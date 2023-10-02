Ankara’daki terör saldırısı ve Meclis’ten notlar

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İlk önce Kızılay tarafında bir patlama olmuş, ardından silah sesleri duyulmuş haberi geldi. Zaman ilerledikçe işin rengi belli oldu. İçişleri Bakanlığı’na yönelik canlı bomba eylemi olduğu ortaya çıktı. Bu kez korkulan olmadı. PKK’nın canlı bomba saldırısı polislerimizin dikkati sayesinde önlendi.

Meclis’in açılışına giderken Merasim Sokak önünden geçip, İçişleri Bakanlığı tarafından giriş yaptım.

Merasim Sokak’ta masum sivillerin hayatını kaybettiği bombalı eylem gerçekleşmişti. Olay yerine gittiğimde hâlâ yanmış insanların kokusu geliyordu. Bu kez de aynı şeyi hedeflediler ama başaramadılar. Hevesleri kursaklarında kaldı. Polislerimiz canlarını yok sayarak iki teröristi etkisiz hale getirdi

MECLİS’İN AÇILIŞINA AYARLI

Elbette ki güvenlik birimlerimiz tarafından Ankara’nın ortasına kadar gelip, bu eylemi nasıl gerçekleştirdikleri araştırılıyor. İlk tespitler teröristlerin Meclis’in açıldığı 1 Ekim’de eylemi gerçekleştirmek için talimat aldıklarını gösteriyor. Kayseri’de bir veterineri şehit edip, aracını gasp ederek 1 Ekim sabahı Ankara’ya ulaşmaları, doğrudan PKK lideri Murat Karayılan’a bağlı, “Ölümsüzler Taburu”nda yer almaları, bu saldırının Meclis’in açılışına göre hazırlanmış tarih ayarlı bir saldırı olduğunu gösteriyor.

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SURİYE’DE 30 KM DERİNLİK YETMİYOR

Türkiye, Suriye’nin içinde ne arıyor diyenlere bu saldırı gereken cevabı veriyor diye düşünüyorum. Görünen o ki alınan tüm tedbirlere rağmen teröristler Suriye’den Türkiye’ye geçiş yapabiliyorlar. Bu teröristler de silahlarıyla birlikte Kayseri’ye kadar gelmişler. Türkiye artık 30 kilometre güvenlik hattıyla yetinmeyebilir. Bu hat daha derinlere taşınabilir. Bir gece ansızın beklenen harekât yapılabilir. Geniş çaplı bir harekât olur mu bilmem ama bu olaydan sonra F-16’lar dün gece terör inlerini vurdu. PKK’ya gereken ders verildi.

BİR GECE ANSIZIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’i açış konuşmasında en çok alkışı alan sözleri, “Atacağımız yeni adımlar sadece hazırlık, zaman ve ortam meselesidir. Bunun için bir gece ansızın gelebiliriz sözü kulaklardan hiç eksik olmasın” oldu. Erdoğan derse yapar. Türkiye isterse girer.



Zaten Cumhurbaşkanı 20 sayfalık konuşmasında bir yerde yazılı metin dışına çıktı. O da Ankara’daki terör saldırısıyla ilgili bölümdü. “Bu sabah, emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terörün son çırpınışlarıdır. Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kast eden alçaklar, emellerine ulaşamamıştır, asla da ulaşamayacaktır” dedi.

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KILIÇDAROĞLU AYAĞA KALKMADI



BU notları paylaştıktan sonra Meclis’in açılışı nedeniyle düzenlenen törenden gözlemlerimi paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Erdoğan kürsüde, kaybeden Kılıçdaroğlu ise locadaydı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul salonuna girince ayağa kalkmadı. Seçimden sonra Meclis milletvekili yemini için toplandığında da Kılıçdaroğlu yine ayağa kalkmamıştı. Kılıçdaroğlu’nun hemen yanında oturan Temel Karamollaoğlu ayağa kalktı ama Kılıçdaroğlu ayağa kalkmadığı gibi Erdoğan konuşurken, gergin bir yüz ifadesiyle karşıya bakmayı tercih etti.

