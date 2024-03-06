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Sebzeli kuzu incik tarifi | Mucize Lezzetler
Lokum kıvamında, süper lezzetli, yedikçe yemek isteyeceğiniz, enfes bir kuzu incik tarifi. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Orta
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: Ocak
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 3 parça kuzu incik
- 2 adet küçük boy patates
- 1 adet kuru soğan
- 4 diş sarımsak
- 2 adet havuç
- 2 adet kereviz sapı
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kekik
- Yarım çay kaşığı kimyon
- 4 su bardağı su
Tarif:
- Öncelikle soğan, patates, havuç ve sarımsağın kabuklarını soyup yıkayın.
- Soğanı dört parçaya bölüp, patates ve havucu orta büyüklükte dilimleyin.
- Sarımsakları ise sadece ikiye bölün.
- Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ nin içine sıvı yağı ekleyip manuel program-basınçlı pişirme modunda 25 dakikaya ayarlayıp çalıştırın.
- Hafif kızan zeytinyağına kuzu incikleri ekleyip, her yönünü 5 dakika mühürleyin.
- Mühürlenen etlerin üzerine patates, havuç, soğan, sarımsak, kereviz sapı, baharatlar ve suyu ekleyip ana kapağı kapatın.
- Sebzeli kuzu incik yemeğiniz hazır.
- Sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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