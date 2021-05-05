Bize yeni siyaset gerekli

Millet ittifakı ortakları Kılıçdaroğlu ile Akşener, 2023 seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarmak için yoğun bir çaba içindeler.

Zaman zaman bir araya geliyorlar, kimi zaman özel görüşmeler yapıyorlar.

Kılıçdaroğlu bir ara adaylık sinyali verse de stratejisi, ortak aday çıkarılması yönünde.

Kılıçdaroğlu, 24 Haziran 2018 seçimlerinde de ortak adaylık modelini zorladı ancak Abdullah Gül formülü tutmadı. CHP isyan etti. Meral Akşener, Gül’ün önünü kesti çünkü kendisi aday oldu. Ancak bu kez strateji değişti. Bu kez ortak adaylık daha güçlü bir ihtimal.

Meral Akşener, kısa bir süre önce, “Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye’nin geleceğiyle oynamayacağım” diye sinyali verdi.

A PLANI

Kılıçdaroğlu ile Akşener’in A planı, 2023’te millet ittifakı olarak ortak aday çıkarmak. İki liderin yerel seçimlerde olduğu gibi muhafazakâr ve Kürt seçmenden oy alabilecek isimlerin üzerinde durduğu ifade ediliyor. B planında ise ilk turda her partinin kendi adayını çıkarıp, seçimler ikinci tura kalırsa Erdoğan’ın karşısındaki adayda birleşmesi var.

AKŞENER’İN CUMHURBAŞKANLIĞI DEĞERLENDİRMESİ

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