 Emine Erdoğan’dan insani diplomasi

Savaşta en büyük acıyı kadınlar ve çocuklar çekiyor.
Putin’in ayrı bir hesabı var. Zelenski’nin, Biden’ın hesapları ise başka başka.
Tam da bu ortamda Türkiye’nin barış çabaları daha büyük önem arz ediyor.
Anne yüreğini ortaya koyuyor.
Ukrayna Savaşı’nda kadınların, çocukların yaşadığı acılara dikkat çekiyor.
Emine Erdoğan Hanımefendi Myanmar’da açlık ve ölüm tehlikesi ile karşı karşıya olan Arakan Müslümanlarına yardım götürmüştü. Emine Erdoğan’ın ziyaretiyle Arakan Müslümanlarının dramı dünya gündemine taşınmıştı.
Emine Hanım şimdi de savaş mağduru Ukraynalı çocukların yanında. Sadece anne yüreğini, kadın duyarlılığını ortaya koymuyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin First Lady’si olarak bu dramı dünya gündemine taşıyor.
Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin eşi Olena’nın gönderdiği bir mektup üzerine harekete geçip Ukraynalı yetim çocukların Türkiye’de misafir edilmesini sağlamıştı. 772 Ukraynalı yetim çocuk Türkiye’de misafir ediliyor.
Emine Erdoğan Hanımefendi’nin, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından Türkiye’de misafir edilen savaş mağduru Ukraynalı çocuklarla iftar programındaydım. Çocukların ağırlığını Kırımlı çocuklar oluşturuyordu. O kadar masumlardı ki.
Daha birkaç ay önce evlerinin bahçesinde oynayan, sıcak yataklarında uyuyan çocuklar şimdi başka ülkelerde sığınmacı durumundaydılar.
BENİ ANNENİZ OLARAK KABUL EDİN
Emine Erdoğan çocuklara, “Burada kendi evinizde, kendi yuvanızdasınız. Her ihtiyacınızda, sorunlarınızın çözümünde tüm gücümüzle yanınızdayız” diye seslendi.
Emine Erdoğan, çocukların gözlerinin içine bakarak konuştu. “Sizleri torunlarımdan ayırmıyorum. Siz de beni bir anneniz, büyükanneniz kabul edin. Sizler her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Mutlu olmanız, kurduğunuz hayallerin gerçek olması için size daima destek olacağım” dedi.
Emine Erdoğan’ın konuşması sadece duygusal mesajlar içermiyordu. Ukrayna’daki savaşın bedelini çocukların ödediğini belirterek, barışın bir an önce sağlanması için dünyaya güçlü bir çağrı yaptı.
JAMALA DUYGUSALDI
Emine Erdoğan Hanımefendi’nin iftar programında kendisini Kırım davasına adayan Ukraynalı sanatçı Jamala da vardı. Eurovision yarışmasında yüreğimiz Jamala ile birlikte atmıştı. Zaten, Eurovision yarışmasını kazandığında kendisini ilk arayanlardan birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi. Erdoğan’ın, “Jamala, sadece sen Eurovision yarışmasını kazanmadın. Türkçe kazandı” dediğini aktardı.
Jamala duygusal bir konuşma yaptı. Zaman zaman gözyaşlarına hâkim olmakta zorlandı. Sesi gitti geldi. “Ben bir sanatçıyım ama ben bir anneyim. Benim de çocuklarım var. Türkiye bize kapısını açtı. Türkiye bizi korudu. Türkiye’ye minnettarız” dedi.
JAMALA’YI İZLEMEK
Jamala, Eurovision’da Büyük Kırım Sürgünü’nü anlatan, “1944” adlı şarkısıyla birincilik kazanmıştı. İnsanlığın yaşadığı en büyük trajedilerden biri olan Büyük Kırım Sürgünü’nün Jamala’nın kişisel tarihinde de ayrı bir yeri varmış. Büyükannesi de o sürgün trenindeymiş. “Büyükannem 5 çocuğuyla bindirilmiş o insan yığını vagonlara. En küçük çocuğunu ise trenden atmışlar. Ben o acıların içinden geliyorum” dedi.
Jamala’dan Eurovision’da birincilik kazandığı parçasını dinlemek ise bir ayrıcalıktı.
GEÇİCİ ÜS BÖLGELERİ KURULACAK
SONBAHARDA, kış yapılanmasına geçmeden önce PKK’ya yönelik operasyon yapılmıştı. Pençe-Kilit Operasyonu ise kış yapılanmasından çıkan terör örgütünün, ilkbaharla birlikte Türkiye’ye sızma girişimlerine karşı yapıldı.
PKK, Türkiye’ye sızmayı planlarken Bordo Bereliler PKK kamplarına sızdı.
