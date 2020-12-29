AİHM’den çarpıcı çıplak arama kararları

Eğer öne çekilmezse kongrenin mayıs ayında yapılması bekleniyor. Son günlerde AK Parti il başkanlıklarındaki değişiklikler dikkati çekiyor. Pandemi nedeniyle ara verilen kongreler 8 Ocak’ta başlayacak. Şubat sonuna kadar kongrelerin tamamlanması hedefleniyor. Hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle kongreler hafta içinde yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrelere videokonferans yöntemiyle bağlanıp konuşma yapacak. Kongre sürecinde il başkanlıklarında önemli bir değişim yaşanıyor. Şu ana kadar yenilenme oranı yüzde 65’e ulaşmış.
2023 KADROLARI BELİRLENİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Büyük kongremizde partimizi 2023’e taşıyacak kadroları belirleyeceğiz” demişti. O nedenle bu kongreler önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine “Adayları en geniş istişare ile belirleyin. Çok hassas davranın. Kimseyi kaybetmeyin, ötekileştirmeyin” talimatını vermiş. Daha önce belediye başkanlıklarının ve bazı il başkanlıklarının değişiminde sancılar yaşanmıştı. DEVA ve Gelecek Partisi’nin kadrolarını o dönem görevden alınan il başkanları ve belediye başkanları oluşturuyor. O nedenle Erdoğan’ın “Hassas davranın, kimseyi ötekileştirmeyin” uyarısı önemli. Ayrıca Erdoğan, kongrelerde yaptığı konuşmalarda “dava” vurgusunu önplana çıkarıyor. “Makamlar geçici, dava daimdir” diyor. AK Parti’nin en önemli özelliği, seçimlerde milletvekillerini, kongrelerde teşkilatlarını yenilemesi. Değişimi kendi içinde gerçekleştirmek suretiyle yenileniyor.
REFORM GÜNDEMİNE DÖNÜLDÜ
AK Parti kadrolarında sessiz sedasız bir değişim yaşanıyor. Ama asıl önemli gelişme AK Parti’nin yeniden reform gündemine dönmesi oldu. Bunu çok önemsiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu “Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz” diye ilan etmişti. Erdoğan, hafta sonu açılışlar nedeniyle yaptığı konuşmada, “İnşallah 2021 yılı milletimize söz verdiğimiz gibi demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacak” dedi. AK Parti’de 2021 yılını reformlar yılı olarak değerlendirme eğilimi söz konusu. “Reformların sonuçları 2022 ve 2023’te alınacak” diye bir beklenti söz konusu.
HALK ÇÖZÜM İÇİN NE DİYOR?
Kamuoyu araştırmalarını özel bir ilgiyle takip ettiğimi biliyorsunuz. Orada bir başlık dikkatimi çeker. “Sizce Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” denildiğinde halkımız, ekonomi, koronavirüs, işsizlik gibi başlıkları sıralıyor. Ancak bunu kim çözer diye sorulduğunda AK Parti diyor. Muhalefeti çare mercii olarak görmüyor.
AK PARTİ’NİN
Erdoğan, AİHM’nin terörle ilgili olarak Türkiye’den giden her kararı onayladığını söylüyor. Kararın hukuki değil siyasi olduğunu belirtip “Türkiye aleyhine hareket ediyorlar. Kendi adamlarını koruyorlar” diyor. Ardından ekliyor:
“Bu karar bizi bağlamaz.”
Cumhurbaşkanı dünkü grup toplantısında AİHM’nin Demirtaş kararını ayrı bir gündem maddesi yaptı.
AİHM’nin kararına iki açıdan itiraz etti.
1- Usul yönünden.
“AİHM, bu kararı iç hukuk yolları tüketilmeden alarak, istisnai bir uygulama yapmıştır. Kaldı ki biz bireysel başvuru adımını attığımız zaman Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’ni, bir defa bütün yolları tüketme unsuru olarak gördük. Ondan sonra AİHM devreye girebilir, bu şekilde bu adım atıldı. Ama şimdi görüyoruz ki burada bütün yollar tüketilmeden AİHM, bu tür kararları alma yoluna tevessül etmiştir.”
2- Esas yönünden.
DGM o zaman İstanbul’da Gülhane Parkı’nın karşısındaydı. 90’lı yıllardı. ABD Kongresi’nden Türkiye’nin satın aldığı helikopterlerle ilgili onay bir türlü çıkmıyordu. Her gün şehit cenazeleri geliyor ama müttefikimiz olan ABD bize paramızla satın aldığımız helikopterlerin onayını vermiyordu. Bugün S-400’ler için yaptırım kararı alınması gibi...
PENTAGON’DAKİ SÖZ
Genelkurmay Başkanı Org. Necip Torumtay’ın başkanlığındaki askeri bir heyet, 1989 yılı mart ayında ABD’yi ziyaret etmişti. Askeri heyet, görüşmeler sırasında ABD’lilere, NATO müttefiki olan Türkiye’nin terörle mücadelesinde çok gerekli olan helikopterlerin verilmemesinden duyulan rahatsızlığı iletmişti. “Siz bize bunu yapıyorsunuz ama biz Konya’daki alçak uçuş üssünde size alçak uçuş eğitimi yapma imkânı sunuyoruz. Konya’daki alçak uçuş eğitimi sırasında hamile kadınlarımız erken doğum yapıyor, hatta inekler bile erken doğum yapıyor ama biz bunu kamuoyundan gizliyoruz” demişlerdi.
DGM’NİN TARİHİ KARARI
“Pentagon’un bildiği Türk halkından gizleniyor” diye yazdım. Hakkımda dava açıldı. Çevrecilerin, CHP ve DSP’de önemli görevler yapan gazeteci Uluç Gürkan’ın ve rahmetli Çetin Özek’in hukuki desteğiyle DGM’de beraat ettim. Burada asıl önemli olan DGM’den çıkan karardı. DGM, “Amerikan halkının bildiğini Türk halkının bilme hakkı vardır” dedi. Sonuç ne oldu? Bir süre sonra Konya’daki üsten ABD’lilerin alçak eğitim uçuşları iptal edildi.
