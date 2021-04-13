Amirallere ne soruldu ne yanıtlar verdiler?

Gözaltında ifadesi tamamlanan 10 emekli amiralin bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
Darbeler ve muhtıralara ağır bedeller ödemiş bir ülke olarak elbette ki bildiriyi tartışacağız. Ama ekranlardan, sosyal medyadan hüküm inşa edip, yargılayıp, karar vermek doğru olmaz.
İKİ ÖNEMLİ İLKE
1- Masumiyet ilkesi esastır.
2- Suçun şahsiliği prensibi unutulmamalıdır.
BAKAN İSMİ VERİLDİ Mİ?
Gözaltındaki emekli amirallerin ifadesi büyük ölçüde tamamlandı. İfadelerde bildirinin yayınlanmadan önce bir bakana gönderildiği şeklinde bir beyan olmadığı söyleniyor. Bildirinin yayınlanmadan önce bir bakana gönderildiğini doğrulamıyorlar. Ama onların bilgisi dışında bir şey olduysa o ayrı.
HTS KAYITLARINDA
CHP ETKİSİ
Erdoğan, AK Parti grubundaki konuşmasında da bildiriyi yayınlayan amirallerle CHP arasındaki ilişkiye özel bir yer ayırdı. “Çok açık net olarak söylüyorum. Bu emekli generallerin merkezinde CHP’nin kendisi vardır” diye konuştu.
FAHRETTİN ALTUN ADINI KOYDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuştum. Neyi konuştun diyeceksiniz. AK Parti grubunda başka bir gündem yoktu ki? Emekli amirallerin bildirisi tartışılıyordu. Bildiriye dikkati çeken ilk çıkışı yapan İletişim Başkanı Prof.Dr. Fahrettin Altun’la da sıcağı sıcağına verdiği tepkiyi değerlendirdik. Fahrettin Altun, ilk andan itibaren gece yarısı bildirisinin adını koydu. Darbe tehdidini deşifre etti.
AMİRALLERLE CHP İLİŞKİSİ
Soylu da amirallerle CHP ilişkisine dikkat çekmiş, “CHP’ye üye olan 4 kişi var. Aileleriyle, yakınlarıyla üye olanlar da olduğu biliniyor. O gece biz sabaha kadar uyumadık, çalıştık ve tüm irtibatlarını ortaya çıkardık. Son 30 günde kimlerle irtibat kurdukları, hangi siyasi partiyle yoğunluklu irtibat kurdukları çok açık ve net” demişti.
CHP’NİN YAPTIĞI ARKASI YARIN
Soylu
HADDİNİ AŞAN BİR BİLDİRİ
Milli Savunma Bakanı Akar, 104 emekli amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili soruma kapsamlı bir yanıt verdi. “Türk Silahlı Kuvvetleri’ni kullanıyorlar. Bunu görüyorsunuz değil mi? Bu arkadaşların Silahlı Kuvvetler’de bir görevi, sorumluluğu var mı? Yok. Dolayısıyla bunlar kendi içlerinde, kendi egoları doğrultusunda, ben bilirim, ben ederim anlayışı içinde. Devletin Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma bakanlıkları var, MİT var, Genelkurmay var, Kuvvet Komutanlıkları var, burada onlarca insan çeşitli konularda görev ve sorumluluklarının bilinci içinde kendi konularına çalışıyor. Üniversiteler var. Sorumlu ve görevli olan herkes her şeyi çalışıyor. 104 kişiyi bir şekilde manipüle ediyorsun, bir araya getiriyorsun. Haddini aşan bir bildiri bu. Neye hizmet ediyor? Moral motivasyon bozuyor, düşmanı sevindiriyor, birliği beraberliği bozuyor” dedi.
DÜŞMANI SEVİNDİRMEK
Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada da önemli vurgular vardı. Hulusi Akar, “Bu açıklama için çalıştık, kelimeleri özenle seçtik” dedi. Bildiriyi, “problemli bir durum” olarak değerlendirdi. “Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşıyor. Operasyon da eğitim de dahil. Böyle bir durumda bu insanların moral ve motivasyonunu bozmak ne demektir, onun adını siz koyun. Bu düşmanı sevindirmekten başka neye yarar? Bunun ne manası var?” diye tepki gösterdi.
TÜRKİYE’NİN İMAJINA ZARAR VERİYOR
Milli Savunma Bakanı Akar, bildirinin Türkiye’nin imajına zarar verdiğinin altını çizdi. “Çık televizyonlar serbest, orada konuş, gazeteye yaz, konferans ver. Bir kere Türkiye’nin imajını bozuyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri, hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişi veya kişilerin hırs, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz. Bizi karıştırmayın. Biz işimizde, gücümüzdeyiz” dedi.
