Türkiye’nin dijital karnesindeki en zayıf not internet hızına...

Hedef kitlesine sosyal medya iletişimiyle ulaşmak isteyen işletmelerin dikkatine; sosyal medyanın görsel dünyası değişiyor! İşte yeni tasarım trendleri ve işletmelerin dikkate alması gerekenler…

İşletmeler için sosyal medyanın önemi her geçen gün artıyor. 2021 yılı boyunca, hem küçük hem de büyük işletmeler, sosyal medya platformlarına her zamankinden fazla yatırım yapacak ve hedef kitlesine ulaşmaya çalışacak. Ancak başarılı bir iletişim için sosyal medya ve tasarım trendlerine ayak uydurmak gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Adobe Stock tarafından yayınlanan Yaratıcı Eğilimler 2021 Raporu’na göre bu yıl görsel algımızda köklü değişiklikler yaşanacak ve yeni tasarım trendleri önümüzdeki aylara damga vuracak.

Renklerin gücüne inanın

Dünyaca ünlü ressam ve sanat teorisyeni Wassilly Kandinsky’nin, "Renk, ruhu doğrudan etkileyen bir güçtür" sözüne kulak vermek ve tasarımlarda doğru renklere odaklanmak için en doğru zaman. Elbette her işletmenin bir kurumsal kimliği, renk paleti ve görsel dünyası var; ancak araştırmalar bu yıl sosyal medyada ana akım tasarım trendlere uyum sağlamayan işletmelerin rekabette geride kalabileceğini belirtiyor. Çünkü son bir yıllık süreçte, sosyal medya kullanıcılarının ruhsal değişimleri ve algıları paralellik gösteriyor. Genel olarak bir karamsarlık ve mutsuzluk hakim. Sosyal medya mecralarının kullanım amacı da çoğu zaman eğlenceli içeriklerle etkileşime geçmek. Bu durumu göz önünde bulundurarak eğlence duygusunu yükseltecek canlı ve enerjik renkleri daha fazla kullanmak gerekiyor. Özetle, kurumsal kimliklerinizi boş vermeyin ama tasarım trendlerine ayak uydurmanın alternatif yollarını arayın.

Yenilikçi yaklaşımlardan korkmayın

Dijital dünyanın kendine has bir dili var. Pop art’lar, lo-fi tasarım öğeleri, ızgaralar her zaman bu dünyanın bir parçası. Ancak bu tasarım ögelerinin bu yıl karşımıza farklı yaklaşımlarla çıktığını göreceğiz. 1970'lerin psikedelik estetiği geri dönüyor! Geniş şekiller, kıvrımlı formlar, hipnotize eden yazı karakterleri artık daha fazla karşımıza çıkacak. Ancak bu kez, kullanılan renk paletleri, doğa ile yeniden bağlantı kurma arzumuzu yansıtan nitelikte olacak. Duygusal tetikleyicilere dikkat

Hedef kitlenin, içeriklerle karşılaştıklarında hızlıca ekranı kaydırıp farklı bir içeriğe geçmemesi için ilk 2 saniyedeki etkileşim her zamankinden önemli olacak. Bu sebeple görsellerde duygusal ve uyarıcı tetikleyicilerin daha fazla kullanılacağı bir döneme giriyoruz. Çıkartmalar, kesikler, gifler… Daha hızlı ve dikkat çekici tüm tasarım ögeleri bu yıl öne çıkacak. Ayrıca, sıra dışı olmak, çarpıcı bir mesaj kullanmak, mesajları belirli ögelerle sembolize etmek de oldukça önemli.

İçerikler zenginleşiyor

Sosyal medyada tek görselli ve mesajını dolaylı yoldan veren tasarımlar geride kalıyor. Artık çok çerçeveli, bilgi bakımından zengin, hedef kitlede faydalı bir şey öğrenme hissi uyandıran, keyif veren tasarımlar daha fazla tercih edilecek. Özellikle de Instagram’da çoklu görsel paylaşımları, carousel seriler ve hikayeleştirilmiş mesajlar daha fazla kullanılacak.