İsrail’de kasap çok devlet adamı yok

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Netanyahu, Gazze kasabı. Sabra ve Şatilla katliamlarından sorumlu olan Ariel Şaron, Beyrut kasabıydı. Terör devleti olan İsrail’de kasap çok. Ama devlet adamı yok. Barış anlaşmasını imzaladığı için İzak Rabin’i ortadan kaldırdılar. Filistinlileri katlettiler. Ellerinde masum çocukların, kadınların kanı var.

Ama Netanyahu tek değil. Ona sınırsız destek veren, koşa koşa Tel Aviv’e giderek İsrail’in karşısında diz çöken Batılı liderlerin de bu katliamda payı yok mu?

BATILI LİDERLERİN ALNINA YAPIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu kara leke ona koşulsuz destek veren herkesin alnına yapışmıştır” derken haksız mıydı? Bu kara leke Biden’ın, İngiltere Başbakanı Sunak’ın, Almanya Başbakanı Scholz’un da alnına yapışmadı mı?

Hepsinin alnına Filistinli çocukların kanı yapıştı. Bu utanç onlara yeter. Peki Netanyahu bu katliamı yaptı ama kendileri güvende oldu mu?

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NETANYAHU’YA DEĞİL ERDOĞAN’A GÜVENİYORLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Netanyahu, Gazze’deki cinayetlerle antisemitizmi körükleyerek İsrail halkıyla birlikte tüm Yahudilerin güvenliğini tehlikeye atıyor” uyarısı boşuna mı? İsrail şu anda tüm dünyada nefret edilen bir ülke oldu. Gazze’yi ortadan kaldırmak istediler ama dünyanın tüm vicdanlı insanları Gazze oldu.

İsrailli rehinelerin aileleri dahi Netanyahu’ya değil, Erdoğan’a güvendiklerini ortaya koydular. Erdoğan’a mektup yazarak rehinelerin kurtarılması için çaba göstermesini istediler.

KALICI ATEŞKES SAĞLANABİLECEK Mİ

Türkiye’nin, Mısır’ın, ABD’nin ve ağırlıklı olarak Katar’ın çabalarıyla geçici ateşkes sağlandı. İsrail’in bir günde 300 kişiyi katlettiği dikkate alınırsa, en azından 1800 Filistinli hayatta kaldı. Hem İsrail tarafı hem Gazze kısa süreliğine de olsa nefes aldı. Ama asıl soru şu, kalıcı ateşkes sağlanacak mı?

Umut verici bir hava yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ona işaret etti. ”Netanyahu yönetiminden gelen açıklamalar, insani aranın kalıcı ateşkese tahvil edilmesi yönündeki umutlarımızı azaltmaktadır” dedi.

İsrail konusunda kilit ülke ABD. En etkili lider ise Biden. ABD isterse bunu başarır. Ama istemezse bilin ki katliamın devamından yanalar demektir.

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GAZZE’NİN STATÜSÜ

Bir yandan kalıcı ateşkesin sağlanması, diğer yandan ise savaştan sonra Gazze’nin statüsü konuşuluyor. Masa kuruluyor. Burada ABD’nin tezleri ile İsrail’in planlarının çatıştığı söyleniyor. Ama bir de Türkiye’nin öncülüğünde bölge ülkelerinin planı var. Erdoğan bugün Birleşik Arap Emirlikleri’nde olacak. Savaş sonrası Gazze’nin statüsü de görüşülecek gündem maddeleri arasında.

MASADA OLMALI

Bölge ülkeleri olarak Mısır, Ürdün ve Türkiye’nin o masada olması gerekiyor. Çağlayangil’in dediği gibi, “Ortadoğu’da bir yemeğe davetliyseniz ve davet listesinde adınız yoksa bir de menüye bakın, muhtemelen menü sizsizinizdir”.

1-Gazze’yi Gazzeliler yönetmeli.

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2-Hamas’ın içinde olmadığı hiçbir formülün Gazze’de başarı şansı yok.



3- Artık öncelikli gündem maddesi Filistin devletinin kurulması olmalı. İki devletli çözüm olmadan bu kan durmaz.

TAYYİP ERDOĞAN-DEVLET BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ



SİYASET iki önemli görüşmeye kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli dün görüştüler. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener ise bugün bir araya gelecekler. Gündemde yaklaşan yerel seçimler nedeniyle hayati bir konu haline gelen ittifak konusu var.