2019 yılından bu yana terörü kaynağında yok etme konsepti uygulanıyor. Teröristler kamplarından çıkıp Türkiye’ye ulaşmadan tespit edildiği yerde imha ediliyor.
Pençe-Kilit Operasyonu’nun özel bir anlamı var. PKK, özellikle Zap ve Metina kamplarını Türkiye’ye geçiş üssü olarak kullanıyor.
METİNA, ZAP VE AVAŞİN-BASYAN
Pençe-Kilit Operasyonu’nda özellikle bu kamplar hedef alındı. Kış yapılanmasını geçirdikleri mağaralar ile Türkiye’ye sızmak için kullanmayı planladıkları hedefler imha edildi.
Bu operasyon için Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve MİT ortak çalıştı. Yerleri önceden belirlenen mağara ve sığınaklar imha edildi. Ondan sonra ne olacak?
Mehmetçik operasyondan sonra Türkiye’ye dönecek mi?
SÜPÜRME HAREKÂTI
Eşzamanlı olarak kara birliklerimiz de Kuzey Irak’ın içlerine sızdı. Şimdi Süpürme Operasyonu’yla alan teröristlerden temizleniyor.
Peki operasyondan sonra ne olacak?
Sonbahardaki operasyonda belirlenen PKK kampları, sığınaklar ve mağaralar imha edilmiş, kullanılamaz hale getirilmişti.
Kuzey Irak’ın dağlık şartlarından yararlanan terör örgütü, yeni alanlar buldu. Pençe-Kilit Operasyonu’yla bu alanlar kullanılamaz hale getiriliyor. Tıkaç tıkılıyor.
ÜS BÖLGELERİ
Pençe-Kilit Operasyonu tamamlandıktan sonra ne olacak? Mehmetçiğin tamamı geri çekilmeyecek. PKK’nın sızma ihtimali bulunan alanlara “tıkaç tıkılacak” yani oraları kullanması imkânsız hale getirilecek. Geçici üs bölgeleri oluşturulacak. PKK’nın buraları tekrar kullanmasının önüne geçilecek. Sınırımızdan Kuzey Irak’ın içlerine doğru oluşturulan güvenli hat tahkim ediliyor. Boş alanlar kapatılıyor. Böylece terör örgütünün Türkiye’nin içlerine sızıp eylem yapması engellenmiş olacak.
Emine Erdoğan’dan insani diplomasi
Atari oyunu oynanmıyor. Ukrayna’da savaş oluyor.
Savaşta en büyük acıyı kadınlar ve çocuklar çekiyor.
Putin’in ayrı bir hesabı var. Zelenski’nin, Biden’ın hesapları ise başka başka.
Tam da bu ortamda Türkiye’nin barış çabaları daha büyük önem arz ediyor.
Anne yüreğini ortaya koyuyor.
Ukrayna Savaşı’nda kadınların, çocukların yaşadığı acılara dikkat çekiyor.
Emine Erdoğan Hanımefendi Myanmar’da açlık ve ölüm tehlikesi ile karşı karşıya olan Arakan Müslümanlarına yardım götürmüştü. Emine Erdoğan’ın ziyaretiyle Arakan Müslümanlarının dramı dünya gündemine taşınmıştı.
Emine Hanım şimdi de savaş mağduru Ukraynalı çocukların yanında. Sadece anne yüreğini, kadın duyarlılığını ortaya koymuyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin First Lady’si olarak bu dramı dünya gündemine taşıyor.
Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin eşi Olena’nın gönderdiği bir mektup üzerine harekete geçip Ukraynalı yetim çocukların Türkiye’de misafir edilmesini sağlamıştı. 772 Ukraynalı yetim çocuk Türkiye’de misafir ediliyor.
Emine Erdoğan Hanımefendi’nin, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından Türkiye’de misafir edilen savaş mağduru Ukraynalı çocuklarla iftar programındaydım. Çocukların ağırlığını Kırımlı çocuklar oluşturuyordu. O kadar masumlardı ki.
Daha birkaç ay önce evlerinin bahçesinde oynayan, sıcak yataklarında uyuyan çocuklar şimdi başka ülkelerde sığınmacı durumundaydılar.
BENİ ANNENİZ OLARAK KABUL EDİN
Emine Erdoğan çocuklara, “Burada kendi evinizde, kendi yuvanızdasınız. Her ihtiyacınızda, sorunlarınızın çözümünde tüm gücümüzle yanınızdayız” diye seslendi.
Emine Erdoğan, çocukların gözlerinin içine bakarak konuştu. “Sizleri torunlarımdan ayırmıyorum. Siz de beni bir anneniz, büyükanneniz kabul edin. Sizler her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Mutlu olmanız, kurduğunuz hayallerin gerçek olması için size daima destek olacağım” dedi.
