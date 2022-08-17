Cemevleriyle ilgili düzenlemeler ne getiriyor

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Cemevi saldırganının yakalanması, kamuoyunun gösterdiği sağduyulu tepki, planlarının tersine dönmesini sağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hüseyin Gazi Cemevi’nde muharrem ayı iftarına ve Hacı Bektaş-ı Veli’yi anma törenine katılması yıllardır özlenen tabloların yaşanmasına neden oldu.

Bu ülkeyi bölmek ve kardeş kavgası çıkarmak isteyenler önce Aleviliği kaşıdılar. Çorum, Sivas, Maraş ve Madımak katliamları yaşandı. Buna rağmen Aleviler, o oyuna gelmedi. Canlarını verdiler ama bu ülkenin birlik ve beraberliğinden en ufak bir taviz vermediler. Çünkü onlar bu toprakları İslamiyetle şereflendiren Hoca Ahmed Yesevi ve Hacı Bektaş-ı Veli’nin yolundan gidenlerdi. Ama Türkiye’yi karıştırmak isteyenler pes etmedi. O damarı kaşımaya devam ediyorlar. En son Aleviler açısından kutsal olan muharrem ayında cemevlerine yapılan saldırı ile bunu gördük.

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CUMHURBAŞKANI’NIN ZİYARETİ

O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hacı Bektaş-ı Veli dergâhını ziyaret edip İslam dünyasının yürek yarası olan Kerbela şehitlerini gönül erenleri ile birlikte anması güzel oldu. Bu iş Erdoğan ya da Kılıçdaroğlu meselesi değil. Dün de Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş’taydı. Bilin ki kim Hacı Bektaş-ı Veli’nin dergâhının kapısından içeri giriyorsa aslında bu milletin gönül kapısından içeri girmiş demektir.

SİYASET ÜSTÜ

Alevi meselesi birlik ve bütünlüğümüz açısından hayati bir konu. İktidarın cemevlerine gösterdiği ilgi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretleri ise siyaset üstü bir konu. Erdoğan orada devleti temsil ediyor. Bu hiçbir oy sandığı ile ölçülmeyecek kadar kıymetli bir adım. Bu ülkede Aleviler üzerinden oynanmak istenen oyunlara bakınca bu adımların ne kadar önemli olduğu anlaşılır. Sorunlarımız var mı? Var. Peki bunu nasıl çözeceğiz. Diyalogla. Bir dizine ‘aslan’ı diğer dizinde ‘ceylan’ı oturtan, “Gelin canlar bir olalım” diyen Hacı Bektaş-ı Veli hazretleri de bize bu mesajı vermiyor mu?



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretleri Alevilik konusundaki önyargıların yıkılması, cehaletten kaynaklı düşmanlıkların son bulması açısından yararlı oldu. Ama tabii ki sadece bir ziyaretle kalınmaması, Alevilerin sorunlarının çözümü yönünde de düzenlemelerin yapılması gerekiyordu.







BAKANLAR TOPLANDI



Zaten Erdoğan da , Hacı Bektaş-ı Veli’yi anma törenlerinde, “Bir süredir İçişleri ve Kültür Bakanlıklarımızın koordinasyonunda milli birlik ve beraberlik çalışması yürütüyoruz. Ülkemizdeki 1585 cemevinin tamamı ziyaret edilerek, Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın toplam 8 bin 740 talebi belirlendi. Bu taleplerin 5 bin 600’ü hızla karşılandı. Diğer taleplerle ilgili İçişleri, Kültür ve Adalet Bakanlarımız müşterek bir çalışma yapıyor. İnşallah bu da yakında neticelenecek” demişti.

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Erdoğan, bakanların çalışma yaptığı yönündeki açıklamasını 13 Ağustos’ta yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’da zaten 8 Ağustos günü çalışmalara başlamışlardı. Aldığım bilgiye göre önemli bir mesafe alınmış. Ama bakanların hukuki ve idari düzenlemeler üzerinde biraz daha çalışması yapması gerekiyor. Çalışma olgunlaştıktan sonra kabine toplantısında ele alınacak. Sonra alınan karalar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacak.

NE YAPILACAK

Cemevlerine yönelik şu düzenlemelerin yapılması planlanıyor:

1- Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanması.

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2- Cemevlerinde görevli Alevi dedelerine maaş bağlanması.

3- Ayrıca cemevlerinin hizmetlerini yürüten bir görevliye maaş bağlanması.



4- Cemevlerine tapuda özel bir imar lejantı verilmesi.

YENİ BİR BİRİM KURULUYOR



Üç bakanın çalışmasında cemevlerine hukuki bir statü kazandırılması amaçlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi-Bektaşi ve Cemevi Daire Başkanlığı ya da Alevi-Bektaşi ve Cemevi Başkanlığı gibi bir birim oluşturulup cemevlerinin oraya bağlanması planlanıyor.

Cemevleriyle ilgili düzenlemenin kasım-aralık aylarında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

YENİ CEMEVLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yapımı tamamlanan sekiz cemeviyle ilgili toplu bir töreni yakında gerçekleştireceğiz” demişti. Şahkulu Dergâhı restore edilmişti. Eylül ayının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı bir törenle Şahkulu Dergâhı’yla birlikte Elazığ, Erzurum ve Ankara’nın Altındağ ilçesi Aydıncık Mahallesi’ndeki cemevleri bu yıl hizmete alınacak. Kütahya, Burdur, Denizli ve Kayseri’de yeni cemevlerinin temeli atılacak.

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İBADETHANE MESELESİ

Cemevleriyle ilgili taleplerin başında ibadethane konusu geliyor. Aleviler, cemevlerini ibadethane olarak kabul ediyorsa ona kimsenin söyleyeceği bir sözü olamaz. Üç bakanın üzerinde çalıştığı düzenlemede ise ibadethane tartışmasına takılmadan idari ve hukuki bir düzenleme üzerinde durulduğu görülüyor.

Cemevleriyle ilgili daha önce de bir çalışma yapılmış, kabine toplantısında masaya yatırılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun “hak temelli” bir çalışma olmasını istemişti. Üç bakanın yaptığı çalışma da o boyutta ilerliyor.