İÇERİDE BAĞLANTILARI VAR MI?
Bildirinin ele alındığı kritik toplantıda aldığı bilgiler de o yönde olmalı ki Erdoğan, darbe tehdidini önemli buldu. Daha doğrusu bu bildiriyi bir sürecin başlama vuruşu olarak değerlendirdi.
DARBEYE KARŞI DİRAYETLİ
Karşımızda 15 Temmuz’da darbeyi püskürten lider, 27 Nisan’ta e-muhtıra veren askere karşı muhtıra veren Erdoğan vardı. Cumhurbaşkanı bir kez daha darbe tehdidini önemseyen, darbelerle mücadelede kararlı bir lider profili çizdi. Güven verdi.
GECE YARISI BİLDİRİSİ ART NİYETLİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha söze başlamadan işin fotoğrafını çekti. “Bir gece yarısı gerçekleşen bu eylem hem üslubu, hem yöntemi hem açacağı tahribat açısından kesinlikle art niyetli bir eylemdir” dedi.
KAHRAMAN ASKER VURGUSU
Erdoğan, Cumhurbaşkanı sıfatıyla aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başkomutanı. Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri ile darbe bildirisi yayınlayan emekli amiralleri ayrı tuttu. “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bühtandır” diye konuştu.
DARBEYE KARŞI ÇIKAN
Bakmayın böyle futbol deyimiyle anlattığıma. Güvenlik soruşturmasıyla ilgili yasa teklifinin görüşmeleri nedeniyle Meclis’te ciddi bir gerilim yaşandı.
CHP’li Meclis Başkanvekili Haydar Akar, güvenlik soruşturmasıyla ilgili kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlandığını belirterek, maddelere geçilmesini oylamaya sunuyor.
TUTANAKLAR
Devamını Meclis tutanaklarından aktarıyorum.
CHP Grup Başkanvekili ÖZGÜR ÖZEL – Biz çoğuz... Başkanım, burada artık hiç şüpheye... Kesinlikle çoğuz Başkan. Siz de sayabilirsiniz, hiç şeye gerek yok. Reddedildi, reddedildi Sayın Başkan.
CHP Adana Milletvekili ORHAN SÜMER – Başkan, bak, içeriye çağırıyorlar.
CHP Grup Başkanvekili ÖZGÜR ÖZEL– Uyuşmazlık değil, siz kendiniz görüyorsunuz Sayın Başkan.
CHP Adana Milletvekili
Anayasa Mahkemesi HDP’yle ilgili iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade etmeye karar verdi. Ama bu HDP hakkındaki kapatma davasının reddedildiği anlamına gelmiyor. Anayasa Mahkemesi bu yönde de karar verebilirdi. Ama tespit edilen usul eksikliklerinin giderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade edilmesine karar verdi.
İade kararıyla birlikte HDP hakkında kapatma davası düştü. Eğer Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamedeki eksiklikleri tamamlayıp, yeniden göndermezse, HDP hakkında bir kapatma davası gündemde olmayacak.
Ama ben buna ihtimal vermiyorum. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın usul eksiklerini tamamlayıp, HDP hakkında yeniden kapatma davası açmasını bekliyorum.
BAHÇELİ’NİN TEPKİSİ
Zaten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, “Beklentimiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, iddianameyi yeni baştan düzenleyip tekraren HDP’yi kapatma davasını açmasıdır” dedi.
Anayasa Mahkemesi’nin kararına Bahçeli’nin tepkisi sert oldu. Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’nin kapatılmasını yeni bir hedef olarak gösterdi. “HDP’nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi’nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır” dedi.
Görünen o ki HDP’yle ilgili kapatma davası siyaseti yeniden şekillendirecek. Parti kapatma davaları ve Anayasa Mahkemesi başkanlarının kritik süreçlerdeki çıkışları, siyaseti etkilemişti. Ahmet Necdet Sezer böyle bir çıkışın sonucunda cumhurbaşkanlığına uzandı. HDP kapatma davası üzerinden 2023 seçimlerini etkileyecek bir süreç bizi bekliyor.
ANAYASA MAHKEMESİ’NİN DURUŞU
Bir de CHP lideri sokağa çıkacak, esnafın derdini dinleyecekti. Kırıkkale ve Aksaray’da da sokağa çıkmadı değil. Bunda biraz Meral Akşener’i kıskanma durumu vardı. Ama olsun.
ERKEN SEÇİM OLACAK MI?
