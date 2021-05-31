Üniversiteden Excel’i öğrenerek mezun olun

Covid-19 salgınından sonra hayatımıza hızlı ve yoğun bir şekilde giren Online Eğitim kavramı, salgının devam etmesi ile kalıcı hale gelmeye başladı.

Aslında Covid salgını öncesinde de EBA, TRT Kanalları üzerinden benzer eğitimler veriliyordu ama şirketler de online eğitim çok yaygın bir şekilde kullanılmıyordu. Şirketlerde online toplantılar yoğun olarak yapılırken, online eğitim kavramı şirketlerin eğitim birimlerinde ve eğitim planlamalarında çok fazla yer alan ve uygulanan bir eğitim biçimi değildi.

Covid salgının devam etmesi ile şirketlerin çalışma şekillerinde ciddi değişiklikler olmaya başladı. Ülkemizin önemli şirketleri de, iş yapısı uygun olan çalışanlarının evden sürekli çalışma yöntemine geçeceğini açıkladı. Evden çalışma fikri, online eğitim alma gibi kavramlar ilk başlarda çalışanlar tarafından yadırgansa da, yavaş yavaş evden çalışmaya ve online eğitim almaya alıştık.

Online eğitimlerdeki verimlilikler, sınıf eğitimlerindeki kadar yüksek olmasa da, farklı lokasyonlar da çalışanların rahatlıkla eğitime katılabilmesi, eğitimin -eğitmenin izin verdiği taktirde- kayıt altına alınabilmesi, YouTube üzerinde yayınlanması gibi artıları ile eğitimin tekrar tekrar izlenebilecek olması, katılımcılar açısından çok büyük avantaj haline geldi. Sınıf eğitimi şeklinde düzenlenen eğitimlerde anlatılan konuların tekrarının çok fazla yapılamaması, katılımcıların konuları unutmasına ve eğitim verimliliğinin de düşmesine neden oluyorken, kayıt altına alınan eğitimlerde bu sorun ortadan kalktı.

Şirketler açısından online eğitimlerin bir diğer avantajı ise katılımcı sayısında bir sınır bulunmaması. Programı uygun olan her çalışan online eğitime katılabiliyor ve bu da eğitim maliyetinin düşmesini sağlıyor.

Biz eğitmenler açısından sınıf eğitimleri daha verimli geçse de, online eğitim vermeye alıştık. Eğitim için yoğun seyahat programları, uçuşlar, otel odaları gibi kavramlar son bir yıldır unutuldu diyebilirim.

Ticaret ve Sanayi Odaları, Birlikler, Üniversite Toplulukları, Belediyeler gibi işletme ve kurumlar gerek kendi çalışan ve üyelerine gerekse herkesin katılımına açık şekilde online eğitimler düzenlemeye başladılar. Bu tür eğitimler önceden sınıf eğitimi şeklinde ve daha az katılımla yine düzenleniyordu ama bu pandemi sürecinde online eğitime döndü ve çok daha fazla katılımcıya ulaştı. Bu konuda ayrı bir yazıyı ilerleyen günlerde ele alacağım.

Eğer kendiniz bir online eğitime katılıyorsanız verimlilik açısından, derse aktif katılım göstermeye çalışın. Benzer şekilde çocuğunuz da online eğitime katılıyor ise, aktif katılım yapmasını, yorum yazmasını, söz almasını sağlamaya çalışın. Online eğitimlerde eğitmenlerin sorduğu sorulara sözlü ya da yorum olarak cevap vermeniz, eğitmeni de motive eder ve ders daha verimli geçer.

Sağlıklı günler dilerim.