PlayStation 5 için önemli güncelleme

Bugüne kadar pek çok bilgisayar oyunuyla uzun saatler geçiren biri olarak çok ama çok beğendiğim birkaç oyun vardır. Onlardan biri de müzikleriyle, atmosferiyle 90'lı yıllara damga vuran Diablo II'den başkası değil. Blizzard'ın pek çok oyunu severim ama Diablo II'yi kaç kez baştan sona bitirdiğimi dahi hatırlamıyorum. Şu an elbette Diablo III var ve Diablo IV için gün sayıyoruz. Bir yandan da Diablo Immortal mobil cihazları kasıp kavurmak için geliyor. Tüm bunlar olurken Diablo II: Resurrected'in duyurulması ben de hem şaşkınlık yarattı, hem de sevinç.

Diablo II: Resurrected, Diablo II'nin yenilenmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. Oynanış dinamiklerinden müziklere hemen her şey aynı. Yani oyunda hiçbir kayıp yok, tüm bunlara ilaveten çok daha başarılı grafikleriyle oyunu deneyimleme şansı buluyorsunuz. Diablo II: Resurrected henüz satışa çıkmadı, ancak teknik alfa sürecinde oyunu oynama şansı bulanlardanım. Şimdilik sınırlı sayıda karakter var ve oyuna bu karakterlerden birini seçerek (ben Barbarian'ı seçtim) başlayabiliyorsunuz.



Karakter seçim ekranı dahil oyundaki grafikler tamamen yenilendi. Barbarian karşınızda...



Teknik Alfaya katılma hakkı elde eden oyuncular 3 farklı sınıftan birini seçip oyunun ilk iki Bölümünü (Act) baştan sona oynayabiliyor. Silahlı yakın dövüş ustası, acımasız Barbar (Barbarian), çevik ve hızlı Amazon (Amazon) ya da efsunların efendisi Büyücü’yle (Sorceress), Düzenbazların (Rogue) intikamını almak için kutsal Manastırda savaşırken Izdırabın Kızı Andariel’le yüzleşiyorsunuz. Ardından gizemli doğuya doğru yola çıkın ve Lut Gholein’in ıssız çöllerini aşarak Azap Lordu Duriel’le hesaplaşacaksınız. Alfa boyunca üst seviye sınırı bulunmuyor, dolayısıyla tüm katılımcılar karakterlerini Teknik Alfa’nın sonuna kadar dilediklerince güçlendirmeye devam edebilecek.



Oyun yükleme ekranı da bildiğimiz gibi... Özlemişiz!

Diablo II: Resurrected, 4K çözünürlüklü güncellenmiş görseller ve fizik tabanlı ful 3D görüntü desteğinin yanı sıra yeniden Mastering edilmiş Dolby Surround 7.1 sesleriyle geliyor. Teknik Alfa boyunca oyundaki tüm unsurlar halen geliştirme aşamasında olsa da Blizzard, oyunculardan gelecek her türlü geribildirimi dört gözle beklediklerinin altını çiziyor. Bu süreçte test edilecek özelliklerden bazıları arasında otomatik altın toplama, karakterler arası paylaşımlı sandık ve kontroller desteği bulunuyor.