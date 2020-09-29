Duygu Delen olayında flaş gelişme

Ermenistan’ın Rusya’nın haberi olmadan bu saldırıyı gerçekleştiremeyeceği biliniyor. Ancak Rusya bir yandan Ermenistan’ı kışkırtırken diğer yandan askeri yöntemlerle sonuç alınmasını doğru bulmadığını ifade ediyor. Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüşmesinden sonra Kremlin’den yapılan açıklamada bölgede askeri çatışmaların derinleşmesinden endişe duyulduğu ifade edildi. Azerbaycan’ın işgal edilen köylerin bir kısmını kurtardıktan sonra yapılan bu açıklama timsah gözyaşlarından öteye bir anlam taşımıyor.
Tabi Ermenistan’ın saldırganlaşmasının arkasında Fransa’nın parmak izlerini de görmek gerekiyor. Yunanistan’ı kışkırtarak bir sonuç elde edemeyen Putin, bir kez daha Ermenistan kartını devreye soktu. Ermenistan, Yunanistan, Rum kesimi kimi Macron’un, kimi Putin’in maşası olmaktan öteye geçemediler.
Macron, Yunanistan ve Rum kesimini kışkırttı ne oldu? Ne Yunanistan ne Rum kesimi kazançlı çıktı. Macron ise Erdoğan’ı arayıp, geri adım atmak zorunda kaldı. Şimdi benzer bir oyunu Ermenistan üzerinden oynamaya çalışıyor.
Ama söz konusu Ermenistan olunca buradaki esas oğlan Putin...
Libya’da sıkışan Putin, Ermenistan kartını sahaya sürdü. Ancak Putin’de gördü ki, hırsı aklından öte giden Ermenistan Başbakanı Paşinyan sadece kendisini değil, Rusya’yı da rezil edecek.
Bu olay da bir kez daha gösterdi ki, bölgenin iki büyük ülkesi Türkiye ve Rusya olmadan bölgede bir statükonun oluşturulması mümkün değil. Türkiye, Kafkasya’da Rusya gerçeğini dikkate almadan hiçbir adım atmadı. Rusya’yı ürkütmek yerine Rusya ile işbirliğini tercih etti. Ama aynı yaklaşımı göremedik. Bunu Putin’in de iyi anlaması gerekiyor. Özellikle Fransa’nın bölgeye parmağını sokmasının önlenmesi açısından.
TÜRKİYE’YE MESAJ
Bu saldırıyı sadece Azerbaycan’la sınırlı görmek, fotoğrafı eksik okumak olur. Bunun bir ucunda da Türkiye var. Türkiye, şimdiye kadar Ermenistan’a her zaman ılımlı yaklaşmasına, bir dönemler milli takımların dostluk maçı yapılabilecek seviyeye gelinmesine rağmen, Ermenistan kişilikli bir devlet olarak değil, başka ülkelerin sahaya sürdüğü bir kart olarak hareket etmeyi tercih etti. Ama sert kayaya çarptı. Ne Azerbaycan eski Azerbaycan. Ne Türkiye eski Türkiye. Ne de bölgede artık eski dengeler var.
Yeni bir döneme adım attığımızı dileyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen’le, AB Konseyi Başkanı Michel’le yaptığı görüşmelerin perde arkasına ilişkin kulisleri paylaşmak istiyorum. Bu arada Erdoğan’ın, AB liderlerine yazdığı mektuptan bazı satırbaşlarını yansıtacağım.
MACRON’LA GÖRÜŞME
Macron kaynaklı krizin zirveye çıktığı bir sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı’nın bir telefon görüşmesi yapacağı söylenseydi aklınıza ilk olarak ne gelirdi? Ben çok sert bir görüşmenin yapılacağı konusunda bahse girerdim. Ama iyi ki girmemişim. Çünkü kaybederdim.
Erdoğan-Macron görüşmesi için “Şu ana kadar yapılan görüşmeler içerisinde en yumuşak olanıydı. En yapıcı görüşmeydi” denildi. Hatta daha önceki görüşmelerde iki lider zaman zaman tarihten örnekler vermek suretiyle birbirlerini iğnelerken bu kez öyle olmamış.
YAPICI GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’la yaşanan gerilim ve Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakların adil olarak dağıtılması konusu başta olmak üzere, Suriye’den başlayıp Libya’ya kadar uzanan hatta ayrıntılı açıklamalar yapmış. “Keşke açıklama yapmadan önce bizimle konuşsaydınız” demiş. Macron da “Birbirimizle konuşabilirdik” karşılığını vermiş. Macron’un “Bakanlar görüşebilirdi” vurgusu üzerine Erdoğan, “Dışişleri Bakanımız sizin bakanınız tarafından davet edilmişti. Bakanımız gidebilir” diyor.
MACRON’DAN ‘DİYALOĞU SÜRDÜRELİM’ ÖNERİSİ
Cumhurbaşkanı
Meclis Başkanı Şentop ile CHP heyeti Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararının beklenmesi ve birinci derece mahkeme ile Yargıtay’ın tesis edeceği hükmün görülmesi üzerinde durulmuştu.
Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararının çok gecikmeyeceği söyleniyor. Ama asıl iş ondan sonra başlıyor. Düğümü Yargıtay ile Meclis birlikte çözecek. Asıl önemli olan Yargıtay’ın kararı olacak.
Birkaç noktanın üzerinde duruluyor.
1. Bireysel başvuruyla ilgili karar otomatik olarak hak doğurmuyor. Ama Anayasa Mahkemesi’nin kararını hem ilk derece mahkeme hem de Yargıtay dikkate almak durumunda. Yok sayamaz.
2. Yargıtay, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararına uymayabilir. Çünkü Anayasa Mahkemesi, Yargıtay’ın üzerinde bir süper temyiz mahkemesi değil.
3. Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararını yeniden yargılama sebebi olarak görüp reddedebilir.
KRİTİK NOKTA
4.
Rum kesimini Fransa ve Yunanistan’la birlikte okumak gerekiyor. Bakmayın Türkiye’nin yalnız kaldığı yönündeki yorumlara... Demirel’in dediği gibi, “Türkiye büyük bir ülkenin adı demek.” Zirve öncesinde bir dizi diplomatik girişim başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Almanya Başbakanı Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile yaptığı üçlü zirve önemli bir adımdı. Türkiye’ye yaptırımlara karşı çıkan Merkel, diyaloğa geçilmesini savunuyor.
Üçlü zirvenin iki ayağı vardı:
1- Türkiye-Yunanistan gerilimi.
2- Doğu Akdeniz’de gerginliğin giderilmesi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ile diyaloğa hazır olduğumuz mesajını verdi. Merkel ve Michel’in duymak istediği de buydu. Hatta Erdoğan, iki ülke arasında istikşafi görüşmelerin başlayabileceğini ifade etti. Eğer Merkel’in çabalarıyla Oruç Reis Antalya’ya çekilip Mevlüt Çavuşoğlu ile Borrell 6 Ağustos’ta Malta’da görüştüğü sırada Yunanistan Mısır’la anlaşma yapmasa, 7 Ağustos’ta istikşafi görüşmelerin başlayacağı ilan edilecekti.
MERKEL’İN TEKLİFİNE ERDOĞAN’IN YANITI
Çabaları sonucunda Oruç Reis’in limana çekilmesini sağlayan Merkel’in, Yunanistan’ın Mısır’la anlaşma yapması üzerine “Şok oldum” dediği ifade ediliyor. Oysa Merkel, o gün iki ülke arasında istikşafi görüşmelerin başlayacağının ilan edilmesini bekliyordu. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Miçotakis’le telefonla görüşür müsünüz?” diye teklifte bulunmuştu. Erdoğan da “Önkoşulsuz olursa niye olmasın, ben konuşurum” diyerek diyalog kapısını aralamıştı. O gün gerçekleşmeyen Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin yapılması, iki liderin videokonferans yoluyla görüşmesi bekleniyor.
Doğu Akdeniz’deki gerilim konusunda ise
Koronavirüsün seyri belirleyici olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’la koronavirüs önlemleri kapsamında başlayacak eğitimi konuştuk. Öncelikle alınan tedbirleri sordum. Milli Eğitim Bakanı, “Biz ‘Her şeyden önce sağlık’ diyoruz. Tüm illerde, il müdürlükleri koordinasyonunda velilere yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldı. Ayrıca randevu verilmek suretiyle velilerin okullardaki hazırlıkları ve salgın önlemlerine yönelik tedbirleri görmeleri sağlandı. Ayrıca tüm illerde servis şoförlerine yönelik eğitimler tamamlandı. Şimdi biz, öncelikle okulöncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf düzeyindeki çocuklarımız için okullarımızın kapılarını açıyoruz. Okullarımıza yeni adım atacak bu çocuklarımız için ‘oyun’ temelli bir model ortaya koyuyoruz. ‘Temassız Oyunlar’ kitapçığımız işte burada hazır. Uyum sürecinde, dünya ülkelerinden çok daha hızlı bir mesafe alacağız. Yine temizlik için yardımcı personel, hijyen malzemesi, maske gibi ihtiyaçlara yönelik de çalışmaları tamamladık” diye karşılık verdi.
Tabii ki bu fotoğraf pandemi öncesine ait
BAKAN SELÇUK’TAN GÜVENCE
Alınan bu önlemlere rağmen aileler elbette ki tereddütlü. Bir yandan okulla ilk kez tanışacak olan çocuklarının eğitimlerinin başlamasını istiyor, diğer yandan “Ya virüs bulaşırsa” kaygısını taşıyorlar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bunun farkında: “Kimse hiçbir endişeye kapılmasın. Evlatlarımız, öğretmenlerimiz, eğitim çalışanlarımız ve velilerimiz için bir yerde riski varsa orada biz yokuz diyoruz. Şundan herkes emin olsun ki okullarımız ve tüm eğitim kurumlarımız şu anda kamuoyuna açık toplu alanlar içinde en güvenilir alanlardır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”
21 EYLÜL’DEN SONRA NE OLACAK?
21 Eylül’den sonra diğer sınıfların okula başlaması düşünülüyor. Peki o zaman hangi kriterlere göre karar verilecek? İşte Milli Eğitim Bakanı’nın yanıtı:
“Biz süreci başından beri Sağlık Bakanlığı’yla koordineli bir şekilde, Bilim Kurulu’nun tavsiyeleriyle şekillendiriyoruz. Bu doğrultuda kriterlerimiz belli:
Daha ne oluyor demeden, bu kez Cumhurbaşkanı resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
2053 VİZYONU
Cumhurbaşkanı, il başkanlarına seslenirken 2023 seçimlerine değindi. Ama “Türkiye’nin 2053 vizyonunu somutlaştıracak zihni egzersizler, beklenti ve talep tespitleri, analizler, teknik ve siyasi proje hazırlıkları için de şimdiden, ‘Bismillah’ demeliyiz” dedi. Ardından da “Başkalarının böyle bir derdi, böyle bir hazırlığı olmayabilir ama AK Parti’nin olmak zorunda” diye ekledi.
TÜRKİYE MODELİ PAYLAŞIMI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, il başkanlarına seslenişi bitirdikten hemen sonra bu kez resmi Twitter hesabından da ‘Türkiye modeli’ başlıklı bir paylaşımda bulundu.
