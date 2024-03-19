CHP banka dekontlarını sunacak

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“Kafa kopartan” lakabı ile tanınan Fatih Keleş, İmamoğlu şirketlerinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İmamoğlu’nun avukatı ve son seçimde milletvekili seçilmesini sağladığı Beylikdüzü eski İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer. Bu olayda ismi gündeme gelmedi ama İmamoğlu’nun yakın ekibinden Ertan Yıldız. Ama biri var ki İmamoğlu için çok önemli bir isim.

BİLGİLERİNE BAŞVURULMALI

İl Başkanlığı binasının alımı sırasındaki görevleri nedeniyle Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu ve Bülent Kuşoğlu’nun da bilgisine başvurulması gerekiyor.

CHP kulislerinden edindiğim bilgi, bina sahibi ile elden para verilmesi şeklinde bir pazarlık yapılmamış. Zaten Siyasi Partiler Yasası’na da aykırı. Kayıp trilyon davasında Erbakan’ın başına gelenleri biliyorsunuz. 2 yıl 4 ay Erbakan hapis cezasına çarptırılmıştı.

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BİNA SAHİBİ İFADE VERDİ

Savcılık dün binanın sahibi Ali Rıza Braka’nın ifadesini aldı. Bu paranın nereye ödendiğini anlamak için Braka‘nın banka hesaplarının kontrol edilmesi yeterli olur. Sanıyorum mahkeme bunu yapacak. Bu arada savcılık, binanın alınmasıyla ilgili olarak CHP’nin kasasından yapılan ödemeyi sorarsa, banka dekontlarının hazır olduğu söyleniyor. CHP’nin resmi banka hesabından yapılan ödeme ile balya balya sayılan paralar arasında fark çıkarsa, işte o zaman para kulelerinin arkasındakiler korksun.

Temiz siyaset için para kulelerini unutma, unutturma diyorum...

GÖKHAN ZAN OPERASYONUNUN ARKASINDA KİM VAR



CHP’ye dokunan yanıyor. CHP ile mücadeleye girenin başına olmadık işler geliyor. Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayıydı. Kılıçdaroğlu’na karşı aday oldu diye Türk siyasi tarihinin en çirkin operasyonuna maruz kaldı. Olmayan görüntülerden şantaj-montaj kasetleri üretildi. Lince tabi tutuldu, sonunda Muharrem İnce gibi dirençli bir siyasetçi dahi pes etmek zorunda kaldı. Muharrem İnce şantaj montaj kasetlerle cumhurbaşkanı adaylığından çektirildi. İnce’ye bu operasyonu düzenleyenler CHP ile irtibatlı isimler çıktı. Bir kısmı tutuklandı, bir kısmının yargılanması devam ediyor.

Şimdi bunun farklı bir versiyonu Hatay’da yaşanıyor.

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GÖKHAN ZAN SİYASETİ

Gökhan Zan olayını kastediyorum. Gökhan Zan siyasette büyük savrulmalar yaşadı. İYİ Parti’de başlayıp, CHP ile pazarlık yapıp, TİP’te devam eden ilkesiz bir profil çizdi. TİP, içine girdiği ilişkiler nedeniyle Gökhan Zan’ı adaylıktan çektiğini açıkladı. Ama seçim takviminde ilan edilen süre geçtiği için bu mümkün değil. Gökhan Zan adaylığının devam ettiğini ilan etti.

Gökhan Zan referans alınacak bir isim değil. Ama silahla tehdit edildiği ve kendisine şantaj yapıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuş.

“Turgay K. ile Mihal K. 2-3 hafta önce benim İskenderun’da bulunan ikametime seçim hakkında konuşmak için geldiler. Burada, aramızda konuştuk. Eve geldiklerinde üzerlerinde silahlar vardı. Silahı da bana açıkça gösterdiler ve beni tehdit ettiler. Bana kurgu ses kayıtları hazırladıklarını 5.000.000 TL para vermezsem bunu yayınlayacaklarını, kendilerinin bizzat kurduklarını söyleyerek şantajda bulundular. Kuzeni olan Mihal’in FETÖ-PDY terör örgütüne mensup olduğundan bahisle beni tehdit ettiler. Ayrıca Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın Başdanışmanı olan Mehmet Güzel’in de bu işin içerisinde olduğunu, kendilerini onun yönlendirdiğini, onun vasıtası ile geldiklerini söylediler” diyor.



