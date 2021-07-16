Anketten ne çıktı?

Erdoğan’ın bu rejime yaptığı en büyük hizmet Cumhurbaşkanlığı seçimini doğrudan millete götürmesi oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte artık asker ne diyor, medya kimi destekliyor, iş dünyasının adayı kim, Amerika kimi istiyor gibi sorular ortadan kalktı. Artık millet kimi istiyorsa o seçiliyor. Millet ne diyorsa o oluyor. Demokrasinin öznesi millet oldu.
Cumhurbaşkanlığı seçimi 2023 yılı haziran ayında yapılacak ama seçim kampanyası başladı.
2023 SAVAŞI BAŞLADI
Yaşanan tartışmaların odağında da 2023 seçimleri yer alıyor. Emekli amirallerin bildirisi, video operasyonları ve HDP İzmir İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırı ile vesayet sistemi 2023 seçimlerinde Erdoğan’ı tasfiye etmek için harekete geçti.
Şurası çok net ki, 2023 seçimleri, “Erdoğan seçimi” olacak.
Peki bu seçimlerde Erdoğan’ın rakibi kim olacak? Elbette ki Erdoğan’ın rakibinin kim olacağı çok önemli olacak. Ama AK Parti’nin rakibini biliyorum. AK Parti’nin rakibi yine AK Parti. O nedenle AK Parti’nin bu gerçeği görerek silkinmesi ve dava şuuruyla harekete geçmesi gerekiyor. Bezginliği, bıkkınlığı, yılgınlığı bir kenara bırakıp, yeniden dirilişe ihtiyaç var. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu yapmaya çalışıyor.
ERDOĞAN İZLENİMLERİ
Kritik süreçlerde Cumhurbaşkanı
Dün aynı zamanda yeni bir gelişme yaşandı.
Cumhurbaşkanı adaylığı için bir süredir atağa kalkan Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı tarifi yaptı. Böylece artık elimizde bir Cumhurbaşkanı adayı kriterleri oluştu. Ancak Kılıçdaroğlu’nun tarifi bana Demirel’i hatırlattı. Demirel, Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman Büyük Birlik Partisi milletvekilleri ile bir araya gelmişti.
Muhsin Yazıcıoğlu, Demirel’in adaylığına sıcak bakmadıklarını anlatmak için gönüllerindeki Cumhurbaşkanına ilişkin kriterleri sıralamıştı. Yazıcıoğlu, “Cumhurbaşkanı sivil olmalı. Alnı secdeye değmeli. Darbelere karşı olmalı” diye sıralamaya başlayınca Demirel ayağa kalkıp, “Kardeşim siz beni tarif ediyorsunuz. Ben siyasi hayatım boyunca darbelerle mücadele ettim. Sivil Cumhurbaşkanlığının mücadelesini verdim. Ben ta 1960’larda, ‘Bu ülkede herkes göğsünü gere gere ben Müslümanım diyebilmeli’ demiştim” diye sözü alıp, ikna etmeye çalışmıştı.
Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı adayı için kriterler ortaya koydu. “Millet ittifakının adayı nefsini terbiye etmiş biri olmak zorunda. Başkanlığın verdiği muazzam yetkilerle yozlaşmayacak, gücünü hızlıca Meclis’e ve Başbakan’a teslim edecek bilgelikte olmalı” dedi.
Bu kriterlerde bir eksik var. O da adı Kemal Kılıçdaroğlu olacak denilmiyor. Kılıçdaroğlu, ideal cumhurbaşkanı olarak kendini tarif ediyor. Burada geri vitese atar mı? Bence Kılıçdaroğlu, her geçen gün Cumhurbaşkanlığı adaylığına doğru daha çok yaklaşıyor.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ BELEDİYE DE KALSIN İSTİYOR
Ayrıca Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş başta olmak üzere belediye başkanlarının ikinci bir dönem daha illerine hizmet etmelerini istiyor. Yakın çevresine de Murat Karayalçın örneğini verdiği söyleniyor.
Karayalçın
Çünkü AK Parti’nin en önemli açılımlarından olan çözüm sürecinin tu kaka ilan edildiği bir dönemde Erdoğan, çerçevesi çok iyi belirlenmiş, mesajları isabetli olarak seçilmiş bir konuşma yaptı.
Erdoğan’ın Diyarbakır ziyareti bir başlangıç. İlkbahara kadar Doğu ve Güneydoğu’nun tamamını ziyaret etmeyi planlıyor. Her ay bir ile gidecek. Dün gençlik buluşmasında “Bir sonraki buluşmayı Erzurumlu gençlerimizle yapmayı planlıyoruz” dedi. Erdoğan, hem Diyarbakır’ın hem Erzurum’un temsil ettiği siyasi misyona hitap edebilen bir lider. O nedenle sahaya çıkması, siyasi iklimi değiştiriyor.