CHP liderinin bir de erken seçim iddiası var. Kılıçdaroğlu, iktidarın bu sonbaharda erken seçime gideceğini düşünüyor.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde erken seçim kararı alınmasının iki yolu var. Ya Meclis erken seçim kararı alacak ya da Cumhurbaşkanı seçime gidecek. Her iki durumda da hem Meclis’in hem Cumhurbaşkanlığı’nın ömrü kısalıyor. Seçimlere 2 yıl varken, Erdoğan pandemi şartlarında neden seçime gitsin?
BAHÇELİ’NİN YANITI
Ayrıca Türkiye’yi erken seçimlere taşıyan Devlet Bahçeli daha dünkü grup toplantısında Kılıçdaroğlu’na, ”Sonbaharda seçim görenler, rüyalarında darı ambarı düşünüyorlar. Boşuna heveslenmesinler, seçim zamanında yapılacak” diye yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu da biliyor sonbaharda seçim olmayacağını. Çünkü muhalefetin erken seçim kararı almaya sayısı yetmiyor. Kılıçdaroğlu, erken seçim kozuyla hem muhalefeti diri tutuyor hem de CHP’deki muhalifleri susturuyor.
HELALLEŞME BÖYLE Mİ OLACAK?
GENİŞ TEMSİL
Yeni MKYK’nın dikkat çekici taraflarından birini temsil oranının geniş tutulması oluşturuyor. Kadınların, hukukçuların, Kürtlerin, Alevilerin, gayri müslim vatandaşlarımızın temsiline önem verilmesi yeni dönemde bu kesimlere yönelik söyleyecek yeni sözler olduğunu gösteriyor.
YENİ ANAYASA ÇAĞRISI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti kongresindeki en güçlü mesajı yeni anayasa olmuştu. Erdoğan, “Yeni anayasa çalışmalarında bu safhaya önümüzdeki yılın ilk diliminde ulaşmayı hedefliyoruz” demişti. AK Parti, yeni anayasa için 2022 yılının başında harekete geçiyor.
Erdoğan, AK Parti’nin yeni MKYK’sını da ağırlıklı olarak hukukçulardan oluşturarak yeni anayasa çalışmasını yapacak kadroyu hazırlamış.
HUKUKÇULAR AĞIRLIKLI
AK Parti’nin 75 kişilik MKYK’sının 26’sı hukukçulardan oluşuyor. MKYK’nın üçte biri hukukçu. İsim sırasına göre yazacağım:
Abdurrahim Fırat, Ali İhsan Yavuz, Behiye Eker, Bekir Bozdağ, Belgin Uygur, Bülent Tüfenkçi, Cem Şahin, Cüneyt Yüksel, Derya Yanık, Emine Zeybek, Fatih Şahin, Haluk İpek, Hamza Dağ, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İsmail Cenk Dilberoğlu, Mehmet Ali Dilberoğlu, Mehmet Ali Zengin, Mehmet Özhaseki, Metin Tarhan, Mustafa Köse, Mücahit Birinci, Özlem Zengin, Tahir Akyürek ve Türk İslam Karakoç.
Yok 15 Temmuz’dan ders alınmamış da, yok Harp Okulları tarikatlara teslim edilecekmiş de....
FETÖ, Harp Okulları’na “irtica” düzenlemesinin olduğu tarihlerde yerleşti. Ahmet Zeki Üçok’un tespitlerine göre FETÖ’cüler tarafından atılan öğrenci sayısı 4 bin civarında.
Demek ki yönetmelikte irtica maddesinin olması FETÖ’cülerin TSK’ya sızmasına engel olamamış. Ayrıca FETÖ bu maddeye rağmen 4 bin öğrenciyi atabilmiş.
86’DA TESPİT EDİLENLER, 15 TEMMUZ’DA DARBEYE KALKIŞTI
FETÖ’nün askeri okullara giriş sınav sorularını çaldığı ilk olarak 1986’da tespit edildi. Tabii tespit edilmeden önce ne yaptılar, bilinmiyor. O zaman buram buram 12 Eylül havası esiyordu. Laiklik ve Atatürkçülük adına darbe yapan Evren işbaşındaydı. Peki askeri okullara giriş sınav sorularının çalındığı tespit edildikten sonra ne oldu? FETÖ’cüler atıldı mı? Yok. Ne gezer... Göstermelik 40-50 öğrencinin okulla ilişiği kesildi. O öğrenciler FETÖ’nün altın nesil olarak tanımladığı 1994 mezunları oldular. Gidip teğmenlik yıldızlarını Fetullah Gülen’e taktıran nesil... Biz onları başka nerede gördük? 15 Temmuz darbesinin generalleri olarak çıktılar karşımıza. İrtica adı altında post modern darbe girişimini yaşatanların, Erbakan’ı devirip kendi onay verdikleri hükümeti kurduranların devirleri yaşandı. O zaman FETÖ’yü Harp Okulları’ndan, askeri liselerden, TSK’dan niye temizlemediniz? Elinizi tutan mı vardı?