İYİ PARTİLİLER AYAĞA KALKTI

Cumhurbaşkanı salona girince CHP ve HDP dışında tüm partiler ayağa kalktı. İYİ Parti’de önce Adnan Beker ayağa kalktı sonra İYİ Parti grubunun tamamı Cumhurbaşkanı’nı ayakta karşıladı. İYİ Parti yeni dönemde CHP ve HDP’nin arkasına takılmayacağını gösterdi. Doğru olanı yaptı. Erdoğan nefreti ile muhalefet yapılır mı? Meclis kürsüsünde konuşan kişi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Millet Erdoğan’ı seçmiş. Kılıçdaroğlu’nu seçse o salona Cumhurbaşkanı olarak Kılıçdaroğlu girseydi ona karşı da ayağa kalkılması gerekirdi. Çünkü Cumhurbaşkanı millet iradesini temsil ediyor. Devletin birlik ve bütünlüğünün sembolize ediyor. Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın şahsına değil millet iradesine saygısızlık yapıyor.

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ÖZGÜR ÖZEL İSTİFA ETMİYOR

Kılıçdaroğlu locadaydı ama rakibi Özgür Özel, Meclis sıralarında grup başkanlığı koltuğunda oturuyordu. CHP içinde bir grup Özgür Özel’in grup başkanlığını bırakmasını istiyor. Hem Kılıçdaroğlu’na rakip hem Meclis’te Kılıçdaroğlu’nu temsil ediyor diye eleştiriler var. Bu koltuk ne kadar tatlı bir şeymiş. Bir kez oturan bir daha kalkmak istemiyor. Özgür Özel’in hafta içinde CHP Grup Başkanlığı’nı bırakması bekleniyordu. Hatta yerine geçecek isimler bile konuşuluyordu. Ama Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile konuştuğunu, istifa etmeyeceğini açıkladı. Fiilen bırakacakmış ama resmi olarak istifa etmeyecekmiş. Böyle bir komedi olur mu? CHP’deki sorunlar önemli ölçüde Kılıçdaroğlu’nun iradesizliğinden kaynaklanıyor. Ekibine Özel’in istifa etmesini söylüyor. Ama Özgür Özel’le konuşunca bırakmana gerek yok diyor. Bu da işleri içinden çıkılmaz hale getiriyor.

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KOLTUK TATLI GELDİ

Bu işin bir de öteki yüzü var. Bunlar işlerine gelince milletin seçtiği Cumhurbaşkanı’nın koltuğunu bırakması için çağrı yaparlar ama kendileri siyasi etik kurallarına aykırı bir şekilde oturdukları koltuklarını terk etmemekte kararlılar.

DAVUTOĞLU NE YAPTI

Ahmet Davutoğlu da Meclis’teydi. Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu’nun olduğu locada değil, eski başbakanlara ve Meclis başkanlarına ayrılan bölümden izledi. Eski Meclis başkanları Cemil Çiçek, Bülent Arınç, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop ve İsmet Yılmaz da aynı locadaydı. Ama Davutoğlu’na karşı mesafelilerdi. Zaten Davutoğlu da yalnız bırakılmayı hissetmişti. Gergin bir hali vardı. Ne oldu Ahmet Bey, değdi mi? Bu parti seni başbakan yaptı. Şimdi selam verecek bir dost bulamıyorsun. Davutoğlu yine de Kılıçdaroğlu gibi hareket etmedi. Erdoğan salona girince ayağa kalktı.

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DİPLOMATİK LOCADA HAVA NASILDI



MECLİS’in açılış törenlerini hep izlerim. Diplomatik loca bu kadar dolu olmazdı. Bu kez diplomatik misyon temsilcileri locayı tamamen doldurmuştu. Erdoğan konuşurken locada ses çıkmıyordu. Pür dikkat dinliyorlar ve zaman zaman not alıyorlardı. Tabii uluslararası sorunlar hakkında Erdoğan’ın ne diyeceğini tüm dünya merak ediyor.

YENİ ANAYASA YAPILIR MI

Cumhurbaşkanı’nın konuşması TV’lerden canlı olarak yayınlandı. O nedenle ayrıntıya girmek istemiyorum. Erdoğan’ın konuşmasının ana teması yeni anayasaydı. Erdoğan, “Yapıcı bir anlayışla yeni anayasa çağrımıza katılmaya davet ediyorum” dedi. Erdoğan, muhalefete kaçacak bir alan bırakmadı. Yeni anayasa ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde iyileştirmeler yapılabileceğini söyledi.

Erdoğan yeni anayasa çıkılışla muhalefeti köşeye sıkıştıracak ama ben bu Meclis’in yeni anayasa yapacağı konusunda umutlu değilim.