TUMA ÇELİK OLAYI
HDP’den istifa etmek zorunda kalan Mardin milletvekili Tuma Çelik’in D.K. isimli kadına yönelik cinsel saldırı olayını yazan gazetecilerden biriyim. Aynen Duygu Delen, Ceren Damar ve Şule Çet cinayetlerinde olduğu gibi. Mağdur kadınların yanında durdum. O dosyaların kapatılmaması, kadınların susturulmaması ve tecavüzcülerin cezalandırılması için çaba gösterdim. Tuma Çelik’in, “Ben milletvekiliyim. Benim dokunulmazlığım var. Bana bir şey olmaz. Sen, eşin ve çocukların insan içine çıkamaz” sözleri aslında kudret sahibi erkeklerin, cinsel saldırı mağduru kadınlara yönelik ortak bir tehdit diliydi. Kanıma dokundu. Üzerine gittim. Peki ne yapsaydım, tehditler karşısında sussa mıydım?
D.K.’NIN ONUR MÜCADELESİ
Peki masada ne olacak? Meral Ana’ya göre mönüde başkanlık sistemi var. Liderler önce oturup başkanlık sistemini yiyecekler. Başkanlık sistemi afiyetle yenildikten sonra oturup, üzerine tatlı olarak parlamenter sistemi kuracaklar. Kahveniz nasıl olsun?
AKŞENER AYRILACAK PANİĞİ
Kılıçdaroğlu’ndan daha fazla millet ittifakı için gayret gösteren bazı gazetecilerin, Meral Akşener cumhur ittifakına geçerse diye ödleri kopuyor. Akşener, külliyede bir resepsiyona mı katıldı? Orada Erdoğan’la selamlaşırken tebessüm mü etti? Bahçeli, “Evine dön” çağrısı yapıp, Erdoğan destek mi verdi? Bunlarda bir panik başlıyor. Meral Hanım’ı buldukları her yayında önce, “AK Parti ile ittifak yapacak mısınız?” diye soruyorlar. O “Yok” diyor. Ama bunları kesmiyor. Bir kez de “Cumhur ittifakına geçecek misiniz?” diye soruyorlar. Meral Hanım’da da ne sabır varmış... Her sorulduğunda neden cumhur ittifakına geçmeyeceğini anlatıyor.
PÜF NOKTASI
Akşener’in masa önerisinde ustalıkla gizlenmiş bir nokta var. “İyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek üzere elbette o masada oluruz” diyor.
Akşener’in masasına oturmak için önce “başkanlık sistemi”nin başarısız olduğunu kabul edeceksin. Sonra güçlendirilmiş parlamenter sistemi konuşacaksın. Usta işi bir tuzak bu.
‘ERDOĞAN’LA GÖRÜŞÜRÜM’ DEMİŞTİ
Bahçeli
HALK ERKEN SEÇİM İSTİYOR MU?
Türkiye bir dönemler seçim yapmaktan yorgun düşmüştü. Seçim havasından kurtulamadığımız için bir türlü kalıcı yatırımlara yönelememiştik. Muhalefet 2021 yılı için erken seçimi dillendirmeye başladı. Hatta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tarih bile verdi. 2021’in haziran ayında erken seçime gidilmesini beklediğini açıkladı. Kılıçdaroğlu ilk başlarda erken seçime karşıydı ama son dönemlerde Akşener’den bile daha fazla erken seçim yanlısı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli ise erken seçime karşı çıktı. Peki erken seçim konusunda halkımız ne düşünüyor?
ORANLAR NE DİYOR?
Erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 24.4’te kalmış. Halkımızın yüzde 75.6’sı ise 2023’ü işaret etmiş, “Seçimler normal zamanında yapılsın” demiş.
SEÇİMDE HANGİ İTTİFAK ÖNDE?
Muhalefet erken seçim için bu kadar ısrarlı olduğuna göre, kendini şanslı görüyor diye düşünebilirsiniz. Konsensus partilerin oy oranı olarak sormamış, ittifaklar olarak sormuş. AK Parti ve MHP’den oluşan cumhur ittifakı 51.4’e ulaşırken, CHP, İYİ Parti, Saadet ve DP’den oluşan millet ittifakı ise yüzde 34.2 ediyor. Cumhur ittifakı ile millet ittifakı arasındaki fark 17.2 çıkıyor. HDP ayrı değerlendirilmiş. HDP 12.1 çıkarken, diğerleri 2.3’te kalıyor. HDP’nin yüzde 12.1’i dikkatinizi çekti mi?
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE DİKKAT ÇEKİCİ DEĞİŞİKLİK
Gerçi sadece cumhur ve millet ittifakının adayları mı yarışacak, üç-dört adayın yarışına mı sahne olacak o belli değil ama Konsensus, Cumhurbaşkanlığı seçimini iktidar ve muhalefet bloku olmak üzere iki başlık halinde sormuş. Karasızlar dağıtıldığında iktidar bloku diyenler 51.6’ya ulaşırken, muhalefet bloku 48.4’te kalıyor. İki blok arasındaki fark 3.2 ediyor. Başka bir nokta da, söz konusu Cumhurbaşkanlığı seçimi olunca kararsızların, oy kullanmaya gitmeyeceğini söyleyenlerin oranında ciddi bir düşüş yaşanıyor. Hepsini topladığınızda 0.7 ediyor. Demek ki, halkımız Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili. Neden oy vereceğini ve neden vermeyeceğini kafasında netleştirmiş durumda.
Yargı üzerinden yaptıkları darbe girişimi başarılı olamayınca son olarak altın vuruş yapıp, TSK’daki güçlerini harekete geçirdiler. Biz ona 15 Temmuz darbe girişimi diyoruz. 17-25 Aralık’ın gerçek yüzünün yazılamadığını düşünüyorum. Ancak 15 Temmuz’u anlamak için 17-25 Aralık’a bakmak gerekiyor. Şimdi madde madde paylaşacağım öncesi ve sonrasıyla bu müdahaleler, FETÖ’nün darbe zincirinin birer halkaları.
17 ARALIK ÖNCESİ
1)Ergenekon’la mücadele sürecinde FETÖ, herkesin korktuğu, sindiği, operasyonel bir güç haline geldi.
2) 2010 referandumundan çıkan yüzde 58 evet oyunu kendi hanesine yazan FETÖ, siyasi olarak önemli bir güç elde etti.
3)2011 seçimlerine giderken FETÖ’nün talimatıyla 100-110 arasında FETÖ’cü,
AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu.
TARİHİ DİYALOG
4) Milletvekili listelerinin hazırlandığı dönemde
Sağlık Bakanı Koca, “Alınan tedbirlerin etkisini bu hafta sonu ve gelecek hafta göstermesini bekliyoruz. Son dönemde Ankara ve İstanbul’da düşüşü gördük. Hatay, Adana, Maraş, Samsun, Ordu, Karadeniz bölgesi, Antalya, Akdeniz bölgesinde artış hızı biraz düşmeye başladı. Ama belirgin bir düşüş daha görmüş değiliz” diye yanıt verdi.