“Memleket Hareketi”ni başlatan Muharrem İnce, CHP’de Atatürk düşmanları olduğunu iddia etmişti. 10 Haziran hareketinden gelen ve HDP’ye yakın duran isimlerin partiye egemen olduğunu, gerçek Atatürkçülerin ise dışlandığını düşünüyorlar. CHP’de en ciddi bölünme olan Güven Partisi de benzer tartışmaların ürünü olarak ortaya çıkmıştı. Atatürk tartışmasının yeni bir partiye dönüşeceğini düşünmüyorum. Öyle bir tablo yok. Ama Kılıçdaroğlu’nun tedbir almasını gerektirecek bir durum söz konusu. Atatürk’ün partisi CHP’de Atatürkçüler huzursuz.
CHP’LİLER BÜYÜTTÜ
Atatürk tartışması CHP’deki ekipleri harekete geçirince parti yönetimi iktidarı suçlamayı tercih etti. Oysa tartışma CHP’li Uluç Gürkan’ın, Taksim toplantılarının konuğu olan Canan Kaftancıoğlu’na, “Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi?” diye sorması üzerine başladı. Kaftancıoğlu’nun “Kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum” diye yanıt vermesi üzerine tartışma Türkiye’nin gündemine yerleşti.
İşin büyüyüp CHP içinde bir hesaplaşmaya dönmesi ise bir grup CHP milletvekilinin attığı tweet’ler üzerine başladı. İki örneği almak istiyorum.
Mehmet Akif Hamzaçebi:
“Cumhuriyetimizin ve üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü şükranla anıyorum. ATATÜRK’ü anmak saygının ötesinde onurdur, gururdur. ATATÜRK’ün ismini anmakta tereddütü olanlar O’nunla problemi olanlardır.”
Partideki fay hatları harekete geçti. Kimi Canan Kaftancıoğlu ile kurultaydan gelen hesabını görmek için Atatürkçülük tartışmasını kendini açısından avantajlı bir zemin olarak gördü, kimi Atatürkçülük üzerinden güç kazanmaya çalıştı.
CHP’de bir dönem Meclis’te bir milletvekilinin odasındaki Atatürk’ün resminin indirilip çöp kutusuna atılması tartışması yaşanmıştı. CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı’nın suçlandığı, Ankara milletvekili Necati Yılmaz’ın haksızlığa uğradığı, Aylin Nazlıaka’nın partiden ihraç edilip daha sonra geri döndüğü olaydan söz ediyorum.
Zaman zaman, Atatürk’ün CHP’den çektiği ne diye düşünmeden edemiyorum. Hem Atatürk’ün siyasi mirasını yiyorlar hem de parti içi iktidar kavgalarını
Atatürk’ün üzerinden yapıyorlar.
Kılıçdaroğlu’nun Atatürk tartışmasından çok rahatsız olduğu söyleniyor. Tartışmanın uzatılmaması için uyarıda bulunmuş. Ahmet Davutoğlu’nu ziyaretten sonra bu konu sorulduğunda belirli bir medya grubunun bunu öne çıkarmasının anlaşılır olmadığını söyledi. Ama Kemal Bey, size yakın bir gazete yazdı bunu. Ayrıca gazetecilik yaptılar, haberi verdi. CHP’lilere Atatürk üzerinden birbirinizi suçlayın demedi ki...
CHP bir süredir tekrar eski iç tartışmalarına dönmeye başladı. Burada görev Kılıçdaroğlu’na düşüyor. Kılıçdaroğlu, Atatürk tartışmasını kesmeleri için Özgür Özel üzerinden milletvekillerini uyardı ama bu yeterli olmadı. Kemal Bey masaya yumruğunu vurup bu tartışmaların önünü kesmezse, CHP krizlerin partisi formatına geri dönecek. Çünkü gruplar birbirini yemek için aportta bekliyor. Benden uyarması...
CHP YENİDEN KRİZLERİN PARTİSİ Mİ OLUYOR?CHP’
Duygu Delen olayıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürüten Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu’na Duygu Delen’in intihar mı ettiği yoksa öldürüldüğü mü, intihar ettiğine dair emarelerin olup olmadığı, düşmeden önce şuurunun yerinde olup olmadığı gibi sorular sorduğu ortaya çıktı.
İSTANBUL ADLİ TIP DOĞRULADI
İstanbul Adli Tıp Kurumu kimya ve biyoloji ihtisas grupları ise incelemelerini tamamlayarak raporlarını sundular. Adli Tıp raporunda Mehmet Kaplan’ın 257 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaplan’ın kan örneklerinde yapılan incelemede esrar belirlendi. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından Mehmet Kaplan’ın kan ve idrar örnekleri üzerinde yapılan incelemede de “THC (esrar) metabolitleri saptanmıştır” denilmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumu bu incelemeyi doğruladı.
Duygu Delen’in kan ve idrar örneklerinde ise alkol veya herhangi bir uyuşturucu tespit edilmedi.
MEHMET KAPLAN’IN DNA’SI TESPİT EDİLDİ
Duygu Delen, yakın çevresindekilerin anlatımına göre yaşamayı seven, hayat dolu genç bir kızdı. Daha önce yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrıldığı erkek arkadaşı Mehmet Kaplan’la bir araya geldiği evin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti. O günden bu yana Duygu Delen intihar mı etti, yoksa atıldı mı sorusu aydınlatılmayı bekliyor. Duygu Delen’in giysilerinden ve vücudundan alınan örneklerin incelenmesinde Mehmet Kaplan’a ait DNA örnekleri tespit edildi.
MEHMET KAPLAN’IN MESAJLARI
Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak düzenlenen Yassıada’daki sempozyumun açış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Yassıada’daki programa eski başbakanlardan Tansu Çiller ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılmıştı. Bahçeli bir de konuşma yaptı.