Erdoğan’ın Diyarbakır ziyareti üç noktayı ön plana çıkardı.
1- Yeni bir çözüm süreci mi başlıyor?
2- Erdoğan, erken seçime mi hazırlanıyor?
3- “Serok Erdoğan” sloganları Cumhur İttifakı’nda bir soruna yol açar mı? MHP’yi rahatsız etti mi?
YENİ ÇÖZÜM SÜRECİ Mİ?
Yeni bir çözüm süreci başlatılmıyor.
Aslında bu soru işareti Erdoğan’ın Milli Görüş’ün ağır toplarından Oğuzhan Asiltürk’ü ziyareti üzerine oluşmaya başlamıştı.
Bir çiçekle bahar gelmez. Oğuzhan Asiltürk ziyareti seçim işareti olmaz diye düşündüm.
İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesi bir kez daha düşünmeme yol açtı. Erdoğan AK Parti’nin her MKYK toplantısında, il başkanları ve belediye başkanları ile yapılan toplantılarda, milletvekilleri ile buluşmasında seçimlere dönük mesajlarının dozunu artırıyor.
Diyarbakır ziyaretiyle birlikte çözüm sürecini tartışmaya açması ise seçim konusu üzerinde yoğunlaşmama neden oldu.
O nedenle AK Parti kulislerinin nabzını tutmaya, Erdoğan’ın seçimlere ilişkin mesajlarının anlamını çözmeye çalıştım.
BAHÇELİ İLE GÜVEN İLİŞKİSİ
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim diyor ama her defasında 2023 seçimleri diyor.
2-
Belki de o psikolojiyle izlediğim için Erdoğan’ın il başkanları toplantısında ısrarla seçim de seçim demesi daha çok dikkat etmeme neden oldu.
SEÇİM VURGUSU
Erdoğan’ın il başkanlarına 2023 seçimlerine dönük olarak çalışmaları yönünde talimat vermesini anlıyorum. Ama sanki seçim kararı alınmış da önümüzdeki ay sandık başına gidecekmişiz gibi bir hava vermesi antenleri açmama neden oldu. Erdoğan seçim olmadan seçime hazırlanıyor, 19 yıldır girdiği her seçimi kazanmasının sırrı burada, diyebilirsiniz. Haklısınız. Ama Bahçeli seçimler zamanında yapılacak derken, Erdoğan 2023’ü hedef gösterirken, 2023 seçimlerine de daha iki yıl varken bu kadar abanması dikkatimi çekti.
İKİ DURAK
İster 2023’te olsun ister ondan önceki bir tarihte. Seçim tarihi ne olur bilmem ama Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim startını verdi. “2023’e eğer kararlı bir şekilde hazırlanacaksak, bizim için şurada son iki durak var, çok önemli. Bu 2021’dir, 2022’dir. 2023 tamamen seçim yılıdır” dedi.
ÖNEMLİ VİRAJ
Ama ondan önce bir cümlesi vardı, “2023 virajını kazasız belasız dönmemiz gerekiyor” dedi. 2023 seçimlerini Türkiye açısından bir kırılma noktası olarak gördüğünü söyledi.
Erdoğan
Kuşoğlu, CHP Çankaya ilçe binasının açılışında partililere, “Sayın Genel Başkanımız, cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun sevgi ve saygılarını iletiyorum” diye seslendi.
Kılıçdaroğlu daha önce katıldığı bir televizyon programında cumhurbaşkanı adaylığının sinyalini vermiş, “İttifak öyle bir karar verirse ondan kaçamazsınız” demişti.
Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmişlerdi.
KUŞOĞLU-KILIÇDAROĞLU DOSTLUĞU
Bülent Kuşoğlu’nun, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmesi önemli bir nokta. Çünkü Bülent Kuşoğlu, bürokrasiden bu yana Kılıçdaroğlu’nun yakın arkadaşı. Çekirdek ekipten. Doğru Yol Partisi’nde de milletvekilliği yapan Kuşoğlu, CHP’de Kılıçdaroğlu tarafından genel başkan yardımcılığına getirildi. Külliye’ye giden CHP’li olayında faturanın Bülent Kuşoğlu’na kesilmeye çalışılmasına rağmen Kılıçdaroğlu hem PM listesine aldı hem yeni dönemde genel başkan yardımcısı yaptı.
Bülent Kuşoğlu konuşuyorsa Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde konuşuyor diye değerlendirmek lazım.
KILIÇDAROĞLU’NUN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI
Peki
CHP Genel Başkanı’nın hapse girmesinin bedelini Türk demokrasisi ödeyebilir mi? Ana muhalefet lideri konuştuğu için dokunulmazlığı kaldırılıp hapse atılacak olsa ilk olarak ben karşı çıkarım.
Peki bu iş nereden çıktı?