YILBAŞINDA NE YAPACAĞIZ
İlk kez koronavirüs önlemleri kapsamında bir yılbaşı geçireceğiz. Sağlık Bakanı’na, “Yılbaşında nasıl eğleneceğiz” diye sordum. “Bu hastalığın insandan insana geçen bir enfeksiyon olduğunu biliyoruz. O nedenle yılbaşında da kapalı ve kalabalık ortamlardan özellikle kaçınmak gerekiyor. Yılbaşında dört günlük sokağa çıkma yasağı olacak. Aile içi bulaşlar yüksek olduğu için, bu dönemde aile içi bir araya gelmelerin olmaması lazım. Mümkün mertebe çekirdek aileyle bu dönemi geçirmenin, dört kişiden daha fazla bir araya gelmelerin olmamasını sağlamak son derece önemli olacak” diye karşılık verdi.
OTELLERDEKİ YILBAŞI KUTLAMALARI
Yılbaşında 4 gün kısıtlama nedeniyle otellerde ve tatil merkezlerinde rezervasyonlar daha da önem kazandı. Otellerde ve eğlence merkezlerindeki yılbaşı eğlencelerini sordum.
Fahrettin Koca, “Yılbaşı yeni bir virüs patlamasına neden olmasın” diye uyardı. Ardından ekledi: “Otellerde de eğlence tarzında herhangi bir organizasyon olmamalı. Kalabalık bir araya gelişlerin olmadığı, dar en fazla iki, üç kişinin bir araya geldiği bir durum olmalı. Onun dışında enfeksiyonun, salgının seyri açısından oteller kaynak olabilir; böyle bir duruma izin verilmemeli.”
Osman Kavala, 18 Şubat 2020’de Gezi davasından tahliyesine karar verildiği halde, alelacele 15 Temmuz’dan dolayı tutuklama kararı verildiği için cezaevinden çıkamamıştı. Anayasa Mahkemesi dün Kavala’nın bireysel başvuru talebini görüşerek Genel Kurul’a sevk etti. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 15 üyeden oluşuyor.
BERBEROĞLU KARARI UYGULANMAMIŞTI
Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği ihlal kararı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından uygulanmamıştı. Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlal kararlarının yerel mahkemeler tarafından kabul edilmemesi gece yarısı yargı krizine neden olmuştu. Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’ın, darbe dönemlerini çağrıştıran “Işıklar yanıyor” tweet’i üzerine ise tartışma farklı bir noktaya kaymıştı.
AYM KARARI UYGULANACAK MI?
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, en son Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararlarının bağlayıcı olduğunu belirterek, “Anayasa mahkemesinin kararları herkes için bağlayıcıdır, tüm kişileri, kurumları bağlar ve kararlarının gereği yapılır” demişti.
REFORM SÜRECİNİN GÜNDEMİNDE
Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlal kararlarının yerel mahkemeler tarafından yerine getirilmemesi, yargıda yetki krizine yol açınca, yeni yasal düzenleme yapılması talebi gündeme gelmişti. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanacak reform paketleri arasında Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlal kararlarının yerel mahkemeler tarafından zorunlu olarak uygulanmasına dönük düzenlemenin yer alması bekleniyor.
KAVALA KARARI UYGULANACAK MI?
Erdoğan, reform yapılacak alanları, ekonomi, hukuk ve demokrasi olarak ilan etti. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, reform çalışmaları kapsamında TÜSİAD, TOBB ve MÜSİAD ile bir araya geldi. Gül, ayrıca Azınlık Vakıfları Temsilcileri ile ve Meclis’te İnsan Hakları ile Adalet Komisyonu üyeleriyle görüştü. Erdoğan kabine toplantısından sonra, “Reform paketlerimizi iş dünyası başta olmak üzere her kesimle konuşarak, tartışarak olgunlaştırıyoruz.İnşallah ekonomik, hukuki, idari reform paketlerimizi bütçeden sonra meclisimizin gündemine taşımaya başlıyoruz” dedi. Reform gündemine dönülmesini ülkemiz ve AK Parti açısından yararlı görüyorum. Ancak çok büyük beklentiler oluşturulmaması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Daha çok uygulamadan kaynaklanan aksaklıkların giderilmesine yönelik düzenlemeler içeriyor.
İKİNCİ ÇÖZÜM SÜRECİ DEĞİL
Başından beri altını çizmeye özen gösterdiğim bir nokta var. O da reform sürecinin geçmişte yaşanan çözüm süreci ile karıştırılmaması. Bu dinamikleri farklı olan, yeni bir süreç. Bu süreç ikinci bir çözüm süreci değil. Çozüm sürecinde önemli kazanımlarının yanı sıra uygulamadan kaynaklanan yanlışlar yaşandı. Ayrıca ABD ve İngiltere çözüm sürecinin başarılı olmasını istemediler. Engellediler. ABD’nin maşası olan PKK çözüm sürecini sabote etmek için her yola başvurdu. Hendek savaşlarının başlatılması gibi.
BAHÇELİ’NİN DESTEĞİ ÖNEMLİ
Çözüm sürecinde muhatap HDP’ydi. Reform sürecin paydaşı ise cumhur ittifakının ortağı olarak MHP. Bu açıdan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “2021 yılı reform yılı olacaktır. Bizim de anlayışımız ve özlemimiz budur. Hukuktan ekonomiye, daha doğrusu hayatın her alanında 2023 vizyonuna muvafık ve müzahir bir reform seferberliğine sonuna kadar destek olacağımızın güvence ve sözünü açık çek olarak veriyoruz” açıklaması çok önemli.
Hep vurguluyorum. Her sürecin kendine has bir ruhu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, reform için yola çıkmışken cumhur ittifakı ortakları arasında bir siyasi sorun yaşanmaması gerekiyor. O nedenle Erdoğan, Bahçeli’yi tereddüde sevk edecek bir adımın atılmasına izin vermez.
BAHÇELİ VE SOYLU’DAN HDP ÇIKIŞI
MHP Genel Başkanı
Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın, 3-9 Aralık tarihleri arasında, 26 ilde 2 bin 253 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı anketten, Bülent Arınç’ın başlattığı tartışmadan Ümit Özdağ’ın çıkışına kadar birçok yeni veriyi paylaşacağım. Ama özellikle CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir sonuca dikkatinizi çekmek istiyorum. Cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan karşısında ciddi bir varlık gösteremeyeceğini düşünenlerdendim. Ama Optimar’ın anketinde çıkan sonuç onu söylemiyor. Anketin ilk kez yayınlanan ve sıcak siyasi gelişmelere ilişkin verilerini birlikte okuyalım.