28 ŞUBAT FETÖ’YÜ, FETÖ 28 ŞUBAT’I DESTEKLİYORDU
FETÖ, TSK’ya Atatürkçülük adına darbenin yapıldığı 12 Eylül döneminde sızdı. İrtica adına hükümetlerin devrildiği 28 Şubat sürecinde kökleşti. Çünkü FETÖ, 28 Şubat’ı destekliyordu. Gülen, TV’lere çıkıp Erbakan’a çekilmesi yönünde çağrılar yapıyordu. 28 Şubat FETÖ’yü, FETÖ de 28 Şubat’ı kullandı.
27 Nisan e-muhtırasının verildiği, Cumhuriyet Mitingleri’nin düzenlendiği, 367 kararlarına imza atıldığı dönemlerde ise kritik noktalara yerleşmeye başladı.
2023 SEÇİMLERİ
AK Parti’nin yeni yönetimi aynı zamanda partiyi 2023 seçimlerine taşımak gibi çok önemli bir misyona sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önümüzde 2023 seçimleri var. 2023 seçimleri ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır” demişti. Erdoğan, MKYK toplantısının açılışında da 2023 seçimlerine değiniyor. “2023 bir dönüm noktası olacak” diyor. Ardından da “Artık masa başında değil, sahada olacağız” diye konuşuyor.
2023 PERSPEKTİFİNE GÖRE
Erdoğan, gençlik ve kadın kolları yönetimini 2023 perspektifine göre şekillendirmiş, “Yeni bir anlayış getiriyoruz” diye şifreyi vermişti. AK Parti MKYK’sını ise önce 50’den 75’e çıkardı. Yeni başkanlıklar oluşturdu. İlk MKYK toplantısını asıl ve yedek üyelerle birlikte yapıyor.
BOSTANCI’DAN MAMAK CEZAEVİ
İlk toplantıda MKYK üyelerini kendilerini tanıtıyorlar.
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile Orhan Miroğlu, kendilerini tanıtırken, cezaevi vurgusu yapıyorlar. Naci Bostancı çok birikimli bir isim. Kendini tanıtırken, 12 Eylül döneminde 1 yıl Mamak Cezaevi’nde yattığından söz ediyor. 12 Eylül darbesi Türkiye’nin tüm birikimlerini cezaevlerine doldurmuş; kimi işkencede, kimi ağır cezaevi şartlarında bedel ödemek zorunda kalmıştı. Avrupa’dan gelen bir heyet cezaevlerindeki işkence iddialarını araştırırken, Mamak Cezaevi’nde onlarla görüşenlerden birisi de Naci Bostancı’ydı. Bostancı ağır cezaevi koşullarına rağmen yabancılara Türkiye’yi şikâyet etmemişti. Bostancı’nın milliyetçiliği oralarda sınandı.
MİROĞLU’NDAN DİYARBAKIR CEZAEVİ
Hem kar yağışı, hem AK Parti kongresi üst üste gelince Atatürk Spor Salonu’na ulaşmak biraz zaman aldı.
Kongre salonuna ulaşmak için araçlarımızdan inip kar yağışı altında bir müddet yürüdük. Yani anlayacağınız “Beraber yürüdük biz bu yollarda” durumu oluştu.
Kongre salonuna ulaştığımızda ise pandemiye rağmen salon doluydu. Salondaki afişlerde, kongrenin teması olan istikrar ve güven vurgusu hâkimdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın salona girişiyle tribünler dalgalandı. Ancak pandemi nedeniyle Erdoğan her zaman yaptığı salon turunu bu kez yapmadı.
AK Parti demek Erdoğan demek, Erdoğan demek AK Parti demek.
Erdoğan kürsüye çıktığı andan itibaren salonu bir orkestra şefi gibi yönetti.
TRİBÜNLERLE DİYALOĞU
Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “2023 Türkiye’de yeni bir dönüşüm süreci olacak” demişti. Aslında bugünkü kongre ile birlikte hem söylem ve hedefler olarak, hem de parti ve kabinedeki kadrolarla 2023’ün parametrelerini verecek.
İDDİALI HEDEFLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan kongreden önce birkaç gündür hiçbir program koymadı. Bu süre zarfında kongrede yapacağı konuşmaya hazırlandı. Kongrenin teması “güven ve istikrar” olacak.
