Hakan Fidan’ın uyardığı Bafel Talabani kim

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Hakan Fidan, “Süleymaniye’ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK’ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz” demişti.

Bu uyarıyı yapan kişinin Türkiye Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanı olması açısından önemliydi. Ayrıca bu uyarıyı yapan kişinin Ortadoğu’nun en büyük, dünyanın ise sayılı istihbarat örgütlerinden biri olan MİT’in en uzun süreli başkanlarından Hakan Fidan olması açısından da daha önemliydi. Çarpan etkisi vardı.

Hakan Fidan’ın nokta hedef olarak göstermesinden sonra KYB-PKK ilişkileri ve KYB-PKK ilişkilerini kuran ve yöneten kişi olarak Bafel Talabani mercek altına alındı.

MAM CELAL’İN ÇOCUKLARI

Kim bu Bafel Talabani?

“Mam Celal” diye de bilinen KYB’nin Lideri Celal Talabani’nin büyük oğlu. Talabani’nin iki oğlu var; büyük olanı Bafel Talabani, onun küçüğü ise Kubat Talabani. KYB’yi ikisi yönetiyor ama aralarında bir iş bölümü var.

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Anneleri Hero Talabani ise bir dönemlerin ünlü KYB savaşçılarından. Şu sıralarda sağlık sorunlarıyla uğraşıyor.

BAFEL TALABANİ VİTRİNE ÇIKIYOR

Bafel Talabani, babası Celal Talabani’nin 2017 yılında vefat etmesinden sonra vitrine çıkıyor. Ama Celal Talabani’nin sağlığında da KYB’nin askeri yapılanmasının başında. Özellikle de doğrudan kendisine bağlı olan ‘Özel Kuvvetler’ nedeniyle giderek güçlenen bir isim haline geliyor. Gizli ve görünmez bir güç ama daha o zamanlarda da etkin bir isim.

ÖNCE LAHUR TALABANİ’Yİ TASFİYE

Celal Talabani öldükten sonra KYB’de, ”Burası aile partisi değil” diyen muhalif bir grup ortaya çıkıyor. Bafel Talabani bir süre Celal Talabani’nin ağabeyi Şeyh Cengi’nin oğlu ve aynı zamanda KYB’nin istihbarat biriminin başındaki Lahur Şeyh Cengi (Talabani) ile yetkisini paylaşmak zorunda kalıyor. İki kuzenin yönetimi uzun süre devam etmiyor. 2020’de başlayan eşbaşkanlık sistemi Bafel Talabani’nin, Lahur Talabani’yi kendisine darbe yapmak suçlamasıyla etkisiz hale geliyor. 2022 yılında ise eşbaşkanlık sistemi kaldırılarak KYB yönetimi Bafel Talabani’nin eline geçiyor. Lahur Talabani’yi tasfiye eden Bafel Talabani böylece tüm gücü kendisinde topluyor.

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ABD VE İRAN DESTEĞİ

Bafel Talabani, KYB’de tek güç haline gelmesini sağlayan iki büyük gücü arkasına almayı başarıyor.

Biri İran diğeri ise ABD desteği. Kırılma bu noktada başlıyor.

KASIM SÜLEYMANİ FAKTÖRÜ

KYB ile İran ilişkileri zaten başından beri çok iyi. Öyle ki Celal Talabani öldüğünde, cenazesine İran’ın Ortadoğu’daki kolu olarak gösterilen ve ABD’nin Bağdat Havalimanı’nda insansız hava araçlarından atılan füzelerle ortadan kaldırdığı Kasım Süleymani katılıyor. Bu destek Bafel Talabani’yi diğer rakiplerine göre ön plana çıkarıyor. Ama hiçbir şey karşılıksız değil. Celal Talabani, İran’a yakınlığına rağmen bunu bir denge içinde tutmayı başarıyordu. Ama Bafel Talabani ile birlikte KYB-İran işbirliği sıçrama yaptı.

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AMERİKALI GENERALLER

ABD’nin desteği Bafel Talabani’nin güçlenmesinde en büyük etkeni oluşturuyor. Celal Talabani’nin ölümünün ardından ABD’nin ‘IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi’ general McGurk, 13 Eylül 2017 tarihinde Süleymaniye’yi ziyaret ediyor, anne Hero Talabani ve Bafel Talabani ile görüşüyor. PKK destekçisi ve yeminli Türkiye düşmanı olan McGurk, ilerleyen tarihlerde Süleymaniye’ye ikinci bir ziyaret yapıyor; bu kez sadece Bafel Talabani ile bir araya geliyor.