Hakkındaki fezleke Meclis’e gelince Kılıçdaroğlu, “Erdoğan beni hapse attırmak istiyor” konulu bir video çekti.
Bahçeli’den de “Çıksın mahkeme karşısına, versin üzerine atılı suçlamaların hesabını. Dolandırıcı tosuncuk nasıl bedel ödeyecekse Kılıçdaroğlu da ödesin. Kılıçdaroğlu kendine güveniyorsa dokunulmazlığının kaldırılmasına bizzat kendisi önayak olmalı, karar sürecini bizatihi kendisi başlatmalıdır. Söz veriyorum, ilk kez CHP’ye destek vereceğiz, onlara ‘tamam’ diyeceğiz” çağrısı gelince CHP liderine hapis tehditi beni rahatsız etti. Meclis kulislerini araştırdım. Meclis’te Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması yönünde bir hazırlık yok. Bırakın Kılıçdaroğlu’nu, diğer milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde de bir çalışma yok.
Dokunulmazlıkların kaldırılması için önce Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nda görüşülüp kabul edilmesi gerekiyor. Ardından Meclis Genel Kurulu’na gelip, oylanıp kabul edilecek. Hangi dosyada dokunulmazlığı kaldırılırsa o dosyadan yargılanacak.
KOMİSYON GÜNDEMİNDE YOK
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nun dokunulmazlıkların kaldırılması gibi bir gündemi yok.
Meclis’in gündeminde ise şimdi 4. Yargı Paketi var. Ardından hayvan haklarıyla ilgili düzenleme gelecek. Meclis ekonomiyle ilgili torba yasayı çıkarıp tatile girecek.
O kadar net.
Kimse aklımızla alay etmesin.
Algı operasyonları yetmedi şimdi devreye psikolojik savaş unsurlarını soktular.
Önce bir yalan haber ortaya atıyorlar. Sonra daha büyük bir yalan haber atıyorlar.
“AKP’li kaynaklardan aldığımız bilgiye göre” diye bir şey ekliyorlar. Sosyal medyada TT yapıyorlar, TV programlarında saatlerce tartışıyorlar. Sonra o haber yalan çıkıyor. Ama dünyanın en doğru haberlerini vermişler gibi yeni bir yalan haberin daha peşine düşüyorlar.
PSİKOLOJİK SAVAŞ UNSURLARI
Tekrar altını çize çize ifade ediyorum. Türkiye’de yaşananların tek bir adı var. Psikolojik savaş yürütülüyor. Psikolojik savaşın unsurları sahaya sürüldü.
Kimi gece yarısı kabineyi değiştiriyor. Kimi İçişleri Bakanı’nı istifa ettiriyor. Kimi AK Parti milletvekillerini isyan ettiriyor.
Muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sistemi, iktidarın ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni esas alan yeni anayasa çalışmaları önemli ölçüde şekillenmeye başladı.
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Yavuz Atar başkanlığında oluşturulan Anayasa Bilim Kurulu üyeleri tarafından hazırlanan anayasa taslağı AK Parti’nin hukukçu milletvekillerinin de katıldığı bir toplantıda görüşülmeye başlandı. İlk toplantı 30 Haziran Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapıldı.
YOL HARİTASI
Bir yol haritası belirlendi. Buna göre:
1- AK Parti’nin hazırladığı taslak üzerindeki çalışmalar tamamlanacak.
2- MHP’nin hazırladığı taslak incelenecek.
3- Erdoğan ve Bahçeli’nin kararına göre ya Cumhur İttifakı’nın ortak taslağı hazırlanacak ya da AK Parti ve MHP ayrı ayrı ilerleyecek, ancak Cumhur İttifakı’nın ortak anayasa hazırlaması eğilimi ağır basıyor.
4-
Erdoğan siyasetin yönünü belirleyen güçlü bir lider olduğu için, önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerini dikkatle takip edip, kamuoyuna yansıtmaya çalışıyorum.
Cumhurbaşkanı ile toplantıya katılan milletvekillerinin sadece bir bölgenin ya da ilin değil, Türkiye’nin her bölgesinden temsilciler olmasına özen gösteriliyor. Böylece Türkiye’nin havası oraya yansıyor.
57 milletvekilinin katıldığı toplantıda Erdoğan’ın olduğu bölümde 38 milletvekili söz almış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı’nın açıklanacağı toplantıya katılacağı için kendisi ayrıldıktan sonra toplantı Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın başkanlığında devam etmiş.
ERDOĞAN NOT TUTMUŞ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıyı açış konuşması önemli. Ama ona geçmeden önce Erdoğan toplantı süresince konuşulanları not almış, zaman zaman araya girip milletvekillerinin sorularına yanıt vermiş. Geçen seferde olduğu gibi kamera kaydı yine alınmış. Erdoğan, “Atladığımız bir şey olursa yardımcılarım videoyu izleyip, not çıkaracak” diye izah etmiş.
