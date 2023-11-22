İYİ Parti’de cinsel taciz iddiaları büyüyor

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Pandoranın kutusu açıldıkça bu tespitimin hafif kaldığını düşünmeye başladım.

Hassas bir konu olduğu için isimleri ve makamları açık açık yazmamı beklemeyin. Ama Meral Akşener’in 8 Kasım tarihli grup konuşmasından bir bölümü aktarmak istiyorum.

“Hele gariban kız çocuklarına, hele gariban delikanlılara, onları üzenleri, onları istismar edenleri silmezsem adiyim.”

Akşener’in, “Fuhuş oteli işleten emniyet mensupları var” sözünün üzerinde çok duruldu da yukarıdaki konuşması yeterince anlaşılamadı.

ŞİFRELİ KONUŞUYOR

Akşener o kadar şifreli konuşuyor ki, çözmek için dekoder gerekiyor. Ama çözüldüğünde çok ilginç şeylerle karşılaşıyorsunuz.

Örneğin, Akşener’in “İsterse en yakınım olsun vallahi billahi değiştireceğim” sözüyle Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ı kastettiği söylendi. Çünkü Dikbayır akrabası olarak biliniyordu. Ama ortaya öyle bir şey çıktı ki; Ümit Dikbayır’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

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TACİZ İDDİASI

İddia neydi?

Ümit Dikbayır’ın ‘partinin kasasında 132 milyon TL eksik’ dediği, Akşener’in ailesinin belediyelerle iş yaptığı ve nihayet Akşener’in oğlu ve gelininin hesaplarının kontrol edildiği...

Peki Ümit Dikbayır, Akşener tarafından neden dolayı kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi? Parasal iddialar nedeniyle mi? Akşener’in oğlu ve gelininin hesaplarının kontrol edildiği ihbarı üzerine mi? Hayır.

“Taciz” iddiasıyla. Ümit Dikbayır, “Bugüne kadar işitmedim” diyerek iddiaları yalanladı. Hatta İYİ Parti’den istifa etmesi bekleniyordu. Mücadele vermek için istifa kararını askıya aldığı söylendi.

NEDEN ŞİMDİ

Benden isim beklemeyin. Çünkü herkesin şerefi var, haysiyeti var. İddialara muhatap olan kadınları bilmiyorum. Ama neden şimdi gündeme getiriliyor? Neden sadece bazı isimler etrafında dönüyor, ondan da kuşku duyuyorum. Taciz ve cinsel saldırı iddiaları üzerinden yoksa bir operasyon mu yapılıyor diye düşünmeden edemiyorum. Neden şimdi sorusunu sorduracak iki olay aktaracağım:

KADIN İŞTEN ATILIYOR

Bir iddia 2018 seçimlerinden hemen sonraya dayanıyor. İYİ Parti Genel Merkezi’nde görev yapan iki kadın ve bir milletvekiliyle ilgili. Eşinden yeni boşanmış olan genç kadın, milletvekilinin yemek davetine, gece aramalarına olumlu yanıt vermiyor. Ancak ısrarlı takip ve teklif artık taciz noktasına ulaşınca iyice bunalıyor ve önce birlikte görev yaptığı arkadaşına konuyu açıyor. O kadın da başlarındaki amirine bildiriyor. Konu İYİ Parti Genel Merkezi’nde konuşulur hale geliyor. Meral Akşener’in kulağına gidince ne yapıyor? İki kadını da işten atıyorlar. Taciz iddialarına muhatap olan milletvekili ise partide üst yönetime getiriliyor.

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O KADIN BULUNUYOR

Aradan 5 yıl geçiyor. 2023 seçimlerine gidiliyor. Ne zaman ki o milletvekilinin parasal konuları gündeme getirdiği duyuluyor. Hatta duyulmuyor. O milletvekili iddiaların açığa kavuşturulması için parti yönetimine yazılı olarak başvuruda bulunuyor. Bunun üzerine 5 yıl önceki dosya arşivden çıkarılıyor. Daha önce işten atılan o kadın bulunuyor. Taciz iddiasıyla ilgili dilekçe vermesi sağlanıyor.

İKİNCİ OLAY İSTANBUL’DA

Meral Akşener’in konuşmalarını bir şifre çözücü ile takip etmek gerekiyor diyorum ya, boşuna söylemiyorum bunları. Akşener, eski bir İçişleri Bakanı olması nedeniyle bazı konularda çok hassas. Bir kadın ve anne olması nedeniyle de cinsel taciz konusu onun kırmızı çizgisi. Tabii ki sadece Akşener’in değil, hepimizin kırmızı çizgisi olması gereken bir konu. Ama işin içine siyaset girince farklılaşıyor.

