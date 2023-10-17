HAMAS kara savaşına hazırlanıyor ABD’nin tavrında değişiklik var

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ABD, İsrail’e sınırsız destek vermişti. İki uçak gemisini Akdeniz’e göndererek tavrını belli etmişti. Hatta bu işte ABD, İsrail’den bile önde gidiyordu. Bu yüzden Biden’ın, Gazze’yi işgal etmenin büyük hata olduğu yönündeki açıklaması şaşırtıcı oldu. Bunun üzerine ‘ABD ile İsrail arasında görüş farklılığı mı var, ABD’nin tavrındaki değişikliğin nedeni ne?’ sorusunun peşine düştüm.

ABD KARA SAVAŞI İSTEMİYOR

- İsrail kara savaşında kararlı. Ama ABD kara savaşı istemiyor.

- Hem hava şartları nedeniyle hem de ABD’nin tavrı yüzünden kara savaşı erteleniyor.

- Başkan Biden, kara savaşına girilmemesi konusunda Netanyahu’yu uyarıyor.

- ABD’nin kara savaşında İsrail’in başarısız olacağını gördüğü için Biden’ın, Netanyahu’yu uyardığı söyleniyor.

NETANYAHU’YA İZİN VERİLMEMİŞ

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- ABD’nin tavrına rağmen Netanyahu kara savaşında kararlı.

- ABD’den destek alamaması nedeniyle bu kez sınırlı bir kara harekâtına girişebilir.

- Netanyahu, Hamas’ın saldırısına uğrayan bölgelerdeki askerleri ziyaret ederek, “Bir sonraki aşama geliyor” demişti. Netanyahu’nun askeri birlikleri ziyaretinde bir konuşma yapmak istediği ancak İsrail askerleri tarafından buna izin verilmediği söyleniyor.

- Şahinliğiyle bilinen Netanyahu, askerleri karşısında da prestij kaybetmiş durumda.

PRESTİJ KAYBETTİ

- Netanyahu, Hamas’ın saldırıları karşısında yetersiz kalınması nedeniyle İsrail’de büyük bir prestij kaybetti.

- Hamas füzeleri Netanyahu’yu vurdu. Savaştan sonra koltuğunu kaybeder yorumları yapılıyor

- Netanyahu da bunun farkında. Zor durumdan kurtulmak için kara savaşına girer deniliyor.

- Günlerdir Gazze sınırına yığınak yapan İsrail ordusunun da kara savaşını istediği söyleniyor.

- Kara harekâtı ha başladı ha başlayacak diye bekleyen İsrail askerlerinin uyku düzenlerinin bozulduğu ve askerler arasında anti depresan ilaçlarını kullanma yoğunluğunun arttığı ifade ediliyor.

HAMAS ‘GEL GEL’ YAPIYOR

- İsrail’in yoğun bombardımanı karşısında füze atışlarına devam eden Hamas’ın ise olası bir kara savaşına hazırlandığı söyleniyor.

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- İsrail daha önce de kara harekâtı düzenlemiş ancak başarısız olarak geri çekilmek zorunda kalmıştı.

- Hamas’ın kara savaşında İsrail’i yenilgiye uğratmak için hazırlık yaptığı iddia ediliyor.

GAZZE’NİN İMANI İSRAİL’İ YENECEK

Benim inancıma gelince; kara savaşı kaçınılmaz gözüküyor.

İsrail, askeri olarak çok güçlü ama Gazzeliler vatanlarını savunuyor.

O nedenle diyorum ki; Gazze’nin imanı İsrail’i yenecek.

HAMAS MI YOKSA MOSSAD MI TUZAĞA DÜŞTÜ

Bazı uzmanlar, “İstihbarat servisleri de atlar” diyor. Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanı Nuh Yılmaz, bunun istihbaratta, “sürpriz kuramı” altında incelendiğini anlatıyor.

1973 Yom Kippur ve 2006 Hamas seçimlerinde yaşanan istihbarat zaaflarına CIA’dan emekli Emile Nakhleh tarafından yapılan analizi örnek gösteriyor.

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Bazı yorumcular bu görüşü destekliyor. MOSSAD ve CIA’in, Hamas’ın 7 Ekim’de yaptığı saldırıyı haber alamadığını savunuyor. Filistin’de uçan kuştan haberi olduğu savunulan MOSSAD’ın çuvalladığı söyleniyor.

MOSSAD’IN ZAAFI

Düşünsenize tüm istihbaratınızı Hamas üzerine kurmuşsunuz ama bir sabah bakıyorsunuz ki Hamas, İsrail kentlerine paramotorla inmiş, vatandaşlarını rehin almış, karakollarını ele geçirmiş.Bu durumda Mossad’ın kapısına kilit vurmak gerekiyor.