Sempozyumdan önce Erdoğan, Çiller ve Bahçeli bir süre çay içip sohbet etmişler. Liderler 12 Eylül’ün yıldönümü olması nedeniyle darbeleri konuşmuşlar. Ama sadece 12 Eylül’ü değil, mekân Yassıada olunca daha çok 27 Mayıs’ı ve Menderes’i konuşmuşlar. Demirel, “Başbakan olduğumda karşımda Menderes’in idam sehpasındaki fotoğrafı duruyordu” demişti. Çiller, 28 Şubat’ı yaşadı. Erdoğan, 28 Şubat’ın mağduru oldu. 27 Nisan’da e-muhtıraya maruz kaldı. 15 Temmuz’da darbeyi püskürttü. Eğer 15 Temmuz’da Erdoğan değil, Allah korusun darbeciler kazansa, bugün tarih başka türlü yazılacaktı. Bahçeli de her defasında darbeye karşı çıktı. Erdoğan, Çiller ve Bahçeli adada 12 Eylül’le ilgili olarak açılan sergiyi gezmişler. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada bir gazete haberinin önünde durmuş, dikkatlice okumuş. Merak ettim, soruşturdum. Erdoğan, CIA’in Türkiye şefi olan Paul Henze’nin 12 Eylül darbesini ABD Başkanı Carter’e, “Bizim çocuklar başardı” diye ilettiği haberin kupürünü incelemiş. Zaten konuşmasında da “Darbe haberi Washington’a ulaştığında, birilerinin ‘Bizim çocuklar başardı’ demesi, 12 Eylül’ün gerisindeki karanlık yüzü ifade ediyordu. Hiç şüphe yok ki 15 Temmuz gecesi birileri yine aynı mekânlarda ‘Bizim çocuklar yine başardı’ demek için bekliyordu” diye konuşmuştu.
15 Temmuz’da tersi oldu. Bu kez CIA’in çocukları değil, Erdoğan’ın liderliğinde bu milletin çocukları kazandı.
BÜLENT ARINÇ’TAN İYİ HABERLER VARESKİ
Demirtaş’ın kahvaltıya gitmek istediği Akşener, kan davalı bir yanıt vermişti. Bu yanıt dahi Demirtaş’ı geri adım attırmadı. Demirtaş, yanıtı olumlu bulduğunu belirtti. Selahattin Demirtaş’ı yeniden siyasi denkleme sokma çabalarına dikkat çekip bunun neden Meral Akşener üzerinden yapılmak istendiğini sormuştum. Konuştuğum İYİ Partililerin de benzer bir merak içinde olduklarını gördüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da desteklediği, Devlet Bahçeli’nin “Evine dön” çağrısından sonra millet ittifakı içindeki pozisyonu güçlendiği için Demirtaş’ın da kahvaltı diyaloğunu Akşener üzerinden başlattığı düşünülüyor. Siyaset yükselen değerler üzerinden yapılıyor. Bu çabaların Demirtaş’ı sevimlileştirme gayreti olduğunun farkındalar. Ama bunun için Demirtaş’ın bir bedel ödemesi, özeleştiri yapması gerektiğini düşünüyorlar. İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu ile konuştum. “HDP, PKK’ya karşı devletin yanında yer alırsa, biz demokrasi taleplerine destek verebiliriz” dedi. Ağıralioğlu, ilke bazlı olarak baktıklarını söyledi. “Yoksa Recep Tayyip Erdoğan gitsin diye bir siyasi cinnet içinde olmayız” diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAZSA MUHALEFET LİDERİNİ DESTEKLEMELİ
Türkiye’de her siyasi denklem Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerine kuruluyor. Hele başkanlık sistemine geçip başbakanlık kaldırıldıktan sonra tek hedef Cumhurbaşkanlığı oldu.
Bahçeli, 2023’te cumhurbaşkanı adaylarının Erdoğan olduğunu açıkladı. Cumhur ittifakında Erdoğan’dan başka bir isim gündemde değil. Ancak muhalefet cephesinin adayı belli olmadığı için orada ciddi bir mücadele yaşanıyor.
Kılıçdaroğlu hem kendisi aday değil, hem de parti liderlerinin cumhurbaşkanı adayı olmasını doğru bulmuyor. Geçmişte Ecevit’in Ahmet Necdet Sezer’i aday yapması gibi, muhalefet liderleri dışında bir isim arayışında. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kılıçdaroğlu’nun favorisi. Neden olduğu konusuna girmeyeceğim ama bu tavır millet ittifakı ortakları arasında rahatsızlığa neden olmaya başladı. “Partinin hedefi iktidar olmaktır. Liderin hedefi ise cumhurbaşkanı olup ülkeyi yönetmektir. Eğer bir parti lideri kendisi cumhurbaşkanı adayı olmuyorsa, o zaman Devlet Bahçeli’nin Erdoğan’ı desteklemesi gibi, beraber hareket ettiği partinin liderini desteklemelidir. Ben aday olmayacağım ama muhalefet liderleri de aday olmasın tavrı doğru değil.”
Burada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tarif edildiği açık. Seçimler yaklaştıkça millet ittifakı içinden benzer çıkışlara tanık olacağız diyorum, başka bir şey demiyorum.
ARINÇ’IN 2. TESTİNDE TESPİT EDİLMİŞ
ARTIK
Demirtaş’ın, “Bir sabah Başak ile Meral Hanım’ın kapısını çalar ve ‘Kahvaltıya geldik’ derdim” sözlerine Akşener, “Güneydoğu’da şöyle bir gelenek var, kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız” diye karşılık vermişti. Akşener, bir Anadolu geleneğini hatırlattı ama aynı zamanda “kan davalınız bile olsa” sözüyle bir kurguyu bozdu. Akşener, HDP sorulduğunda da “PKK’nın yanında konumlandırıyorum” demişti. O kurgu neydi? Bir süredir Selahattin Demirtaş’ı siyasi denkleme sokma çabaları var. Cezaevinde olması nedeniyle hem unutulmaması için çaba gösteriliyor, hem de PKK’dan ayrıştırılarak CHP ve İYİ Parti tabanına şirin gösterilmeye çalışılıyor. 6-7 Ekim 2014 tarihinde Demirtaş’ın yaptığı çağrıyla PKK, başta Yasin Börü olmak üzere 53 vatandaşımızı katletmişti. Cezaevinin kısıtlı koşullarında olduğu için Demirtaş’la ilgili dikkatli ifadeler kullanmaya çalışıyorum ama Demirtaş şimdiye kadar 6-7 Ekim olaylarının özeleştirisini yapmadı.
