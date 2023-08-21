Ekonomide makro göstergeler neyi işaret ediyor

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Bu artık kabak tadı verdi ama piyasalarla oynamak isteyen birileri bundan vazgeçmiyor. Bunlar organize bir kötülük. Bunlar organize bir soygun ekibi.

Mehmet Şimşek, “Uydurma” diyerek tek kelime ile asılsız söylentiyi yalanladı ama bu tür haberler doğrudan ekonomiyi etkiliyor. Borsa bu söylentinin de etkisiyle cuma günü yüzde 3’ün üzerinde sert bir düşüşle kapandı. Küçük yatırımcı açısından bakınca bu tür söylentilere karşı bazı yaptırımların devreye girmesi gerekiyor. Yeniden bu tür söylentilerle yatırımcıların zarara uğramaması için cezai yaptırımların uygulanması doğru olacaktır.

Peki Mehmet Şimşek’i hedef alan bu sistematik söylentiler neden yayılıyor? Çünkü Mehmet Şimşek başarıyor. Ekonominin yarısı güvendir. Çünkü Mehmet Şimşek yönetimindeki ekonomi ekibi iç ve dış yatırımcıya güven veriyor. Piyasa Şimşek’in ekonomi politikalarını satın aldı. Gömleğin ilk düğmesi doğru iliklendi.

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MAKRO GÖSTERGELER

Makro ekonomik göstergelerde iyileşme başladı.

1- Türkiye’nin CDS puanı 700 puandan 417 puana geriledi.

2- Moody’s Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi. İkinci adım umuyorum doğru politikalarla pozitife dönmesi bekleniyor. Bekle-gör modu bu kuruluşlar için devam ediyor. Türkiye için bir not artışı da artık beklentiler dahilinde.

3- Merkez Bankası rezervleri yükselişe geçti. Toplam rezervler 111.6 milyar dolara ulaştı. Her hafta rezervlerdeki artış devam ediyor.

4- Türkiye yeniden doğrudan yabancı yatırımcıların ilgi alanına girdi. Yabancı sermaye girişi hızlandı. Şimdilik Türkiye’yi izlemeye alan yabancı yatırımcıların, makro göstergelerdeki düzelmeleri gördükten sonra Türkiye’ye yönelmeleri bekleniyor.

5- Merkez Bankası sadeleştirme süreci kapsamında Kur Korumalı Mevduat’ı azaltacak, Türk Lirası mevduatları artıracak bir düzenlemeye gitti.

6- Şimdi gözler perşembe günü yapılacak olan faiz artırımında. Dengeli- kademeli artışların devam etmesini bekliyorum.



EKREM İMAMOĞLU’NUN BAKANLARLA GÖRÜŞMESİ



Ekrem İmamoğlu’nun son dönemde bakanlarla yaptığı görüşmeler dikkati çekiyor. İmamoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le görüştü.

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Özhaseki ile görüşmesinin İstanbul’u depreme hazırlama çalışmaları kapsamında olduğu söyleniyor. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu ve Mehmet Şimşek’le görüşmesinin de yapımı devam eden metro hatları için Hazine garantili borçlanmalara ilişkin olduğu ifade ediliyor.

ŞİMŞEK’E TEŞEKKÜR

Ekrem İmamoğlu bu temasların ardından sosyal medya hesabından dış kredilere Hazine onayı verdiği için Mehmet Şimşek’e teşekkür eden bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu, dış kredilerin yapımı devam eden 4 metro hattıyla ilgili olduğunu açıkladı.

1- Mahmutbey-Esenyurt metrosu

2- Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosu

3- Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu

4- Topkapı- Mescid-i Selam Tramvayı



İSTANBUL’U DEPREME HAZIRLAMAK



İstanbul’un depreme hazırlanması gerekiyor. Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki ilk günden itibaren kolları sıvadı, İstanbul’a özel bir yasal düzenleme için çalışıyor. Meclis açıldığında ilk gündem maddelerinden biri İstanbul’a özel yasa olacak.

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İstanbul’un kaybedecek zamanı yok. İstanbul’u depreme hazırlayacak olan bir belediye başkanı da yok. Ekrem İmamoğlu, reklam bütçesini deprem bütçesinden daha yüksek tutan bir belediye başkanı olarak bu konuda umut vermiyor.

İSTANBUL METROLARI

İstanbul’un bir başka gerçeği ise trafik. Trafik sorunun çözümü için yapımı devam eden metroların bitirilmesi, süratle yeni metro hatlarının yapımının başlaması gerekiyor.

Açılan metro çukurlarını kapatma törenleri yapan İmamoğlu’nun bu işi bitiremeyeceği belli olunca Ulaştırma Bakanlığı İstanbul metrolarının bitirilmesi için devreye girdi.

Peki Ekrem İmamoğlu son dönemde metrolar için neden harekete geçti? Bakanlar İmamoğlu’na birbiri ardına neden randevu verdiler.

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İMAMOĞLU NE YAPACAK?

İstanbul’u yöneten Ekrem İmamoğlu ile bakanların görüşmesi kadar doğal bir şey yok. Doğru olan bu. Ama Ekrem İmamoğlu bunun kıymetini bilecek mi? Ondan emin değilim.

BAKANLARA HAKARET

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Bu ilk kez yaşandı.

Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında yer aldığı 30 büyükşehir belediye başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında bakanların da katılımı ile toplantı yapıldı.

Peki Ekrem İmamoğlu ne yaptı?

Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde Adil Karaismailoğlu’na “Zavallı” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Ahmak” dediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ise her defasında sert bir dille eleştirdi.

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BAKANLARIN UYARISI NE OLDU?

1- Ekrem İmamoğlu’nun saydığı metro hatları Kadir Topbaş döneminde başladı.

2- İmamoğlu’na metro için ihtiyaç duyulan dış kredi için önce AK Parti’nin çoğunlukta olduğu belediye meclisinden yetki verildi. Hazine bu borçlar için onay verdi.

Demek ki neymiş? Hizmet yaptığı zaman AK Parti kendisini engellemiyormuş.

3- Ekrem İmamoğlu görüştüğü bazı bakanlar tarafından, “Bu işi başka yerlere çekecek olursan bir daha görüşmeyiz” diye uyarılmış.



MUHALEFETİN YEREL SEÇİM İTTİFAKI ZORA GİRİYOR



CHP’lileri çıldırtmak için herhalde sıraya koymuşlar biri susuyor, diğeri konuşuyor.

CHP’ye hakaret furyasında başı Meral Akşener çekti. Onu Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu takip etti. Son darbe ise Ali Babacan’dan geldi.

Perdeyi Meral Akşener açtı. “CHP’den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır” diye konuştu.

Temel Karamollaoğlu, “CHP’nin aldığı yüzde 25 oyun en az 7 veya 8’i CHP dışından gelmiş oydur” dedi.

Ahmet Davutoğlu, “En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti” diye konuştu.

Ali Babacan ise “CHP kendi başına herhangi bir seçime girse kazanması mümkün mü ya? Siz hayal mi görüyorsunuz? Bu ülke öyle ülke mi?” diye tabuta son çiviyi çaktı.

İTTİFAK TUTAR MI

Tüm bunlar neyi gösteriyor? Yerel seçimlerde CHP’nin merkez sağ partilerle ittifak yapma şansının giderek azaldığını gösteriyor.

Bu durum muhalefetin yerel seçimde ittifak yapma şansını azaltıyor. Liderler tavanda ittifak yapsalar dahi tabanda bu ittifakın tutmayacağını gösteriyor.