Erdoğan, “Türkiye’nin gerek insan haklarıyla ilgili yaptığım reform paketi, gerekse ekonomi paketiyle ilgili bütün bunları kapsayan, çok daha geniş anlamda bir konuşmayı şu anda planlamış durumdayım” demişti.
Erdoğan’ın Türkiye’nin önüne;
1) İnsan hakları ve özgürlükler,
2) Ekonomik kalkınma ve refah toplumu,
3)
Ülkemizde o kadar çok parti kapatıldı, o kadar çok parti hakkında kapatma davası açıldı ki hatırlamakta zorlanıyoruz. Bunlardan biri de AK Parti hakkında açılan ilk kapatma davası.
AK Parti hakkında Abdurrahman Yalçınkaya’nın 14 Mart 2008 tarihinde açtığı kapatma davası bilinir. Ama Sabih Kanadoğlu tarafından 23 Ekim 2002 tarihinde açılan kapatma davası pek bilinmez. Abdurrahman Yalçınkaya tarafından açılan davada 22 Temmuz seçimlerinden yüzde 47 oy alarak tek başına iktidar olarak çıkan AK Parti, bir oy farkıyla kapatılmaktan kıl payı kurtulmuştu. Ama laikliğe aykırı odak oluşturmaktan Hazine yardımının kesilmesi cezasına çarpıtılmıştı. Anayasa Mahkemesi’nde sözlü savunmayı üstlenen Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, AK Parti’nin Türkiye’nin her bölgesinden oy aldığını, Türkiye’nin bütünlüğünü temsil ettiğini hatırlatarak, “AK Parti’yi ortadan kaldırdığınızda yerine ne koyacaksınız?” diye sormuştu.
‘AMA LAİKLİK’ DİYEN GENERAL
Bir AK Parti milletvekili, şahsi dostluğu olan dönemin kudretli generallerinden birini ziyaret etmişti. AK Parti iktidarıyla birlikte ekonominin toparlandığını, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecine girdiğini, partinin kapatılmasıyla birlikte Türkiye’nin büyük zarar göreceğini anlatmıştı. Ama kudretli general, dudak ucuyla, “Ama bizim için laiklik daha önemli” yanıtını vermişti.
İLK KAPATMA DAVASI
Bu anekdotlardan sonra asıl konuya gelmek istiyorum. Aslında AK Parti hakkında bir değil iki kapatma davası açılmıştı. İlk davayı Sabih Kanadoğlu açmıştı. Hukuk rezaleti olan 367 kararı ile tarihe geçen dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, 23 Ekim 2002 tarihinde AK Parti’nin kapatılması için dava açmıştı.
ÖNCE İHTAR İSTEDİ
Ama onun bir adım öncesi var. AK Parti 14 Ağustos 2001 tarihinde kuruldu.
Erdoğan, 24 Mart Çarşamba günü yapılacak AK Parti kongresi öncesinde mesajlarını cuma namazından sonra verdi. Biden ile Putin arasındaki tartışmaya, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ile yapacağı görüşmeye, Kilis’e atılan rokete ve nihayet AK Parti kongresinde vereceği mesajlara değindi. Ama iki konuya girmedi. Oysa Türkiye’nin gündeminde Andımız ve HDP’ye açılan kapatma davası vardı. Erdoğan her iki tartışmaya da girmeyerek mesafeli durduğu mesajını verdi.
ANDIMIZ, İSTİKLAL MARŞI
Erdoğan Andımız konusunda tavrını Devlet Övünç Madalyası Tevcih törenindeki konuşmasında ortaya koydu. “Milli andımız İstiklal Marşı’dır” dedi. Erdoğan, Danıştay andımızla ilgili düzenlemeyi iptal ettiğinde de aynı tavrı ortaya koymuş, “Bizim andımız, İstiklal Marşımızdır ve İstiklal Marşımızla beraber yolumuza devam ediyoruz” demişti.
ERDOĞAN VE BAHÇELİ’NİN USTALIĞI
Andımız ve HDP kararıyla birlikte gözler cumhur ittifakına çevrildi. Ancak Erdoğan ve Bahçeli’nin liderliği sayesinde cumhur ittifakı süreçten zarar görmeden çıkmayı başardı
2023 MANİFESTOSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AK Parti kongresinde yapacağı konuşma için “2023’ün manifestosu olacaktır” yönündeki sözleri gözleri kurultaya çevirdi. İnsan Hakları Eylem Planı ve Ekonomi Reformu’nu açıklayan Erdoğan’ın, kurultay konuşmasında reformlar konusunda Türkiye’nin önüne yeni hedefler koyması bekleniyor.