ALGI OPERASYONUNA SOYUNDULAR



Gökhan Zan olayı patlak verince telaşla yayınlara bağlanan bazı gazeteciler, Turgay Kocakaya isimli şahsın AK Parti adına Gökhan Zan’la görüşerek adaylıktan çekilmemesini, bunun karşılığı olarak 3 milyon dolar ve TRT’de spor yorumculuğu teklif ettiğini paylaştılar.

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Algı operasyonu böyle yapılıyor işte.

FETÖ’CÜLERİN PAYLAŞIMI

Yurtdışında kaçak yaşayan FETÖ’cü gazeteciler hemen bu iddiayı alıp servis etmeye başladı. FETÖ’cüler algı operasyonuna başlayınca ben Gökhan Zan olayıyla ilgilenmek istedim.

YAYMAN: ‘İLGİLENMİYORUZ’

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ı aradım. “Şu anda seçim çalışmasındayım. Bu olayla hiçbir şekilde ilgilenmiyoruz. Seçimi kazanmaya odaklandık. Hatay’da seçimi kazanıyoruz. Bu tür kirli işlerin içine girenlerin de hesabını vermesini bekliyoruz” dedi.

ERK ACARER

Ama bir de bakıldı ki, Turgay Kocakaya isimli kişi Lütfü Savaş’ın kazanması için çalışıyormuş. Tuhaf ilişkiler ağına sahip olan firari gazeteci Erk Acarer ise ilginç bir itirafta bulundu. “CHP Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, bundan 3 gün önce bazı aracılarla haber yaptırmak istediğini söyledi. Editoryal bir haber olduğunu, yani bir bedeli olduğunu söyledi. Elbette cevabım net oldu: Sen kimsin? Elinde diğer adaylara ilişkin ses kaydı varmış” dedi.

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LÜTFÜ SAVAŞ BU İŞİN NERESİNDE

İş iyice karıştı. Oklar bu kez Lütfü Savaş’a döndü.

Savcılık soruşturmasında her şey ortaya çıkacak. Eğer Gökhan Zan’a FETÖ usulü şantaj-montaj kasetlerle kumpas kurulduysa, yapanlar bedelini ödeyecek.

Ne Lütfü Savaş’mış ama. Depremde ortalıkta gözükmedi. Depremde yıkılan binaların birçoğu onun zamanda yapıldı. Depremin yıldönümünde düzenlenen anma törenlerinde Hataylılardan tepki gördü. Buna rağmen CHP’den belediye başkan adayı olmayı başardı. Hem de Özgür Özel’in üç kez değiştirme girişimine rağmen.

HATAY BUNU HAK ETMİYOR

Ben Hatay’ı, gönül insanları olan Hataylıları çok severim. Depremde iki kez gittim. Lütfü Savaş ile Gökhan Zan, Hatay’a en az deprem kadar zarar verdiler. Hatay bu iki isimden kurtulmadığı sürece her gün yeni bir skandalla anılır olacak. Güzel insanların şehri olan Hatay bunu hak etmiyor.

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PKK’LILARIN İSTANBUL AŞKI



İstanbul’da CHP ile “kent uzlaşısı” yapan DEM, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Meral Danış Beştaş’ı aday gösterdi. Hafta sonu DEM’in İstanbul mitingine katılanlar Meral Danış Beştaş’a oy verse yüzde 8’in altına düşmez. Ama kazın ayağı öyle değil. Meral Hanım, Murat Kurum’a vurup Ekrem İmamoğlu’na çalışıyor.

İSTANBUL PAYLAŞIMI

Bu arada PKK’lılardan İstanbul’da İmamoğlu ile neden ittifak yaptıklarını gösteren paylaşımlar da gelmeye başladı. HDP eski milletvekili Ferhat Encü İstanbul için “Kurdistanbul” diye paylaşımlar yaptı. Şimdiden heyecanlandılar.