Emine Erdoğan’ın konuşması sadece duygusal mesajlar içermiyordu. Ukrayna’daki savaşın bedelini çocukların ödediğini belirterek, barışın bir an önce sağlanması için dünyaya güçlü bir çağrı yaptı.
JAMALA DUYGUSALDI
Emine Erdoğan Hanımefendi’nin iftar programında kendisini Kırım davasına adayan Ukraynalı sanatçı Jamala da vardı. Eurovision yarışmasında yüreğimiz Jamala ile birlikte atmıştı. Zaten, Eurovision yarışmasını kazandığında kendisini ilk arayanlardan birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi. Erdoğan’ın, “Jamala, sadece sen Eurovision yarışmasını kazanmadın. Türkçe kazandı” dediğini aktardı.
Jamala duygusal bir konuşma yaptı. Zaman zaman gözyaşlarına hâkim olmakta zorlandı. Sesi gitti geldi. “Ben bir sanatçıyım ama ben bir anneyim. Benim de çocuklarım var. Türkiye bize kapısını açtı. Türkiye bizi korudu. Türkiye’ye minnettarız” dedi.
JAMALA’YI İZLEMEK
Jamala, Eurovision’da Büyük Kırım Sürgünü’nü anlatan, “1944” adlı şarkısıyla birincilik kazanmıştı. İnsanlığın yaşadığı en büyük trajedilerden biri olan Büyük Kırım Sürgünü’nün Jamala’nın kişisel tarihinde de ayrı bir yeri varmış. Büyükannesi de o sürgün trenindeymiş. “Büyükannem 5 çocuğuyla bindirilmiş o insan yığını vagonlara. En küçük çocuğunu ise trenden atmışlar. Ben o acıların içinden geliyorum” dedi.
Jamala’dan Eurovision’da birincilik kazandığı parçasını dinlemek ise bir ayrıcalıktı.
GEÇİCİ ÜS BÖLGELERİ KURULACAK
SONBAHARDA, kış yapılanmasına geçmeden önce PKK’ya yönelik operasyon yapılmıştı. Pençe-Kilit Operasyonu ise kış yapılanmasından çıkan terör örgütünün, ilkbaharla birlikte Türkiye’ye sızma girişimlerine karşı yapıldı.
PKK, Türkiye’ye sızmayı planlarken Bordo Bereliler PKK kamplarına sızdı.
2019 yılından bu yana terörü kaynağında yok etme konsepti uygulanıyor. Teröristler kamplarından çıkıp Türkiye’ye ulaşmadan tespit edildiği yerde imha ediliyor.
Pençe-Kilit Operasyonu’nun özel bir anlamı var. PKK, özellikle Zap ve Metina kamplarını Türkiye’ye geçiş üssü olarak kullanıyor.
METİNA, ZAP VE AVAŞİN-BASYAN
Pençe-Kilit Operasyonu’nda özellikle bu kamplar hedef alındı. Kış yapılanmasını geçirdikleri mağaralar ile Türkiye’ye sızmak için kullanmayı planladıkları hedefler imha edildi.
Bu operasyon için Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve MİT ortak çalıştı. Yerleri önceden belirlenen mağara ve sığınaklar imha edildi. Ondan sonra ne olacak?
Mehmetçik operasyondan sonra Türkiye’ye dönecek mi?
SÜPÜRME HAREKÂTI
Eşzamanlı olarak kara birliklerimiz de Kuzey Irak’ın içlerine sızdı. Şimdi Süpürme Operasyonu’yla alan teröristlerden temizleniyor.
Peki operasyondan sonra ne olacak?
Sonbahardaki operasyonda belirlenen PKK kampları, sığınaklar ve mağaralar imha edilmiş, kullanılamaz hale getirilmişti.
Kuzey Irak’ın dağlık şartlarından yararlanan terör örgütü, yeni alanlar buldu. Pençe-Kilit Operasyonu’yla bu alanlar kullanılamaz hale getiriliyor. Tıkaç tıkılıyor.
ÜS BÖLGELERİ
Pençe-Kilit Operasyonu tamamlandıktan sonra ne olacak? Mehmetçiğin tamamı geri çekilmeyecek. PKK’nın sızma ihtimali bulunan alanlara “tıkaç tıkılacak” yani oraları kullanması imkânsız hale getirilecek. Geçici üs bölgeleri oluşturulacak. PKK’nın buraları tekrar kullanmasının önüne geçilecek. Sınırımızdan Kuzey Irak’ın içlerine doğru oluşturulan güvenli hat tahkim ediliyor. Boş alanlar kapatılıyor. Böylece terör örgütünün Türkiye’nin içlerine sızıp eylem yapması engellenmiş olacak.