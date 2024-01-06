İmamoğlu’nun lansmanı Özgür Karabat’ın ihaleleri

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Ekrem İmamoğlu’ndan önce Özgür Özel’in konuşması protokol kurallarına aykırıydı. CHP dün kurulmuş bir parti değil. Cumhuriyet’in kurucu partisi. Önce genel başkan konuşup sonra belediye başkanını davet etmesi yanlıştı.

EMANETÇİ GÖRÜNTÜSÜ

Esas lider İmamoğlu, Özgür Özel onun emanetçisi izlenimini pekiştirdi.

Belediye başkan adaylarının belirlenmesi konusunda yaşanan tartışmadan sonra ikilinin birlik ve beraberlik görüntüsü vermeleri ise iyi düşünülmüştü.

PİAR ÇALIŞMASI

Ekrem İmamoğlu’nun hitabeti iyiydi. Geçen seçime damgasını vuran ceketini çıkarıp, gömleğinin kollarını katlaması tam bir piar çalışmasıydı.

SEÇİM KAMPANYASI

İmamoğlu konuşmasına Atatürk’ün sözleri ile başladı. Bu da kampanyayı Atatürk ve laiklik üzerine kuracağı şeklinde yorumlandı. Suudi Arabistan’daki süper kupa maçına Atatürk tişörtleriyle çıkılmak istenmesi nedeniyle yaşanan maç iptali, Anıtkabir’de bir meczubun yaptığı hilafet çağrısı ve Kelime-i Tevhit bayrağına suç duyurusu acaba bu kampanyanın bir parçası mı?

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KILIÇDAROĞLU KATILMADI

Kılıçdaroğlu davet edildiği halde toplantıya katılmamış. Ama Ekrem İmamoğlu 2 saatlik konuşmasında kendisini ilk olarak aday gösteren Kılıçdaroğlu’ndan söz etmedi. Vefasızlık yaptı.

SLOGANI ÇALINTI MI?

İmamoğlu seçim sloganı olarak, “Tam yol ileri”yi seçti. Tam da o andan itibaren kulislerde AK Parti’nin “Hep yeni hep ileri” sloganından çalıntı mı tartışması başladı.

İmamoğlu 5 yıllık icraatlarını anlattı. Ama 9 bakanlığa bedel imkânları olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin değil büyük bir ilçe belediyesinin yapacağı icraatlardı.

TATİLLE ANILIYOR

-İmamoğlu icraatlarıyla değil, meşhur tatilleri, polemikleri, siyasi ihtirasları ve İstanbul kara teslimken İngiliz büyükelçi ile balık ziyafeti ile anılan bir başkan oldu.

İmamoğlu’nun aynı zamanda bir özeleştiri yapması beklenirdi.

İHALELER ÖZGÜR KARABAT’A MI?

Örneğin belediye ihalelerinin CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat’a verildiği iddiası.

Takvim Gazetesi, Özgür Karabat’ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin, İETT’deki toplam 4.1 milyar tl’lik 14 ihaleyi kazandığını yazdı.

Bu doğru mu?

İHALELER

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İstanbul Belediyesi’nin toplu taşıma araçları yollarda kaldı diye haber konusu olurken, aşağıda yer alan ihaleler Özgür Karabat’ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete mi verildi?

1-20 Eylül 2019- 531 Adet Otokar Kent 290LF Model Otobüsün Bakımı

2-23 Eylül 2019- 385 Adet Citaro Solo Otobüsün Bakımı,

3-20 Kasım 2019- 24.258.000 Kilometre Otobüs, Bakım ve Onarımı

4-21 Kasım 2019- 23.427.00 Kilometre Otobüs Bakım Onarımı

5-27 Aralık 2019- 2.639.000 Kilometre 139 Adet Karsan 74 Adet Connectog Otobüslerin Bakım Onarımı

6-23 Aralık 2020-1.938.750 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı

7-23 Aralık 2020- 1.890.600 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı

8-22 Ocak 2021- 3.740.300 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı

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9-22 Ocak 2021- 3.781.200 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı

10-9 Şubat 2021- Ayazağa Garajı İşlettirme

11-9 Mart 2021- 40.689.000 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarım

12-11 Mart 2021- 137.621.000 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı

13-11 Mart 2021- 37.191.00 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı

14-16 Haziran 2021- BMC Procity Model Ağır Hasarlı Aracın Onarımı

Ben sadece bu iddialar doğrumu diye soruyor, başka bir şey sormuyorum.

İHALE PİYANGOSU

ÖZGÜR Karabat, Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişinde 400 milyonluk büyük ikramiyenin Kolombiya’ya çıktığını iddia etmişti. Milli Piyango’yu düzenleyen Sisal Şans şirketi, “Büyük ikramiyeyi kazanan talihli İstanbul’da ikamet etmekte olup, 1969 doğumlu erkek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır” diye açıklama yaptı. Özgür Karabat’ın iddiasının doğru olmadığı ortaya çıktı. Ama yukarıdaki haberden de anlıyoruz ki asıl ihale piyangosu Özgür Karabat’a vurmuş.