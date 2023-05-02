Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Anketler neyi gösteriyor?

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Bu anketleri yayınlayan firmaları ve televizyon ekranlarına çıkıp bu yönde yorum yapan anket firmalarının sahiplerini de ciddiye almayın. Ama seçimden sonra utanmadan ekranlara çıkıp “Biz bilmiştik” diye yorum yaparlarsa da bu anketleri yüzlerine çarpın. Tabii utanacak yüzleri kaldıysa.

Ben kendi adıma bu anket sonuçlarını arşivime alıyorum. Seçimden sonra kim isabetli sonuçlar bulmuş, kim karavana atış yapmış, tespit edeceğim. Onları tek tek yazacağım.

Seçim yaklaştıkça anket sonuçları netleşmeye başladı. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak anketleri dikkatle takip etmekte yarar var.

OPTİMAR’IN ANKETİ

Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 25-28 Nisan tarihleri arasında 3 bin 5 kişi üzerinde yaptığı araştırma önemli ipuçları veriyor.

Muharrem İnce ve Sinan Oğan da var ama cumhurbaşkanlığı seçimi Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında geçiyor.

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İKİ ADAY YÜKSELİŞTE

Son 10 güne girilirken iki aday da yükselişte. Erdoğan deprem sonrası yaşanan gerilemeyi telafi ettiği gibi, iki haftadır yükselişe geçti. Kılıçdaroğlu da oylarını artıran ikinci isim oldu.

ERDOĞAN-KILIÇDAROĞLU

Optimar’ın “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 51.4’ü Erdoğan yanıtını verirken, Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı ise yüzde 48.6 çıkıyor. Erdoğan böylece 2018 yılında seçimi kazandığı sonuca yaklaşmış gözüküyor.

4 ADAYLI TABLO

Cumhurbaşkanı adaylarının dördü de sorulduğunda ise anketten şöyle bir sonuç çıkıyor.

Erdoğan yüzde 48.6

Kılıçdaroğlu yüzde 44.1

İnce yüzde 4.3

Oğan yüzde 3

Bu verilerle tırmanışını sürdüren Erdoğan, birinci tur için gerekli olan yüzde 50 oy oranına yaklaşırken, Kılıçdaroğlu yüzde 45 bandına yaklaşmış gözüküyor. Muharrem İnce küçük bir gerileme ile yüzde 4.3’te kalırken, Sinan Oğan oylarını yüzde 3’e yükseltmeyi başarmış durumda.

BİRİNCİ TURDA BİTER Mİ?

Seçimlerle ilgili banko tahminler, ikinci tura kalacağı yönünde. Ama ben o kanaatte değilim. Seçimlere 2 hafta kala oy oranını yüzde 48’in üzerine çıkarmayı başaran Erdoğan ilk tur için gerekli olan iki puan artışı sağlayabilir. Çünkü Erdoğan bir süredir yükseliş içinde. Oyları gerilemiyor, artıyor. Bu da ilk turda ipi göğüslemesini sağlayabilir.

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Kılıçdaroğlu ise yüzde 45 bandına yaklaşsa da 6 puanlık bir artışa nefesi yetecek gibi görünmüyor. Çünkü Kılıçdaroğlu hızlı bir yükseliş içinde değil.

PARTİLERİN OY ORANI

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı CHP’ye yaramış görünüyor. CHP oylarını yüzde 30.1’e taşırken, bu gelişme Millet İttifakı’nın diğer partilerinin aleyhine işliyor. İYİ Parti’nin, “Cumhurbaşkanı adayı CHP’den olursa muhalefetin oyları CHP’de toplanır” kaygısı gerçeğe dönüşüyor.

AK Parti’nin oy oranı yüzde 38.6 çıkarken, belirttiğimiz gibi CHP yüzde 30.1, Yeşil Sol Parti yüzde 7.8, MHP yüzde 7,7, İYİ Parti yüzde 7.0 çıkıyor. Bu sonuçla İYİ Parti yüzde 7 barajına kadar gerilemiş durumda. Millet İttifakı’nda olduğu için İYİ Parti’nin baraj sorunu yok ama bu durum milletvekili sayısını etkileyecek. Akşener’in başbakan olma hayalini ise suya düşürecek. Memleket Partisi yüzde 4’e gerilerken TİP yüzde 1.3’e yükselmiş durumda. Büyük Birlik Partisi yüzde 1’e çıkarak oylarını artıran partiler arasında yer aldı. Yeniden Refah Partisi yüzde 1 olurken Zafer Partisi yüzde 0.9’a geriledi.

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KILIÇDAROĞLU’NUN ALEVİ VİDEOSU

BU seçimlerde Türkiye, Kılıçdaroğlu’nun Alevi olduğunu açıkladığı çıkışı ile, ilk kez mezhep siyaseti ile tanıştı. HDP nedeniyle zaten etnik kökenli siyaset gündemdeydi. Ancak bu sadece PKK’nın siyasi uzantısı olan partiler tarafından kullanılan bir karttı. Kılıçdaroğlu bu seçimde hem etnik hem de mezhep siyasetine soyundu.

ALEVİ SORUNU VAR MI?

Ankete dönecek olursak Optimar, kamuoyu araştırmasında Türkiye’de Alevi sorunu olup olmadığını sormuş.

Ankete katılanların ezici bir çoğunluğu Alevi sorunu olduğuna inanmıyor. Ankete katılanların yüzde 79.6’sı Türkiye’de bir Alevi sorunu olmadığı görüşünde. “Evet Alevi sorunu var” diyenlerin oranı ise yüzde 20.4 çıkıyor.

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KILIÇDAROĞLU’NUN ALEVİ ÇIKIŞI

Optimar’ın “Kılıçdaroğlu’nun Alevi videosunu nasıl karşıladınız?” sorusuna, ankete katılanların yüzde 61’i olumlu derken, olumsuz diyenlerin oranı yüzde 29.2 çıkıyor. Yüzde 9.8’lik bir kesim ise cevap vermemeyi tercih etmiş durumda.

ALEVİ VİDEOSU SEÇMENİ ETKİLER Mİ?

Bu videonun, Alevi vatandaşların oy verme davranışlarına etkisi de sorulmuş.

“Etkili olur” diyenlerin oranı yüzde 56.2 çıkarken, yüzde 43.8’lik bir kesim ise etkisi olmayacağı görüşünde.

ATEŞLE OYNAMAK

Etnik ve mezhep siyasetinin tehlikeli olduğu inancındayım. Etnik ve mezhep siyasetinin Irak ve Suriye’yi ne hale getirdiğini görüp ürküyorum. Türkiye elbette ki bu tuzakları aşacak olgunluğa sahip ama üç beş oy uğruna Türkiye’nin fay hatlarını harekete geçirmeyi yanlış buluyorum. Kılıçdaroğlu, “Ben Aleviyim” dedi, Davutoğlu, “Ben Sünniyim” diye çıkış yaptı. PKK şeflerinden Bese Hozat ise bu seçimi Kerbela olayına ve rakiplerini Muaviye’ye benzetti. Siz bu kapıyı açarsanız bir sonraki seçim kampanyasının nelerin üzerine oturtulacağını ise düşünmek bile istemiyorum.