YENİ PLAN
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün çevresinde yer alan bir grup, Selahattin Demirtaş’ın siyasi denkleme girmesi için bir çaba içine girdi. Bunda Ali Babacan’ın partisinin tutmamasının etkisi var mı bilmiyorum ama yeni plan şu: Meral Akşener ve Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adayı olmasını önlemek. Böylece muhalefet bloku olarak Erdoğan’ın karşısına tek aday çıkarmak.
Demirtaş’ı parlatmaya çalışıyorlar onu anlıyorum da bunu milliyetçi Meral Akşener üzerinden niye yapıyorlar onu anlamış değilim.
CUMHURBAŞKANLIĞI AYASOFYA’YI TEMYİZ Mİ ETTİ?
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Ayasofya’yı açtı. Milletimizin 84 yıllık hasretini sona erdirdi. Bu kararı almak kolay olmadı. Erdoğan sadece içerideki bazı çevreleri değil, Batı dünyasını da karşısına almayı göze aldı. Zaten Ayasofya’yı da ancak Erdoğan gibi güçlü bir lider açabilirdi. Ancak ilginç bir durum oluştu. CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu, UYAP’taki “Dosya ilk inceleme yapılmak üzere sıra bekliyor” yazısından hareketle, Cumhurbaşkanlığı’nın Ayasofya’nın açılmasıyla ilgili kararı temyiz ettiğini iddia etti.
Hem Ayasofya’yı açmakla övüneceksin, hem Ayasofya’nın açılmasıyla ilgili kararı temyize götüreceksin.
1 Ekim’de Meclis’in açılışından sonra erken seçim tartışmalarını daha sık yapacağız. Çünkü iktidar Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu’nda köklü değişikliklere hazırlanıyor. Seçim barajının düşürülmesi, yüzde 1 oy alan partilerin dahi Meclis’te temsili yönünde çalışmalar yapılıyor. Seçim sistemi en çok ittifakları etkileyecek. Şimdilik bununla yetinelim. Ama eğer seçim yasası 2021 yılında değişirse, bu aynı zamanda seçimlerin 2021 yılında yapılmayacağı anlamını taşıyor. Çünkü Anayasa’nın 67. maddesinde “Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz” deniliyor.
KILIÇDAROĞLU’NUN PLANLARI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener seçimlerin 2023’te yapılacağı kanaatinde. Kılıçdaroğlu, 2023’e giderken ‘millet ittifakı’nı genişletme çabası içinde. Dün parti meclisi toplantısında yaptığı konuşmada bunun formülünü de verdi, “Dostlarımızla birlikte yapacağız” dedi. Kılıçdaroğlu’nun dostları Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olarak Abdullah Gül’ü düşündüğü biliniyor. Şu ana kadar “Yok” demedi. Ancak CHP tabanı Gül’e karşı. Onların gönlünde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yatıyor. Kılıçdaroğlu’nun CHP’de kendisine rakip olmasını istemediği için Ekrem İmamoğlu’nun adaylığına sıcak bakmadığı söyleniyor. Abdullah Gül ise onun rakibi değil. Hatta önemli bir isim, “İmamoğlu’nu istemez ama Mansur Yavaş’ı bile düşünebilir. Çünkü onun CHP’ye yönelik bir iddiası yok” dedi. Seçimi kazanamamasına rağmen Muharrem İnce bile Cumhurbaşkanı adaylığından aldığı güçle, Kılıçdaroğlu’na “Sen çekil, onursal başkan ol. Partinin başına ben geçeyim” demedi mi?
AKŞENER’İN ROLÜ
Kılıçdaroğlu’nun göz ardı etmemesi gereken biri var. O da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Bahçeli ve Erdoğan’ın “Evine dön” çağrısı ile iyice eli güçlenen Akşener’in “Evet” demediği bir ismin ortak aday gösterilmesi imkânı yoktur. Akşener, “Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye’nin önünü tıkamam” dedi. Ama bu kendisine sunulan her formülü kabul edeceği anlamına gelmiyor. Tam aksine, ortak aday olma ya da istediği ismi aday gösterme konusunda eli güçlendi.
ÜÇÜNCÜ İTTİFAK
Seçim yasasında yapılacak olan değişiklikleri görmeden 2023 hesapları yapmanın eksik olacağı kanaatindeyim. Yeni seçim sistemini gördükten sonra yapılacak değerlendirmelerin daha sağlıklı olacağı inancındayım. Çünkü yeni bir seçim sistemi geliyor. Yeni sisteme göre üçüncü ittifak neden olmasın?
CHP’NİN MUHARREM İNCE STRATEJİSİ
İlk soru: Ankara, Vuhan oldu mu?
“Son dönemde vaka sayısındaki artışın en yüksek olduğu il, ne yazık ki Ankara oldu. Kontrollü sosyal hayat döneminde Ankara’da yaşayanlar her zamanki kontrollü tavırlarının dışına çıktı. Sadece Ankara’da değil, yurdumuzun genelinde de salgın öncesindeki yaşantımıza hızlı bir dönüş oldu.”