KURULTAYIN TEMASI
Bahçeli’ye “Muhatap alacaksan Erdoğan’ı muhatap alacaksın. Andımız’ın okunmasını istiyorsan bizim gibi, yapacağın basit bir şey var. Açarsın Erdoğan’a telefon, ‘Bu ant okunmadan kusura bakma bir daha bir araya gelemeyiz. Ben ülkemi, bayrağımı seviyorum, Andımız’ın okunmasını istiyorum’ dersin. Yapar mı? Göreceğiz” diye çağrı yaptı.
Ancak Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun tuzağına düşmedi. Andımız kararına sert tepki gösterdi. “Öğrenci andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır” dedi. Ama bunu cumhur ittifakı içinde bir krize dönüştürmedi.
Siyaset bumerang gibi, iddianız dönüp sizi vuruyor.
DEMİRTAŞ’IN ANDIMIZ BAŞVURUSU
MHP’liler de Demirtaş üzerinden Kılıçdaroğlu’nu vurmaya başladılar.
Biri Andımız’la, diğeri ise Atatürk’le ilgili.
Kılıçdaroğlu çıktığı her yayında Demirtaş’ın serbest bırakılmasını gündeme getiriyor. Andımız konusunda yeri göğü inleten CHP Lideri’nin önünde ise bir sorun duruyor. MHP’liler, Selahattin Demirtaş’ın 2011 yılında kızı Delal’in Andımız’dan muaf tutulması için Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvuruda bulunduğunu hatırlatıyorlar. Demirtaş, başvuru dilekçesinde, “Kızımın anadilde eğitim hakkı tanınmazken, her gün Andımız adı altında ırkçı söylemler içeren bir metnin okutulmasını kabul etmiyor, çocuklara yönelik bu şekilde bir uygulamayı insan hakkı ihlali olarak görüyorum” demişti.
ATATÜRK’E HAKARET ŞEREF MADALYASI MI?
Gazetecinin görevi tarihe tanıklık etmektir. O nedenle Genel Kurul’daki oturum başlamadan önce Meclis’te yerimi aldım.
GERGERLİOĞLU MECLİS’TE
Meclis Başkanvekili Celal Adan saat 14.00’te oturumu açtı. Gergerlioğlu, 4 dakika sonra HDP milletvekillerinin alkışları arasında Genel Kurul salonuna girdi. HDP’li iki milletvekili sosyal medyadan hemen canlı yayına geçtiler. Artık her cep telefonu bir canlı yayın aracı oldu.
Meclis Başkanvekili Celal Adan önce gündem dışı konuşma talebinde bulunanlara söz verdi. Çanakkale Zaferi, İstiklal Marşı ve Andımız üzerine konuşmalar yapıldı. Ta ki HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’a sıra gelinceye kadar... Beştaş, Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesinin Meclis’e darbe olacağını savundu. Celal Adan’a, “O tezkereyi okumayın” diye çağrı yaptı.
PROTESTOCU BİR KOLTUK ÜSTÜMDEYMİŞ
Görüşmeleri basın locasından izliyordum. Oturduğum koltuğun bir üstünden birisi ayağa kalktı. “Yaşasın özgürlükçü demokrasi, yaşasın demokratik Türkiye! Kahrolsun otokrasi, demokrasi istiyoruz” diye slogan atmaya başladı. Celal Adan o sırada oturuma ara verdi. Geçmişte dinleyici locasında slogan atıp pankart açan bir grup olmuştu. O refleksle hemen yanında başka kimse var mı, pankart açacak mı diye sağa sola baktım.
DEVA PARTİSİ KURUCUSU
Protestocu şahıs bir süre ayakta benzer cümleleri tekrarladıktan sonra yerine oturdu. O sırada konuştuk. AK Parti’nin Meclis’e girdiği ilk dönem Bitlis milletvekilliği yapmış. İsminin
YENİ PARTİLERE İHTİYAÇ VAR MI?
Mustafa Sarıgül partisini kurdu. Muharrem İnce’nin partisi gün sayıyor. Ümit Özdağ ise yeni parti kurmak için yola çıktı. Peki yeni partilere ihtiyaç var mı? Ankete katılanların yüzde 86.7’si “Yeni bir partiye ihtiyaç yok” diyor. “Var” diyenlerin oranı ise yüzde 13.3. Yeni parti kuranların dikkatini çekmek istedim.
PARTİSİNİ DEĞİŞTİRİR Mİ?
