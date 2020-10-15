MUCİZE LEZZETLER
Ay Çöreği | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde ay çöreği var! (Sponsorlu İçerik)
Hamuru için:
- 50 g tereyağı (oda sıcaklığında)
- 3 yemek kaşığı toz şeker
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 adet yumurta sarısı
- 3 yemek kaşığı süt
- 1/2 tatlı kaşığı kuru maya
- 1,5 su bardağı un
İç harcı için:
- 3 dilim kakaolu kek
- 1 tatlı kaşığı kakao
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 adet rendelenmiş limon kabuğu
- 1/2 çay bardağı kuru üzüm
- 1/2 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi
- 1/4 çay kaşığı tarçın
- 2 yemek kaşığı süt
Üzeri için:
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı pekmez
- 2 yemek kaşığı file antep fıstığı
- 1 tatlı kaşığı susam
Tarifi:
- Kuru mayayı, oda sıcaklığında sütle küçük bir kapta karıştırdıktan sonra mayanın aktive olması için kısa bir süre bekletin.
- Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını karıştırma kabına alın. Toz şeker ilavesiyle krema kıvamını alana kadar Arçelik Multi Şef’te karıştırın.
- Sıvıyağı, yumurta sarısını ve maya karışımını ekledikten sonra karıştırma işlemini sürdürün.
- Elenmiş unu azar azar ekleyip tüm malzemeyi toparlanana kadar karıştırın.
- Kıvam alan ve toparlanan hamuru, üzerine temiz bir mutfak bezi kapattıktan sonra oda ısısında 30 dakika kadar dinlendirin.
- Ay çöreklerinin iç harcı için; evde kalan ya da ayrıca satın aldığınız kakaolu dilim kekleri küçük bir kaba ufalayın.
- Sütle ıslattıktan sonra kakao, toz şeker, ince çekilmiş fındık içi, kuru üzüm, rendelenmiş limon kabuğu ve tarçın ilavesiyle karıştırın.
- Hazırladığınız çörek hamurundan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartın. Hamurları hafifçe unlanmış mutfak tezgahı üzerinde uzunlamasına açın.
- Kakaolu iç harcı elinizle sıkıp orta kısmına uzunlamasına yerleştirin. Hamurun kenar kısımlarını ortaya doğru alıp rulo şeklinde sarın. Uç kısımlarını kapattıktan sonra kıvırıp ay şeklini verin.
- Üzerlerine pekmez ilavesiyle çırpılmış yumurta sarısı sürüp çatalın arka tarafıyla yol şeklinde desen verin. File Antep fıstığı ve susam serpiştirdikten sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.
- Önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da180 derece fırında üzerleri kızarıp hafif bir şekilde kabarana kadar pişirin.
- Afiyet olsun!
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