ÖNLEMLER ETKİLİ OLMAZSA YENİ TEDBİRLER GÜNDEMDE
Peki Ankara için yeni önlemler gündemde mi? İşte Afşin hocanın yanıtı:
“Öncelikle virüsün yayılım merkezi haline gelen mahalle arası sokak düğünleri, sünnet, nişan, kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı. Düğünler, cenazeler ve taziyeler kısıtlandı. Asker uğurlamalarıyla ilgili kararlar zaten önceden ülkemiz genelinde alınmıştı. Ayrıca esnek çalışma yöntemlerinin önü açıldı. Bir süre bu alınan önlemlerin etkileri izlenecektir. Yeterli olmadığı takdirde yeni önlemlere yönelik olarak da bilimsel danışma kurulunun tavsiyeleri bulunmaktadır.”
İL BAZLI ÖNLEMLER ALINACAK MI?
4 Eylül Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Sivas Kongresi’nin yıldönümü olması nedeniyle doğru bir tarihti. Zaten CHP’de kurultay tarihini 4 Eylül’de başlatır. Sivas ise Kuva-yı Milliye ruhunu yansıtması için doğru bir yerdi. İnce’nin, Sivas’taki çıkışından sonra konuştuğum bazı CHP yöneticilerinde büyük bir rahatlama hissettim. “Ölü doğdu” yorumunu yaptılar. Medyada da “Dağ fare doğurdu” yönünde değerlendirmeler yaptılar. Her iki değerlendirmeye de katılmıyorum. CHP’lilerin erken rehavet içine girdiklerini düşünüyorum. Muharrem İnce, 2023’ü hedef alan bir hareket başlatıyor. CHP yönetiminin erken sevinmek yerine, bu işin getirisini ve götürüsünü iyi hesap edip adım atmasından yanayım. Ben de İnce’nin Sivas’tan on binlerle birlikte yola çıkmasının daha etkili olduğu düşünenlerdenim. Sivas meydanında on bin kişiyi toplasa Türkiye’yi sarsardı. Siyaset iddia işidir. Ancak bunun şimdi olmaması ilerleyen zamanlarda olmayacağı anlamına gelmiyor.
İNCE KALABALIK BİR KATILIM İSTEMEMİŞ
Sivas programından sonra Muharrem İnce’ye yakın kaynaklarla konuştum. Koronavirüs nedeniyle Muharrem İnce katılım istememiş. O nedenle Sivas’a gelmek isteyenlere, “Gelmeyin” demiş. Muğla’dan, İzmir’den, Edirne’den, Zonguldak’tan, Van’dan, Adana’dan, Antalya’dan temsilcilerin bulunması istenmiş. Muharrem İnce de ekibini tanıtırken, “Tam kadro gelmedik, temsili bir heyetle geldik” demişti. Sivas’a, binlerin toplandığı Sivas meydanından Türkiye’ye seslenmek yerine, ilk çıkışta doğru mesaj verilmesi tercih edilmiş. Bir tercih yapılmış. Mesaj verilmek istenmiş. O tercihe saygı duyuyorum ama yine de Sivas’ta havaalanındaki cılız görüntünün iyi olduğu kanaatinde değilim.
VİRÜS KAYGISI ETKİLİ OLMUŞ
Özel’in sözlerinin mürekkebi kurumadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV’nin yayınında “Abdullah Gül’ün ismi geçince korkuyorlar. Neden korkuyorsunuz?” diye konuştu. Böylece Kılıçdaroğlu’nun Abdullah Gül’den vazgeçmediği anlaşıldı. Kılıçdaroğlu, 24 Haziran 2018 seçimlerinde ortak aday çıkarmak istedi. Ama hem CHP’den gelen tepkiler, hem Meral Akşener’in kararlı tavrı nedeniyle başarılı olamadı.
Bu tespiti yaptıktan sonra CHP liderinin tercihinin yanlış ama önerdiği yöntemin doğru olduğunu belirtmek isterim. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayına ittifak olarak karar vereceklerini söylüyor. Ama “Benim adayım Abdullah Gül” havasında. Ama anketlerde Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener, Abdullah Gül’ü tam ikiye katlıyorlar. Metropoll’ün anketinde Erdoğan’ın karşısında Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 43.5’ken, Mansur Yavaş’ı isteyenlerin oranı yüzde 43’e ulaşıyor. Gül ise Meral Akşener ve Muharrem İnce’nin de gerisinde. Yüzde 22.5’le beşinci sırada yer alıyor. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda önemli bir açıklama Meral Akşener’den geldi. Akşener, “Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye’nin önünü tıkamam” dedi. Akşener, geçen seçimde tek başına aday olmuştu ama bu kez yeniden tek başına aday olmayacağı sinyalini veriyor. Meral Akşener bir görüşmemizde 24 Haziran 2018 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak yüzde 7.3 aldığına işaret ederek, “Bu sonuca göre yeniden cumhurbaşkanı adayı olmam” demişti. Ancak MHP Lideri Bahçeli’nin “Evine dön” çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da güçlü bir şekilde destek vermesiyle Meral Akşener’in eli çok güçlendi. Millet ittifakının ortak adayı olma fırsatını yakaladı. Zaten Metropoll’ün anketinde de yüzde 38.3’e çıkıyor. Az bir oran değil. Bu bir. Bir de ikinci formül var.
Erdoğan, seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı olarak aralarında Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer, Mansur Yavaş, Yılmaz Büyükerşen’in de bulunduğu CHP’li büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Daha önce Ekrem İmamoğlu ile de görüşmüştü. Ama İmamoğlu ucuz polemiklere girmeyi, bu ilişkiyi sürdürmeye tercih etti. Ama başarı grafiği sürekli olarak yükselen Mansur Yavaş, işine odaklandığı için ona her kapı açılıyor.
Mansur Yavaş görüşmeden önce CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na bilgi vermişti. Kılıçdaroğlu da “Ankara’nın işini tabii ki görüşeceksin. Önemli olan Ankara’nın sorunlarının çözülmesi” demişti. Yavaş, görüşmeden sonra da Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdi.
Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeye hazırlıklı gidiyor. Erdoğan, dikkatle dinliyor. Eski bir belediye başkanı olarak araya girip sorular soruyor. Not aldırıyor ve hemen orada talimatlar veriyor. Yani verimli bir görüşme oluyor. Aralarında bir futbol sohbeti geçiyor. Mansur Yavaş, Ankaragücü’nün kümede kalması için verdiği destekten dolayı Erdoğan’a teşekkür ediyor. Gençlik Parkı’nın Varlık Kiralama Anonim Şirketi’ne devredildiği açıklanmıştı. Yavaş, Gençlik Parkı’yla ilgili ödemelerin devam ettiğini belirterek, bu kararın düzeltilmesini talep ediyor. Erdoğan, “Burada bir hata yapılmış, düzeltilsin” diye talimat veriyor. Akyurt ilçesinde bir fuar alanı yapılıyor. Belediye, ATO ve TOBB ortaklığı ile. Ama bir türlü bitirilemiyor. Erdoğan, “Bunu tekrar görüşelim, bitirelim” diye not aldırıyor. Şehir hastanesinin bağlantı yolları konusu var. Belediye yaptırmış ama parasının tahsil edilmesi konusu. Cumhurbaşkanı, “Bu bir şekilde çözülsün. Ya parasını verelim ya takas yapılsın” diyor.
ERDOĞAN’IN SÖZLERİ
Giresun’da selden zarar gören vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüyle ilgileniyordu. Benimle konuşurken bir yandan da “Sel bu yolun altını oymuş. Yolun altı boş. Tehlikeli olmuş. Bu yolun altının doldurulması lazım” diye görevlilere talimat veriyordu. Ama Soylu ile konuşurken gelen telefonlardan bir yandan da yürüyen operasyonları takip ettiği anlaşılıyordu.
İçişleri Bakanı ile konuşurken, yeni bilgilere ulaştım:
1. Soylu, daha önce eylem hazırlığı içinde olan bir DEAŞ’lının yakalandığını söyledi.
2. Dün tutuklanan DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri
Meclis’te, iktidar kulisinin girişinde Başbakan’ı bekliyorduk.
Korumaların koşuşturmasından Ecevit’in geldiği anlaşılıyordu.
Ankara gazetecilerinin ‘Emel Abla’sı Emel Aktuğ, çok eski dostu olan Ecevit’e “Başbakanlık’ta bir şey mi atılmış ne, öyle söylüyorlar” dedi. Ecevit’in rengi kül gibiydi. Dudakları titreyerek, “Evet, öyle olmuş” diyerek yanımızdan hızla geçti.
Başbakanlığın önünde Ecevit’e yazarkasa fırlatılmıştı.
MGK’da Cumhurbaşkanı Sezer ile Başbakan Ecevit arasında patlak veren kriz, Türkiye’yi tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birine yuvarlamıştı.
Ecevit, Ahmet Necdet Sezer’in Cumhurbaşkanı seçilmesini sağlamış ancak MGK toplantısından Sezer’in önüne Anayasa kitapçığını fırlatmasıyla büyük bir siyasi kriz patlak vermişti.
Dünya ekonomileri büyürken 2001’de Türkiye ağır bir ekonomik kriz yaşadı.
Dünya ekonomileri genişlerken 2001’de Türk ekonomisi dibe vurdu.
Duygu Delen olayında flaş gelişme
Duygu Delen, Gaziantep’te Mehmet Kaplan’la beraber bulunduğu evin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetmişti.
Duygu Delen intihar mı etti, yoksa Mehmet Kaplan tarafından aşağıya mı atıldı? Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Duygu Delen’in ölümünü aydınlatmak üzere titiz bir soruşturma yürütüyor. Duygu Delen olayına resmi bilirkişi olarak atanan Adli Tıp uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar tarafından hazırlanan rapor, mahkemeye sunuldu. Bilirkişi raporu Duygu Delen’in intihar mı ettiği yoksa Mehmet Kaplan tarafından aşağıya mı atıldığı yönündeki soruşturmaya ışık tutacak. Bilirkişi Hakan Kar, Ankara’da Şule Çet olayının aydınlatılmasında da önemli katkı sağlamıştı. O nedenle davanın resmi bilirkişisi olarak atanan Prof. Dr. Hakan Kar’ın hazırladığı rapordaki tespitleri paylaşmak istiyorum. Bilirkişi raporunda, “Duygu Delen’in düşme anında bilincinin kapalı ancak canlı halde olduğu” tespitine yer verildi. Olay yerindeki, “kemer”in varlığına dikkat çekildi. Ayrıca Duygu Delen’in vücudunda sert bir cisimle vurma sonucu olabilecek “ray tipi ekimoz” tespit edildi.
DURDUĞUM YER
Yargılamanın hassasiyetini dikkate alarak mümkün mertebe yorum yapmaktan kaçınıyorum. Ancak genç bir kızın ölümüne duyarsız kalamazdım. Çünkü bu olayın sadece adli boyutu yok. Beni asıl ilgilendiren tarafı ise insani tarafı.
DUYGU DELEN’İN VÜCUDUNDAKİ EKİMOZLAR
Mehmet Kaplan, ifadesinde Duygu Delen’le aralarında çıkan tartışma nedeniyle arbede yaşandığını, sakinleşmek ve su içmek için mutfağa yöneldiğinde ise pat diye bir ses duyduğunu ve balkondan baktığında Duygu Delen’in yerde yattığını gördüğünü anlatıyor. Ama Prof. Dr. Hakan Kar, Duygu Delen’in vücudunda tespit edilen ekimozlara dikkat çekti.
1- Sağ kol üst bölgesinde ray tipi ekimoze görünüm.