Bizde parti tutmak, siyasi kimliğin bir parçası. O nedenle parti değiştirmeye pek sıcak bakmıyoruz. “Partimi değiştirip yeni partiye oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 15.2 çıkıyor. Yüzde 54.4’ü ise “Yeni partilere oy vermem” diyor. Ama asıl bir veri var ki, yeni parti kuranların onları ikna etmesi gerekiyor: Yüzde 30.4’lük bir kesim ise “Belki veririm” safında.
ERKEN SEÇİM OLSUN MU?
Muhalefet zaman zaman erken seçimi gündeme getiriyor ama halkımız pek oralı değil. Ankete katılanların yüzde 62.2’si “Seçimler zamanında yapılsın” yanıtını verirken, erken seçimi isteyenlerin oranı yüzde 37.8’de kalmış.
SEÇİM BARAJINDA ŞAŞIRTICI SONUÇ
12 Eylül darbesinin ürünü olan yüzde 10 seçim barajının kaldırılmasını tartışıyoruz. Hem de 1983 seçimlerinden bu yana. Konsensus, halkımıza seçim barajını sormuş. Ama ankete katılanların yüzde 64.9’u, yüzde 10 seçim barajının korunmasını istiyor. AK Parti’de seçim barajının yüzde 7’ye indirilmesi eğilimi ağır basıyor ama anketten yüzde 5 çıkmış.
Amirallere ne soruldu ne yanıtlar verdiler?
104 emekli amiralin yayınladığı bildirinin, “muhtıra, darbe” tartışmalarına neden olmasının üç sebebi vardı.
1- Gece yarısı yayınlanması. Bu ülkenin bir darbe hafızası var. Darbeler gece yapılır, muhtıralar gece yarısı yayınlanır.
2- Açıklamanın darbe dilini çağrıştıran, “Yüce Türk milleti” hitabı ile başlaması.
3- 27 Mayıs’tan 12 Eylül’e tüm darbe bildirilerinde yer alan, “Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama riski ve tehditi ile karşılaşabilecektir” cümlesi.
4- Örgütlü olarak yani soruşturmanın açıldığı TCK’nın 316. maddesinde ifadesini bulduğu şekilde “toplu” olarak bu açıklamanın yapılması.
Tabii bildiriyi yayınlayanların, geçmişte darbelere imza atmış olan TSK’nın üst düzey komutanları olması da önemli. Bunlar Kanarya Sevenler Derneği üyeleri değil,emekli amiraller.
Sorguları sırasında emekli amirallere yöneltilen sorulara bakınca, bildiri çerçevesinde kalındığı görünüyor. Bir yerlere çekilmeye çalışılmamış.
NE SORULDU?
WhatsApp grubu hakkında detaylı 6-7 sorunun yöneltildiği emekli amirallere yurtdışına çıkıp çıkmadıkları,hangi ülkelere gittikleri,üye oldukları derneklere ilişkin sorular yöneltildiği öğrenildi. Onlardan başlıcaları şunlar;
1- Söz konusu bildiriden ne zaman haberdar oldunuz?
2- Bildiri için aranızda hazırlık toplantısı yaptınız mı?
3- Bildirinin ne zaman ve nerede yayınlanacağı noktasında bilginiz oldu mu?
4- Sizin mutabık kaldığınız metin dışında bildiriye ilaveler ya da çıkarmalar oldu mu?
5- Bildiriye son şeklini kim verdi?
BİLDİRİ METNİNİ KABUL ETTİLER
Tabii ilk olarak yayınlanan bildiri metni gösteriliyor. Üzerinde çalışılan metin bu muydu, diye soruluyor. Bildiriye, sonradan ilave olup olmadığı tespit edilmeye çalışılıyor. Emekli amirallerin bildiri metnini kabul ettiği ifade ediliyor.
BAĞLANTILARI ARAŞTIRILDI
Emekli amirallerin, TSK içinde bağlantılarının olup olmadığı da araştırılan noktalardan birini oluşturuyor. Hakeza dış bağlantılarının olup olmadığı da üzerinde durulan konulardan biri oluyor.
BAĞLANTILARI TESPİT EDİLEMEDİ
Emekli amirallerin TSK içindeki muvazzaflarla sosyal münasebetleri olabilir. Netice itibariyle aynı ocaktan yetişiyorlar. Ama bildirinin hazırlanma sürecinde TSK içinde bir bağlantı tespit edilemedi. Ayrıca bir yurtdışı irtibatı da ortaya çıkmadı. Bildiriye son şekli emekli amiral Ergun Mengi’nin verdiği ifade edildi.
