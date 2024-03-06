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MUCİZE LEZZETLER

Sebzeli kuzu incik tarifi | Mucize Lezzetler 

Lokum kıvamında, süper lezzetli, yedikçe yemek isteyeceğiniz, enfes bir kuzu incik tarifi. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Orta

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 4 kişilik

Pişirme Tekniği: Ocak

Mutfak: Türk mutfağı 

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 3 parça kuzu incik 
  • 2 adet küçük boy patates
  • 1 adet kuru soğan
  • 4 diş sarımsak
  • 2 adet havuç
  • 2 adet kereviz sapı
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • Yarım çay kaşığı kimyon
  • 4 su bardağı su

Tarif:

  1. Öncelikle soğan, patates, havuç ve sarımsağın kabuklarını soyup yıkayın.
  2. Soğanı dört parçaya bölüp, patates ve havucu orta büyüklükte dilimleyin.
  3. Sarımsakları ise sadece ikiye bölün.
  4. Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişiricinin içine sıvı yağı ekleyip manuel program-basınçlı pişirme modunda 25 dakikaya ayarlayıp çalıştırın.
  5. Hafif kızan zeytinyağına kuzu incikleri ekleyip, her yönünü 5 dakika mühürleyin.
  6. Mühürlenen etlerin üzerine patates, havuç, soğan, sarımsak, kereviz sapı, baharatlar ve suyu ekleyip ana kapağı kapatın.
  7. Sebzeli kuzu incik yemeğiniz hazır.
  8. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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