KİMSE SÖZÜNÜ ÇEKMESİN
Cumhurbaşkanı açılış konuşmasına, “Koronavirüs salgını bizim kendimizi ölçmemize, tartmamıza ve yeni bir değerlendirme yapmamıza neden oldu” diye başlamış. Toplantının başında milletvekillerinden rahatça konuşmalarını, çekinmeden her şeyi dile getirmelerini istemiş. Milletvekillerini, “Arkadaşlar bizim geleneğimizde istişare vardır. Rahatça konuşun. Her şeyi anlatın. Kimse sözünü çekmesin” diye uyarmış. Erdoğan’a diktatör diyorlar ya! Böyle diktatör mü olur?
Geçen haftaki toplantıda genel siyasete ilişkin sorunlar gündeme getirilmişti. Dünkü toplantıda ise milletvekilleri genellikle seçim bölgelerinin sorunlarını dile getirmişler. Aktaracağım, renkli diyaloglar da yaşanmış.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimleri öncesinde AK Parti’ye bir perspektif verdi. 2023’e giderken çetin bir süreç yaşanacağı anlaşılıyor. O nedenle Erdoğan yeni şartlara göre AK Parti’ye format atmaya devam edecek.
İSTİŞARE SÜRECİ
Erdoğan bir dönemin AK Parti mekanizmasını yeniden harekete geçirmeye çalışıyor. Gömleğin ilk düğmesi doğru iliklendi. Pandemi nedeniyle ara verilen istişare süreci yeniden başladı. Erdoğan geçen hafta bir grup milletvekili ile toplanmıştı. Konuşmalar kameraya kaydedilmiş, toplantı boyunda not alan Erdoğan, “Benim gözümden kaçan bir şey olursa yardımcılarım bu videoları izleyip not alacaklar” demişti. Cumhurbaşkanı bugün de bir grup milletvekili ile buluşacak. Meclis’in yeni yasama döneminde de bu istişare süreci devam edecek.
Erdoğan, istişare toplantılarının önemine dikkat çekerek, “AK Parti’nin malum en önemli vasıflarından biri olan istişare kültürünün örneği olarak gördüğüm bu toplantılarda söz alan her milletvekilimiz özgürce düşüncesini ifade ediyor” dedi.
2023 İÇİN NE DEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grubundaki konuşmasında 2023 seçimleri öncesinde önemli bir uyarıda bulundu. “Türkiye 2023 yılına yaklaştıkça partimize, hükümetimize ve ülkemize yönelik saldırıların giderek artacağı anlaşılıyor” diye konuştu.
Bizde cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde bir mekanizma harekete geçiyor, darbelerden muhtıralara, 367 garabetinden Cumhuriyet mitinglerine kadar her şey yaşanıyor.
FOTOĞRAF
Kanal İstanbul’la ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Yatırımcıları tehdit ediyorlar. ‘Geldiğimizde bilesiniz ki ödeme yapmayacağız, elinizden alacağız’ diyorlar. Bankaları, projeye ilgi duyan ülkeleri tehdit ediyorlar. Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla alırlar” sözlerine yanıt olarak verdi.
KILIÇDAROĞLU’NUN TEHDİTLERİ
Kılıçdaroğlu ise tehditlerini sürdürdü. “Alacağım, alacağım, söke söke alacağım. Buradan bir daha söyleyeyim; bu işe giren müteahhit unutsun kendisini. Bu işe kredi veren banka unutsun kendisini. Buna imza atan bürokratın burnundan fitil fitil getireceğim” dedi.
DAVUTOĞLU’NUN TUTARLILIĞI
AK Parti’de olduğu sırada “Kanal İstanbul projesiyle sadece İstanbul için değil, Türkiye için yeni bir dönem başlamış olacaktır” diyen, “Havalimanını da yapacağız, Kanal İstanbul’u da yapacağız” diye söz veren dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, şimdi Kanal İstanbul’u ihanet projesi olarak gösteriyor.
BABACAN, VİZYONDAN RANTA DÖNDÜ
Ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı olduğu zaman, Kanal İstanbul’u, “Vizyon projesi” olarak tanımlayan Babacan, “Biz, bunun gerçekçi bir proje olduğuna inanıyoruz. Türkiye için, hatta dünya için çok konuşulacak bir proje olduğuna da inanıyoruz” demişti. Babacan şimdi ise Kanal İstanbul’u bir rant projesi olarak tanımlıyor.
Muhalefet liderliğine hızlı bir giriş yapan Davutoğlu ve Babacan, kısa sürede CHP zihniyetine teslim oldular.
AK Partililerin ne yapacağı merak ediliyordu. “İstifa mı edecekler yoksa görmezden mi gelecekler” tartışması yapılıyordu. Kimse direneceklerini düşünmüyordu.
