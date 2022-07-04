Babacan ve Demirtaş’tan adaylık sinyali

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Beşinci toplantıda liderlerin cumhurbaşkanı adayının eşkalini belirlediği söyleniyor. Herhalde Temel Karamollaoğlu’nun başkanlığında yapılacak 6’ncı toplantıda cumhurbaşkanı adayının robot resmini çizerler.

6 lider 6 aydır toplanıyor, Türkiye’nin önüne kimin cumhurbaşkanı adayı olacağından başka konuyu getiremediler. Halkımızın tek sorunu kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı mı? Türkiye’nin başka bir sorunu yok mu? Muhalefetin, Türkiye’nin sorunlarının çözümü adına önereceği bir şey yok mu? Varsa da yoksa da cumhurbaşkanı adayı. Kılıçdaroğlu mu aday olacak, İmamoğlu mu gösterilecek?

ÇOKLU ADAY SEÇENEĞİ

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda muhalefet cephesinde yeni gelişmeler var. Hedef, muhalefetin Erdoğan’ın karşısına ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarması ama gelişmeler çoklu aday ihtimalini de güçlendiriyor.

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Tabloyu biraz daha netleştirecek olursak, bundan 1 ay önce ortak aday mı yoksa çoklu aday mı deseniz ibre ortak adaydan yanaydı. Ama ilk tura çoklu adayla gidilmesi seçeneği de güçlenmeye başladı. Masanın üzerinde ortak aday ve çoklu aday seçenekleri duruyor. Bu aşamada ortak aday umudu sona ermiş değil. Hatta hâlâ güçlü seçenek. Ama çoklu aday ihtimali de güçlenmeye başladı.

BABACAN CUMHURBAŞKANI ADAYI MI

Ali Babacan, 6’lı masa toplanmadan 24 saat önce Gebze mitingini izleyen gazetecilere cumhurbaşkanı adaylığı konusunda önemli açıklamalar yaptı. Babacan’ın mesajlarının adresi doğrudan 6’lı masa ve Kılıçdaroğlu’ydu.

“Hedefimiz altılı masanın ortak aday çıkarması ama bu adayın ilk turda açık ara seçimi kazanması. Mutlaka açık fark olması lazım” dedi.

Seçilecek aday kriterini daha önce Meral Akşener de açıklamıştı.

İlk turda açık ara seçimi kazanacak aday nasıl belirlenecek? Bu isim Kılıçdaroğlu olabilir mi?

ANKET FİRMALARINI KASTETTİ

Babacan, aday belirlemede kriterlerden birinin anketler olduğunu ifade ediyor. Ama bir çekincesi var. “Gerçekten araştırma yapan şirketler var. Bir de süreci manipüle etmeye çalışanlar” diyor.

Babacan hangi anket firmalarını kastetti bilmiyorum. Ama verdiği adres açık değil mi? Her yaptıkları anketlerde Kılıçdaroğlu’nu ya da İmamoğlu’nu açık ara farkla kazanıyor gösteren anket şirketleri. Hızlarına güdümlü füzelerin yetişmediği, uçan, kaçan anket firmaları.



‘DEVA’NIN CUMHURBAŞKANI ADAYIYIM’



Babacan’ın açıklamalarında iki kritik nokta var.

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1- Kılıçdaroğlu’nun adaylığını değerlendirmiyor. Eğer adayımız Kılıçdaroğlu dese bunu seve seve yapardı. Gültekin Uysal’ın yaptığı gibi.

Ama asıl vurucu noktayı, “A planımız altı partinin ortak aday belirlemesi, seçimlere böyle gitmek. Ama olmazsa 2018’de olduğu gibi herkes kendi adayını çıkarır” sözleri oluşturuyor.

2- Babacan’ın bir yol haritası var. Daha önce, seçimlere kendi logolarıyla gireceklerini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ise “Ortak adayda anlaşma olmazsa DEVA’nın cumhurbaşkanı adayıyım” demişti.

Babacan 55 yaşında siyaset açısından genç bir isim. Siyasi kaderini Kılıçdaroğlu’na endekslemek istemiyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN HESAPLARINI BOZABİLİR

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Kılıçdaroğlu, Babacan’ı siyasetin yeni yıldızı ilan etmişti. Ama Babacan cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu’nun hesaplarının suya düşmesini sağlayabilir. Çünkü Babacan, cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki sinyalleri güçlendirmeye başladı.