MUHARREM İNCE’YE DESTEK NE DURUMDA?
CHP’ye sert eleştiriler yöneltip, “Memleket Hareketi”ni başlatan Muharrem İnce, parti kurmak için gün sayıyor. Optimar’ın anketine katılanların yüzde 14.8’i Muharrem İnce parti kursa oy vereceğini söylüyor. Az bir oran değil. Bir de Muharrem İnce’nin ikna etmesi gereken yüzde 10.1’lik bir kararsız kitle bulunuyor. Hayır diyenlerin oranı ise yüzde 75.1 seviyesinde.
İNCE’YE DESTEK HANGİ PARTİDEN?
Muharrem İnce’ye en çok destek beklendiği gibi CHP tabanından geliyor. Muharrem İnce’ye oy verebileceğini söyleyenlerin içinde CHP’liler yüzde 41.1’le ilk sırada geliyor. Oy vermem diyen CHP’liler ise yüzde 50’yle en son sırada geliyorlar. CHP’yi İYİ Parti takip ediyor. İnce’ye oy verebileceğini söyleyenlerin arasında İYİ Partililerin oranı yüzde 18.1 ediyor. Yüzde 71.6’sı ise oy vermeyeceğini söylüyor. AK Parti ve MHP seçmenleri arasında İnce’ye oy verebileceğini söyleyenlerin oranı çok düşük.
MUSTAFA SARIGÜL’E İLGİ VAR MI?
Türkiye Değişim Hareketi Partisi’nin tabelasını asmaya hazırlanan Mustafa Sarıgül’e desteğin yüzde 4.1 seviyesinde olduğu görünüyor. Sarıgül’ün ikna etmesi gereken kararsızların oranı ise yüzde 11.8 çıkıyor. Yüzde 84.1 oranında bir kesim ise Mustafa Sarıgül’e oy vermeyeceğini söylüyor.
Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasına önem verdim, CHP Lideri’nin cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusunun peşine düştüm. Aday olmak yerine millet ittifakı ile birlikte hareket edeceğini yazdım. Zaten yazımın mürekkebi kurumadan Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı tek başıma karar vereceğim konu değil, millet ittifakı var. Aday olup olmamaya birlikte karar veririz” diyerek beni doğruladı.
ORTAK ADAY YAPMAK İSTEDİ
Kılıçdaroğlu, 24 Haziran 2018 seçimlerinde Abdullah Gül’ü ortak aday yapmak için girişimde bulundu. Meral Akşener’le, Temel Karamollaoğlu ile görüşmesinde Gül ismini önerdi. Akşener karşı çıktığı için aday yapamadı. Kılıçdaroğlu’nun Gül projesi ayrıca CHP’yi karıştırdı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Muharrem İnce, Mehmet Ali Çelebi, Barış Yarkadaş başta olmak üzere CHP milletvekilleri kıyamet kopardı. Zaten Gül de bunu inkâr etmedi. “Geniş mutabakat sağlanamadı, adaylığım söz konusu değil” diye çekilmek zorunda kaldı. Onca yaşanana rağmen Kılıçdaroğlu şimdiye kadar “Gül adayımız değil” diyemedi. Gül’le olan temasını açık ya da kapalı sürdürdü. Kemal Bey siz herkesi kör, alemi sağır mı zannediyorsunuz?
KILIÇDAROĞLU’NUN SÖZLERİ
CHP Lideri dün Medyascope’de Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtladı. Ruşen Çakır, “Abdulkadir Selvi sizin partinize atfen demiş ki, CHP’nin adayı Abdullah Gül demiş” diyor. Kılıçdaroğlu bunun üzerine, “Neye dayanarak bunları söylüyorlar, doğrusunu isterseniz ben bilmiyorum. Köşe yazarlarının hayal âleminde gezmemeleri lazım. Köşe yazarlarının oturup araştırma yapmaları lazım. Konuşmaları lazım. Belli çevrelerle, belli kişilerle konuşmaları lazım. Abdulkadir Selvi telefon açıp sorabilirdi bana, ‘Ya şunu yazma, bunu yaz’ falan diyebilirdik yani. Konuştuk mu? Hayır, konuşmadık. Benim adıma Abdulkadir Selvi niye konuşuyor? Hangi gerekçeyle konuşuyor? Yoksa Abdulkadir Selvi’ye birileri yazdırıyor mu? Bu cümle önemli. Birileri onlara belli cümle kalıplarını veriyorlar. ‘Onları köşenizde yazacaksınız’ diyorlar. Onlar da ‘Emredersiniz’ diyorlar, yazıyorlar” diye bir cevap veriyor.
CHP, Türk siyasetinin en önemli partilerinden biri. Atatürk’ün kurduğu bir parti. Kılıçdaroğlu ise önemsediğim bir lider. Öncelikle bu cevabı kendisine yakıştıramadım. Benim Kılıçdaroğlu adına konuşmak gibi bir merakım yoktur. Hatta hiçbir lider adına konuşmak gibi bir hevesim olmadı. Ama siyasi kulisleri yorumlamak bir gazeteci olarak benim görevim. Kusura bakmasın, bunu yaparken de kimseden emir alacak değilim. Biraz omurgalı gazetecilerle çalışmaya alışın. İzin verin de aldığımız kulislerin ışığında bağımsız bir şekilde analizlerimizi yapalım.
ONUN ADI GAZETECİLİK DEĞİL
Kılıçdaroğlu
Şimdiye kadar Kılıçdaroğlu’nun aday olmayacağı, ortak adayı zorlayacağı üzerine hesaplar yapılıyordu. CHP Lideri, ilk kez Cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık yakan bir açıklama yaptı. 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde de Kılıçdaroğlu’na Cumhurbaşkanı adaylığını sorduğum zaman reddetmiyordu. Ama “Ben adayım” da demiyordu. O nedenle Kılıçdaroğlu acaba aday olacak mı tarzında soru işaretleri barındıran kulis yazıları yazdım. Meğerse o sırada Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül’le görüşüyormuş. Kılıçdaroğlu, Gül’ü ortak aday yapmak için HDP ve Saadet Partisi’nin de desteğini sağladı. Hatta Meral Akşener’le görüşmesinde, “Abdullah Gül’ün adaylığını HDP de destekleyecek” diye açık çek vermişti. Ancak Akşener’in adaylığı Gül planını suya düşürdü.