Abdullah Gül, “Şimdi kritik bir karar eşiğindeyiz. Şu anda alacağımız kararla Türkiye’nin geleceğinde ya biz olacağız ya da onlar” dedi.
Gül’ün onlar dediği darbeciler, muhtıracılardı.
ERDOĞAN DİRENME KARARI ALMIŞTI
Erdoğan ise bir an bile tereddüt etmemiş, muhtıraya karşı direnme kararını almıştı. Kesinlikle istifa etmeyeceğiz, bedeli ne olursa olsun mücadele edeceğiz, diyordu. Ülkeyi darbeci zihniyete teslim edemeyiz, diye konuşuyordu.
Muhtıraya karşı ne yapılacağı konusunda çok fazla bir tereddüt yaşanmadı.
Teslim olmak, istifa etmek bir an bile düşünülmedi.
Direndiler kazandılar.
Pandemi nedeniyle okullarına gidemeyen öğrenciler zaten burnundan soluyordu, bir de bu adaletsizlik karşısında isyanları oynadılar. Ama haber asılsız çıktı. T24 sitesi erdemli bir iş yaptı, özür diledi. Bunun üzerine gözler Kılıçdaroğlu’na döndü. Hem yanlış haberden dolayı özür diler hem de sınav öncesi psikolojisini olumsuz yönde etkilediği gençlerin gönüllerini almış olur, diye düşünüldü. CHP lideri tam aksini yaptı. Üste çıkmaya çalıştı. Trollerden girdi, Katarlılardan çıktı. Tam bir bombardıman yaptı.
CHP ZAMANINDA YAPILMIŞ
Kemal Bey de bilir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sadece Katar’la değil, 40 ülkeyle askeri işbirliği anlaşması var. Bir kısmı da CHP’nin koalisyon ortağı olduğu dönemde imzalanmış. Bir örnek olması için 15.9.1994 tarihinde DYP-SHP hükümeti döneminde Kazakistan’la yapılan Askeri İşbirliği Anlaşması’nı dikkatinize sunuyorum.
MUHALEFET STRATEJİSİ
Haftaya da ayrı bir grup milletvekili ile görüşecek. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, bunu bir istişare serisi olarak tanımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının başında kısa bir konuşma yapmış. Pandemi nedeniyle ara verdikleri istişare sürecinin tekrar başladığını ifade etmiş. Belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini, önümüzdeki hafta yeni bir grup milletvekili ile toplantı yapacaklarını belirtmiş. Erdoğan yeni grupla 1 Temmuz’da bir araya gelecek. Erdoğan, “Ekim ayından itibaren istişare toplantılarına devam edeceğiz” demiş. 57 milletvekilinin katıldığı toplantıda 17-18 milletvekili konuşmuş.
ERDOĞAN NOT ALMIŞ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasını kısa tuttuğunu ifade etmiştim. Daha çok milletvekillerinin sorularına yanıt vermiş. Erdoğan, konuşulanları tek tek not almış.
VİDEO İLE KAYDEDİLMİŞ
Ama ilk kez bir uygulama yapılmış. Konuşmalar video ile kaydedilmiş. Cumhurbaşkanı, “Atladığımız bir şey olursa yardımcılarım kontrol eder” demiş. Liderlik bu işte. Erdoğan’ın liderlik sırrı burada yatıyor. Erdoğan’ın 19 yılda girdiği her seçimi kazanmasının altında yatan en önemli nedenlerden biri burada yatıyor. Tabanın sesine kulak veriyor.
FABRİKA AYARLARINA DÖNÜŞ
Son dönemlerde yapılan toplantılara ilişkin olarak,
Kimileri bunu “fabrika ayarlarına dönme” olarak değerlendirebilir. Ama ben kuruluş değerlerine dönüş, gönül diliyle konuşma olarak değerlendiriyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Partili belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda da aynı hava hissediliyor.
Belediye başkanlarıyla toplantıda sadece hissedilen samimi havayı vurgularsam, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın manifesto değerindeki uyarılarına haksızlık etmiş olurum.
Erdoğan, samimi bir dille uyarılarda bulunuyor, AK Parti belediyeciliğinin temelini oluşturan hizmet belediyeciliğini, “Gönül Belediyeciliği” ile tamamlıyor. Ama bir de uyarılar bölümü var ki, onun altının da özellikle çizilmesi gerekiyor.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ’A HANGİ GÖNDERMEDE BULUNDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarına hizmet belediyeciliği yapmaları ve gönüllere girmeleri gerektiği yönünde uyarılarda bulunurken, “Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğinin yerini almaz, alamaz” diyor. Ama asıl önemli cümleler ondan sonra geliyor. Erdoğan, “İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri” demiyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinden söz etmiyor. Ama, “iki belediye” deyince herkes İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlıklarının kastedildiğini anlıyor. Zaten Erdoğan da İmamoğlu ve Yavaş’ı kastediyor.
