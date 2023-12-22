Hamas’ın eli güçlendi İsrail savaşı kazanamıyor

Haberin Devamı

Sahadaki gerçekler, Hamas’ı yok edene kadar bu savaş devam edecek diyen Netenyahu’nun ikinci kez ateşkes için masaya oturmasını sağladı.

İSRAİL KAYBEDİYOR

İsrail ile Hamas arasında ikinci bir ateşkes için müzakereler yürütülüyor. Ama bu kez şartları belirleyici olan büyük ölçüde Hamas, İsrail’in aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 40 rehinenin serbest bırakılması karşılığında Gazze’de bir hafta sürecek ateşkes teklifini reddetti. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, yeni bir insani ara teklif etti. Hamas, insani arayı da reddetti. Çünkü İsrail bu savaşı kazanamıyor. Hamas’ın eli daha da güçlendi. Şu çok net, İsrail kaybediyor.

Eğer savaş bu şekilde devam ederse kalıcı ateşkes sürecinde İsrail, ateşkesi isteyen ve Hamas, barış şartlarını müzakere eden taraf olabilir.

KATAR VE OSLO

Haberin Devamı

Yeni ateşkes sürecindeki gelişmeler şöyle:

1- Netanyahu, Hamas’la her merkezde rehine takasını müzakere etmek üzere Mossad şefi David Barnea’yu yetkilendirdi. Mossad şefi Katar’a giderek Başbakan Muhammed bin Abdurrah Al Sani ile görüştü.

2- 14 Aralık tarihinde Norveç’in başkenti Oslo’da Mossad şefi David Barnea ile Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani görüştü.

VARŞOVA’DAKİ GÖRÜŞME

3- Eş zamanlı bir görüşme ise Polonya’nın başkenti Varşova’da yapıldı.

4- Oslo’daki görüşmenin ardından sürece Mısır da dahil edildi. Hamas’ın siyasi büro şefi İsmail Haniye de Katar’dan Mısır’a geçti.

MISIR’DA MÜZAKERELER BAŞLADI

5- 20 Aralık’ta Kahire’de başlayan müzakerelere Hamas’ın yanı sıra İslami Cihat Hareketi de dahil oldu. İslami Cihat’ın elinde de İsrailli rehineler bulunuyor. İslami Cihat Genel Sekreteri Ziyad en- Nehale’nin Mısır’a gideceği açıklandı.

6- Mısır’da başlayan ama Katar’da devam edecek olan müzakerelerde rehine takası, insani yardımların Gazze’ye ulaştırılması, hastanelerin ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gibi başlıklar ele alınıyor.

HAMAS’IN ÖN ŞARTI

7- Hamas, rehine takasından önce İsrail saldırılarının durdurulmasını ön şart olarak koşuyor. Saldırılar devam ederse takası unutun diyor.

Haberin Devamı

8- İsrail, Hamas’ın elinde 129 rehinelerinin bulunduğunu açıkladı. Rehinelerin ailelerinin baskısı nedeniyle İsrail, ateşkese mecbur.

9- Daha önce 7 gün süren geçici ateşkeste Hamas ile İsrail arasındaki rehine takasında İsrailli bir rehineye karşılık olarak İsrail hapishanelerindeki 3 Filistinli serbest bırakılmıştı.

TAKAS ORANI DEĞİŞTİ

10- Hamas’ın elinde İsrailli generaller, albaylar, binbaşılar ve değişik rütbelerden oluşan askeri rehineler bulunuyor. Hamas, askeri rehinelerin karşılığı olarak İsrail hapishanelerinde bulunan 7 bin Filistinlinin serbest bırakılmasını istiyor. İsrail, 2011 yılında er Gilat Şalit’e karşılık 1027 mahkumu serbest bırakmak zorunda kalmıştı.

Haberin Devamı

11- İsrail, rehine takas için iki haftadan bir aya kadar sürebilecek bir geçici ateşkes öneriyor. Hamas ise kalıcı ateşkesi zorluyor.

12- Hamas, ateşkesle birlikte İsrail’in Gazze’den çekilip 7 Ekim öncesi sınırlara dönülmesini istiyor. İsrail buna yanaşmıyor.

ANKARA’YI PAYLAŞMIŞLAR

MERAL Akşener dedi ki: “Ankara’yı paylaşmışlar, İstanbul’u bilmiyorum isimlerine kadar. Mesela Polatlı’ya eski Ankara İl Başkanımız, GİK üyemiz Yetkin Öztürk gelecekmiş. Ama bunlar CHP’den aday olacakmış... Ben öyle anladım konuşmadan. Daha ilginci de Gölbaşı’na da Yakup Odabaşı gelecekmiş. Hiçbirinden haberim yok.”