BAKAN İSMİ VERMEDİLER
Üzerinde durulan bir nokta da bildirinin önceden “AKP’li bir bakana” gönderildiği şeklindeki iddiayı ortaya atan şahsın, yakın çevresine bunu bir çıkarım nedeniyle dile getirdiğini ifade etmesi. Sorguda emekli amirallerin bakan ismi vermediği söyleniyor. Oysa iddiayı ortaya atan şahıs, canlı yayında çok kesin ifadeler kullanıyordu.
HTS KAYITLARINDA YOĞUNLAŞMA
Bildirinin yayınlanması kararının alındığı günden itibaren emekli amirallerin hepsinin değil, bazılarının HTS kayıtlarında bir yoğunlaşma tespit edilmiş. 4 Nisan günü ise yoğunluğun birkaç isim üzerinde toplandığı belirlenmiş.
WHATSAPP ÜZERİNDEN HABERLEŞMİŞLER
Gözaltına alınan 14 emekli amirale bildiri yayınlamadan önce bir hazırlık toplantısı yapıp yapmadıklarının da sorulduğu ifade edildi. Emekli amirallerin bir toplantı yapmadıklarını, WhatsApp grubunda değerlendirmeler yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. WhatsApp grubunun 141 emekli amirallerden oluştuğu, yapılan incelemede bildirinin yayınlanmasına 104’ünün onay verdiği, diğerlerinin katılmadığı ortaya çıktı.
AKSİ HALDE TEHDİTİ SORULDU
Emekli amirallere darbe tehditi olarak değerlendirilen, “Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama riski ve tehditi ile karşılaşabilecektir” ifadesinin de sorulduğu öğrenildi.
‘YÜCE TÜRK MİLLETİ’ İFADESİ
“Yüce Türk milleti” ifadesinin sonradan eklendiği ve 6 Nisan’da yayınlanması planlanan bildirinin 4 Nisan gecesi bir internet sitesine sızdırıldığı yönünde iddialar vardı. Bunların açıklığa kavuşturulması önemliydi. Bildiriye “Yüce Türk Milleti” ifadesinin gözaltında olmayan ama aynı WhatsApp grubundaki emekli bir amiral tarafından ilave edildiği söylendi. Gözaltına alınan 14 emekli amiral arasında yer almayan ismin ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
YAYINLANMASINA KARAR VERMİŞLER
Emekli amirallerin ifadelerinde bildirinin son şeklini gördükten sonra 4 Nisan tarihinde yayınlanmasına WhatsApp üzerinden karar verdikleri, ayrı bir toplantı yapmadıklarını söyledikleri öğrenildi.
Gözaltında oldukları sırada emekli amirallerle görüşen Türker Ertürk’ün avukatı Ayhan Yıldızel, “Metnin son düzeltmeleri emekli amiral Ergun Mengi tarafından yapılmış ve tüm bu koordinasyon ancak bittiği ve ertesi gün de 4 Nisan Deniz Şehitleri Günü olduğu için, grupça kararlaştırıldığı üzere, Veryansın TV sitesine yayınlanmak üzere gönderilmiş. İlk defa bu sitede saat 23.02’de yayınlanmıştır” demişti.
HDP İLE İLGİLİ KAPATMA DAVASI NE DURUMDA
ANAYASA Mahkemesi, HDP hakkında açılan kapatma davasının iade edilmesine karar vermişti. Anayasa Mahkemesi iade kararının yazımını tamamlamış. Üyelerin imzası tamamlandıktan sonra iade kararı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilecek.
İade kararı oy birliğiyle alınmıştı. Üyelerin imzasının tamamlanması ne olacak, 15 imza bir günde atılır, diye düşünmemek lazım. Çünkü üyeler karar metnini inceledikten sonra ifade biçiminde değişiklikler, düzeltmeler ve tashihler yapabilir. En başta da Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın kararları çok daha titiz bir şekilde incelediği söyleniyor.
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından hazırlanan iddianamede usul açısından eksiklikler tespit ederek iade kararı almıştı.
MUHARREM İNCE’NİN SAĞLIK DURUMU
23 Nisan’da Memleket Partisi’nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na vermeye hazırlanan Muharrem İnce’nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Muharrem İnce şoförünün testinin pozitif çıkması üzerine test yaptırmış, kendisinin de koronavirüse yakalandığı tespit edilmiş. Ama eşi Ülkü Hanım’ın testi negatif çıkmış.
İlaç tedavisine başlanan Muharrem İnce’ye hastalığını nasıl geçirdiğini sordum. Şimdilik hafif seyrettiğini ifade etti. Ankara’daki evinde tedavi olan Muharrem İnce başta olmak üzere hastalarımıza Allah’tan şifa diliyorum.