ERDOĞAN’IN AÇIKLADIĞI RAKAM
Cumhurbaşkanı
Zafer Şahin büyük umutlarla kurulan DEVA ve Gelecek Partileri bekleneni veremeyince “DEVA Gelecek” ismi altında birleştirileceği kulisini paylaştı.
Ama bunun ikinci bir aşaması daha var. O da birleştirilen Deva ve Gelecek Partisi ile Saadet Partisi’nin üçlü ittifak yapacağı yönünde.
Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu partilerinin bekleneni veremediği bir sır değil. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da AK Parti’den yüzde 30 oranında oy koparmalarını beklediklerini ama umulanı veremediklerini itiraf etti.
DAVUTOĞLU’NUN ÖNERİSİ
Başarısız oldukları bir gerçek ama Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu kendilerini birer dükalık olarak gördükleri için birleşmelerini zor görüyorum. Aslında Ali Babacan partisini kurmadan önce Davutoğlu, “Sen genel başkan ol. Yeter ki birlikte parti kuralım” teklifini götürmüş ama Abdullah Gül ve Ali Babacan istememişlerdi. Hatta Ahmet Davutoğlu’nun “Hani birlikte hareket edecektik” sitemi üzerine Ali Babacan, “Söz mü verdim” diye çıkış yapmıştı.
Zor görünüyor ama eğer birleşmeyi başarırlarsa önerim başa Abdullah Gül’ü geçirmeleri. Böylece Erdoğan’ı sırtından hançerleyen Troyka’nın toplumdaki karşılığını görmüş oluruz. Hem de onlar AK Parti’yi kurduğu günden bu yana her seçimi kazanıp, iktidardan iktidara koşan Erdoğan’ın büyüklüğünü anlamış olurlar.
ÜÇÜNCÜ İTTİFAKIN AYAK SESLERİ
Birleşmeden ziyade üçüncü bir ittifakın ayak sesleri işitiliyor.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görüşmesi hakkında yazılıp konuşulanları bir haftadır ağzım açık bir şekilde izliyorum. Yazılanları okuyunca kendime “Bir de siyaset kulisi yazıyorum diyorsun ama dünyadan haberin yok” diye kızdığım da olmuyor değil. Sadece ben değil tüm Ankara temsilcilerinin, siyaset yazarlarının hiçbirinin de bu işten haberi olmamış.
Nasıl atlamışız... Öyle böyle değil. Uzun atlama...
Maksat algı operasyonu olunca bilgiye gerek yok. Anayasa şöyle yazıyormuş, perde arkasında şunlar konuşulmuş, siyasi gelenek böyleymiş demenin de anlamı yok.
ÖRNEĞİ YOK
Parlamenter sistemle yönetildiğimizde hükümeti başbakan kurar, kabineyi cumhurbaşkanı onaylardı. Bakanların azli ise başbakanın talebi üzerine Cumhurbaşkanı’nın onayıyla gerçekleşirdi.
AK Parti hükümetlerini geçtim, darbe dönemleri dahil Türk devlet geleneğinde Meclis başkanlarının bakanların istifasını talep etmesi gibi bir uygulama yok. Meclis Başkanı Şentop, Türkiye’nin en önemli hukukçularından biri. Şentop hangi yetkiye göre Soylu’nun istifasını isteyecekti? Zaten görüşmenin hiçbir yerinde de böyle bir talep yok. Tam aksine sıcak havada geçen ve “Sık sık görüşelim” diye bitirilen bir görüşme.
ANAYASAYA GÖRE
Başkanlık sisteminde ise bu yetki yine Cumhurbaşkanı’nda. Zaten Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kuruluyor. Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkilerinin sıralandığı Anayasa’nın 104. maddesinde, “Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir” deniyor.
Anayasa Mahkemesi üyeleri iki konuda daha karar alacaklar.
1- HDP’nin banka hesaplarına tedbir konulması konusunda karar verecekler.
2- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın siyasi yasak konulmasını talep ettiği 451 kişi hakkında karar verecekler.
Anayasa Mahkemesi raportörü kapatma davası açılması yönünde rapor verdi. Anayasa Mahkemesi üyeleri bu karara uymak zorunda değil. HDP hakkında kapatma davası açılması kararı çıkabileceği gibi ikinci kez geri çevirme de mümkün olabilir.
Ama ilkine rağmen iddianamenin özenli hazırlandığı ifade ediliyor. O nedenle bugün Anayasa Mahkemesi’nden HDP hakkında kapatma davası açılması kararının çıkması bekleniyor. Ancak HDP’nin hesaplarına tedbir konulması talebinin reddedilmesi ve siyasi yasakların son karar duruşmasına bırakılması söz konusu.