TASLAK VERMİŞ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da “Şimdi de dün bahsedilen isimlerle ilgili konuşmak gerekirse biz ne Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in ne de Sayın Meral Akşener’in bilgisi dahilinde olmayan bir faaliyet yapma durumunda değiliz. Hepsi kendileriyle görüşülerek yapılmıştır. Taslak istenilmiştir, taslak sunulmuştur” dedi.

SEÇİM KULİSİ

Haberin Devamı

Bu kulisi 3 Ağustos 2023 tarihinde Hürriyet’teki köşemde yazmış, katıldığım televizyon programlarında açıklamıştım. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu var. 3 Ağustos’tan bu yana yaklaşık 5 ay geçti ama yazdıklarımın doğru olduğu ortaya çıktı. Bunu şunun için yazıyorum. Güvenilir kaynaklardan elde etiğim kulisleri yazıyorum. 6’lı Masa’ya 6 kanatlı melek muamelesi yapıldığı dönemde yaşanan kavgaları yazdım. Sonuç ne oldu? Kim haklı çıktı? Kim doğru gazetecilik yapmış?

AHLAK YOKSUNU

Bazı yazılar vardır ki zamanı bekler bazı zamanlar da yazıyı. Bu yazı da onlardan biri. Ben bir gazeteci olarak kulisi yazarım. Siyasetçiler değerlendirir, değerlendirmez orası benim vazifem değil. Bugün doğruluğu ortaya çıkan kulisi yazdığımda bazı ahlak yoksunu siyasetçiler kendilerine yakışan, kendilerini tarif eden, tıynetlerini, karakterlerini ortaya koyan ifadelerle bana hakaret ettiler.

Haberin Devamı

Şimdi onlarla mahkemelerde hesaplaşıyorum.

ÖZÜR DİLEYECEKLER Mİ

Peki bu gerçekler ortaya çıktıktan sonra benden özür dileyecekler mi? Nerede onlarda o erdem,o ahlak, o insanlık?

CHP’DE İMAMOĞLU ÇATLAĞI

KURULTAYDAN sonra Ekrem İmamoğlu’nun CHP lideri gibi hareket etmesinin partide yarattığı rahatsızlık büyüyor.

CHP’de 11 milletvekilin yaptığı toplantı o açıdan bir başlangıç. Milliyet’ten Mehtap Gökdemir’in haber doğru. Adayların belirlenme sürecinde bu sorunun daha da büyümesi bekleniyor. Çünkü İmamoğlu, büyükşehir belediye başkan adaylarına müdahale ediyor. Özgür Özel İzmir için Özlem Çerçioğlu’na söz vermiş. İmamoğlu ise Buğra Gökçe’yi istiyor. Bu nedenle İzmir adayı açıklanamıyor. Bu tek bir örnek.

ADAYLAR İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞÜYOR

Belediye başkan adayları Özgür Özel’le değil, Ekrem İmamoğlu ile irtibat kuruyor. Bu da partide çift başlılığa ve huzursuzluğa neden oluyor. O nedenle CHP’li 11 milletvekilinin toplantısında dile getirilen eleştirilerin azı var çoğu yok:

1- Ekrem İmamoğlu, CHP’den büyük değil. İmamoğlu partiyi uçuruma sürüklüyor. CHP için bir beka sorunu halini almaya başladı.

İYİ PARTİ KAVGASI

2- İYİ Parti ile girdiği polemik doğru değil. Güçlükle kurulan ittifaklar boşa harcanıyor. Kişisel hırsları için bunu yapıyor.

3- CHP Grubu’nda milletvekilleri arasında bu konuda çok rahatsızlık var. İmamoğlu’nun geri çekilmesi bile düşünülebilir

ÖZGÜR ÖZEL DAHİ

Bir grup CHP milletvekilinin rahatsızlıkları bunlar. Ama İmamoğlu’nu engelleyebilmeye güçleri yeter mi? Sanmam. Ama böyle giderse önümüzdeki seçimde İmamoğlu onların milletvekilliğini engeller. Çünkü CHP’de bütün ipler İmamoğlu’nun elinde. Özgür Özel, İmamoğlu’na rağmen bir belediye başkanını bile belirleyemez.