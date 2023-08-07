Hedef 1 milyon Suriyeliyi geri göndermek

Haberin Devamı

Bu yıl içinde artı 1 milyon Suriyeli sığınmacı daha geri gönderildi. Düzensiz göçle mücadele konusunda İstanbul Valisi Davut Gül ve İçişlerli Bakanı Ali Yerlikaya’nın çabaları sonuç vermeye başladı. Davut Gül, “Kısa süre içinde düzensiz göç İstanbul’un gündeminden çıkacak” dedi. Bakan Yerlikaya, “Ekim-kasım aylarında düzensiz göçle ilgili farklı şeyler konuşacak noktaya ulaşacağız” demişti. İstanbul pilot bölge olacak ama ekim ayından itibaren Suriye’ye geri dönüşlerin hızlanması bekleniyor.

HALEP’E DÖNÜŞ

Bunun için Erdoğan-Esed görüşmesi önemli olacak. Çünkü öncelik briket evlerden ziyade Suriyelilerin kendi evlerine dönüşünü sağlamak. Bizdeki Suriyelilerin önemli bölümünü Halep’ten gelenler oluşturuyor. Onların Halep’e güvenli bir şekilde dönüşünün sağlanması ve verilen güvencelerin takip edilmesi gerekiyor. Bu insanlar rejimin ve terör örgütlerinin kucağına bırakılamaz. O nedenle Türk ve Suriye askerinin koordinasyon içinde olacağı güvenlik noktaları oluşturulması gerekiyor.

KIRMIZI ÇİZGİ

Haberin Devamı

Suriye rejimi önşart olarak Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgesindeki Türk askerinin çekilmesini ileri sürüyor ama bu son şart olur. Suriye topraklarındaki askeri varlığımız bizim müzakereye açık olmayan kırmızı çizgimiz.

PUTİN ZİYARETİNDEN NE BEKLENİYOR

UKRAYNA Devlet Başkanı Zelenski’nin şov yapmak için Türkiye’den giderken Azov Taburu komutanlarını yanında götürmesi, İsveç’in NATO üyeliğine onay vermemiz, Rusya’nın tahıl koridorundan geri çekilmesi nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye ziyareti üzerinde soru işaretleri oluşmuştu. Buna bir de Putin’in savaş başladıktan bu yana Çin ve Hindistan dışında Rusya dışına çıkmaması ve savaş halindeki bir ülkenin devlet başkanı olarak suikast endişesi taşıması eklenince Putin ziyareti bir bilmeceye dönüşmek üzereydi. Bu belirsizliği ortadan kaldıran ilk adım Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin’in telefonla görüşmesi oldu. Beklenenden sıcak ve verimli geçen bir görüşme olduğu söylendi. İkinci adım ise Putin’in Türkiye’yi ziyareti olacak.

Haberin Devamı

AĞUSTOSUN SON HAFTASI

Bütün dünyanın gözünün bu ziyaretin üstünde olacağından kuşku yok. Putin’in ağustosun son haftasında Türkiye’de olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’le görüştükten sonra BM Genel Kurulu için ABD’ye uçacak. Erdoğan eğer BM toplantısı için gideceği ABD’de Başkan Biden’la görüşürse kısa süre içinde hem Putin’le hem Biden’la görüşen tek dünya lideri olacak.

GÜNDEM NE OLACAK

Peki Putin’in ziyaretinde masada ne olacak?

1- İlk sırada Tahıl Koridoru geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus tahılının yoksul Afrika ülkelerine Türkiye’de buğday haline getirildikten sonra gönderilebileceği teklifinde bulundu. Putin’in Tahıl Koridoru’nda bir jest yapması bekleniyor. Şık olur.

Haberin Devamı

2- İki ülke arasındaki ticari ilişkiler.

3- Zengezur Koridoru ve Türkiye-Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ilişkiler.

4- Suriye konusu.

