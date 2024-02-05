İstanbul’da İmamoğlu ve Kurum nefes nefese

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Ben de seçim gününe kadar güvenilir araştırma kuruluşlarının İstanbul’la ilgili anket sonuçlarını paylaşmaya devam edeceğim. İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkan adayları belli oldukça ilginç veriler ortaya çıkmaya başladı. Bu kez sadece İmamoğlu ve Kurum’la ilgili sonuçları paylaşacağım ama partilerin adayları netleştikten sonra tamamıyla ilgili verileri aktaracağım.

Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu güvenilir bir araştırma kuruluşu Optimar’ın İstanbul seçimleriyle ilgili sıcağı sıcağına elime ulaşan bir anketini paylaşacağım.

SEÇMEN KUTUPLAŞIYOR

3 bin örneklem üzerinde telefon destekli bilgisayar yöntemiyle yapılan araştırma çok çarpıcı bir sonucu ortaya koyuyor.

1- Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki makas hızlı bir şekilde kapanıyor. Hatta bir veride Murat Kurum öne geçmiş durumda.

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2- İstanbul seçimlerinin Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçmesi bekleniyor. Çünkü seçmen iki aday arasında kutuplaşıyor.

3- Diğer adaylar kazanamayacak ama kimin kaybedeceğini belirlemede etkili olacaklar.

4- İmamoğlu geçen seçimleri ittifakın adayı olarak kazanmıştı. İlk kez ittifaksız bir aday olarak seçimlere girecek.

DEM PARTİ VE YRP ADAYI

5- DEM Parti’nin adayı Ekrem İmamoğlu açısından, Yeniden Refah Partisi’nin adayı ise Murat Kurum açısından önemli olacak.

Şimdi ankette ön plana çıkan verileri paylaşmak istiyorum.



İSTANBUL’UN SORUNLARINI KİM ÇÖZER?



Optimar’ın anketinde Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasındaki en ilginç sonucu, “İstanbul’un sorunlarını hangi adayın çözeceğini düşünüyorsunuz?” sorusuna verilen yanıt oluşturuyor.

ERKEN UYARI

Ankete katılanların yüzde 36.3’ü İstanbul’un sorunlarını Murat Kurum çözer derken Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı ise yüzde 35.2’de kalıyor. Aralarında bir puanlık fark olsa dahi seçmenler İstanbul’un sorunlarını kim çözer diye sorulunca Murat Kurum’u işaret ediyorlar. Seçimlere daha 55 gün olduğuna göre bu anket, Ekrem İmamoğlu açısından bir erken uyarı olarak kabul edilebilir.

İSTANBUL’UN SORUNLARI NELER?

Peki İstanbulluların öncelikli olarak çözümünü beklediği ilk üç hizmet ne? Yüzde 48.4’le trafik sorununun çözülmesini istiyorlar. Onu yüzde 39.2’yle toplu taşıma hizmetlerinin artırılması takip ederken, üçüncü sırada yüzde 38.7’yle kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi geliyor. Deprem gerçeği İstanbulluların tercihine yansıyor.

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İMAMOĞLU BAŞARILI MI?

Optimar’ın anketinde Ekrem İmamoğlu başarılı mı sorusu da yöneltilmiş. Ankete katılanların yüzde 17.3’ü kesinlikle başarılı derken, başarılı diyenlerin oranı yüzde 27.2 çıkıyor. Memnuniyet oranı yüzde 44.

Başarısız diyenler yüzde 17.9 çıkarken kesinlikle başarısız diyenler yüzde 16.9. Yüzde 39.8’lik bir kesim ise başarısız buluyor. Yüzde 20.5’lık bir kesim ise ne başarılı ne de başarısız bulduğunu belirtmiş.

İBB’DEN MEMNUNİYET ANKETİ

Seçmenlere İBB’nin hizmetlerinden memnun olup olmadıkları da sorulmuş.

Çok memnunum diyenlerin oranı yüzde 9.3 çıkarken memnun olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 33.7 oluyor. Memnun değilim diyenler yüzde 20.7’yken, hiç memnun değilim diyenlerin oranı ise yüzde 14.1. Orta seviyede bulanlar ise yüzde 22.3’le önemli bir kitleyi oluşturuyor.