HDP hakkında kapatma davasının açılmasına karar verilirse 2023 seçimlerine damga vuracak olan bir süreç başlayacak.
Ama önemli olan konu şu: Kapatma davası oybirliğiyle mi yoksa oy çokluğuyla mı alınacak?
HDP BASKININDA KARANLIK NOKTALAR
Anketten ne çıktı?
Anketler üzerinden algı operasyonunun yapıldığı bir dönemi yaşıyoruz. O nedenle kamuoyu araştırmalarını yayınlarken, kılı kırk yarıyorum.
Optimar’ın anketlerini ise hem bir siyasi partinin siparişi değil, kaynağını kendisinin karşılaması, hem güvenilir olması, hem de ilk kez bu köşede yayınlanıyor olması nedeniyle tercih ediyorum.
Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 10-13 Temmuz tarihleri arasında 1726 kişi ile CATİ yöntemiyle yaptığı 15 Temmuz özel anketinin sonuçları çok önemli uyarılar içeriyor. Aslında bu anketin verilerini haziran araştırması olarak değerlendirmekte yarar var.
2023’e giderken iktidar ne yapmalı diye soracak olursanız, o sorunun cevabı bu ankette yer alıyor. Bir süredir özellikle ekonomiye, geçim sıkıntısına ve işsizliğe dikkat çekmeye çalışıyorum. Kitleler AK Parti’yi refahını yükselttiği için tercih ediyor. Bence 2023’ün anahtarı da burada yatıyor.
2023’te halkımız neye göre oy verecek derseniz tek kelime ile cevap veririm. Ekonomi.
EKONOMİ ARTI İŞSİZLİK
Türkiye’nin en önemli sorunu ne sorusuna ankete katılanların yüzde 38.5’i ekonomi yanıtını vermiş. Koronavirüs salgını yüzde 14.8’le ikinci sırada geliyor. Üçüncü sırada ise yüzde 12.6’yla işsizlik var. Bir süredir ilk üç sıra değişmiyor.
Ekonomiyle işsizliği birlikte düşündüğümüzde ise bu oran 51.1’e ulaşıyor.
ÜÇ AYIN VERİLERİNE GÖRE EKONOMİ
Yine Optimar’ın araştırmasından ekonomi ve işsizlikle ilgili nisan ve mayıs ayı araştırmalarının da sonuçlarını vererek bir kıyaslama yapmak istiyorum.
Nisan ayında ekonomi diyenlerin oranı yüzde 33.2’yken, işsizlik 13.7 çıkmıştı. İkisinin toplamı 46.9 ediyor.
Mayıs ayında ise ekonomi yüzde 36.5 çıkarken işsizlik 11.5’ti. Ekonomi artı işsizlik diyenlerin oranı yüzde 48 çıkıyor.
EKONOMİNİN TIRMANIŞI
Dikkatinizi çekmiştir, işsizlikte oran yüksek olmasıyla birlikte dalgalı bir seyir izliyor. Ama ekonomi istikrarlı bir yükseliş içinde. Nisan ayında yüzde 33.2’den, mayısta yüzde 36.5’e, temmuzda ise 38.5’e tırmanmış durumda. Ekonomi ve işsizlikle ilgili veriler bir anlamda yol gösterici bir özellik taşıyor. Nisan ayında yüzde 46.9’dan, temmuz araştırmasında yüzde 51.1’e ulaşıyor.
Demirel, seçimleri tencere belirler, demişti. Bu da 2023’e giderken en büyük önceliğin ekonomiye verilmesi gerektiğini gösteriyor.
HANGİ PARTİ ÇÖZER?
Burada çok ilginç bir sonuç ortaya çıkıyor. Halkımız sorunlarının çözümünü de AK Parti’den bekliyor. Ankete katılanların yüzde 36.7’si AK Parti çözer derken CHP diyenlerin oranı yüzde 23.3’te kalıyor. İYİ Parti çözer diyenler ise 5.7 oranında çıkıyor. Muhalefetin kronik sorunu devam ediyor. Halkımız muhalefeti sorunların çözüm mercii olarak görmüyor. Ya da muhalefet o güveni vermiyor.
BABACAN’IN İMAJI
Ekonomi denilince Ali Babacan’ın ön plana çıkması beklenirdi. Ancak DEVA Partisi çözer diyenlerin oranı yüzde 0.5’te kalıyor. Ali Babacan, marjinal sol örgütlerin diliyle Erdoğan’a saldıracağım derken kendine olan güveni de sarsmış. Türk halkı Babacan’ı artık ekonominin sorunlarını çözecek lider olarak görmüyor. Babacan kullandığı muhalefet dili ile en büyük zararı kendi imajına vermiş.