KILIÇDAROĞLU İTTİFAKI İŞARET EDİYOR
Kılıçdaroğlu ilk kez Cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde bir söz sarf etti ancak hemen ardından millet ittifakını işaret eden açıklamalar yaptı. “Cumhurbaşkanlığı adaylığı tek başıma karar vereceğim konu değil, bir millet ittifakı var. Aday olup olmamaya birlikte karar veririz. İttifak ortaklarıyla konuşmadan adaylığımı açıklamam diğer partilere saygısızlık olur. Şu aşamada adaylık konusu gündemde değil. AKP sıralarından sordular, ben de onu söyledim. Aday olup olmayacağıma partimiz, vekillerimiz ve millet ittifakı karar verir. Çünkü birlikte hareket ediyoruz” dedi.
KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYI ABDULLAH GÜL
Kılıçdaroğlu’nu telaşla bu açıklamayı yapmaya iten neden, millet ittifakının çatlaması kaygısıydı. Vazonun çatlamasından endişe etti. Ben aynı noktadayım. Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmak yerine, millet ittifakı olarak ortak aday çıkarma çabasını sürdüreceğini düşünüyorum. Zaten iki gündür yaptığı açıklamalar da onu gösteriyor. Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı hâlâ Abdullah Gül. CHP Lideri, Erdoğan’ı Gül’le tasfiye etme planından vazgeçmiş değil. Eğer o döneme kadar Ali Babacan daha iyi bir performans gösterirse, Gül yerine Babacan tercih nedeni olabilir. Ama henüz A planı Abdullah Gül’ün ortak adaylığı.
ÖDÜNÇ OY STRATEJİSİ
Zaten Selahattin Demirtaş’ın aday olmayabileceği yönünde mesajlar vermesi, “kahvaltı” mizanseni üzerinden Demirtaş ile Akşener’i yakınlaştırma çabalarının tek bir hedefi var: Abdullah Gül’ü ortak Cumhurbaşkanı adayı yapmak. Strateji de hazır. Parlamenter sisteme dönmek için bir defalığına oy istemek. Gül’ün Cumhurbaşkanlığı’nda geçiş sürecini hazırlamayı vaat etmek. 1991 seçimlerinde Demirel’in “ödünç oy” istemesi gibi.
ÜÇ ADAY DAHA VAR
Kılıçdaroğlu bütçe üzerinde konuşurken, AK Parti milletvekilleriyle arasında şöyle bir diyalog gerçekleşti:
Kemal Kılıçdaroğlu: “İlk seçimde bu milletin nasıl tıpış tıpış yolcu edeceğini göreceksiniz.
Bülent Turan (AK Parti Grup Başkanvekili): “Muharrem İnce mi siz mi?”
Hasan Çilez (AK Parti Amasya Milletvekili): “Aday olabilecek misin?”
Ramazan Can (AK Parti Kırıkkale Milletvekili): “Aday ol, aday!”
Kemal Kılıçdaroğlu: “Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi? Kim söyledi?”
Kılıçdaroğlu, CHP kurultayında “İlk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız” dediği için, cumhurbaşkanı adaylığı sorulduğunda her defasında millet ittifakı ortakları ile birlikte karar vereceklerini söylediği için, ortak aday çıkaracaklarını ifade ettiği için, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı’na aday olacağı yönündeki sözleri ilgi uyandırdı.
ORTAK ADAY
Böylece bu işin unutulacağını düşünüyorlar. Şimdiye kadar Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı dışında bir açıklama yapan olmadı. “CHP gibi büyük bir teşkilatta böyle ufak tefek yanlışlar olabilir” diyenler çıkıyor. Onlar sustukça iş büyüyor, dallanıp budaklanıyor. Bu iddiaların peşine düştükçe CHP’lilerden inanılmaz telefonlar alıyorum. Bütçe görüşmeleri nedeniyle bulunduğum Meclis’te CHP milletvekilleriyle sohbet etme imkânım oldu. Cinsel taciz olayları karşısında bu kadar tepkili olduklarını tahmin etmemiştim. Kılıçdaroğlu belki farkında değil ama CHP’liler bu işlerden dolayı çok rahatsızlar. Hele CHP’nin isminin cinsel tacizle anılmasından dolayı müthiş kızgınlar. Bu işe sessiz kalınmasından dolayı ise tepkililer. Gelinen aşamada bazı teşkilatlarda cinsel taciz olayı boyutunu aşıp, siyasi bir özellik de kazandı. Siyaset, duruş demektir. Siyaset, doğru yerde doğru tavır koymak demektir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her konuda konuşuyor ama bir tek bu konuda konuşmadı. Kılıçdaroğlu çıkıp “Cinsel taciz ve cinsel saldırı ile adı geçenler CHP teşkilatlarının kapısından giremezler. Bu işlere adı bulaşanlar karşılarında beni bulurlar. Tespit ettiklerimizin gözünün yaşına bakmayız. Kulağından tuttuğumuz gibi kapının önüne koyarız. Babamın oğlu olsa eyvallah etmem. CHP’ye böyle iğrenç bir lekenin sürülmesine izin vermem. Cinsel tacize maruz kalanların sahibi benim. Onların arkasındayım. Bu tür konularda en ufak bir sorun yaşayan olursa, öncelikle beni arasın” dese, tartışmalar sona ererdi. Ama Kılıçdaroğlu susuyor, o sustukça bu iddialar büyüyor.
BÜTÇE İZLENİMLERİBÜTÇE görüşmelerini izlemek üzere Meclis’teydim. Kürsüde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vardı. Kulisler boştu ama Genel Kurul salonu doluydu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu en ön sırada bütçe görüşmelerini izliyordu. Bütçeye milletvekillerinin ilgisi yoğundu.
Önceden bütçe maratonu başladığında liderlerden biri iner diğeri çıkardı kürsüye. Sert tartışmalara sahne olur, kıran kırana bir mücadele verilirdi. Özal’la Demirel’in bütçe düelloları meşhurdu. Erbakan grafiklerle çıkardı kürsüye, kimi zaman da güldürürdü. Geçmişte Demirel’li DYP, Erdal İnönü’nün başında olduğu SHP ve Erbakan’ın Refah Partisi Meclis’te yaptıkları diri muhalefetle iktidara kök söktürmüşler, millete güven verdikleri için de iktidar alternatifi olmuşlardı. Daha sonra koalisyonlar yoluyla iktidara geldilerse onda Meclis’teki performanslarının payı büyüktü.
KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI ADAYI MI?KILIÇDAROĞLU ile bütçe görüşmelerine verilen ara sırasında selamlaştık. Her haftaya bir skandalın düştüğü CHP’de Kılıçdaroğlu’nun bütçe konuşmasında ne diyeceğini merak ediyordum. CHP Lideri, “Bu bütçe faiz bütçesidir, haramzadelere hizmet bütçesidir“ gibi sert bir giriş yapınca, “En iyi savunma taarruzdur” taktiğini kullanacağını anladım. Futbol deyimiyle hep hücum oynadı. Böylece cinsel taciz ve “Ordu Katar’a satıldı” sataşmalarına cevap vermek zorunda kalmadı. Hatta, “Allah’ın izni ile göreceksiniz ilk seçimde nasıl tıpış tıpış yolcu edeceğini bu milletin göreceksiniz” türünden salvolar yaptı.
ADAYLIK POLEMİĞİ
Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının son dakikasında ise önümüzdeki günlere damgasını vuracak polemik konusu çıktı. AK Partililerin, “Aday yok” diye sataşmaları üzerine, “Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?” diye karşılık verdi. Böylece 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar sürecek nur topu gibi bir tartışma konumuz oldu. Bahçeli ilk anda fırsatı kaçırmadı, “Çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı” dedi. Bu söz Kılıçdaroğlu’nun peşini bırakmaz ama ben yine de CHP Lideri’nin Cumhurbaşkanı adayı olacağını sanmıyorum.
BİR BAŞARI HİKÂYESİİBN-İ Haldun, “Coğrafya kaderdir” demişti. Hele bu coğrafya sular altında kalan Hasankeyf’se, hayata eksi 10’dan başlarsınız. Zaten başarı hikâyesinin önemi de oradan başlıyor.
Sular altında kalan bir medeniyet harikası olan Hasankeyf’ten, Gercüş’ten, Batman’dan çıkıp dünya çapında başarılara imza atan isimler var. Ekonomiden sorumlu eski Başbakan Yardımcısı
Yapılan toplantıların perde arkasına bakma imkânım oldu. Öyle dostlar alışverişte görsün şeklinde toplantılar değil. Somut öneriler alınmış. Ekonomiyle ilgili reform çalışmalarının acil ve orta vadede yapılacak işler olmak üzere ikiye ayrıldığı anlaşılıyor. Acil olarak yapılacaklarla ilgili olarak iş dünyasına, “Bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra Meclis’e birbirini tamamlayacak kanun düzenlemeleri içeren paketler sevk edeceğiz. Somut önerilerini bildirin” deniliyor. Bütçe görüşmeleri bugün başlayıp, 18 Aralık Cuma günü sona erecek.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ayrıca azınlık vakıfları temsilcileri ile Meclis’te İnsan Hakları Komisyonu üyeleri ve Adalet Komisyonu’yla bir araya geldi.
Adalet Bakanı toplantılarda daha çok iktidar ve muhalefet milletvekillerinden gelen önerileri not almış. Toplantılarda ağırlıklı olarak muhalefet milletvekilleri konuşmuş. Orada Adalet Bakanı’nın yaklaşımı çok önemli. “Biz şunu yapacağız, bunu yapacağız” demiyor. Aralarında HDP’lilerin, CHP’lilerin, İYİ Partililerin de bulunduğu komisyon üyelerine, “Yapılacaklar konusunda sizin önerilerinizi almaya geldim” diyor. Yani gömleğin ilk düğmesini doğru ilikliyor.
ADALET BAKANI’NIN ÇİZDİĞİ ÇERÇEVE
Ancak orada Adalet Bakanı Gül’ün çizdiği bir çerçeve var. Gül, AK Parti’nin başta insan hakları olmak üzere reformlar yaparak gelen bir iktidar olduğunun altını çizdikten sonra, “İnsan hakları çerçevesinde atılacak adımlar üzerinde çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl Yargı Reformu Strateji Belgesi kamuoyuna açıklanmıştı. Oradaki hedeflerden biri de İnsan Hakları Eylem Planı’nın güncellenerek tüm idare tarafından çizilen bir çerçevede uygulanmasıdır. Bunun üzerinde çalışıyoruz” diyor.
Bu yaklaşım önemli. Ve yerinde bir yaklaşım. Adalet Bakanı ayrıntı da veriyor. Bir anlamda iş dünyasıyla yapılan toplantıların gündemini de kısmen paylaşmış oluyor.
“Mülkiyet hakkı, diğer ceza yargılamalarındaki hususlar, idarenin bu anlamda atması gereken adımlarla ilgili bize düşen görevler ve çalışmalar var. Bunları önümüzdeki dönemde yine paketler halinde insan haklarını güçlendiren, insan onurunu ayakta tutan uygulamaların artarak devam etmesi ortak dileğimizdir” diyor.
GÜNDEME GETİRİLEN SIKINTILAR
KORONAVİRÜSLE İNATLAŞMA OLMAZ
Muharrem İnce, “Koronavirüs tavan yaptığı için kurucular kurulu toplantısını erteledik. Yurt gezilerine de bir sürelik ara verme kararı aldık” dedi. İnce şimdiye kadar 47 ili gezmiş. Koronavirüsün seyrine göre çalışmalara ne zaman başlayacaklarına karar vereceklerini açıkladı. “Koronayla inatlaşılmaz” diye konuştu. Peki bu ara verme, vazgeçme anlamına da gelir mi? Muharrem İnce, “Asla. Asla vazgeçtiğimiz anlamına gelmez” dedi. Gezilere, toplantılara ara vermişler ama çalışmalara ara vermemişler. “Komisyonlarımız Zoom üzerinden toplanıyor” diyor.
CHP’DE HER GÜN BİR SKANDAL VAR
Muharrem İnce’ye eğilimin ne yönde olduğunu sordum. “Eğilim parti kurma yönünde” dedi.
Bunun üzerine, “Yeni parti kurma eğilimi ağır bastığına göre CHP’den umudunuz kalmadı mı?” diye sordum. Tek kelime ile yanıt verdi. “Evet” dedi. Ardından kısa bir CHP değerlendirmesi yaptı. “CHP’nin durumuna çok üzülüyorum. Türkiye yönetilmiyor, CHP de yönetilmiyor. Her gün bir skandal var. Zamana yaymak CHP yönetiminin yeni politikası olmuş. Neşter vuramıyorlar, sorun çözemiyorlar. Her gün bir skandal duyuyoruz” diye konuştu.