MURAT KURUM’LA İLGİLİ KANAAT



Murat Kurum’la ilgili kanaat anketinin sonuçları ise şöyle çıkıyor.

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Çok olumlu diyenler yüzde 25.3, biraz olumlu diyenlerin oranı yüzde 30.1. Olumlu diyenlerin oranı yüzde 55.4 çıkıyor. Pek olumlu değil diyenler yüzde 22.3 olurken çok olumsuz diyenler yüzde 22.4 oranında. Olumsuz diyenler ise yüzde 44.7 çıkıyor. Murat Kurum’un bu kesimi ikna etmesi gerekiyor.

İMAMOĞLU’NUN ÖZELLİKLERİ

Ekrem İmamoğlu’nun ilk 5 özelliğini sıralamak gerektiğinde enerjisi yüksek şıkkı yüzde 58.5’le ilk sırada geliyor. İkinci sırada yüzde 56.7’yle halkla iletişimi var. Bilgi ve kültürü yüzde 53.5’le üçüncü, yüzde 50.4’le liderlik özelliği dördüncü sırada. Çalışkanlığı ise yüzde 49.2’yle beşinci sırada kendisine yer buluyor.

MURAT KURUM’UN ÖZELLİKLERİ

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Optimar’ın anketinde Murat Kurum’un ilk 5 özelliği ise şöyle çıkıyor.

Bilgili ve kültürlü şıkkı yüzde 45.7’yle ilk sırada. İkinci sırada ise yüzde 44.5’le görev adamı tanımı geliyor. Üçüncü sırada ise yüzde 44.4’le halkla iletişimi, dördüncü sırada yüzde 44.3’le çalışkanlığı var. Beşinci sırada ise yüzde 44’le enerjisi yüksek maddesi geliyor.

İmamoğlu ile Kurum’un özellikleri piramidin tersine çevrilmiş hali gibi duruyor.



KİM DAHA ÇOK TANINIYOR



Ankete katılanlarla hangi adayın tanınıp tanınmadığı sorulmuş. Ekrem İmamoğlu’nun 5 yıldır İstanbul’u yöneten ve popüler bir başkan olması anket sonuçlarına da yansımış. Yüzde 94.6’sı Ekrem İmamoğlu’nu tanıdığını söylerken Murat Kurum’u tanıyanların oranı yüzde 80.4 çıkıyor. Murat Kurum’un adaylığı ilan edileli 1 ay bile olmadığına göre yüzde 80 oranındaki tanınırlık önemli bir oranı oluşturuyor.

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KİME OY VERİRSİNİZ?

Optimar İstanbul seçmenine kime oy verip vermeyeceğini sormuş.

Ekrem İmamoğlu’na oy veririm diyenlerin oranı yüzde 39.1 olurken Murat Kurum diyenlerin oranı yüzde 37.7 çıkıyor. İmamoğlu’na oy vermem diyenler yüzde 47 olurken Kurum için bu oran yüzde 47.4. İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu’ya oy verebilirim diyenlerin oranı yüzde 5 çıkarken, Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu diyenler yüzde 4 oluyor. Saadet Partisi adayı Birol Aydın yüzde 3 alırken bağımsız aday Taylan Yıldız diyenlerin oranı yüzde 2 çıkıyor.

En çok merak edilen ise DEM Parti Başak Demirtaş’ı aday gösterecek mi? YRP’nin adayı kim olacak?

PARTİLERLE İLGİLİ ÇARPICI VERİ

Başka bir çarpıcı veri ise İstanbul’da hangi partiye oy verirsiniz sorusuna verilen yanıtlar. AK Parti’ye oy veririm diyenlerin oranı yüzde 48.7’yken CHP’ye oy veririm diyenlerin oranı yüzde 44.8 çıkıyor.

Optimar’ın anketi ilk verileri göstermesi açısından önemli. Bakalım son düzlüğe girildiğinde sonuçlar nasıl çıkacak?