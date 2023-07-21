İmamoğlu, gizli kayıtla ilgili suç duyurusunda bulunacak mı

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Kurultay savaşı başladı. Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun kıran kırana savaşı başladı. Artık partide iki uç var. Birinin liderliğini Kılıçdaroğlu yapıyor, diğerinin lideri ise Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu’nun Zoom üzerinden yaptığı toplantının kaydedilip sosyal medyaya servis edilmesiyle birlikte CHP’deki mücadele yeni bir aşamaya taşınmış oldu.

CHP’de kaset savaşları başladı. Aslında bunun ilk işareti Tanju Özcan’ın, Kılıçdaroğlu’nun kapalı bir toplantıdaki ses kaydını yayınlamasıydı. Ama Zoom üzerinden yapılan toplantının kaydedilip yayınlanması ile kirli bir savaş başlamış oldu.

KASET SİYASETİ

CHP’de koltuklar kasetle el değiştiriyor, CHP’de parti içi tasfiyeler kasetler üzerinden yaşanıyor.

CHP’de siyaset kasetlerle dizayn ediliyor dersek yanlış olmaz.

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı’na bir kasetle geldi. Deniz Baykal bir kasetle tasfiye edilip Kılıçdaroğlu kasetle CHP Genel Başkanı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’nun önünde engel olarak görülen Muharrem İnce üretilmiş bir kasetle cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmek zorunda bırakıldı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye’ye yönelik bir CIA-FETÖ operasyonu olan MİT TIR’ları görüntüsünün kendisine, Genel Merkez’e yüzü maskeli kişiler tarafından getirildiğini söylemişti. Eren Erdem mahkemede MİT TIR’ları belgelerini Bülent Tezcan’dan aldığını açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün kes-yapıştır yöntemiyle ürettiği 17-25 Aralık darbe girişiminin ses kayıtlarını Meclis kürsüsünden yayınladı. 2023 seçimleri sırasında bu ses kaydının montaj olduğunu itiraf etti.

ANORMAL İŞLER BUNLAR

CHP’de ilginç bir şey oluyor. Kılıçdaroğlu’nun rakipleri kasetlerle tasfiye ediliyor, Kılıçdaroğlu siyaseti kasetler üzerinden dizayn ediyor. Kılıçdaroğlu’na engel olarak görülenler kaset darbesiyle oyun dışı bırakılıyor. Bu normal bir olay değil.

Muharrem İnce bu konuda çok ağır bir bedel ödedi. Cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmek zorunda kaldı. İnce, mücadele etti. Suç duyurusunda bulundu. FETÖ’cülerin ürettiği sahte porno kasetlerinin, sahte banka dekontlarının CHP Genel Merkezi tarafından yayıldığını iddia etti. Gerçek, Muharrem İnce’nin iddia ettiği gibi çıktı.

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FETÖ YÖNTEMİ

Kaset yöntemi FETÖ yöntemi.

Baykal’ı bu yöntemle tasfiye ettiler. MHP’ye kaset savaşı açtılar. Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanı adaylığından kasetlerle uzaklaştırdılar. Şimdi aynı yöntem Ekrem İmamoğlu’na karşı kullanıldı.

Ünlü MİT’çi Mahir Kaynak’ın bir formülü vardı. “Kime yaradı?” diye sorardı.

Tüm bu kasetler Kılıçdaroğlu için kullanıldı. Bu operasyonlar her zaman Kılıçdaroğlu’na yaradı.

Neden acaba?

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR MI

Gizli olarak kaydedilip servis edilen Zoom görüşmesiyle ilgili olarak Ekrem İmamoğlu inceleme başlatmış. Kimin kaydettiği ve nasıl servis edildiği araştırılıyormuş. Bence bunu tespit etmek zor değil. Ama suç duyurusunda bulunacaklar mı? Çünkü hem gizli olarak kaydedilmesi hem de basın yayın yoluyla servis edilmesi suç. Edindiğim izlenim, şimdilik suç duyurusunda bulunmayacaklar. Ama şimdilik. Suç duyurusunda bulunmazlarsa yanlış yaparlar. Çünkü devam eder. Suç duyurusunda bulunurlarsa kısa sürede tespit edilir. Çünkü Ekrem İmamoğlu iki kez kuşkulanıyor, görüşmeye katılıp kamerasını açmayan hesap tespit edilirse kimin kaydettiği ortaya çıkar.