ORDUYU ÜZMEMEK LAZIM
Muharrem İnce
Kaftancıoğlu, “Ben bu iddialar hakkında konuşma durumunda değil, gereğini yapma konumundayım. Gereğini de yaptım” dedi. “Tacizcinin partisi olmaz. Tacizci babam dahi olsa gözünün yaşına bakmam” diye konuştu. Söz konusu kadınların mağduriyeti olunca ben de böyle bir tavır bekliyorum. Canan Kaftancıoğlu ile konuşmamızı aktaracağım.
89 İSKİ TRAVMASI
CHP, 1989 yerel seçimlerinden sonra 23 Haziran’da İstanbul’u yeniden kazanınca, 30 yıl sonra ele edilen başarının yeni bir İSKİ skandalına kurban edilmemesi konusunda uyarılar yapılmıştı. Hem de CHP’yi CHP’den çok önemseyen çevreler tarafından. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da “1989 travmasını yeniden yaşamak istemiyoruz” demişti. CHP, İSKİ skandalıyla birlikte 30 yıl boyunca İstanbul’da seçimleri kazanamadı.
CİNSEL TACİZ İDDİALARI
Bu aşamada medyaya sızan üç iddia var.
1- Maltepe ilçe yönetim kurulu üyesi Umut Karagöz cinsel saldırı iddiasıyla tutuklandı.
2- Bir kadın CHP il yönetiminden iki kişinin kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.
3-
AKŞENER NİYE SUSTU?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun ne diyeceğini merak ediyordum. Milliyetçi bir lider olan Akşener, bu konuya hiç değinmedi. Anlaşılan CHP ile ortaklığın zarar görmemesini tercih etti. 28 Şubat’ta dahi, kendisine hakaret eden generallere yiğitçe cevap vermesine rağmen Türk ordusuna toz kondurmayan Akşener’in bu konuda tepki göstermesini beklerdim. Zaten CHP milletvekilinin o sözleri sarf ettiği sırada İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Bahadır Erdem de canlı yayın konuğuydu. Tek bir itirazda bulunmadı. Ali Mahir Başarır’la aynı şeyleri düşündüğü için mi itiraz etmedi, yoksa millet ittifakı ortağı oldukları için mi sustu orasını bilmiyorum.
KILIÇDAROĞLU’NUN SALDIRI TAKTİĞİ
Kılıçdaroğlu ise “En iyi savunma saldırıdır” taktiğiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldırmayı tercih etti.
Öyle ki CHP’yi yakın medya bunu, “Kılıçdaroğlu bombaladı” diye verdi. Doğru. Bir bombalama var da bence kendi topraklarını bombaladı.
“O ordu peygamber ocağıdır. O ordu Mustafa Kemal’in ordusudur” dedi. Bu durumda Kılıçdaroğlu’nun CHP milletvekillerini, “Arkadaşlar, ordumuz gözbebeğimizdir. Onlar hakkında konuşurken dikkatli olun” diye uyarmasını beklerdim. O ne yaptı? Ali Mahir Başarır’ın arkasında kapı gibi durdu. Erdoğan’ı ise yaylım ateşine tuttu. İyi de o sözleri senin milletvekilin söyledi, Erdoğan söylemedi ki... CHP milletvekilinin sözleri CHP’yi bağlar, Erdoğan’ı bağlamaz ki... Dahası CHP milletvekilinin sözleri, CHP’yi yıpratır.
Kılıçdaroğlu her yanlışın arkasında kapı gibi durdukça, CHP’de yol kazaları bitmez.
Erdoğan
AİHM’den çarpıcı çıplak arama kararları
FETÖ’cüler yargıda, poliste etkili oldukları zaman öyle adaletsizlikler, zulümler yaptılar ki hak, hukuk, adalet denilince en son konuşacak kişiler. Ancak en çok onlar konuşuyorlar.
Firari FETÖ’cüler çıplak arama iddialarını bir kampanyaya dönüştürünce, insanlar bu FETÖ’cülerin yine hangi hesapları var acaba diye düşünmeye başladı. Çünkü yalan bunların mesleği. Yalan ve takiye ile herkesi aldatıp 15 Temmuz’da darbe yapacak güce ulaştılar.
FETÖ’CÜLERİN ÇARPITMASI
FETÖ’cüler “çıplak arama” derken bilinçli bir çarpıtma yapıyor ve insanların ahlaki yaklaşımlarını istismar etmeye çalışıyorlar. Bazı ülkelerin düzenlemelerinde, detaylı arama, derin arama, kapsamlı arama olarak da ifade edilen çıplak arama, aslında insanların giysilerinin tamamen çıkartılması suretiyle yapılan bir arama değil. Birçok ülkede olduğu gibi bizdeki mevzuatta da giysilerin kademeli olarak çıkartıldığı, çıkartılan giysiler giyildikten sonra diğer kısım giysilerin çıkartıldığı, sıkı kurallara bağlanmış bir arama şekli bu. Erkek veya kadın olsun, insanların tamamen giysilerini çıkarttıkları bir arama türü yok.
Belli ki cezaevlerinde güvenlik nedeniyle çıplak aramaya ihtiyaç duyulan durumlar oluyor. O nedenle ceza ve infaz kurumlarıyla ilgili yönetmeliğin 34. maddesinde çıplak aramanın nasıl yapılacağı belirlenmiş.
ÇIPLAK ARAMADA BULUNANLAR
Çıplak arama sırasında adli mahkûmlarda iç çamaşırına saklanmış uyuşturucu, SIM kart, bıçak, delici alet bulunmuş. FETÖ ve PKK’lılarda ise örgütsel doküman, ByLock var mı yok mu şeklinde mesajlar, kâğıt üzerine çizilmiş kroki ve şifreli yazışmalar tespit edilmiş.
MECLİS DÜNYA ÖRNEKLERİNİ İNCELEMİŞ
Çıplak aramayla ilgili tartışmaların sürdüğü bir sırada milletvekillerinin talepleri üzerine Meclis Araştırma Hizmetleri Başkanlığı ABD ve AB üyesi ülkelerdeki durumu inceleyen bir rapor hazırlatmış. Bu çalışmadan bazı bölümleri paylaşmak istiyorum:
- ALMANYA: Kıyafetlerin çıkarılması suretiyle yapılacak aramalar, yalnızca muhtemel tehlike durumunda ve ceza infaz kurumu yöneticisinin emri üzerine yapılır. Yapılacak arama, kapalı alanda, diğer mahpusların bulunmadığı bir ortamda, aramaya tabi olan şahısla aynı cinsiyetteki görevli tarafından yapılır.
