacı’yı dinlemedi. Siyasi olarak yanlışlar yapmaya başladı. Bugün geldiği nokta ortada.

DYP VE ANAP BÖLÜNMÜŞTÜ

İYİ Parti’de keskin bir genel başkanlık yarışı yaşanacak. Bir taraf kazanırsa, diğer tarafın partiden kopma ihtimali yüksek. Bu geçmişte DYP’de ve ANAP’ta yaşandı. Demirel’e yakın olanlar DYP’den ayrılıp DTP’yi kurdu. ANAP’ta Mesut Yılmaz kazanınca, Özal’a yakın olan muhafazakârlar partiden koptu. Cihan Paçacı’nın bir talebi yok. Ancak parti bir kaos ortamında kurultaya gittiği için bir grup, geçiş döneminde “Cihan Abi” formülü işlesin, böylece kurultaydan sonra parti bölünmez görüşünü savunuyor. Cihan Paçacı ayrıca Meral Akşener’in hukukunu korur. Parti istikrara kavuştuktan sonra kurultaya gider, yeni genel başkanını seçer diye düşünüyor.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU

“Cihan Abi” formülü geçiş dönemi için bir alternatif ama parti Koray Aydın ile Müsavat Dervişoğlu arasında kıran kırana geçecek bir yarışa doğru gidiyor. Meral Akşener uzaktan kumanda ile ne kadar başarılı olacak? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, İYİ Parti Kurultayı’nı uzaktan mı seyredecek? Bunlar önemli soru işaretleri. Ama hangi model uygulanırsa uygulansın İYİ Parti kendi kaderinin seçimini yapacak.