2- Sağ dirsek dış yüzde V tipi ekimoze ile bunun devamında ray tipi ekimoze görünüm.
3- Sol bacak alt yüzün tamamında ray tipi görünümlü ekimoz.
TESPİT
Duygu Delen’in vücudunda oluşan ekimozlarla ilgili olarak, “ray şeklindeki ekimozların, olay yeri görüntülerdeki genç odası zemininde yer alan kemer ile darp sonucu oluşmuş olabileceği gibi, olay yerinde saptanamayan başkaca sert, künt, silindirik veya köşeli sopa benzeri bir cisimle darp sonucu da oluşmuş olabileceği, ancak kişinin yüksekten düz beton zemine düşmesi sonucu oluşmasının adli tıbbi açıdan beklenmediği” kanaatine yer verildi.
‘BİLİNCİ KAPALIYDI’ ŞÜPHESİ
Prof. Dr. Hakan Kar’ın hazırladığı bilirkişi raporunda, düşme anının görüntülerinin incelenmesi ve tanık ifadelerinin değerlendirilmesi sonucunda Duygu Delen’in “bilincinin kapalı olduğu” kanaati belirtildi.
1- Duygu Delen’in düşerken herhangi bir tepki, refleks ya da kaçınma gibi bir hareket göstermemesi ancak düşmesinden sonra 39 kalp atımı tespit edilmesi, kişinin düşme anında bilincinin kapalı ancak canlı halde bulunduğu kabulünün gerektiği;
2- Duygu Delen’in kan ve idrar örneklerinde alkol ve uyuşturucu tespit edilmediği, vücudunda “ray şeklinde ekimozlar” tespit edilmiş olmasıyla birlikte değerlendirildiğinde Duygu Delen’in bilincinin kapalı olmasının, darp edilme sonucu meydana gelmiş olabileceği kanaatine varıldı.
3- Duygu Delen’in düşmesi sırasında bisikleti ile geçen çocuğun ve bina görevlisinin herhangi bir bağrışma, ağlama, çığlık ya da gürültü duymamış olması da düşme adında bilincinin kapalı olduğu değerlendirmesine yol açtı. “Bulguların maktulün şüpheli tarafından atılmış olma ihtimalini kuvvetlendiren bulgular olduğu” kanaati ifade edildi.
NABIZ ALINMASI NEYİ GÖSTERİYOR
Duygu Delen’in düşmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ifadesinde nabız alamadıklarını ancak monitöre bağladıklarında 39 kalp atımı tespit ettiklerini bildirmesi Duygu Delen’in düşme sırasında canlı olduğunun tıbbi delili olarak görülürken, “Kalp atımının 39 gibi düşük bir değerde olması, Duygu Delen’in o saat itibariyle yoğun bir iç kanamaya bağlı şok tablosu içinde olduğunu göstermektedir” denildi.
ÇAMAŞIR İPİNDEKİ KAN
Duygu Delen’in düşerken çarparak kırılmasına neden olduğu üçüncü katın balkonundaki çamaşır ipinin üzerindeki kan lekeleri incelemeye alındı. “Kanın Duygu Delen’e ait olduğunun tespit edilmesi durumunda, Duygu Delen’in düşmeden önce kanamaya neden olacak travmaya maruz kalmış olduğu ortaya çıkacaktır” denildi.
ALKOL, ESRAR VE ANTİDEPRESAN
Mehmet Kaplan’dan alınan kan ve idrar örneklerinin incelenmesinde 270 promil alkol tespit edildiği ve “olay sırasında Mehmet Kaplan’ın alkol zehirlenmesi tablosu içinde olduğu” belirtilerek, esrarın etkisiyle muhakeme ve koordinasyon kaybının yaşandığı kaydedildi. Kaplan’ın kıl örneğinde tespit edilen “Sertralin” maddesinin ise antidepresan kullandığını gösterdiği ifade edildi. Duygu Delen’in kan ve idrar örneklerinde alkol ve uyuşturucu tespit edilmedi.
Mehmet Kaplan’ın telefonunun incelenmesi sonucunda tespit edilen bir mesajında ise öfkesini kontrol edemediğini belirttiği ortaya çıktı.
Mehmet Kaplan’ın o mesajları:
“(...) Ama sinir hastalığımın 18 sene boyunca önüne geçemedim. Sadece belli bir yere kadar kesebiliyorum. Bunu da bilerek daha çok zarar vermek istemiyorum Duygu’ya.”
ELİNDEKİ YARA
Mehmet Kaplan, olayın geçtiği odanın içindeki kan izlerinin ise Duygu Delen’le tartışmaları üzerine yatak dolabının camlı kısmına sağ eliyle sert bir yumruk atması, camın kırılması ve elinin kanaması sonucu oluştuğunu anlatmıştı. Ancak cam, ayna kırığı gibi keskin yüzeylerde meydana gelen kesi de yara kenarlarının tıbbı açıdan düzgün olacağı tespitine yer verilerek, “Mehmet Kaplan’da tespit edilen yara düzensiz olup tıbbi açıdan künt, travmatik yaralanmadır. Cam ve ayna kırığı değil, sert ve künt bir yere vurma sonucunda oluşmuştur” denildi.
KAN İZLERİ O YARAYLA OLUR MU?
Olay yeri inceleme ekiplerinin evin içinde, iki yatakta, banyoda, antrede yoğun kan damlaları bulduğu; kapı kollarında, balkon kapısında, stor perdede, balkon korkuluklarında kan örnekleri tespit ettiği belirtilerek, “evde tespit edilen kanın miktarının ve dağılımının elindeki 1x1 cm’lik kesikten kaynaklanmasının tıbbi açıdan mümkün görülmediği” görüşüne yer verildi.
Kan örnekleri arasında Duygu Delen’in kan örneğinin tespit edilmesinin de soruşturmanın seyri açısından önemli olacağı ifade edildi.
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