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PAPAZ KIYAFETLİ BİRGİTTA, EMİNE ERDOĞAN İÇİN NE DEDİ

İSVEÇ’e NATO’ya üyelik yolunun açıldığı NATO Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle görüşmeler yapmıştı. Ama dikkat çeken görüşmelerden birine ise eşi Emine Erdoğan imza atmıştı. Emine Erdoğan sadece bir lider eşi değil aynı zamanda uluslararası sorunlar hakkında farkındalık oluşturan birisi. Myanmar’da açlık ve ölümle yüz yüze olan Arakanlı Müslümanları ziyaret ederek, onların dramını dünya gündemine taşımıştı.

Rusya-Ukrayna savaşında da Zelenski’nin eşi Olena Zelenska’nın talebi üzerine Ukraynalı yetim çocukların Türkiye’ye getirilmesini sağlamıştı.

Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile iklim kriziyle mücadele kapsamında Küresel Sıfır Atık Niyet Beyanı’nı imzalayıp BM’de Sıfır Atık Özel Oturumu’nda bir konuşma yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan lider diplomasisini yürütürken Emine Erdoğan da “first lady diplomasisi” ile mesafe alıyor.

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FIRST LADY’LERİN GÖRÜŞMESİ

Bütün bunları alt alta sıralama gereğini duymama İsveç Başbakanı’nın eşinin verdiği bir röportaj neden oldu. NATO zirvesinde İsveç Başbakanı’nın eşi Birgitta Ed, Emine Hanım’la görüşmeye boynunda haç olan papaz kıyafetiyle gelmişti. Görüşme talebi İsveç tarafından gelmişti. İsveç Kuran-ı Kerim’in yakılması eylemine izin vermek gibi kötü bir sicile sahip olduğu için Birgitta’nın kıyafeti ülkesinde eleştiri konusu olmuştu. Birgitta eleştiriler üzerine İsveç basınına bir röportaj vermiş. Papaz kıyafetini o gün için özel olarak giymediğini söylemiş. “Normal, günlük giyindikleri gibi giyindiklerini” söylüyor. “Ocak ayında papazlığa atandığımdan beri her gün papaz gömleği giyiyorum” diyor.Kıyafetleri yerine kritik bir süreçte iki First Lady’nin görüşmesinin önemi üzerinde durulması daha yararlı olmaz mıydı?

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PAPAZ HİKÂYESİ

Birgitta Ed’in neden papaz olduğunun hikâyesini NATO Zirvesi’ni izleyen Ahmet Hakan sıcağı sıcağına yazmıştı. O nedenle tekrarlamak istemiyorum. Tekrar söyleşiye dönmek gerekirse, Birgitta Ed, görüşmede Emine Erdoğan’ın Kuran yakılması olayını gündeme getirdiğini söylüyor. Emine Hanım bu konuda İslam dünyasının tepkisini dile getirmiş. Brigitta Ed ise, “Kuran yakılmasından üzüntü duyduğumu belirttim” diyor.

EMİNE ERDOĞAN’I TANIMLIYOR

Birgitta Ed, Emine Erdoğan’ı, “Akıllı ve ilgili bir kadın” olarak tanımlıyor. Emine Erdoğan’la sohbeti heyecan verici bulduğu için sürdürmek istediğini söylüyor. Demek ki kendisi papaz olan Birgitta Ed, tesettürlü bir müslüman olan Emine Erdoğan’la sohbetten etkileniyor ve görüşmeyi sürdürmek istediğini söylüyor. Bunu bir de bizim laiklerimiz anlasa...