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Akşener bir devlet yetkilisini arayarak, bir polis memurunun partide çalışan bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasının kendisine iletildiğini, bir kadın ve anne olarak bu durumdan çok rahatsız olduğunu söylüyor ve araştırılmasını talep ediyor.

Devlet yetkilisi, Meral Akşener’in yönlendirdiği ve partideki sağ koluyla cinsel tacize uğradığı söylenen kadını dinliyor.

POLİS MEMURUNUN TACİZİ

İYİ Parti Genel Merkezi’nde çalıştığını söyleyen kadın, partinin bir faaliyeti için İstanbul’a gittiklerini, etkinliğin bitmesinin ardından bir grup olarak lüks bir eve gittiklerini, bir süre sonra herkesin sevgilisini alıp bir odaya çekildiğini, kendisinin de yorgun olduğu için bir odada istirahate geçtiğini, o sırada polis memurunun kendisine cinsel tacizde bulunduğu anlatıyor. Cinsel tacizle ilgili bir şikâyette bulunup bulunmadığı sorulduğunda bulunmadığını söylüyor. Cinsel taciz sırasında bir zorlama olup olmadığı sorulduğunda bir zorlama olmadığını ifade ediyor. Polis memuruyla birlikteliklerinin bu olaydan sonra iki yıl devam ettiğini anlatıyor.

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O MİLLETVEKİLİ

Bu sırada araya giren Akşener’in sağ kolu, “O ev milletvekilinin evi” diye isim veriyor. Burada asıl amacın bir kadının cinsel tacize uğramasından ziyade, seçimden sonra eleştirilerde bulunan milletvekilinin isminin kayıtlara geçmesi olduğu anlaşılıyor.

BU KEZ ANKARA’DA

Ankara’daki olay ise daha farklı. Kısmen internet sitelerine düştü.

Ankara’nın lüks bir semtinde İYİ Parti milletvekilinin oğlu ve yeğeninin iki genç kızla birlikte oldukları, sonra onları darp ettikleri ve mahkemelik oldukları iddia ediliyor. Darp edildiği söylenen genç kızların fotoğrafları servis ediliyor. Bu kızların darp edilmediği, karakola gidip şikâyetçi olmadıkları ve eskort oldukları yönünde de iddialar var. Orası beni ilgilendirmez ama önemli olan İYİ Parti’den kopma sürecinde olan milletvekilinin isminin böyle iğrenç bir olayla gündeme gelmesini sağlamak. Bunu başarıyorlar.

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İYİ PARTİNİN İMAJI SARSILDI

İYİ Parti kuruluşunda şehirli, milliyetçi ve merkez sağa açık bir parti imajını vermişti. Ama siyaseten CHP’nin payandası olmaktan öte gidemedi. CHP’ye seçim kazandırma partisine dönüştü. Buna rağmen yüzde 10 oy almayı başardı. Ama seçimden sonra ortaya çıkan para pul ilişkileri, partinin kasasının soyulduğu iddiaları, Akşener’in oğlunun ve gelininin hesaplarının kontrol edildiği haberleri ve hele hele şu son cinsel taciz iddiaları partinin olumlu imajını yerli bir etti.

İYİ Parti artık para pul ilişkisi ve cinsel taciz olaylarıyla anılacak. Parti hakkında böyle bir algı oluştu. Bunu oluşturan da Meral Akşener başta olmak üzere bir dönem İYİ Parti’nin zirvesinde yer alan isimler oldu.

FETÖ YÖNTEMLERİ Mİ

Meral Akşener’in bugünkü grup toplantısında ne tür açıklamalar yapacağını merak ediyorum. Ama İYİ Parti’de taciz iddiaları bir değil, birkaç tane. Partide kim Akşener’e başkaldırıyor, pat diye taciz konusu gündeme getiriliyor. Ben bu işte biraz FETÖ yöntemlerinin kullanıldığını düşünmeye başladım.

AKŞENER SONUNU MU HAZIRLIYOR

Akşener’e yakın kurmaylar, bunu partide bir arınma süreci olarak gösteriyorlar. Ama bana göre İYİ Parti bu imajıyla gireceği yerel seçimlerden hüsranla çıkabilir. Bu durumda Meral Akşener sonunu hazırlamış olur.