KIRILMA NOKTASI

ABD ve İran, Bafel Talabani’nin bölgede güçlenmesi için her türlü desteği veriyorlar. Bu desteğin karşılığı iki açıdan önemli.

1-ABD ve İran, Türkiye ile ilişkileri daha iyi olan Barzani ailesine karşı Bafel Talabani’yi güçlendiriyor.

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2-Bafel Talabani bunun karşılığı olarak Süleymaniye’de PKK’ya alan açıyor.

BİR FOTOĞRAFIN ANLATTIĞI

Ben bir dedim ama ABD desteğini anlatması açısından aslında iki fotoğraf var. Biri McGurk’un Süleymaniye’ye giderek Bafel Talabani’yi ziyaret etmesi, diğeri ise ABD’li tümgeneral McFarlane’in yanına Bafel Talabani’yi de alarak Rojova’da PKK-YPG temsilcisi Mazlum Abdi’yi ziyaret etmeleri. Amerikalı general böylece bizim sağımızda PKK, solumuzda KYB var mesajını veriyor.

KYB - PKK YAKINLAŞMASI

Bafel Talabani, Barzani yönetimine karşı güçlenmek açısından ama daha da önemlisi ABD’nin talepleri doğrultusunda Süleymaniye’de PKK’ya imkânlar sunuyor.

Bafel Talabani, PKK’ya neler sağlıyor?

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1-Süleymaniye’de PKK’ya Türkiye’ye karşı güvenli bir alan oluşturuyor.

2-PKK’nın Süleymaniye Havaalanı’nı kullanmasını sağlıyor.

3-KYB’nin özel kuvvetleri içerisinde PKK’lıların eğitim almasına olanak veriyor.

4- Süleymaniye’de PKK’ya hastane kurdurdu.

5-KYB’ye yakın Kerkük Valisi, PKK’yı bölgeye davet etti. PKK’nın Sincar’a yerleşmesini sağladı.

PEKİ KİM BU BAFEL TALABANİ

Yukarıda ABD-İran ve PKK’yla kurduğu ilişkileri açısından Bafel Talabani’yi anlattım. 51 yaşındaki Bafel Talabani, Fransız Yabancı Lejyonu ve İngiliz Özel Kuvvetleri’nde askeri eğitim almış. ABD’nin, Irak’ı işgali üzerine ülkesine dönüyor ve KYB’nin istihbarat biriminin başına geçiyor. Kısa süre sonra KYB’nin askeri birimlerinin sorumluluğunu üstleniyor. Doğrudan kendisine bağlı olan Özel Kuvvetleri kuruyor. IŞİD’le mücadele sürecinde ABD’li generallerle ilişkilerini geliştiriyor. Çevresinde güçlü ve acımasız biri olarak tanınıyor.

KUBAT TALABANİ KİM

Celal Talabani’nin küçük oğlu Kubat Talabani ise KYB’nin dış ilişkilerini yürütüyor. Londra’da Kingston Üniversitesi’nden mezun olan Kubat Talabani, Irak’ı işgal ettikleri sırada KYB ile ABD askerleri arasında irtibat subaylığı yapıyor. ABD’de uzun süre KYB’nin temsilciliğini yürütten Kubat Talabani, babası ABD’deki siyonist liderlerden biri olan Sherri Kraham ile evli. Kubat Talabani abisi Bafel ile birlikte KYB’yi yönetiyor.

ÖNCE UYARI SONRA YAPTIRIM

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bafel Talabani’yi uyardı. Peki bundan sonra ne olacak? Önce uyarı, sonra kademe kademe yaptırımlar gelecek. Hatta yaptırımların bir kısmı başladı bile.

DÜŞEN HELİKOPTER-VURULAN İHA ÜRETİM ÜSSÜ

13 Mart 2022 tarihinde Duhok yakınlarında bir helikopter düştu. Barzani yönetimi bu helikopterde PKK’lıların olduğunu açıkladı. Helikopterde ölenlerden biri de Suriye temsilcisi Mazlum Abdi’nin yeğeni ve PKK yöneticilerinden Şervan Kobani’ydi. Düşen helikopterin KYB’ye ait olduğu ama PKK tarafından kullanıldığı tespit edildi.

Yine Bafel Talabani’nin kontrolündeki Süleymaniye Havaalanı’nda, PKK’ya ait olduğu tespit edilen bir ‘İnsansız Hava Üretim Üssü’ vuruldu.

Süleymaniye’ye giden ve oradan kalkan uçaklara Türk hava sahası kapatıldı.