Erdoğan, Bahçeli ve Akşener’i aradı mı

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Bir hafta önce verdiğimiz 12 şehidin acısı dinmeden 9 genç fidanı daha şehit vermek acımızı katladı.

Şehit haberlerinin geldiği saatlerde siyasette görmeyi arzu ettiğimiz bir gelişme yaşandı. Ama bazı çevreler hemen bunun üzerinden bir siyasi mühendislik yapmaya çalıştılar. O gelişme neydi anlatacağım.

AKŞENER CUMHUR İTTİFAKI’NDA MI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Lideri Bahçeli ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener’i arayarak saldırı hakkında bilgilendirdiğini ama Özgür Özel’i aramadığını savundular. Hatta “Meral Akşener, Cumhur İttifakı’na dahil oldu” diyenler çıktı.

Oysa Meral Akşener’in 6’lı Masa’da olduğu dönemlerde de bu tür konularda duyarlılık gösterip Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradığını çabuk unuttular. Bu olay üzerinden dahi Meral Akşener’i linç etmeye çalıştılar.

GERÇEK NE

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Oysa işin gerçek yüzü çok farklıydı. Bir telefonla öğrenilecek kadar yakınlarındaydı. Ama onlar gerçeği öğrenmek yerine algı operasyonu yapmayı tercih ettiler.

Şimdi gelelim işin gerçek yüzüne.

BAHÇELİ VE AKŞENER ARADI

Şehit haberlerinin geldiği gece Bahçeli ve Akşener, saldırı hakkında bilgi almak ve terörle mücadelede desteklerini bildirip, taziyede bulunmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arıyorlar. Yani Erdoğan iki lideri seçerek arayıp bilgilendirmiyor.

Bahçeli ve Akşener arıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan da iki lidere gösterdikleri dayanışma için teşekkür ediyor. Olay hakkında bilgi veriyor. Onların önerilerini dinliyor. Bu işin iktidarı ve muhalefeti mi olur? Bugün görüşmeyeceklerse daha ne zaman görüşecekler? Şehitler hepimizin.

ÖZGÜR ÖZEL NEDEN ARAMADI

Özgür Özel ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aramıyor. Aramadığı için de Cumhurbaşkanı ile görüşemiyor. Bu kadar basit. Bu kadar net.

Keşke Özgür Özel de Cumhurbaşkanı’nı arasaydı. Şehitlerimizin geldiği bir gecede taziyelerini iletse, terörle mücadelede desteğini bildirseydi. Özgür Özel böyle bir günde aramayacak da ne zaman arayacak? Ama aramıyor.

DEM’İ ARADI MI

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aramadığına göre herhalde seçim işbirliği yapacağı PKK’nın siyasi kolu olan DEM Parti’yi aramıştır. Ne de olsa ittifak yapacaklar.

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CHP’NİN AYAĞINDAKİ PRANGA



CHP, tarihinde ilk kez Meclis’te PKK’yı kınayan bildiriye katılmayınca, “CHP milletvekili soruyor; Biz şehit cenazesine nasıl gideceğiz?” başlıklı bir kulis yazısı yazmıştım.

CHP’nin siyasi tarihine ihanet ederek, PKK’nın siyasi kolu olan DEM Parti ile seçimlerde işbirliği yapma adına PKK’yı kınayan ortak bildiriye imza atmamasının sonuçlarına değinmiştim.

ŞEHİT CENAZELERİ

Şehit cenazelerinde ayrılık gayrılık olmamasını isterim. Her parti her görüş orada bulunmalı. Çünkü şehitler, milletin şehitleri. Şehit cenazesinde dahi kutuplaşacaksak ne zaman birlik ve beraberlik içinde olacağız?

Ancak siz PKK’nın siyasi kolu ile ittifak yaparsanız, siz Meclis’te PKK’yı kınayan ortak bildiriye dahi imza atmazsanız insanlarımız bunu unutmaz.

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Bakalım CHP bugün Meclis’teki özel oturumdan sonra yayınlanacak olan bildiriye katılacak mı? Yoksa yine PKK’nın siyasi kolu olan DEM Parti ile birlikte mi hareket edecek?

ŞEHİT CENAZESİNDE TEPKİ

Özgür Özel’e PKK’nın yayın organlarında övgüler diziliyor. Ama Özgür Özel gittiği her şehit cenazesinde protesto ediliyor. Diğer CHP’liler ise şehit cenazelerine gidemiyorlar. Gönderdikleri çelenk dahi parçalanıyor.

Eğer CHP yerel seçimlerde PKK’nın siyasi uzantısı olan DEM Parti ile seçim işbirliği yaparsa bunun seçim sandığına yansımaması düşünülemez.

SHP’NİN OYU DÜŞMÜŞTÜ

Bakın SHP, 1989 yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara’yı kazanıp yüzde 28 oy oranına yükselmişti. 1991 seçimlerinde DEP’le ittifak yapınca yere çakılmış, oy oranı yüzde 20’ye düşmüştü.

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Özgür Özel eğer CHP’nin en kısa süreli genel başkanı olmak istemiyorsa bunu unutmamalı.



İYİ PARTİ’DEKİ DUYGU



Seçimlerden sonra muhalefet cephesinde iki önemli kırılma yaşandı.

İYİ Parti, CHP ile ittifakını sonlandırdı. CHP ise hızla PKK’nın siyasi uzantısı olan DEM Parti’ye yaklaştı.

CHP ile ittifak yaptıkları dönemde İYİ Partililerin en büyük sıkıntısı HDP ile perde arkasından yürüyen işbirliğini izah etmekti. İYİ Parti, MHP kökeninden gelen ülkücü bir parti olduğu için her şeyi izah etse de bu konuyu izah edemiyordu. Kılıçdaroğlu’nun HDP ile işbirliğini perde arkasından yürütmesine rağmen.

KIRMIZI HALI SERİLİYOR

Yeni CHP yönetimi ise, DEM Parti ile açık ve şeffaf bir işbirliği yapıyor. DEM Parti eş genel başkanlarının CHP Genel Merkezi’ni ziyaretleri sırasında ayaklarının altına kırmızı halı seriliyor.

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KURBAN KESSEK YERİDİR

İYİ Parti’den bir yetkiliye bu durumu sordum. “Kurban kessek yeridir. Örtülü işbirliğini izah edemiyorduk, şimdi şehit cenazelerinin geldiği bir sırada bizim DEM Parti ile yapılan açık ittifakı izah etmemiz mümkün değildi. Kendimizi ayağındaki prangalar çözülmüş bir parti gibi hissediyoruz” dedi.

İYİ Partililer kurban keser mi kesmez mi orasını bilmem ama CHP ile DEM Parti’nin kol kola olduğu bir tablo İYİ Parti’nin intiharı olurdu.