Önce Erdoğan-Bahçeli görüşmesine değinmek istiyorum.

BİR HAFTA BEKLENDİ

AK Parti ile MHP heyetlerinin çalışmaları tamamlandı. Zaten Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi geçen hafta bekleniyordu. AK Parti MYK toplantısında MHP ile yürütülen ittifak çalışmalarının sonuna gelindiği bilgisi verildiği için Erdoğan, Bahçeli ile görüşmeyi bu haftaya bıraktı. “Heyetler çalışmalarını tamamlasın. Biz Devlet Bey’le bir araya gelir. Son kararı veririz” dediği söyleniyor.

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YEREL SEÇİMDE İTTİFAK YAPILACAK

Benim edindiğim izlenime göre; AK Parti ve MHP arasındaki ittifak görüşmeleri olumlu sonuçlandı. MHP’nin İstanbul ve Ankara’da aday çıkarmayacağı, AK Parti’nin adayını destekleyeceği söyleniyor. Zaten Bahçeli grup toplantısında, “Cumhur İttifakı, İstanbul ve Ankara’da zilleti savurup indirecektir” dedi. MHP’nin favori olduğu yerlerde AK Parti aday çıkarmayacak. Geçen seçimde yapılan ittifakı andırıyor. İlçe bazlı detayları ise ancak heyetler biliyor.

50 ARTI 1 KONUSU

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin ikinci ayağı tahmin edileceği üzerine 50 artı 1’le ilgili. Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda aranan 50 artı 1’in değiştirilmesini önermişti. Ama Bahçeli eski konumunu korudu.

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Ha bu Cumhur İttifakı’nda çatlağa neden olur mu? Olmaz. Olmayacağını da bu görüşme ortaya koydu. İki lider şimdiye kadar 13 kez bir araya geldiler ve her sorunu konuşarak çözdüler.



Ayrıca Erdoğan ve Bahçeli’nin partilerine hâkim olan güçlü liderler olması da bir çatlak yaşanmamasının güvencesi oldu. Görüş ayrılığı normal. Netice itibarıyla iki ayrı parti ve iki ayrı lider. 6’lı Masa’da birbirine yapılan hakaretlerle, sırtından hançerlemelerle, gizli kapaklı yapılan ittifaklarla karıştırmayın.

ÖZGÜR ÖZEL- MERAL AKŞENER GÖRÜŞMESİ



ERDOĞAN ile Bahçeli ittifakı kurdu. Peki CHP ile İYİ Parti ittifak yapacak mı? Seçimlere giderken en önemli konu bu. Özgür Özel, “Abla” kredisini kullanarak Meral Akşener’i yumuşatmaya, İYİ Parti’yi ittifaka ikna etmeye çalışıyor ama işi zor. Çünkü seçimden bu yana köprülerin altından çok sular aktı.Meral Akşener masadan kalkıp yeniden oturduğu süreçte maruz kaldığı hakaretler ile seçimden sonra bir teşekkürün bile çok görülmesinin verdiği kırgınlıkla ittifak işine sıcak bakmıyor.

İMAMOĞLU’NUN PARMAĞI

Çok uzağa gitmeye gerek yok. Meral Akşener, İYİ Parti’yi karıştıran cinsel taciz ve parasal konularla ilgili ithamların, seçimlere tek başına girme kararı aldıklarından sonra başladığını düşünüyor. “Ne zaman ki ittifaksız siyaset kararı aldık. Partide bir şeyler olmaya başladı” diyor.

Meral Akşener’in, Ekrem İmamoğlu’nun parmağının partinin içinde olduğu kuşkusunu taşıdığını düşünüyorum.

İSTANBUL VE ANKARA’DA İTTİFAK OLUR MU

Özgür Özel görüşmesinden önce Mansur Yavaş, Akşener’i ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu telefonla görüşerek bu toplantının zeminini hazır ettiler. Demirel’in dediği gibi; siyasette 24 saat çok uzun bir süredir. Meral Akşener’in geçmişte yaşadığı zikzakları da dikkate alarak, İstanbul ve Ankara’da ittifak yapıp yapmayacağını izlemek gerekiyor diyorum.

DİZ ÇÖKMÜŞ OLUR

Meral Akşener bunca söz söyledikten sonra CHP ile ittifak yaparsa onun adı ittifak olmaz. Akşener’e, ittifak için diz çöktürüldü demek olur.