Hamas’ın saldırıları karşısında Mossad’ın başarısız olduğunu savunanların ikinci bir tezi daha var.

‘Bu saldırıdan Mossad ve CIA’in haberi vardı. Bu saldırı biliniyordu ama bile bile göz yumuldu. Çünkü bunun arkasında başka bir plan var dersek, o zaman MOSSAD’ın başarısızlığını örtmüş oluruz. MOSSAD ve CIA’e istihbaratın kutsal mabedi muamelesi yapmış oluruz. MOSSAD’a dokunulmaz, CIA’den bir şey kaçmaz’ algısına hizmet etmiş oluruz. Bilmeyerek MOSSAD’ı içine düştüğü acziyetten kurtarmış oluruz’ diyorlar.

Bunlara hak veriyorum.

MISIR UYARMIŞ

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Ama bir yandan da Mısır istihbaratının saldırıdan 3 gün önce uyardığı biliniyor. Mısır sadece istihbarat vermemiş. Hamas’ın güçlerini başka yerlere kaydırdığı yönünde iki değerlendirme sunmuş.Gazze’den uçan kuştan tedirgin olan MOSSAD, Mısır istihbaratından gelen bu uyarılara neden kulağını kapatmış?Önemli bir soru.

BÜYÜK PLAN MI VAR?

Hamas saldırılarını ABD’yi ikinci dünya savaşına sokan Pearl Harbor baskınına ve 11 Eylül saldırısına benzetenler de var. Her iki olay da dünyanın kaderini değiştirmişti. Şimdi sıra Gazze’nin kaderinin değiştirilmesinde diyorlar.

Bu görüşü savunanlar tam aksine ‘Hamas tuzağa düştü. İsrail’in Gazze’yi işgal planlarına hizmet etti’ diyorlar. Hamas’ın eski siyasi büro şefi Halid Meşal’in saldırıyı televizyondan öğrendiği yönündeki açıklamalarını da buna delil olarak gösteriyorlar.

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ZAHAROVA’NIN KUŞKUSU

Bu tartışma o kadar büyüdü ki, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova dahi duyarsız kalamadı. Hamas’ın operasyon hazırlığından İsrail ve ABD’nin haberdar olmamasının mümkün görünmediğini söyledi. ”Asıl soru İsrail ve ABD buna neden izin verdi?” diye sordu.

Hadi size yüz puanlık uzmanlık sorusu.

Mossad ve CIA, Hamas’ın operasyonlarının istihbaratını alamadı mı? Yoksa aldı da daha büyük bir planı uygulamak için Hamas’ı tuzağa mı düşürdü?

KILIÇDAROĞLU, GAZZE’YE NEDEN SESSİZ

Bu yazıyı yazmadan önce bir haksızlık yapmamak için Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesaplarını tekrar kontrol ettim. Milli takımımızı kutlamış. Yerel Yönetimler Marmara çalıştayını paylaşmış, Ankara’nın başkent oluşunun 100. yılını kutlamış. CHP Lideri, hiçbir şeye duyarsız kalmamış. Ama ne yazık ki Gazze’ye ilişkin tek bir tweet atmamış.

GAZZE’DE KATLİAM YAŞANIYOR

İsrail, Gazze’de çocuklara, kadınlara, masum sivillere karşı fosfor bombası kullanıyor. 3 bine yakın sivilin katledildiği açıklandı. Bombaların yıktığı binaların altında ise, bine yakın insanın olduğunu tahmin ediliyor. Gazze’ye elektrik, su verilmiyor.

BIDEN BİLE UYARDI

İsrail, Gazze’ye kara harekâtına hazırlanıyor. ABD Başkanı Biden bile İsrail’e Gazze’yi işgal etmenin büyük bir hata olduğunu söyleyecek bir noktaya geldi. Bütün dünya bu olayı konuşuyor. Herkes bu olayla ilgili. Ama ilgilenmeyen tek bir kişi var. O da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Bey orada öldürülen bebekler, kadınlar, savunmasız masum insanlar sizi hiç ilgilendirmiyor mu? Morglarda yer kalmadı artık. Cesetler toplu olarak gömülüyor. Bunun için bir tweet dahi atmayı gerek görmüyor musunuz? Gazzeli çocukların ölümü karşısında bu kadar mı duyarsızsınız? İsrail’i kınarsanız ABD’yi küstürmekten mi korkuyorsunuz? ‘İsrail bana kızar’ diye mi endişe ediyorsunuz?

CUMHURBAŞKANI OLACAKTI

Koltuğunda oturduğunuz Atatürk, “Filistin’e el sürülemez” diye Avrupa’yı uyarmıştı. Filistin davası Atatürk’ün de davasıydı. Ama belli ki sizin Gazze diye bir derdiniz yok.

Düşünsenize Kılıçdaroğlu seçilseydi Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı olacaktı.