KILIÇDAROĞLU’NUN ATAĞI
En beğenilen siyasetçi anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 39.5’le ilk sırada geliyor. Erdoğan kendisine en yakın isim olan Mansur Yavaş’a üç kat fark atıyor. Mansur Yavaş yüzde 13.7’yle ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Erdoğan ise açık ara birinciliği hiçbir zaman kaptırmadı. Ama Erdoğan’ın altındaki sıralamada inişler, çıkışlar yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu ise ocak ayından itibaren gerilemeye başladı. Son anketlerde ise Mansur Yavaş ikinci sıraya yerleşirken İmamoğlu üçüncü sıraya düşmüştü. Optimar’ın temmuz ayı özel araştırması ilginç bir sonucu ortaya koydu. Son dönemlerde görünürlüğünü arttıran Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu da geçerek üçüncü sıraya yükseldi. Ekrem İmamoğlu yüzde 6.9’la dördüncü sıraya gerilirken Kılıçdaroğlu yüzde 7.4’le üçüncü sıraya yükseldi.
İMAJ ÇALIŞMASI
Kılıçdaroğlu nisan ayı araştırmasında Meral Akşener’den sonra yedinci sıradaydı. Mayıs ayı araştırmasında altıncı sıraya yükseldi. Son araştırmada ise ilk üçe girmeyi başardı.
Bu da Kılıçdaroğlu’nun imaj çalışmasının olumlu karşılandığını gösteriyor.
MHP’YE HAKSIZLIK MI EDİLİYOR
Başından dedim ya kamuoyu araştırmaları üzerinden algı operasyonu yapılıyor diye. AK Parti’nin oylarını düşük göstermek için bir yarış yapılıyor. MHP’nin oylarının düştüğü iddia ediliyor. Oysa Optimar’ın araştırmasındaki sonuçlar onu göstermiyor. Bugün bir seçim yapılsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz sorusuna cevap verenlerin yüzde 40.5’i AK Parti diyor. CHP diyenlerin oranı yüzde 24 olurken MHP yüzde 10.6’yla üçüncü sırada geliyor. Dördüncü sırada ise yüzde 9.9’la İYİ Parti geliyor. Optimar’ın İYİ Parti’yle ilgili sonuçlarına hep eleştirel yaklaştığımı bilirsiniz. HDP ise 8.6’yla beşinci sırada geliyor.
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE İLK ÜÇ
2023’te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz sorusuna ankete katılanların yüzde 41.7’si Erdoğan yanıtını veriyor. İkinci sırada yüzde 14.7’yle Mansur Yavaş geliyor. Ekrem İmamoğlu burada 8.2’yle Kılıçdaroğlu’nun önünde. Böylece ilk üç değişmiyor. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı yüzde 7.7 çıkarken onu 5.9’la Meral Akşener takip ediyor.
ABDULLAH GÜL
Abdullah Gül ise gerileme içinde. Gül, yüzde 1.1’le Selahattin Demirtaş ve Devlet Bahçeli’nin gerisinden geliyor.
ERDOĞAN YÜKSELİŞTE
Son üç ayın verileri Erdoğan açısından yükselişi işaret ediyor. Nisan ayında Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 38.6’yken bu oran mayıs ayında yüzde 36.7’ye gerilemişti. Erdoğan’ın sahaya çıkmasıyla birlikte bu oran yüzde 41.7’ye yükseldi.
ERDOĞAN MI, İMAMOĞLU MU?
Erdoğan mı, İmamoğlu mu sorusuna ankete katılanların yüzde 48.1’i Erdoğan, yüzde 37.8’i İmamoğlu diye yanıt vermiş.
ERDOĞAN MI, KILIÇDAROĞLU MU?
Erdoğan en yüksek orana Kılıçdaroğlu ile yarıştığı zaman çıkıyor. Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 49.2’ye tırmanırken Kılıçdaroğlu’na destek yüzde 30.8 oranında çıkıyor.
ERDOĞAN MI, YAVAŞ MI?
Muhalefet Erdoğan karşısında en yüksek oranına Mansur Yavaş’la ulaşıyor. Mansur Yavaş diyenlerin oranı yüzde 39.3’e çıkarken Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 46.8 oluyor.
DİYARBAKIR GEZİSİNE DESTEK
Optimar sıcağı sıcağına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır gezisini de sormuş. Diyarbakır gezisini olumlu bulanların oranı yüzde 48.3 çıkarken, olumsuz diyenlerin oranı yüzde 30.4’te kalmış.
NASIL ETKİLER
Erdoğan’ın gezisinin birlik ve beraberliğimizi güçlendireceğini söyleyenlerin oranı yüzde 38.8 olurken, AK Parti’ye oy verilmesini sağlayabilir diyenler yüzde 13.5’te kalmış. Ankete katılanların yüzde 41’i ise herhangi bir etkisinin olmayacağı görüşünde.