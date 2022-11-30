İmamoğlu, alternatif il teşkilatı kuruyor

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Kılıçdaroğlu bugün İstanbul’da olacak. Ancak Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu arasındaki kavgayla ilgili değil. Kılıçdaroğlu, Alman sosyalist politikacı Schulz’la SODEV ile Friedrich Ebert Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği panele katılacak. Programda Kılıçdaroğlu’na Canan Kaftancıoğlu eşlik edecek.

Bu durum Kılıçdaroğlu’nun Kaftancıoğlu’na desteği olarak yorumlanabilir mi? Ekrem İmamoğlu ile görüşmezse rengini belli etmiş olacak. Ama Kılıçdaroğlu zaten Canan Kaftancıoğlu’nu destekliyor. Ekrem İmamoğlu’nu kendine rakip olarak görüyor. Bugün için Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu’nu bir araya getirip yüzleştirmesi ya da krizi çözmesi beklenmiyor. Çünkü Kılıçdaroğlu’nun öyle bir tarzı yok.

ALTERNATİF İL

Peki İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasındaki kavganın altında ne yatıyor?

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Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul Belediyesi’nin bünyesinde alternatif bir il teşkilatı kurduğu düşünülüyor. Canan Kaftancıoğlu siyasi yasaklı ama fiili olarak il başkanı. Kaftancıoğlu’nun bir açmazı daha var. Siyasi yasaklı olduğu için milletvekili adayı olamıyor. Kaftancıoğlu görevi güvendiği bir isme bırakıp il teşkilatını perde arkasından yönetmek istiyor.

Ekrem İmamoğlu, İBB bünyesinde alternatif il teşkilatı kuruyor. Belediyenin mali gücünü kullandığı için önemli isimleri yanına çekebiliyor. Canan Kaftancıoğlu, il teşkilatında operasyon yapıp Ekrem İmamoğlu’na yakın isimleri görevden alıyor.

ÖNCE TARTIŞMA SONRA BASKIN

Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu arasında İstanbul İl Yönetimi’ndeki görevden almalar nedeniyle telefonda sert bir tartışma yaşanıyor. Canan Kaftancıoğlu’nun, “Şizofren” dediği İmamoğlu’na ulaştırılıyor. O tartışmadan sonra Ekrem İmamoğlu il başkanlığına baskına geliyor. Canan Kaftancıoğlu, önceden il binasını terk ediyor.

Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki kriz giderek büyüyor. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanan Ekrem İmamoğlu’nun karşısında Canan Kaftancıoğlu’nu destekliyor. Ama İmamoğlu da pes etmeye niyetli değil.

TTB YASASINDA SÜRPRİZ DEĞİŞİKLİKLER

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın PKK’nın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kimyasal silah kullandığı iddiasına destek vermesi üzerine Türk Tabipleri Birliği’nin isminin başındaki “Türk” ibaresinin kaldırılması için harekete geçilmişti.

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AK Parti, Türk Tabipleri Birliği ile ilgili yasa değişikliği taslağı hazırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayından sonra Meclis’e sunulacak olan yasa değişikliğinde önemli değişiklikler getiriliyor. Sadece Türk Tabipleri Birliği değil, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin isminin başındaki “Türk” ibaresi de kaldırılıyor. Çoklu baro sisteminde olduğu gibi çoklu birlik sistemi getiriliyor.

1- Türk Tabipleri Birliği isminin başındaki Türk ibaresi kaldırılacak. Tabipler Birliği olacak. Ayrıca “Türkiye” diye bir değişiklik yapılmayacak.

2- Sadece Türk Tabipleri Birliği değil, aynı paraleldeki Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin isminin başındaki “Türk” ibaresi de kaldırılacak. Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olacak.

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ÇOKLU BİRLİKLER

3- Barolar Birliğiyle ilgili yasa değiştirilerek çoklu baro sistemine olanak sağlanmıştı. Türk Tabipleri Birliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin yasalarında yapılacak değişiklikle “Çoklu Birlikler”in kurulmasının önü açılacak. Hekimlik yapmak için Tabipler Birliği’ne üyelik zorunluluğu kaldırılacak. İsteyen hekim adayı istediği tabip odasına üye olabilecek. Aynı şekilde mühendis ve mimarlar da çoklu birliklere üye olabilecek.

BAŞÖRTÜSÜ DEĞİŞİKLİĞİ GELİYOR

Başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği için 6’lı masanın Anayasa önerisi beklendi. Eğer 6’lı masa Anayasa’nın 24. Madde’sine başörtüsüyle ilgili bir ibare ekleseydi iktidar diyalog arayışına girecekti. Başörtüsü ve aile konusundaki düzenlemenin maddelerini muhalefetle de müzakere etmeyi planlıyordu. Ama 6’lı masa 24. Madde’yi aynen korumayı tercih etti.

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Bu durumda AK Parti, başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliğini Meclis’e sunma kararı aldı. Ama görüşmelerin ocak ya da şubat ayında yapılması planlanıyor.

AK Parti ve MHP’nin milletvekili sayısı 334’e ulaşıyor. Anayasa değişikliği için 24 milletvekilinin desteği gerekiyor.

HDP ilk başlarda destek verebileceği yönünde bir yaklaşım sergilemişti ama sonradan farklı açıklamalar yapıldı.

TURNUSOL KÂĞIDI

Kim destek verir kim karşı çıkar orasını bilemem. Ama İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA destek vermediği takdirde seçimlerde bunu halka anlatamazlar. Kılıçdaroğlu ise hem kanun teklifi verip, sonradan tornistan yaptığı için zaten samimiyet testinde sınıfta kaldı.

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İYİ PARTİ VE CHP’DEN DESTEK

Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal muhafazakâr ve milliyetçi seçmene başörtüsüne karşı çıktıklarını nasıl izah edecekler?

Kulislerde konuşulan başka bir formül daha var. Eğer bağımsızların ve partilerinden ayrı hareket eden milletvekillerinin desteğiyle Anayasa değişikliği referanduma gidecek bir sayıyı yakalarsa, İYİ Parti ve CHP de referanduma gitmemesi için destek verip 400 milletvekilinin üstüne çıkarıp referandum yolunu kapatır.

Muhalefet başörtüsünden değil, referandumdan korkuyor. Erdoğan referandumla seçimleri aynı zamanda yapar diye ödleri patlıyor. Ama Kılıçdaroğlu’nun çok sevdiği bir tabirle, geliyor gelmekte olan.