ESED’LE GÖRÜŞME

Suriye ile ilişkilerin artık devlet başkanı düzeyine yükseltilmesi öngörülüyor. Hakan Fidan’ın MİT Başkanlığı döneminde istihbarat servisleri arasında kurulan ilişki Mevlüt Çavuşoğlu’nun Suriye Dışişleri Bakanı ile görüşmesiyle sonuçlanmıştı. Nisan-mayıs aylarına Erdoğan-Esed görüşmesi öngörülüyordu. Olmadı. Esed’in seçimleri Kılıçdaroğlu’nun kazanacağı düşüncesi mi etkili oldu bilemiyorum. Erdoğan seçimden zaferle çıkınca başta Biden olmak üzere dünya liderleri tebrik etmek için sıraya girmişti. Esed yaptığı hesabın yanlış olduğunu anlamıştır. Ama önünde ikinci bir fırsat var. Eğer Esed-Erdoğan görüşmesi gerçekleşirse iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi açısından kritik bir eşik aşılmış olur. Buna en çok Esed’in ihtiyacı var.

Haberin Devamı

BÖYLE LİDERLİK OLUR MU

CHP’de Baykal’ın kaset olayından sonra en büyük kriz yaşanıyor. Liderlik krizi.

Kılıçdaroğlu’na, böyle liderlik olur mu?

1- Özgür Özel’in yanında milletvekillerine parti içi konuları medyanın önünde konuşmayın, bunu yapanlarla yolumuzu ayırırız dediniz, Özgür Özel birkaç gün sonra Cumhuriyet gazetesine konuştu. Halk TV’ye yayına çıktı. Ne yapacaksınız?

2- Gökhan Günaydın CHP Grup Başkanvekili olarak Zoom toplantısına katıldı. Gökhan Günaydın MYK toplantısına gelince Faik Öztrak başta olmak bazı genel başkan yardımcıları toplantıya katılmak istemiyor. Kılıçdaroğlu, “Ben görüşeceğim” diyor. Gökhan Günaydın’la görüşüyor. Sonra toplantıya katılmasını istiyor. MYK’da Faik Öztrak, Gökhan Günaydın ve Özgür Özel’e tepki gösteriyor. Zoom toplantısına katılmalarını eleştiriyor. Kılıçdaroğlu sessiz bir şekilde dinliyor.

Haberin Devamı

3- Ümit Özdağ ile gizli anlaşma. Kılıçdaroğlu, gizli anlaşmayı parti sözcüsünden de gizlediği için Faik Öztrak, “Zafer Partisi ile kamuoyuna açıklanan bir protokol yapıldı. İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı” dedi. Ama gerçek Ümit Özdağ’ın iddia ettiği şekilde çıkınca Öztrak zor durumda kaldı.

4- Kılıçdaroğlu, “Geçmişi temiz birisi olsa görevi bırakırım” diyerek CHP ailesini töhmet altında bıraktı.

BİR TEK KILIÇDAROĞLU TEPKİ GÖSTERMEDİ

Disney Plus’un Atatürk belgeselini yayınlamama kararına her kesimden sert tepki geldi. Ermeni sanatçımız Fedon Türk bayrağı tişörtüyle Disney’e çok şık bir cevap verdi. Peki Disney’e tepki göstermeyen kim kaldı? Atatürk’ün koltuğunda oturan Kılıçdaroğlu kaldı. Ota çöpe açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Atatürk konusunda sesini bile çıkarmadı.

HANİ TALİBAN GELECEKTİ

BU seçimlerde iktidar aleyhinde yürütülen kampanyalardan biri de, “AK Parti iktidara gelirse Türkiye Taliban olacak. Kadınlar evlerinden çıkamayacak” şeklindeydi. Taliban Afgan kadınlara ne yapıyorsa hepsi tek tek Türk kadınına uyarlanıyordu. Doğrusu muhalif kadın seçmenlerin bir kısmında bu propaganda etkili de oldu. Sonuçta seçimi AK Parti kazandı. Ne oldu? Merkez Bankası Başkanlığı’na ilk kez bir kadın başkan atandı. Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası Başkanı oldu.



Hafize Gaye Erkan - Gökçen Fırat

KADIN AMİRAL

Geçen haftaki YAŞ toplantısında ilk kez bir kadın, amiral oldu. Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe yükseltildi, TSK tarihinde ilk kez bir kadın tuğamiral oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İlk defa Silahlı Kuvvetler’de böyle bir kızımızın albaylıktan generalliğe, amiralliğe terfi etmesi ayrı bir güzellikti. Ben kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki şûralarda bunun devamı gelecektir” dedi. Hani Türkiye Taliban oluyordu? Hani kadınların evlerinden dışarı çıkması yasaklanacaktı. Ne oldu?