- AMERİKA: Yetkili personel mahpus kişilerin üzerinde kaçak eşya gizlediklerine dair makul bir inanç ya da mahpus kişilerin kaçak eşya gizlemek için iyi bir fırsat yakaladığı düşüncesine sahipse çıplak arama yapabilmektedir. Çıplak aramanın, mahpusun mahremiyetini mümkün olan en üst seviyede koruyacak şekilde yapılması gerekmektedir.
- BELÇİKA: Üst aramasının yeterli görülmediğine ceza infaz kurumu yöneticisi tarafından karar verilmesi durumunda vücudun tamamı aranabilir. Bu karar, aramayı takip eden en geç 24 saat içerisinde aramaya tabi olan şahsa yazılı olarak iletilir. Söz konusu arama, kapalı alanda, yalnızca aramaya tabi olan şahıs ve iki görevli bulunacak şekilde yapılır.
- FRANSA: Vücut boşluklarının aranması, yalnızca zorunlu ve istisnai hallerde, gerekçeli olarak hâkim kararıyla, doktor tarafından ve tıbbi klinikte yapılabilir.
- İNGİLTERE: Kadın ve erkek mahpusların aranma prosedürleri birbirinden farklı. Kadın mahpuslar iki seviyeli çıplak aranırlar. Birinci seviye aramada, iç çamaşırları hariç tutularak kalan kıyafetler çıkarılır. İkinci seviyede iç çamaşırları dahil olmak üzere tüm kıyafetleri çıkarılır. Ancak arama sırasında mahpus bütünüyle çıplak bırakılmaz.
- İSPANYA: Mahpusun vücudunda, insan sağlığına veya fiziksel bütünlüğüne zarar verebilecek ya da güvenliği tehdit edebilecek bazı tehlikeli maddeler sakladığını gösteren deliller bulunduğunda servis müdürünün yetkisi ile tam bir çıplak arama yapılabilir.
AİHM’İN ÇIPLAK ARAMA KARARLARI
Meclis’te hazırlanan çalışmanın ikinci bölümünde ise AİHM’nin çıplak arama konusundaki örnek içtihatları yer alıyor. Türkiye’den de yapılan bir müracaat var. Onları da paylaşmak istiyorum.
HER HAFTA ÇIPLAK ARANMIŞ
Hollanda’dan başvuruda bulunan Van der Ven isimli mahkûm, kaçma tehlikesi nedeniyle tutulduğu yüksek güvenlikli bir cezaevinde düzenli olarak her hafta çıplak aranmaktadır. AİHM, cezaevi güvenliği nedeniyle belirlenen şartlar kapsamında çıplak aramanın gerekli olduğu kanaatini belirtmesine karşın, güvenlik ihtiyacının ikna edici ve haklı bir gerekçesinin bulunmadığını belirterek, üç buçuk yıl boyunca her hafta yapılan çıplak aramanın insanlık dışı bir muamele olduğuna karar vermiş.
KADIN GÖREVLİNİN YANINDA ÇIPLAK ARANMIŞ
Litvanya’dan başvuran Valasians isimli mahkûm ise cezaevinde ziyaretçisiyle görüşme sonrası çıplak arandığını belirtmiş. Arama sırasında memurlar genital organı da dahil olmak üzere eldiven olmadan elle arama, oturup kaldırılarak anüs kontrolü yapılmış. Valasians, aramanın kadın bir memur karşısında küçük düşürülme amacını taşıdığını iddia etmiş. AİHM, yine güvenlik nedeniyle çıplak aramanın yapılabileceğini ancak bunun aramanın uygun tedbirlerle yapılmadığı için Valasians’ın onurunun zedelendiğine hükmetmiş.
OY KULLANIRKEN ÇIPLAK ARANMIŞ
Polonya’dan başvuran Iwanczuk, tutuklu bulunduğu cezaevinde parlamento seçimleri için oy kullanmak güvenlik memurlarının bulunduğu odaya alındığında, kendisine oy kullanabilmesi için çıplak arama yapılması gerektiğinin söylendiğini, memurların alay edip küçük düşürücü ifadeler kullanması üzerine iç çamaşırını çıkarmayı reddettiğini belirtmiş. Bunun üzerine hücresine götürülerek oy kullanmasına izin verilmemiş. AİHM, Iwanczuk’un şiddet suçundan yargılanmadığını, iyi hal gösteren birisi olarak çıplak aramayı gerektirecek bir durum oluşmadığını belirterek, ihlal kararı vermiş.
ÇIPLAK ARANAN ZİYARETÇİLER
İngiltere’de Mary Wainwirght ve oğlu Alan Wainwirght, cezaevinde bulunan Patrick Wainwirght’ı ziyaretlerinde çıplak aranmışlar. AİHM, tutuklu Patrick’in cezaevinde uyuşturucu temin edip kullandığı yönünde raporlar bulunduğu için önleyici tedbir olarak ziyaretçilerinin çıplak aranabileceğine hükmetmiş. Ancak bunun tamamen çıplak bırakma ve aramanın dışarıdan görülmesi mümkün olan bir odada yapılması nedeniyle ihlal kararına varmış.
TÜRKİYE’DEN ATICI KARARI
Kandıra Cezaevi’nden yapılan başvuruda cezaevine girişte anal muayeneyi de içeren çıplak aramaya maruz bırakıldığı belirtilmiş. AİHM, 2007 tarihli kararında davanın delilerden yoksun olduğu gerekçesiyle ihlal olmadığına karar vermiş.
SON SÖZ VE UYARI
Çıplak arama konusunda dünya örneklerini aktarıp, AİHM kararlarından bir kısmını paylaştım. Bu çıplak aramayı onayladığım anlamına gelmemeli. Eğer varsa, sistematik ve keyfi olarak yapılan çıplak aramaya karşıyım. Çünkü insan onuru her şeyden değerlidir. Eğer bir yerde çıplak arama iddiası varsa, üzerine gidip incelenmeli. Kamuoyuna ikna edici bir şekilde açıklanmalı. Bir kişi dahi haksız ya da keyfi olarak çıplak aramaya maruz bırakılmışsa bu bizim sorunumuzdur.
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