HDP’DEN, CUMHURBAŞKANI ADAYINI ÇIKARIRIZ MESAJI



6’lı masa toplanmadan önce mesaj gönderenlerden birisi de HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’dı. 6’lı masanın birkaç kilometre ötesinde HDP’nin kongresi vardı. Mithat Sancar, “Kamuoyunun önünde açık şeffaf görüşme yapılması halinde, tutum belgemizde duyurduğumuz ilkeler çerçevesinde müzakerelere ve ortak aday fikrine açığız” dedi.

Sancar daha önce de bunu açıklamıştı. 6’lı masanın 7’li masa olmasını öneriyor. “Cumhurbaşkanı adayını bizimle müzakere ederseniz ortak aday fikrine açığız” diyor. HDP’nin çizgisinde bir değişiklik yok.

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Mithat Sancar’ın açıklamasının ikinci ayağı çok önemli. Sancar, “Eğer bu çağrımıza karşılık alamazsak en doğal hakkımız olan seçimlere kendi adayımızla girme seçeneğini de çok ciddi bir şekilde önümüzde tutuyoruz” dedi.

ÇATI ADAY

HDP, 6’lı masa ile cumhurbaşkanı adaylığını müzakereye açık olduğunu ifade ediyor. Ama bu açık çek vermek değil. Çünkü Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu’nu ziyaretlerinde Meral Akşener’i ve Mansur Yavaş’ı istemediklerini iletmişlerdi. Geriye Ekrem İmamoğlu kalıyor. Ama HDP’nin, Kılıçaroğlu’nun adaylığını müzakereye de kapalı olmadığı söyleniyor.

AKŞENER NE YAPAR

Peki 6’lı masada kilit konumunda olan Meral Akşener bu durumda ne yapar? Kendi üstünü çizen HDP’nin üstünü çizer mi? Akşener, daha önce HDP’nin seçimlere ayrı bir parti olarak girmesi ve adayını çıkarmasını önermişti. İYİ Parti kulislerini yokladım, Akşener’in tavrında bir değişiklik yok.

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DEMİRTAŞ’IN ÇABASI



Selahattin Demirtaş bir süre önce Ekrem İmamoğlu’nu işaret etmişti. HDP kongresinden önce HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, cezaevinde Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ettiler. Demirtaş’ın HDP’nin de katıldığı süreçler sonunda ortak aday çıkmazsa HDP ile sol bileşenlerin cumhurbaşkanı adayı olmak istediği ifade ediliyor. Daha önceki iki seçimde de cumhurbaşkanı adayı olan Demirtaş, bu kontenjanı kimseye kaptırmak istemiyor. Cezaevinde unutulan bir siyasetçi konumuna düşmeyi ise hiç istemiyor. Tabii ki bu onun en doğal hakkıdır. Ancak Demirtaş’ın kesinleşmiş 4 yıl 8 aylık hapis cezası var. Cumhurbaşkanı adaylığına engel olarak duruyor.

Demirtaş bunun bilincinde ama adaylıkla hem Kandil hem HDP hem de İmralı’daki karşılığını görmeyi hedefliyor.

İMRALI TEDİRGİNLİĞİ

Hem Demirtaş’ın “artı gerçek” sitesine yazdığı yazıya hem Mithat Sancar’ın HDP kongresindeki konuşmasına dikkatli bir şekilde bakınca Öcalan konusunda bir tedirginlik yaşadıkları hissediliyor.

Mithat Sancar iktidarı, “İmralı adına söz kurmayın. Halkı yanıltmaya çalışarak afaki gündemler yaratmayın” diye uyardı.

Demirtaş, cumhurbaşkanı adaylığına vize çıkması için Öcalan’a methiyeler dizmeyi tercih etti.

ÖCALAN’LA GÖRÜŞME

Öcalan’ı diri diri mezara gömmeye çalışıyorlar ama o daha konuşmadan bu kadar tedirgin olduklarına göre korku dağları sarmış diyebiliriz. Peki bu arada Öcalan’la görüşme yapılacak mı? Yapılacak. Hem de çok uzun olmayan bir süre içinde kardeşi Mehmet Öcalan’ın ya da yeğeni HDP Milletvekili Ömer Öcalan’ın görüşmesi gündemde.